Resultado Botafogo SP x Corinthians no Campeonato Paulista 2016 (0-3)

Agradecemos à todos novamente e te aguardamos nas próximas. Um grande abraço, bom fim de domingo e até lá!

Fique ligado que ainda hoje teremos muito mais esportes, com mais jogos do estaduais e suas análises.

Vamos fechando aqui a transmissão de mais uma partida do Campeonato Paulista. Agradecemos à todos pela presença.

O Botinha fica em 4º, na zona de rebaixamento. Já o Timão lidera o Grupo D, com 20 pontos.

Maycon: 'Tentei fazer o melhor que o Tite me pediu. Transição é meu ponto forte, consegui fazer bem e fiz meu primeiro gol."

Timão retoma moral para enfrentar o Cerro Porteño no jogo da volta pela Libertadores.

O Corinthians volta a vencer no campeonato e retoma a primeira posição geral.

93' Fim de jogo.

92' Minuto final.

91' Lucca manda na área e Diego afasta de cabeça.

90' Entramos nos acréscimos do árbitro.

89' Teremos mais três minutos.

88' E agora equipes trocam passes na espera do fim de jogo.

87' Minutos finais de partida.

86' Outro cruzamento e Balbuena afasta de peixinho. Escanteio.

85' Serginho tenta o passe pelo meio e Balbuena afasta.

84' Bola muito no meio campo, sem muita velocidade e empenho.

83' Equipe corinthiana tenta sem muito esforço atacar.

82' Botinha vai ficando perigosamente na luta contra o rebaixamento.

81' Fiel segue cantando.

80' Tabela na direita entre Romero e Alan Mineiro, mas o paraguaio não dominou a bola.

79' Jogo cai de ritmo. Equipes passam a errar muito.

78' Partida muito segura de Balbuena e Felipe.

77' Jogada pela ponta esquerda com Lucca, mas ele saiu com bola e tudo.

76' Jogo fica um perde e ganha no meio campo.

75' MUDA O TIMÃO: Luciano deixa o campo para entrada de Luciano.

74' Bola na área corinthiana e Walter saiu bem para socar para fora do perigo.

73' Corinthians trabalha a bola e gira em busca de espaços.

72' MUDA O TIMÃO: Alan Mineiro entra e sai Guilherme.

71' Corinthians volta a marcar três gols num jogo em 2016. Só fez uma vez, contra o Shaktar, num amistoso.

70' Timão retoma a moral para a partida contra o Cerro Porteño.

69' A Fiel é só festa.

68' MUDA O BOTA: Nunes entra e sai Alemão.

67' MUDA O TIMÃO: Sai Giovanni Augusto e entra Lucca.

66' E o Corinthians segue apertando em busca de mais.

65' PRA LAVAR A ALMA! Guilherme levanta, Neneca foi cortar o cruzamento, largou a bola e Maycon ficou com a sobra, batendo de primeira e marcando seu primeiro gol.

64' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO, MAYCON, DO TIMÃO!

63' Bola na área tricolor e a zaga afasta de qualquer maneira.

62' NENEEEEECA! Passe de Guilherme para passagem de Willians, mas a zaga travou e sobrou para Luciano, sozinho, bater de direita e parar em Neneca. Escanteio.

61' Festa da Fiel no Santa Cruz.

60' Diego dá na frente para Serginho, mas Felipe só protege. Tiro de meta.

59' Timão novamente controla as ações ofensivas usando bem as laterais.

58' GOLAAAAÇO, mas impedido... Luciano recebe na frente, dá um tapa de cobertura, marca, mas estava à frente.

57' Mais uma vez Balbuena chega firme para travar e ganhar a posse para o Timão.

56' BALBUEEEENA! Chegada boa do Bota, Serginho tinha tudo pra marcar e Balbuena salvou com um bote sensacional!

55' Chuva agora sim deu uma trégua. Sol firmou.

54' Edílson cobra e Neneca vai bem para defender.

53' Estão Edílson, Uendel e Luciano na bola.

52' Tabela Luciano-Maycon e pancada no jovem. Falta frontal para o Timão.

51' Serginho se joga na área, pede pênalti e juiz manda seguir.

50' MUDA O BOTAFOGO: Sai Allan Dias e entra Serginho.

49' CATEGORIA! Falta batida por Uendel, Danilo só escorou, com muita categoria, tirando do goleiro. Danilo joga de terno!

48' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, DANILO, DO CORINTHIANS!

47' Guilherme divide e sofre falta na esquerda. Vai bola na área do Botinha.

46' Cai na área, Alemão, pedem pênalti, mas não houve nada. Segue o jogo.

45' Recomeça a partida.

MUDA O BOTAFOGO: Jussandro sai e entra Diego.

Aliás, a chuva também... Temos sol e chuva.

Equipes retornando para a segunda etapa. E o sol veio junto.

Corinthians vai voltando a conhecer a vitória, após duas derrotas. Boa atuação nesta tarde.

A chuva apareceu forte, o Timão dominou a primeira etapa e perdeu oportunidades. Apenas Felipe furou a barreira.

47' Fim de papo.

46' Minuto final.

45' A chuva deu uma trégua.

44' Teremos mais dois minutos.

43' Vamos para a reta final.

42' E agora sentem no gramado Allan Dias e Willians. Jogo parado.

41' AMARELO, MIRITA. Deu o rapa em Giovanni.

40' QUE LAAAAAAAANCE! Linda jogada corinthiana com belos passes de letra pelo meio e Giovanni caiu na área, com um escorregão monumental.

39' Mas cai o mundo de um jeito, em Ribeirão Preto...

38' NENECA! Giovanni dá pra Edílson na passagem pela direita e Neneca desliza pra afastar.

37' Ataque rápido do Bota com Alemão, mas impedido. Bem marcado.

36' Botafogo passa a errar mais passes e Timão controla ritmo.

35' Bom jogo de Guilherme, também.

34' E a chuva aperta!

33' NENECA!!!! Falta batida, Guilherme desvia e Neneca faz mais uma defesa.

32' AMARELO, DANILO BUENO. Meteu a mão para parar o ataque.

31' NENEEEEEEECA! Giovanni manda cruzado, Neneca cai, espalma e Felipe testa no rebote mas mandou por cima do gol.

30' NENEEEEEEECA! Linda jogada corinthiana pela direita, Giovanni cruza, Guilherme testa firme e Neneca faz linda defesa!

29' Botinha tenta apertar na marcação mas não acerta nos passes.

28' Maycon, discreto, faz boa partida, na saída de jogo pela esquerda.

27' Troca de passes corinthianos envolve bem o meio rival.

26' Bom jogo, mais uma vez, de Giovanni Augusto. Faz a armação pela meia direita.

25' Timão trabalha mais a bola e busca espaços para atacar.

24' Mais um lançamento para Allan Dias e impedimento marcado.

23' Bola longa no meio da área corinthiana, mas Edílson recuou para Walter.

22' Começa a chover em Ribeirão Preto.

21' WALTER! Alemão arrisca de fora e Walter cai para pegar no canto.

20' Danilo não está bem no jogo. Parece em outro ritmo.

19' Botinha trabalha a bola no meio, mas Corinthians fecha bem os espaços.

18' Bota tentou responder com Alemão, mas seu corte no Edílson encontrou Felipe para afastar.

17' SAAAAI, ZICA! Escanteio batido, a bola ficou rebatida na entrada da pequena área e Felipe fuzilou! Festa em 100º jogo.

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, FELIPE, DO TIMÃO!

15' NA TRAAAAAVE! Escanteio curto corinthiano, Edílson manda cruzado e a bola espirra, pega no pé da trave e a zaga afasta. Mais um escanteio.

14' Gramado alto trava a corrida da bola.

13' Jogo mais fechado no meio campo, mas com Corinthians mais agudo pela esquerda.

12' E a Fiel faz muita festa.

11' Cabeçada de Allan Dias vai por cima do gol. Tiro de meta.

10' Bola cruzada na área corinthiana, Felipe desvia e Willian completa. Escanteio.

9' NENEEEEECA! Uendel cruza, Guilherme testa à queima roupa e Neneca pega em dois tempo.

8' Timão tenta descida pela esquerda, mas Uendel é travado na hora certa.

7' WALTER! Danilo bateu direto e Walter foi pra garantir.

6' Allan Dias apanha de Willians. Chance de bola na área corinthiana.

5' Vez do Botinha responder, mas Balbuena afasta o perigo.

4' Bola mal batida e a a zaga do Fogo afasta.

3' Pegada por baixo em Edílson e boa chance corinthiana. Timão põe pressão.

2' Edílson faz boa jogada pela direita, manda na área, mas zaga tira.

1' Maioria corinthiana clara no estádio Santa Cruz faz barulho.

0' COMEÇOU! Bola rolando!

O Timão com seu segundo uniforme. Camisa listrada na horizontal em preto e branco, calção e meias pretas.

O Botinha com seu uniforme principal. Camisa branco com detalhes vermelhos, calção branco e meias brancas.

Rodrigo do Amaral será o responsável pela arbitragem.

A Fiel domina o estádio Santa Cruz.

Equipes se ajeitam e fazem último acerto para o duelo.

Teremos o Hino Nacional Brasileiro.

Times sobem ao gramado. Protocolo oficial de entrada das equipes.

Dia de protesto por todo o Brasil contra a corrupção e por isso o jogo foi transferido para esse domingo à tarde.

Os dois times tem uma forte ligação: Sócrates, um dos maiores jogadores de todos os tempos, tem formação no time tricolor e explodiu no Timão.

Capitão logo mais, o zagueiro Felipe completará 100 jogos com a camisa corinthiana.

O Botinha terá Neneca; Daniel, Caio, Mirita, Jussandro; Rodrigo, Allan, Danilo, Moradei, D.Campos, Alemão. Técnico: Marcio Fernandes.

Timão com Walter; Edílson, Felipe, Balbuena, Uendel; Willians, Giovanni Augusto, Guilherme, Maycon, Danilo; Luciano. Técnico: Tite.

Tudo pronto nos vestiários do Santa Cruz. Equipes definidas para a partida. Vamos à elas.

Essa partida seria originalmente na noite deste sábado, mas devido aos protestos no Brasil, o clássico entre São Paulo x Palmeiras foi antecipado para a manhã e o jogo de Ribeirão Preto adiado para a tarde.

Já o time da casa tenta se recuperar no grupo. Com muitos meninos da base e a força da torcida, o Bota quer subir na tabela.

Visando o duelo da volta contra a equipe paraguaia, Tite colocará um time misto mas com meio campo formado praticamente por titulares. Destaque para Giovanni Augusto, um dos melhores atualmente.

Esse é o pior momento do Corinthians desde o meio do ano passado, quando o Timão conehceu duas derrotas seguidas pela última vez. Desde então, somente agora, após derrotas para Santos e Cerro Porteño.

O estádio Santa Cruz será o palco da partida entre Botafogo SP x Corinthians, válida pelo Paulistão 2016.

FIQUE DE OLHO: Luciano Sorriso, meia. O mais experiente, Luciano tenta passar a tranquilidade e a categoria que carrega para comandar o meio campo da equipe de Ribeirão Preto.

FIQUE DE OLHO: Luciano, atacante. Titular novamente após séria lesão, o jovem procura retornar ao bom futebol que fez dele um meteoro na campanha do hexa de 2015.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Paulista 2016.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 4º Botafogo 10 8 1º Corinthians 17 8

A rivalidade entre estes quatro times, que figuram no grupo das maiores equipes do Brasil, está marcada na história desta competição. Outros 12 clubes já venceram a principal divisão do futebol paulista ao longo de sua história, que contou com a participação de 102 clubes diferentes.

Seu atual campeão é o Santos, vencedor da edição de 2015, quando conquistou seu vigésimo primeiro título na competição. O maior campeão da competição é o Corinthians, com 27 conquistas. Além do Timão, os maiores campeões são o Palmeiras com 22 títulos, e Santos e São Paulo com 21.

Botafogo SP x Corinthians no Campeonato Paulista 2016

O que difere esta das outras edições acontecerá na parte debaixo da tabela. Serão seis os rebaixados. Dois a mais do que nas edições passadas, dando início à um novo campeonato no ano que vem, com menos equipes e datas. Os seis piores, independente do grupo, descem de categoria.

A decisão será em duas partidas, sem gol qualificado. Em caso de resultados iguais, a disputa será nos pênaltis, tanto na decisão quanto nas fases anteriores de mata-mata.

Definidos os dois primeiros por chave, aí sim eles se enfrentam em jogo único de quartas-de-final. Após jogo na casa do melhor classificado, o vencedor avança para a semifinal, em mais um jogo único, na casa do melhor rankeado.

No torneio deste ano serão 20 equipes, divididas em quatro grupos com os grandes sendo cabeças-de-chave. Os times enfrentam rivais das outras chaves, buscando uma das duas vagas por grupo.

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Santos Palmeiras São Paulo Corinthians Botafogo Ponte Preta XV de Piracicaba Red Bull Brasil Oeste Ituano Audax Água Santa Linense Novorizontino Ferroviária Mogi Mirim São Bento São Bernardo Capivariano Rio Claro

Enfraquecida, a APEA não resistiu e acabou extinta após a temporada de 1936. Entre 1937 e 1941, a nova entidade se consolidaria — foi rebatizada para Liga de Futebol Paulista (em 1937), Liga de Futebol do Estado de São Paulo (de 1938 a 1940) e, por fim, Federação Paulista de Futebol (desde 1941).

Em meados dadécada de 1930, ocorreu a última cisão no futebol local, novamente por conta de disputas acerca do profissionalismo. Fundou-se então a Liga Paulista de Futebol, com a participação de Corinthians e Palestra Itália, os dois principais times paulistas da época.

Em 1926, o Paulistano liderou uma nova cisão, por ser contrário à profissionalização do futebol paulista. Ferrenho defensor do amadorismo, o clube rompeu com a APEA e decidiu criar uma nova liga, denominada Liga de Amadores de Futebol (LAF). Por três temporadas, o futebol paulista teve dois campeonatos estaduais paralelos, até a desintegração da LAF em 1930.

A nova entidade, que organizou seu primeiro campeonato paralelo ao torneio da LPF em 1913, defendia uma competição menos elitista. Após quatro temporadas com duas edições paralelas, a APEA prevaleceu sobre a LPF, que acabou extinta. A maior parte dos seus clubes da LPF disputaria o torneio que se considera atualmente a Segunda Divisão.

O primeiro Campeonato Paulista foi organizado em 1902 pela Liga Paulista de Foot-Ball (LPF), entidade fundada em 1901, e contou com 10 equipes da capital. Na década de 1910, ocorreu a primeira cisão no futebol paulista, resultando na fundação da Associação Paulista de Esportes Atléticos (APEA).

Atualmente, o torneio da Primeira Divisão Paulista é disputado por 20 equipes e normalmente realizado entre janeiro e meados de maio da temporada do futebol brasileiro. Este ano será realizada a 124ª edição do torneio.

O Campeonato Paulista é a liga de futebol mais antiga do Brasil, esta que vem sendo realizada ininterruptamente desde 1902, e teve como primeiro campeão o São Paulo Athletic.

Minuto a minuto da partida entre Botafogo SP x Corinthians em tempo real

