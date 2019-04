Santa Cruz oficializa contratação do experiente lateral-direito Léo Moura, ex-Flamengo

Vivendo um início de temporada de futebol contestável, a diretoria do Santa Cruz foi ao mercado tentar encontrar reforços de qualidade para o escrete pernambucano. Nesta sexta-feira (11) os tricolores já trataram de anunciar um nome conhecido do futebol brasileiro. Trata-se do lateral-direito Léo Moura, que teve uma passagem marcante pelo Flamengo e neste ano estava vestindo a camisa do Metropolitano-SC.

Léo Moura chega ao Santa Cruz com a responsabilidade de agregar qualidade ao elenco Coral e provar que ainda pode atuar em bom nível, uma vez que não conseguiu se firmar desde a saída do Flamengo no último ano. Aos 37 anos, o jogador pode até disputar uma vaga no meio-campo do escrete tricolor, uma vez que a exigência física para a lateral-direita é grande e ele vinha atuando assim neste início de temporada no Campeonato Catarinense.

O lateral-direito aceitou a proposta do Santa Cruz e o clube pernambucano e acabou sendo confirmado através do Twitter oficial. Ele já falou como atleta Coral e destacou os motivos que o fizeram acertar essa transferência.

“Aceitei o convite do Santa Cruz porque é clube que tem a torcida mais apaixonada e minha expectativa de jogar com casa cheia é grande. Minha contribuição será dentro e campo com minha experiência”, pontuou o lateral Coral.

Léo ainda comentou sobre a importância da torcida do Mais Querido e afirmou que está ansioso para encontrar o Arruda lotado. Ele ainda tratou de espantar qualquer tipo de desconfiança e garantiu que a temporada será muito boa para o tricolor pernambucano.

“Estou muito ansioso para encontrar o Arruda lotado. Sempre acompanhei pela televisão e vejo o quão à torcida é apaixonada. Agora espera que ela possa abraçar nossa equipe e me abraçar de uma forma que eu me sinta em casa. Tenho certeza que eles não vão se arrepender desta minha ida ao Santa Cruz. Tenho certeza que Deus vai nos abençoar e teremos uma grande temporada”, comentou.

O jogador tem grande história com a camisa do Flamengo, no qual é ídolo por conta das várias conquistas, em que ele era o capital do time, vale ressaltar. O lateral esteve no rubro-negro Carioca por 11 temporadas, saindo no último ano, quando acertou com o Fort Lauderdale Strikers, dos EUA, mas logo se transferiu para o FC Goa, da Índia.

A passagem pelo exterior não durou muito e ele chegou ao Metropolitano-SC para a disputada do Campeonato Catarinense nesta temporada. Léo Moura também já vestiu as camisas do Botafogo, Palmeiras, São Paulo, Linhares, Vasco da Gama, Braga-POR, e Fluminense.