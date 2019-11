Resultado Sport x Central-PE no Campeonato Pernambucano 2016 (4-0)

​18:58 Boa noite a você que acompanhou a vitória do Sport sobre o Central nesta tarde/noite! Siga nosso perfil no Twitter e curta nossa página no Facebook para ficar bem informado sobre tudo do mundo dos esportes e muito mais

Sport goleia Central com tranquilidade e assume liderança do Pernambucano

18:54 O Leão volta a campo, pela 8ª rodada, no próximo sábado (19). O duelo será diante do América, no Arruda, às 18h30. Já a Patativa recebe o Salgueiro, no Lacerdão, às 16h no próximo domingo (20)

18:51 Os rubro-negros ficam no primeiro lugar por ter mais gols feitos que o Salgueiro (11 a 9), tendo mesmo saldo de gol e os mesmos 13 pontos ganhos. Os alvinegros seguem na lanterna e com um ponto, ficando longe de garantir classificação

90' Final de jogo na Ilha do Retiro para Sport 4x0 Central! Gols de Gabriel Xavier, Luiz Antônio, Reinaldo Lenis e Vinícius Araújo deixam o Leão, provisoriamente, na liderança

89' Público de 3.239, gerando renda de R$ 69.246,08

87' Leão tenta achar espaços na defesa da Patativa, porém peca no último passe

85' Sport pressiona para marcar o quinto gol, mas sem sucesso

83' UHHHHHHHHH! Luiz Antônio deixa de calcanhar para Lenis, que chuta forte e com perigo

82' Atacante da Patativa retorna para fazer número e impedir que sua equipe fique com um a menos

81' Candinho cai em campo com cãibras e pode não voltar, deixando o Central com um a menos, já que realizou todas as mudanças

80' Sport agora administra a vantagem que conquistou e roda a bola à espera do fim do jogo

78' Última mudança no Sport! SAI Gabriel Xavier, autor do primeiro gol, ENTRA Juninho

76' Lenis vem fazendo boas jogadas individuais pelo lado do campo e inferniza a zaga do Central, que só consegue o combate com falta

75' Cartão amarelo para Gustavo! Lateral-direito do Central é advertido por falta em Lenis

73' Substituição no Sport! SAI Samuel Xavier, ENTRA Maicon

71' GOOOOOOOOOOL DO SPORT! VINÍCIUS ARAÚJO! Após grande jogada individual de Lenis, Vinícius Araújo sai cara a cara com Juninho, dribla o goleiro alvinegro e marca um golaço. Sport 4x0 Central

70' Central tenta buscar espaços para diminuir a desvantagem, porém peca no último passe

68' Gabriel Xavier cruza no meio da pequena área e Rithely tenta completar, mas sem sucesso

67' UHHHHHHHHHH! Luiz Antônio cobra falta com perfeição e Juninho corta para escanteio

65' Cartão amarelo para Jonatas! Zagueiro do Central é punido por parar Lenis faltosamente

64' Última mudança no Central! SAI Sadrak, ENTRA Fabinho

63' Após bom começo, a Patativa se perdeu em campo depois dos gols sofridos e não consegue ser criativo no ataque

61' Mesmo sem apresentar bom futebol, o Leão vai consolidando os três pontos

59' Leão pressiona a todo custo para marcar mais, mas o Central se segura como pode

57' Luiz Antônio manda uma bomba e Juninho espalma. No rebote, Vinícius Araújo completa para o gol, mas a arbitragem, erradamente, marca impedimento e impugna o lance

56' Mexida no Central! SAI Everton, com dores, ENTRA Jonatas

55' Substituição no Central! SAI Lourival, ENTRA Índio

53' GOOOOOOOOOOOL DO SPORT! REINALDO LENIS! Após boa tabela com Vinícius Araújo, Lenis dispara em velocidade e chuta cruzado, sem dar chances de defesa a Juninho. Sport 3x0 Central

51' GOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! LUIZ ANTÔNIO! Como quem não faz, leva, o Leão amplia a vantagem. Gabriel Xavier ganha no lance contra Gustavo Henrique e serve Luiz Antônio, que bate no canto esquerdo e aumenta o placar. Sport 2x0 Central

49' Início da etapa final começa movimentado, com boas chances aos dois lados

48' UHHHHHHHHHH! Agora quem chuta é Candinho, contudo o camisa 1 do Leão afasta o perigo

47' UHHHHHHHHHH! Araújo chega com liberdade e chuta, mas Danilo Fernandes corta

46' UHHHHHHHHH! Renê cruza, a zaga corta mal e Rithely quase completa para o gol

46' Bola volta a rolar na Ilha do Retiro para Sport 1x0 Central!

18:03 Alteração no Sport! SAI Túlio de Melo, ENTRA Vinícius Araújo

18:02 Sport e Central voltam ao campo de jogo e o Leão vai vir com mudança

17:59 Já já as equipes retornam para o segundo tempo

17:57 Já a derrota faz a Patativa seguir na lanterna, com um ponto, ficando mais próximo de eliminação antecipadamente

17:54 Vitória parcial ainda deixa os rubro-negros na 3ª colocação, mas indo aos mesmos 13 pontos de Salgueiro e Náutico, porém atrás no saldo de gol

17:51 Já o atacante Túlio de Melo, do Sport, lamenta as chances que a equipe perdeu, mas minimiza por não ter sofrido gols: "Poderíamos estar com mais gols marcados, mas pelo menos não tomamos gols"

​17:48 O goleiro Juninho, do Central, reconheceu os erros, mas crê que a equipe vá se recuperar: "Contra time grande, a gente não pode descuidar. Infelizmente descuidamos e agora vamos buscar reverter a desvantagem"

45+2' Final de primeiro tempo na Ilha do Retiro para Sport 1x0 Central! Gol de Gabriel Xavier, aos 16, deixa o Leão à frente no placar

45' Dois minutos de acréscimo

44' Leão tenta retrucar com cruzamento de Lenis, contudo Túlio não chega na bola e a zaga centralina afasta

42' UHHHHHHH! Sadrak chega bem pela esquerda, invade a área e chuta, mas Danilo Fernandes corta o perigo

39' Sport tenta espaços na defesa do Central, porém peca no último passe e perde a oportunidade de criar bons momentos

36' Araújo recebe bom passe de Giso em posição irregular e completa para o gol mas, acertamente, a arbitragem impugna o lance

35' Reta final do primeiro tempo vai se aproximando e donos da casa seguem em vantagem

33' UHHHHHHHHHH! Sadrak cobra falta com perigo, mas a bola desvia em Danilo Fernandes e passa por cima do gol. A arbitragem, porém, não marca escanteio

31' Sport pressiona o Central buscando ampliar a vantagem antes do intervalo

29' UHHHHHHHHHH! Lenis faz boa jogada pela direita e cruza, mas Túlio de Melo não consegue completar para o gol e manda para fora

26' UHHHHHHHHH! Renê cruza pela esquerda após passar fácil por Gustavo e Túlio de Melo faz o pivô para Gabriel Xavier. O autor do único gol demora a chutar e acaba sendo bloqueado pela marcação

23' Centralinos começam a gostar do jogo e saem para o ataque com mais frequência

21' Rubro-negros tentam usar fator casa para ampliar a vantagem, porém pecam no último passe

19' Luiz Antônio tabela com Túlio de Melo e arrisca de longe, mas a bola pega na marcação no meio do caminho

18' Sport segue com boa presença ofensiva mesmo após abrir o placar e deixa o Central sem espaço para atacar

16' GOOOOOOOOOOOL DO SPORT! GABRIEL XAVIER! Após corte errado no lançamento de Luiz Antônio na entrada da pequena área, Gabriel Xavier chuta tirando de Juninho. Sport 1x0 Central

12' Central chega ao setor ofensivo sem se intimidar, porém esbarra na forte recomposição do Sport

9' Leão aposta nas jogadas laterais e em velocidade, contudo para na marcação da Patativa, que visa o contra-ataque

7' Lenis faz boa jogada pela direita e toca para Túlio de Melo, que chuta torto e a bola vai na mão de jogador do Central na pequena área, mas a arbitragem, acertadamente, não marca pênalti

5' UHHHHHHH! Gabriel Xavier cobra escanteio fechado, Gustavo não corta e Lenis não consegue completar

4' Sport aposta na velocidade para ser superior ao Central e chega com mais intensidade ao ataque, porém é preso pela marcação adversária

2' UHHHHHHHHH! Durval sai jogando errado e Lourival sai cara a cara com Danilo Fernandes, mas manda fraco e Henríquez corta em cima da linha

1' UHHHHHHHHH! Zaga do Central afasta mal após cruzamento de Renê e Luiz Antônio chuta com perigo

0' Bola rolando na Ilha do Retiro para Sport x Central! Saída de bola é da Patativa

Equipes realizam a última oração antes do apito inicial

Expectativa é de aproximadamente 4000 torcedores para o jogo de hoje

Hino de Pernambuco é executado nesse momento na Ilha do Retiro

Sport e Central no gramado! Times irão perfilar para a execução do hino estadual

Já já as equipes entrarão em campo! Não saiam daqui

Movimentação na Ilha do Retiro, no momento, ainda é pequena. Expectativa não é das melhores para o jogo que começa em instantes

Falcão tem no banco: Magrão, Matheus Ferraz, Christianno, Ronaldo, Maicon, Neto Moura, Fábio, Juninho e Vinícius Araújo

SPORT ESCALADO! Com Matheus Ferraz barrado, Leão vai a campo com: Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Henríquez, Durval e Renê; Serginho, Rithely, Luiz Antônio, Gabriel Xavier e Reinaldo Lenis; Túlio de Melo

No banco, Flávio Barros tem à disposição: Murilo, Fabinho, Jonatas, Walasson, Átila, Jeffinho e Índio

CENTRAL DEFINIDO! Juninho; Gustavo, Márcio Paraíba, Everton e Sadrak; Charles Wagner, Moisés, Araújo e Giso; Candinho e Lourival

Sport recebe lanterna Central mirando consolidação no G-4 do Pernambucano

Após estrear diante do Mais Querido, Lourival acredita que o ponto conquistado dará confiança para a reta final: "O mais importante foi que a equipe somou, pois fizemos um bom jogo e o time vem fazendo bons jogos. Contra o Santa Cruz, conseguimos nos segurar lá atrás, mas infelizmente não fizemos lá na frente. Agora vamos trabalhar para conseguirmos ir bem nestes jogos que faltam para tentar essa classificação, pois sabemos que é difícil, não impossível", destacou

Com isso, Jonatas foi o escolhido formar dupla de zaga com Márcio Paraíba, enquanto Moisés segue na cabeça de área ao lado de Charles Wagner. No setor ofensivo, Candinho fica isolado na frente com Lourival, já o experiente Araújo vai ao meio-campo ficar responsável pela armação das jogadas junto a Giso

Vinícius e Daniel receberam o terceiro cartão amarelo diante do Santa Cruz no fim de semana passado e vão precisar cumprir a suspensão automática. Já Henrique foi punido por dois jogos pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE) pela expulsão contra o América

Como se não bastasse a pressão natural no Central, o técnico Flávio Barros ainda encontra dificuldades para montar a equipe titular, já que tem três desfalques no setor defensivo. Os zagueiros Vinícius Santos e Henrique e o volante Daniel Paraí estão impossibilitados de enfrentar o Leão por conta de suspensão

O artilheiro rubro-negro, contudo, reconhece que o momento não é bom, mas garante evitar novos erros diante da Patativa: "Sabemos que não estamos jogando da maneira que o torcedor espera, mas nós precisamos avaliar bem o que está acontecendo para mudar isso e voltar a vencer na temporada. Garanto que trabalho e empenho não estão faltando", ressaltou Túlio

Desta maneira, fica a incógnita para saber se quem vai sair será um dos atacantes - Vinícius Araújo ou Túlio de Melo - ou até o meia-atacante Gabriel Xavier, que ainda não rendeu o esperado. Túlio larga na frente pelo número de gols que vem marcado, enquanto Gabriel pode continuar por conta de necessidade de armação das jogadas

A grande dúvida para o confronto é mesmo no setor ofensivo pois, contra o Fortaleza, o comandante optou pelo centroavante Túlio de Melo na vaga do volante Luiz Antônio, mas não demorou muito para sacar o meia Gabriel Xavier e colocar o cabeça de área em campo

O Sport não vem rendendo o esperado e o técnico Falcão não tem encontrado tempo suficiente para trabalhar uma melhor formação. Para o duelo com o Central, o treinador teve direito de fazer apenas uma movimentação com seus comandados depois do revés para o Tricolor do Pici

O responsável por comandar os 90 minutos do confronto desta tarde será Wagner Cabral, que pertence ao quadro de árbitros da FPF. Ele terá como auxiliares Elan Vieira e Aldir Pereira, que também integram o escalão da entidade pernambucana

O Central, porém, depende de um milagre para ir ao mata-mata. O futebol apresentado pelos caruaruenses até agora não foi suficiente para vencer no certame. Dessa maneira, está na lanterna, com apenas um ponto, que foi conquistado na última rodada ao empatar com o Santa Cruz, em pleno estádio do Arruda, sem gols

No entanto, o resultado que deixou os torcedores do escrete da Ilha do Retiro mais insatisfeitos foi durante a semana, quando enfrentaram o Fortaleza fora de casa, pela Copa do Nordeste, e foram derrotados por 2 a 1, após apresentarem um futebol aquém do esperado

O Sport chega para este embate com a obrigação da vitória para deixar seus torcedores mais tranquilos e continuar sem riscos no G-4. Na terceira colocação, com 10 pontos, os leoninos empataram na última rodada com o Náutico, na Arena Pernambuco

Estádio Adelmar de Costa Carvalho, conhecido como Ilha do Retiro, será o palco do confronto desta tarde entre Sport e Central-PE, válido pelo Campeonato Pernambucano

Foto: Divulgação/Sport

O maior campeão do Campeonato Pernambucano é o Sport Club do Recife. O Leão da Ilha do Retiro já conquistou o certame estadual por 40 vezes, sendo o último em 2014. O segundo lugar pertence ao Santa Cruz, que tem 28 conquistas, enquanto o Náutico é o terceiro colocado, com 21 taças (2004 foi o ano da última). América (seis vezes), Torre (três), Tramways (duas) e Flamengo-PE (uma) também foram campeões do Pernambucano, que nunca teve um vencedor do interior do estado.

FIQUE DE OLHO Sport x Central-PE: Araújo, atacante do Central, é o principal nome do escrete de Caruaru para esta temporada. Experiente e com passagens de destaque em vários clubes do Brasil, o atacante busca provar que ainda pode ser muito útil para o futebol e, assim, ajudar a Patativa a conseguir a primeira vitória no Estadual

Foto: Divulgação/Central

FIQUE DE OLHO Sport x Central-PE: Lenis, atacante do Sport, é a grande esperança da torcida rubro-negra nesta tarde para que o Leão saia de campo com os três pontos. Uma das principais contratações dos leoninos para a temporada, o atacante colombiano espera voltar a jogar bem para se consolidar no G-4

Foto: Williams Aguiar/Sport

O Campeonato Pernambucano no ano passado foi decidido entre Santa Cruz e Salgueiro. Os tricolores passaram pelo Central na semifinal, enquanto o Carcará bateu o Sport. No primeiro jogo da final, realizado no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, os donos da casa fizeram uma grande pressão, no entanto, não passaram de um empate por 0 a 0 e acabaram sendo derrotados por 1 a 0, no estádio do Arruda, em que o Mais Querido sagrou-se campeão com gol de Anderson Aquino.

Com a classificação para o hexagonal do título, Central e América também garantiram a participação na Série D de 2016 e 2017, pois a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agora quer todos os participantes da última divisão do futebol brasileiro definido no final de cada temporada. Desta maneira, quem passar para o hexagonal do título na próxima temporada terá o direito de disputar a Série D apenas em 2018.

Os quatro primeiro colocados do hexagonal do título vão para a disputa de mata-mata, que conta com jogos de ida e volta. Quem passar nas semifinais, vai fazer a grande decisão e, assim, será conhecido o campeão do Campeonato Pernambucano 2016. Outros seis clubes disputam o hexagonal da permanência com jogos de ida e volta e, ao fim, os dois últimos colocados vão disputar a Série A2 do Pernambucano em 2017.

O hexagonal do título do Campeonato Pernambucano conta com Sport, Náutico, Salgueiro, Santa Cruz, Central e América. Os quatros primeiros, por participarem das três principais divisões do país, não podem duelar na primeira fase por conta de uma determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que aponta para a necessidade da realização de uma pré-temporada no mês de Janeiro, com os campeonatos estaduais começando oficialmente em fevereiro.

O Campeonato Pernambucano 2016 começou ainda no dia 10 de Janeiro, quando seis clubes (Central, Serra Talhada, Porto, Atlético-PE, América e Pesqueira) receberam mais dois que subiram da Série A2 (Vitória e Belo Jardim) e iniciaram a primeira fase, que foi dividida em dois grupos com quatro times em cada um. Ao fim, Central e América foram os lideres dos Grupos A e B, respectivamente, e vão disputar o hexagonal do título com Sport, Santa Cruz, Náutico e Salgueiro, enquanto os demais vão duelar contra o rebaixamento no hexagonal da permanência.

Guia VAVEL do Campeonato Pernambucano 2016

Nesta temporada, o Náutico vem com o objetivo de encerrar um longo jejum de títulos. A última vez que os alvirrubros de Rosa e Silva festejaram o estadual foi em 2004, quando acabaram batendo o Santa Cruz na decisão. Desde então, o Campeonato Pernambucano tem ficando com Sport ou Santa Cruz.

O Campeonato Pernambucano terá sua 102º edição nesta temporada. O tradicional estadual começou a ser disputada ainda em 1915 de maneira amadora, até que 21 anos depois se profissionalizou. Desta maneira, no período sem profissionalização, foram realizadas 22 edições, com o Sport sendo o principal vencedor com sete Taças, mas sendo seguido pelo América, que conquistou cinco troféus.

Bom tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Sport x Central-PE, partida pela 7ª rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano 2016, a ser disputada às 17h, na Ilha do Retiro em Recife, Pernambuco