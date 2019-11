Resultado Salgueiro x Santa Cruz no Campeonato Pernambucano 2016 (3-0)

Estamos encerrando aqui a transmissão do jogo na Vavel Brasil. Obrigado a todos que acompanharam, bom final de domingo e tenham uma ótima semana!

O prejuízo foi ainda maior para o Mais Querido, graças à lance absurdo de Bruno Moraes. Em jogo parado, o atacante tricolor deu carrinho no goleiro Mondragon e deve pegar longa suspensão.

O Carcará teve vida fácil na maior parte da partida e conseguiu vitória tranquila sobre o Santa. O tricolor do Arruda teve a primeira finalização apenas aos 20 minutos do segundo tempo e criou pouquíssimo nos instantes finais.

O Salgueiro venceu mais uma, continua invicto em casa, chega à liderança e está garantido na próxima fase do Pernambucano!

47' FIM DE JOGO!

46' ENLOUQUECEU! Bruno Moraes dá carrinho em Mondragon, que estava com a bola na mão, e é expulso direto.

45' A partida vai até os 47 na segunda etapa.

40' AMARELOU! Daniel atinge Daniel Costa nas costas e recebe o cartão amarelo. O atleta poderia até ser expulso! Ficou barato.

39' AMARELOU! Cartão amarelo para Mondragon, por reclamação.

38' PERDEEEEEEU! Mondragon afasta mal a bola, que acaba sobrando para Bruno Moraes. O General chuta por cima do gol, sem goleiro.

32' Santa Cruz pressiona bastante neste fim de jogo. Time quer ao menos diminuir a diferença no placar.

32' MUDOU! Última alteração do jogo. Sai Rodolfo Potiguar e entra Moreilândia.

31' Mais um escanteio para o tricolor do Arruda.

30' Everton Sena recebeu sozinho do lado da área, invadiu e tentou a finalização. O chute bate na zaga e sai em escanteio.

27' Dois escanteios seguidos para o Salgueiro. Pressão do Carcará.

26' AMARELOU! Marcílio advertido com o cartão amarelo.

25' Daniel Costa bate com força e a bola sai tirando tinta da trave.

24' Falta perigosa para o Santa na entrada da área.

22' Santa aumenta o ritmo na partida e chega mais ao ataque.

21' PRA FOOOORA! Arthur recebe cruzamento sozinho na área, mas cabeceia por cima do gol.

17' Pausa na partida para atendimento a Mondragon. o goleiro se chocou com a trave em lance na área.

16' Lucas Gomes faz a primeira finalização do Santa no jogo. Mondragon faz a defesa.

15' MUDOU! Marlon sai para a entrada de Daniel.

13' MUDOU! Toty entra no lugar de Marcos Tamandaré.

11' Santa segue sem nenhuma finalização da partida, contra sete do Salgueiro.

9' MUDOU! Duas alterações no Santa Cruz. Entram Daniel Costa e Marcilio, saem Raniel e Leandrinho.

8' AMARELOU! Wellington Cezar comete falta na entrada da área e é punido com o amarelo.

6' GOOOOOOOOL! É MAIS UM DO SALGUEIRO! Cássio faz boa jogada pela lateral direita e toca para o meio. Com o gol aberto, Jhon só toca para o fundo das redes.

5' Jogo começa muito truncado no meio-campo. Equipes não conseguem criar.

0' MUDOU! Pelo Santa, sai Keno e entra Bruno Moraes.

0' Recomeça o jogo no segundo tempo!

Com total domínio na primeira etapa, Salgueiro cria boa vantagem.

48' Fim do primeiro tempo no Cornélio de Barros!

48' GOOOOOOOL! É DO CARCARÁ! Cássio tabela com Tamandaré, invade a área e bate de primeira para o fundo das redes! 2 a 0 para o Salgueiro!

45' Três minutos de acréscimos. Vamos a 48.

44' Nilson bate colocado, mas manda por cima do gol.

43' Alemão comete falta perigosa na entrada da área do Santa. Boa oportunidade para o Salgueiro.

42' Zaga do Santa se atrapalha na saída de bola e Tiago Cardoso chuta para a lateral.

41' Marlon cobra lateral para dentro da área e a bola cruza a frente do gol. Tiago Costa afasta.

38' AMARELOU! Marlon é advertido com o amarelo após falta em Leandrinho.

38' Salgueiro continua dominando a posse de bola, enquanto o Santa procura espaços para chegar ao ataque.

33' Leadrinho levanta bola de falta na área do Salgueiro, mas Santa comete falta no goleiro Mondragon.

31' GOOOOOOL! É DO CARCARÁ! Rodolfo Potiguar cobra firme no meio do gol e abre o placar em Salgueiro!

29' PÊNALTI!!! O árbitro marca toque de mão de Leonardo dentro da área! Penalidade para o Salgueiro.

25' Árbitro pausa o jogo para parada técnica. Forte calor atinge Salgueiro na tarde deste domingo.

21' ASSIM NÃO, RANIEL! Meia invade a área do Salgueiro acompanhado de Keno, mas nem chuta e nem toca, e perde uma grande chance.

18' Jogo segue travado no meio de campo. Santa continua sem finalizar na partida.

14' TIAAAAAAAAGO CARDOSO! Após escanteio, bola sobra na entrada da área para Cassio, que manda uma bomba. Tiago voa para fazer a defesa.

13' Em contra-ataque rápido, Cássio invade a área pelo lado direito e finaliza. A bola bate na zaga e vai para escanteio.

9' Marlon avança pela lateral esquerda e cruza, mas a bola atravessa a área e sai pela lateral.

8' Tiago Costa tenta jogada pelo meio, mas é desarmado pela zaga Carcará.

6' Santa tenta sair jogando mas erra muitos passes.

5' Salgueiro domina a posse de bola nesses instantes iniciais da partida, criando principalmente pelo lado direito de ataque.

4' Zaga do Santa afasta a bola após escanteio.

4' Parece reprise, mas não é. Em mais um cruzamento pela direita do ataque, Alemão afasta novamente para escanteio.

3' Após a cobrança, Ranieri cabeceia por cima do gol.

2' Salgueiro tenta cruzamento na área e Alemão afasta de cabeça para escanteio.

0' Começa a partida em Salgueiro!

15:58 Bola no centro do gramado, minuto de silêncio sendo respeitado.

15:54 Hino Pernambucano sendo tocado, equipes perfladas.

15:45 Alguns fatores estão contra o tricolor do Arruda hoje: além do Salgueiro continuar invicto na competição jogando em casa, o Santa não derrota o Carcará no Cornélio de Barros há 5 anos.

15:44 O Santa vem a campo com: Tiago Cardoso; Everton Sena, Alemão, Leonardo e Tiago Costa; Wellington Cézar, Lucas Gomes, Leandrinho, Raniel e Keno; Arthur.

15:43 O Carcará está confirmado para a partida: Mondragon; Marcos Tamandaré, Ranieri, Luís Eduardo e Marlon; Rodolfo Potiguar, Nilson, Jaildo e Cassio Ortega; Piauí e Jhon.

15:43 O Salgueiro ainda está invicto jogando em casa, tendo 100% de aproveitamento nas partidas disputadas no Cornélio de Barros.

15:41 A partida é válida pela sétima rodada do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano.

15:40 Boa tarde, amigo da Vavel Brasil! Estamos iniciando a transmissão de Salgueiro e Santa Cruz.

Estádio Cornélio de Barros, conhecido como Salgueirão, será o palco do confronto desta tarde entre Salgueiro e Santa Cruz, válido pelo Campeonato Pernambucano.

O maior campeão do Campeonato Pernambucano é o Sport Club do Recife. O Leão da Ilha do Retiro já conquistou o certame estadual por 40 vezes, sendo o último em 2014. O segundo lugar pertence ao Santa Cruz, que tem 28 conquistas, enquanto o Náutico é o terceiro colocado, com 21 taças (2004 foi o ano da última). América (seis vezes), Torre (três), Tramways (duas) e Flamengo-PE (uma) também foram campeões do Pernambucano, que nunca teve um vencedor do interior do estado.

FIQUE DE OLHO Salgueiro x Santa Cruz: Alemão tem fechado a zaga tricolor ao lado de Leonardo e promete dar vida dura ao ataque do Salgueiro na partida. O xerife também se aventura no ataque em jogadas de bola parada, marcando gols em algumas partidas, como no duelo contra o Confiança pela Copa do Nordeste.

FIQUE DE OLHO Salgueiro x Santa Cruz: Piauí, atacante do Salgueiro, vem de boa performance na temporada, marcando gols decisivos para a equipe Carcará não só no Pernambucano, como também na Copa do Nordeste. O artilheiro é a principal aposta da torcida para levar a equipe à vitória.

O Campeonato Pernambucano no ano passado foi decidido entre Santa Cruz e Salgueiro. Os tricolores passaram pelo Central na semifinal, enquanto o Carcará bateu o Sport. No primeiro jogo da final, realizado no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, os donos da casa fizeram uma grande pressão, no entanto, não passaram de um empate por 0 a 0 e acabaram sendo derrotados por 1 a 0, no estádio do Arruda, em que o Mais Querido sagrou-se campeão com gol de Anderson Aquino.

Com a classificação para o hexagonal do título, Central e América também garantiram a participação na Série D de 2016 e 2017, pois a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agora quer todos os participantes da última divisão do futebol brasileiro definido no final de cada temporada. Desta maneira, quem passar para o hexagonal do título na próxima temporada terá o direito de disputar a Série D apenas em 2018.

Os quatro primeiro colocados do hexagonal do título vão para a disputa de mata-mata, que conta com jogos de ida e volta. Quem passar nas semifinais, vai fazer a grande decisão e, assim, será conhecido o campeão do Campeonato Pernambucano 2016. Outros seis clubes disputam o hexagonal da permanência com jogos de ida e volta e, ao fim, os dois últimos colocados vão disputar a Série A2 do Pernambucano em 2017.

O hexagonal do título do Campeonato Pernambucano conta com Sport, Náutico, Salgueiro, Santa Cruz, Central e América. Os quatros primeiros, por participarem das três principais divisões do país, não podem duelar na primeira fase por conta de uma determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que aponta para a necessidade da realização de uma pré-temporada no mês de Janeiro, com os campeonatos estaduais começando oficialmente em fevereiro.

O Campeonato Pernambucano 2016 começou ainda no dia 10 de Janeiro, quando seis clubes (Central, Serra Talhada, Porto, Atlético-PE, América e Pesqueira) receberam mais dois que subiram da Série A2 (Vitória e Belo Jardim) e iniciaram a primeira fase, que foi dividida em dois grupos com quatro times em cada um. Ao fim, Central e América foram os lideres dos Grupos A e B, respectivamente, e vão disputar o hexagonal do título com Sport, Santa Cruz, Náutico e Salgueiro, enquanto os demais vão duelar contra o rebaixamento no hexagonal da permanência.

Nesta temporada, o Náutico vem com o objetivo de encerrar um longo jejum de títulos. A última vez que os alvirrubros de Rosa e Silva festejaram o estadual foi em 2004, quando acabaram batendo o Santa Cruz na decisão. Desde então, o Campeonato Pernambucano tem ficando com Sport ou Santa Cruz.

O Campeonato Pernambucano terá sua 102º edição nesta temporada. O tradicional estadual começou a ser disputada ainda em 1915 de maneira amadora, até que 21 anos depois se profissionalizou. Desta maneira, no período sem profissionalização, foram realizadas 22 edições, com o Sport sendo o principal vencedor com sete Taças, mas sendo seguido pelo América, que conquistou cinco troféus.