Lateral Henrique é apresentado e exalta Náutico: "É um clube de expressão nacional"

O Náutico segue reforçando o grupo para a sequência da temporada. Nesta quinta-feira (10), o lateral-esquerdo Henrique foi oficializado e apresentado como novo contratado para o restante de 2016. O atleta vem ao Timbu por empréstimo junto ao Coritiba até o fim do ano e, de acordo com o executivo de futebol Alexandre Faria, as condições de jogo são as melhores possíveis.

"Chega com condições físicas e clínicas ideais, já podendo atuar por nós, mas dependerá da regularização no BID e da opção do treinador (Dal Pozzo). Acompanho o Henrique desde as categorias de base no Coritiba e pude acompanhá-lo, ano passado, na primeira oportunidade como profissional", declarou o dirigente, que destacou o contrato do jogador.

"A negociação não foi fácil devido à importância do atleta ao elenco, uma vez que era titular nos paranaenses. Ele chega com contrato até o fim do ano e adiantamos todos os processos jurídicos. Demos entrada nos documentos e esperamos contar com o jogador na partida diante do América", completou.

O ala, que treinou no time titular no Centro de Treinamento Wilson Campos na única atividade realizada no dia, foi apresentado logo em seguida. O jovem de 21 anos está apenas em seu segundo ano como profissional e espera se consolidar na carreira no alvirrubro, já que atuou pouco pelo Coxa e sonha com o acesso à Série A ao fim do ano.

"Me motivou o fato do Náutico não ser qualquer clube. É um clube de expressão, reconhecido no Brasil inteiro e que quase subiu à primeira divisão no ano passado. Isso mostra que tem um bom time, mas quero conseguir títulos e o acesso este ano. Ainda não tive uma sequência de jogos porém, se eu fizer boa campanha por aqui, poderei ficar melhor conhecido", detalhou o garoto, reconhecendo as dificuldades que terá caso venha a assumir a titularidade na posição.

"Tem a dificuldade do entrosamento sempre, que pode ou não ser um problema. Não tem oportunidade melhor para atuar, mas poderei jogar um ou dois jogos. Quem sabe, daí para a frente eu não ganhe esta vaga. Futebol é um esporte em que os vencedores são reconhecidos e lembrados. Espero ser um deles e conseguir os títulos pelo Náutico, ser conhecido, e daqui ir para clubes maiores e melhores", encerrou.

Na movimentação no CT, dois pontos chamaram a atenção, uma vez que foram novidades em relação à equipe que iniciou o clássico com o Sport no último domingo (6). Na lateral-direita, Walber segue entre os 11, pois o zagueiro/lateral Rafael Pereira segue se recuperando do edema na coxa direita. Mesmo regularizado, o atacante Rafael Coelho treinou entre os reservas, por estar sem condições para atuar, sendo substituído por Thiago Santana.