No clássico, lateral Hayner espera manter sequências de vitórias do Bahia

Em grande fase com a camisa do Bahia, o lateral Hayner disputa seu primeiro clássico baiano contra o rival Vitória. Para este duelo, o camisa dois do Tricolor de Aço espera que o time possa manter o seu retrospecto no Campeonato Baiano. O Bahêa é o único time do futebol brasileiro com 100% de aproveitamento. Foram disputados 10 partidas por duas competições e 10 vitórias.

“Os resultados demonstram a nossa qualidade e expressam o comprometimento que todos os atletas possuem com o Bahia. O maior exemplo disso aconteceu na última quarta-feira, 09, quando tivemos de jogar duas vezes. Vencemos o Galícia pelo Campeonato Baiano e a Juazeirense pela Copa do Nordeste com uma equipe alternativa. Não é à toa que conseguimos dez vitórias em dez jogos”, declarou o lateral Hayner.

Entusiasmado com o bom início de temporada do Bahia, o lateral Hayner quer deixar a Arena Fonte Nova com um triunfo sobre o rival Vitória. Entretanto, o debutante no clássico Ba-Vi prega respeito ao adversário e ressalta a qualidade do adversário. O duelo é válido pela última rodada da primeira fase, que classifica para a etapa seguinte os dois primeiros de cada chave.

“É um jogo que todo atleta deseja participar, principalmente pela importância dele. Estamos ciente de que do outro lado também conta com grandes jogadores, e por isso creio que será um grande jogo. Precisamos manter o nosso foco e atenção para que possamos conquistar o nosso objetivo dentro diante do Vitória”, concluiu.

Na liderança isolada do grupo 2 do Campeonato Baiano com 100% de aproveitamento, o Bahia, que tem 15 pontos em 5 jogos disputados, faz o clássico estadual com o Vitória, líder do grupo 1 com 10 pontos ganhos, neste domingo, 13, ás 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 6ª rodada da primeira fase da competição estadual.