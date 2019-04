Grêmio sai na frente, mas permite empate do San Lorenzo na Copa Libertadores

Partida válida pela terceira rodada da Copa Libertadores da América no Grupo 6, disputada na Arena do Grêmio. Público: 41.927

Em mais uma noite chuvosa em Porto Alegre, o Grêmio recebeu o San Lorenzo, na Arena, em confronto válido pela terceira rodada do Grupo 6 da Copa Libertadores da América. Em jogo difícil e físico, as equipe ficaram no empate por 1 a 1, com gols de Fred, de falta e Cauteruccio, em bola aérea.

Na próxima terça-feira (15), o San Lorenzo recebe o Grêmio no estádio Nuevo Gasometro, na Argentina. Com o empate, o Grêmio ficou com o mesmo número de pontos que o Toluca, porém com um jogo a mais. Já os argentinos, chegaram aos dois pontos na competição, mas não saíram da lanterna do grupo.

# Time PT J V E D SG 1° Grêmio 4 3 1 1 0 2 2° Toluca 4 2 1 1 1 2 3° Liga de Quito-LDU 3 2 1 0 1 -2 4° San Lorenzo 2 3 0 1 1 -2

Fred abre placar, mas falha resulta em empate

Diferentemente da partida contra a LDU, o Grêmio não conseguiu impôs os dez minutos intensos de pressão no adversário. O San Lorenzo veio para ganhar a partida, e se recusou a se defender. Aos nove minutos, Maicon arriscou de muito longe, e a bola próxima da trave direita de Torrico, que não alcançou.

Com linhas altas, o San Lorenzo era melhor que o Tricolor Gaúcho. Aos 13 minutos, Fred perdeu a bola na defesa, e Cerutti chutou de fora da área, assustando Marcelo Grohe. Ansiosos, os defensores gremistas erravam passes na saída de bola, e davam a posse aos argentinos, que saíam em velocidade. Os volantes não tinham espaços para dominar a bola, e os mandantes sofreram para botar a bola no chão.

Jogo foi de extrema intensidade física na Arena (Foto: Getty Images)

Aos 26 minutos, Luan e Wesley tabelaram na direita, e o lateral gremista sofrera uma falta, na entrada da área. Na bola, Douglas e Fred. No chute, o zagueiro analisou a barreira e tocou por fora dela, enganando o goleiro Torrico, e abrindo o placar para o Grêmio, incendiando a Arena. 1 a 0.

O Grêmio voltava a ter os espaços no meio. Aos 28, Éverton fez ótima jogada e ficou livre na área e mandou no travessão do goleiro Torrico, quase marcando o segundo. Como resposta, o San Lorenzo usava das laterias para agredir o Grêmio. Blanco recebeu nas costas de Wesley, mas chutou para fora.

De bola parada, o Ciclón respondeu na arma que treinara exaustivamente. Aos 33, uma falta cobrada na ponta direita, que resultou na cabeçada do uruguaio Cauteruccio, livre, que tocou no canto esquerdo de Grohe. A bola ainda beijou a trave antes de carimbar o empate argentino.

O jogo era lá e cá. Com 37 minutos da primeira etapa, Más recebeu na esquerda, livre, e cruzou para Ortigoza, mas Fred, quase dentro do gol, afastou o perigo, que poderia ter resultado na virada do time de Almagro.

Os dois times jogavam pela vitória, sem medo de arriscar. Giuliano movimentava-se frequentemente. Já no final, o meia fez uma ótima jogada e esticou para Luan, que buscou o canto direito de Torrico, mas jogou para fora. Antes tarde do que nunca, terminou a primeira etapa de igualdade no campo e no placar.

Roger ousa, mas time não consegue marcar

Jogo disputado ao extremo na segunda etapa (Foto: Getty Images)

Com movimentação, o Grêmio precisou de poucos minutos para finalizar ao gol na segunda etapa. Éverton, em jogada individual após combinação entre Douglas e Giuliano, cortou para a direita e chutou para o goleiro Torrico espalmar.

Aos 17 minutos, Pedro Geromel, do meio-campo, aprontou das suas: o zagueiro arriscou um chute de muito longe e carimbou o travessão de Torrico; a bola ainda tocou a linha e não entrou. O Grêmio era melhor, e conseguia criar. O San Lorenzo baixava a guarda e o Grêmio pressionava a saída de bola dos argentinos.

O San Lorenzo, por sua vez, resolveu responder. Se adonando da posse de bola, o Ciclón quase chegou no gol da virada, quando Ortigoza cobrou falta para a área. Cauteruccio desviou no segundo poste, e Cerutti mandou de cabeça. A bola passou por Grohe, mas não por Geromel, que de novo, salvou em cima da linha.

Aos 30 minutos, Roger alterou o time e pôs quatro atacantes em campo. Sem meio-campo, o jogo virou um bumba meu boi e quem tinha perna jogava. Aos 37, Wesley errou um passe e deu para Cerutti cruzar na boca do gol e Belluschi desviar na trave do goleiro Marcelo Grohe. Ninguém tinha posição e o jogo virou ataque contra ataque.

Os dois times estavam exaustos no campo, e sob vaias após o apito final, o Grêmio deixou o campo da Arena com empate por 1 a 1, diante do San Lorenzo