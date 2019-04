Bruno Lopes marca, Criciúma bate Brusque e mantém invencibilidade em casa no Catarinense

Partida válida pela 2ª rodada do returno do Campeonato Catarinense 2016, disputada no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma. Público total: 4.577

INCIDENCIAS : Partida válida pela 2ª rodada do returno do Campeonato Catarinense 2016, disputada no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma. Público total: 4.577

No estádio Heriberto Hülse, o Criciúma recebeu o Brusque no plano de vencer as partidas em casa pelo Campeonato Catarinense 2016. Com gol solitário e decisivo de Bruno Lopes, o Tigre garantiu mais uma vitória em casa e segue na luta pela liderança do estadual.

O resultado levou os carboneros a seis pontos na tabela de classificação, na terceira colocação, com o mesmo número de pontos de Chapecoense (1º), Metropolitano (2º) e Joinville (4º). Já o Brusque, estaciona na sexta posição, com os três pontos da vitória anterior.

Na próxima rodada, o Brusque recebe o Metropolitano na quarta-feira (16), às 20h30. Também na quarta, o Criciúma visita o norte do estado em duelo com o Joinville, às 21h45.

Jogo morno com placar zerado na etapa inicial

O domingo foi de homenagens às torcedoras presentes ao estádio Heriberto Hülse, no sul catarinense. Os primeiros instantes foram de muitas trocas de bolas entre as equipes, com o Criciúma mais com a iniciativa, mas o Brusque não se limitando a esperar na defesa.

A 13 minutos, Roger Guedes criou grande jogada e Ezequiel finalizou para João Paulo espalmar. No rebote, outro chute, meio que de voleio com Jeferson, e o goleiro foi buscar em mais uma grande defesa.

Em erro de Jefferson, o Brusque recuperou a bola e o lateral João Neto finalizou forte para fora, na boa chegada dos visitantes a 28' de partida. A resposta imediata do Criciúma foi um chute de três dedos de Ezequiel, que ainda desviou no atacante Roger Guedes na tentativa.

O Tigre insistia na partida, rondava a grande área, mas pouco conseguia ser efetivo nos ataques para chegar à abertura do placar. Aos 39', Roger Guedes cebeceou pela linha de fundo.

O Brusque assustou com chute de Carlos Alberto, Luiz rebateu estranhamente e, no rebote, o cruzamento foi cortado por Wellington Saci. No escanteio cobrado pelos visitantes, Neguete cabeceou e mandou para fora.

Bruno Lopes entra para resolver na frente

O Criciúma trocou para o segundo tempo. Saiu Barreto e entrou Bruno Lopes. A 5 minutos, o próprio Bruno Lopes conseguiu a cabeçada na área e João Paulo foi ao canto para espalmar no reflexo. Em seguida, contente com o empate somado fora de casa, João Paulo abusou da cera e recebeu o cartão amarelo.

A 8 minutos, houve o cruzamento novamente em busca de Bruno Lopes e o atacante finalizou de pé direito, com a bola a passar próxima da meta, persistindo no 0 a 0. Na pressão carbonera na sequência, a 10', Douglas Moreira puxou a jogada, trouxe para o arremate e João Paulo defendeu.

Com 18 minutos, Ezequiel e Roger Guedes trocaram passes na entrada da área e a zaga do Brusque cortou providencialmente. No escanteio, finalização para mais uma defesa de João Paulo, que catou firme.

O Brusque, pressionado, buscava ganhar tempo. Na substituição, Aelson deixou o campo e Everton César, ex-Criciúma, ingressou nos visitantes. Do lado do Tigre, Jeferson saiu para entrada do atacante Gustavo, em uma postura ainda mais ofensiva dos locais.

Aos 27 minutos, a substituição do intervalo deu resultado. Bruno Lopes aproveitou cruzamento, subiu muito, cabeceou e desviou do goleiro Léo para finalmente abrir o marcador: 1 a 0 para o Criciúma.

Para ampliar, Roger Guedes fez a jogada pelo lado direito, tocou rasteiro para área, Bruno Lopes tentou de letra e João Paulo se esticou para defender espetacularmente. Aos 41 minutos, Gustavo cabeceou e João Paulo defendeu bem. Sem reações adversárias e nem a ampliação dos locais, o jogo teve números finais em Criciúma.