Resultado Náutico x América-PE no Campeonato Pernambucano 2016 (5-0)

22:27 Na próxima quinta-feira (17), a equipe da Rosa e Silva encara o Vitória da Conquista pela 1ª fase da Copa do Brasil, em jogo a ser realizado no interior baiano, às 19h15. Pelo Estadual, duela com o Santa Cruz no Arruda, no próximo domingo (20), às 16h. A da Estrada do Arraial, contudo, mede forças com o Sport novamente no Arruda, mas como mandante e no sábado (19), às 18h30

22:25 Com a goleada, o alvirrubro retorna à liderança por conta do confronto direto, porém fica com os mesmos 16 pontos do Salgueiro,. O alviverde, contudo, fica na 5ª colocação, seguindo com seis, dois a menos que o Santa Cruz

92' Final de jogo no Arruda para Náutico 5x0 América! Gols de Renan Oliveira, Danilo, contra, Rony, Caíque e Ronaldo Alves, o Timbu atropela o América

91' GOOOOOOOOOL DO NÁUTICO! RONALDO ALVES! Rony cruza na pequena área e Ronaldo Alves, surgindo como uma bala, completa para o fundo do gol. Náutico 5x0 América

90' Dois minutos de acréscimo

89' Cartão amarelo para Danyel! Volante do América é punido por falta em Esquerdinha

86' Odair Silva chuta de fora da área, mas sem assustar

84' Partida cai de ritmo nos minutos finais por conta da baixa produtividade das equipes

82' Torcida do Náutico pede para que time marque mais um gol

79' Substituição no Náutico! SAI Caíque, ENTRA Esquerdinha

​78' Última mexida no América! SAI João Victor, ENTRA Danyel

77' UHHHHHHHHHH! Henrique arrisca de fora da área e Delone bota para escanteio

76' UHHHHHHHHHH! Após boa jogada, Renan Oliveira cruza na pequena área e Rony completa. De primeira, meia acerta o travessão

74' Náutico vai bem pelos lados do campo, usando como principal arma no jogo

72' Alteração no América! SAI Carlinhos Bala, ENTRA Carioca

​70' Thiago sai de campo sob misto de vaias e aplausos pela torcida. O último gol em que um centroavante do Náutico marcou foi justamente com Daniel, diante do Salgueiro, na Arena Pernambuco

69' Alteração no Náutico! SAI Thiago Santana, ENTRA Daniel Morais

67' Dal Pozzo chama Daniel Morais, que deverá entrar no lugar de Thiago Santana

65' Apático em campo, o América não consegue agredir o Náutico e deixa o jogo sem emoções

62' Gol deixa Timbu ainda mais tranquilo na partida, que administra bem o resultado

60' GOOOOOOOOOOOOOL DO NÁUTICO! CAÍQUE! Depois de boa troca de passes na pequena área do América, Caíque recebe de Eduardinho e enche o pé, estufando o ângulo. Náutico 4x0 América

58' Náutico segue bem ofensivamente, buscando alternativas para ampliar o placar

55' UHHHHHHHH! Henrique faz boa jogada pela esquerda e chuta da intermediária, mas acerta a rede pelo lado de fora

54' Rodrigo Souza cruza na pequena área, ninguém do América corta e Thiago Santana, livre de marcação, não completa para o gol

53' Substituição no América! SAI Cesinha, ENTRA Odair

50' Thiago Santana recebe cruzamento na pequena área, mas demora a chutar e perde boa chance

49' Jogo fica truncado no meio-campo e bastante equilibrado

47' UHHHHHHHHH! Carlinhos Bala domina na entrada da área e, de primeira, chuta com perigo, próximo à trave direita

46' Cesinha é tromba com Walber e pede pênalti, mas a arbitragem, acertadamente, não marca

46' Bola volta a rolar no Arruda para Náutico 3x0 América!

21:34 Substituição no Náutico! SAI Niel, ENTRA Eduardinho

21:33 Náutico volta com uma mudança para a etapa final, enquanto o América volta sem mudanças

21:31 Goleiros retornam ao gramado, assim como a arbitragem

21:29 Vitória parcial deixa o Timbu na vice-liderança, precisando de mais três gols para chegar ao topo. Já o Periquito, com o revés, segue na 5ª colocação, mas ainda próximo ao Santa Cruz

21:26 As equipes devem retornar em breve dos vestiários para a etapa final. Não saiam daqui!

21:23 Forte chuva segue no Arruda, assim como em boa parte da cidade do Recife

21:20 Já Carlinhos Bala, do América, lamenta os erros e reconhece o mérito do adversário dentro de campo: "A conversa foi de cada um marcar o seu, mas infelizmente nem todo fez. As oportunidades não podem ser dadas aos times grandes, que sabem aproveitar"

21:16 Autor do terceiro gol do Náutico, o atacante Rony reconhece que o Timbu entrou em campo focado e espera voltar do mesmo jeito no segundo: "Tivemos uma preparação boa durante a semana e entramos em campo focados. Feliz de ter feito meu primeiro gol e espero voltar focado para fazer mais"

45+2' Final de primeiro tempo no Arruda para Náutico 3x0 América! Gols de Renan Oliveira, aos 29 segundos, Danilo, contra, e Rony, aos 35, deixam o Timbu em vantagem ao intervalo

45' Dois minutos de acréscimo

43' Reta final cai de ritmo após o Náutico sacramentar boa vantagem

41' Ricardinho cai em campo e é atendido após sair de maca

39' América agora fica mais precavido dentro de campo e pouco agride o Náutico

37' É o primeiro gol do meia com a camisa do Timbu, que já vinha devendo

35' GOOOOOOOOOOOOL DO NÁUTICO! RONY! Caíque enfia passe entre a marcação do América e Rony surge livre. Com apenas um toque, o meia alvirrubro toca por cima de Delone. Náutico 3x0 América

32' ​Após bom passe de Renan Oliveira, Rony chuta e a bola desvia na marcação. Na cobrança de escanteio, Renan manda com veneno e quase marca olímpico

30' Cartão amarelo para Carlinhos Bala! Atacante do América é advertido por tentar cobrar falta, por duas vezes, antes da autorização da arbitragem

28' Cartão amarelo para Niel! Volante do Náutico é punido pela arbitragem por falta em Carlinhos Bala

28' UHHHHHHHHHHH! Thiago Santana arranca pela esquerda e chuta cruzado ao invés de tocar, mas a bola passa por toda a extensão da pequena área

26' América vive bom momento na partida e começa a se interessar em buscar o primeiro gol, chegando com perigo

25' UHHHHHHHHHH! Após falta não marcada para o Náutico no meio-campo, George Cajá é lançado em profundidade, porém bate em cima de Júlio César

23' Carlinhos Bala cobra e a bola desvia na barreira, mas sem perigo para Júlio César, que fez a defesa seguro

22' Agora quem tem falta perigosa é o América. Carlinhos Bala na bola

20' Cartão amarelo para Yuri! Zagueiro do América é punido por falta em Thiago Santana

18' Mesmo debaixo de forte chuva, Náutico se mostra com atuação segura e troca passes

15' UHHHHHHHHHH! América reage no minuto seguinte e quase diminui a desvantagem aos alviverdes. George Cajá recebe entre a marcação do Náutico e toca na saída de Júlio César. A bola passa com perigo

14' Renan Oliveira cobra falta na pequena área e Rodrigo Souza resvala na bola, porém sem sucesso

13' Náutico mantém bom momento ofensivo e segue pressionando o América

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NÁUTICO! DANILO, CONTRA! Walber faz bom lance pela direita de ataque e cruza na pequena área. Danilo, de carrinho, acaba mandando para dentro do própria meta. Náutico 2x0 América

9' Rony faz triangulação ofensiva, passa por dois adversários após receber de Caíque e chuta, mas para em Delone

7' Delone se estica todo e tira bola da cabeça de Thiago Santana, que ia cabecear com liberdade

5' Timbu segue bem ofensivamente, mas o gramado pesado dificulta a saída com mais tranquilidade

3' Renan Oliveira cobra falta na pequena área, mas Victor aparece para cortar. No contra-ataque, Alex Gaibú recebe em profundidade, mas o quique da bola dá velocidade e Júlio César afasta

2' Vitória com gol instantâneo deixa o Timbu com a vaga assegurada às semifinais

0'29" GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NÁUTICO! RENAN OLIVEIRA! Com apenas 29 segundos de bola rolando, Henrique faz boa jogada e toca na pequena área, mas Thiago Santana chuta torto. Renan Oliveira, que nada tinha com isso, cabeceia e abre o placar. Náutico 1x0 América

0' Bola rolando no Arruda para Náutico x América!

Times perfilados para a execução do hino de Pernambuco

Começa a cair uma forte chuva no Arruda

Náutico também em campo! Alvirrubro sobe para o campo de jogo

América no gramado! Alviverde entra em campo para a partida

Faltam 10 minutos para o apito inicial e o público inexiste tanto na parte interna do Arruda, como na externa

Grupo alvirrubro faz última oração antes da subida definitiva ao gramado

Equipes deixam o gramado e voltam ao vestiário. Já já retornam para perfilarem na execução do hino estadual

Atletas do América também entram em campo para a última atividade no gramado antecedente ao apito inicial

Jogadores do Náutico sobem para realizar o último aquecimento antes da bola rolar

Faltando pouco menos de 40 minutos para a bola rolar, público ainda segue mínimo

A arbitragem do confronto será de Diego Fernando Silva de Lima, do quadro da FPF-PE. Os auxiliares serão os conterrâneos Albert Júnior e Fabrício Leite Sales, também integrantes da Ceaf-PE

O técnico Dal Pozzo tem como opções entre os suplentes: Rodolpho, Rafael Pereira, Rafael Ribeiro, Cal, Gil Mineiro, Jefferson Nem, Eduardinho, Daniel Morais, Esquerdinha e Joazi

Náutico escalado! Timbu está definido com: Júlio César; Walber, Ronaldo Alves, Fabiano Eller e Henrique; Niel, Rodrigo Souza, Rony, Renan Oliveira e Caíque; Thiago Santana

Público para o jogo de logo mais, contudo, não tem boas expectativas, principalmente por conta do horário

Náutico acaba de chegar ao Arruda! Já já a escalação do Timbu deverá ser divulgada

O Periquito tem como opções no banco de reservas: Geaze, Kleitinho, Nunes, Da Silva, Danyel, Márcio, Netto Imperador, Carioca, Makson, Odair Silva e Jair

América definido! O Alviverde da Estrada do Arraial vai a campo com: Delone; Ricardinho, Danilo, Yuri e João Victor; Victor, Gláuber e Alex Gaibú; Cesinha, George Cajá e Carlinhos Bala

Staff alvirrubro já se encontra nas dependências do Arruda e montou o vestiário ao elenco

Náutico recebe América para seguir junto aos líderes e garantir vaga às semi do Pernambucano

"Estamos realizando as melhorias a todo vapor e ansiosos para voltar a jogar no Ademir Cunha, mas sabemos que precisamos da liberação da Federação. Não sei se vai dar tempo para voltar a jogar lá no Estadual ainda, talvez só no Brasileiro. Estamos tentando fazer as melhorias o mais rápido possível para ser liberado logo", afirmou

O atacante Ewerton recebeu o terceiro amarelo diante do Salgueiro e cumpre suspensão, com o experiente Carlinhos Bala jogando em seu lugar. Mesmo com o confronto de logo mais sendo longe de casa, o Alviverde espera retornar o quanto antes ao Ademir Cunha, palco de seus duelos, conforme destacou o presidente Augusto Moreira

Para isso, precisa superar as ausências de peças importantes no time titular. O zagueiro titular Danilo Cirqueira estava lesionado e, com isso, está de volta. Já o lateral-esquerdo Jair e o volante Danyel perderam espaço. O meia Thiago Laranjeira, lesionado, ocupa o DM

Sensação no início do Hexagonal, com duas vitórias em dois jogos, o América vem de quatro derrotas consecutivas. Visando reencontrar o bom futebol do começo do certame e seguir sonhando com uma vaga na semifinal, o Periquito espera surpreender o Timbu distante de seus domínios

"Temos alguns objetivos nesse Estadual. O primeiro, obviamente, é a classificação. Depois, classificar em primeiro lugar. Vencendo esta partida (contra o América), chegaremos à classificação. Depois deste jogo, porém, teremos a sequência do campeonato, pois vamos lutar pelo primeiro lugar", declarou.

Em caso de simples vitória, o Timbu garante classificação antecipada à próxima fase. Visando não somente a vaga, mas também o primeiro lugar ao fim do Hexagonal, o treinador Gilmar Dal Pozzo traça isso como um dos objetivos no Estadual

Na lateral, o recém-contratado Henrique está regularizado pelo BID da CBF e ganha o espaço anteriormente ocupado pelo uruguaio. No ataque, outra mudança. O atacante Daniel Morais, que vem de baixa produtividade, dá vez a Thiago Santana, único reserva a entrar em todos os jogos

Buscando voltar ao caminho das vitórias após dois tropeços diante do rival Sport, o Náutico terá como desfalque apenas o lateral-esquerdo Gastón Filgueira, expulso diante do Leão. Bérgson e Rafael Silva não reúnem, também, condições de atuar, entretanto já eram certeza por estarem no departamento médico

O confronto do turno teve mando de campo do América, mas foi sediado na Ilha do Retiro, em virtude da má condição do gramado do Ademir Cunha. Os alvirrubros foram superiores e, mesmo com um pênalti desperdiçado por Daniel Morais, saíram com vitória por 1 a 0 com gol do zagueiro Ronaldo Alves

O Timbu aparece na terceira posição na tabela, com 13 pontos ganhos, ficando atrás do Sport no quesito do saldo de gols. Do outro lado, o Periquito é vice-lanterna com seis pontos, precisando pontuar para não ficar cada vez mais distante da classificação para à semifinal, uma vez que está a apenas do Santa Cruz, 4º colocado

A mudança de mando é devida a uma solicitação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que visa preservar o gramado da Arena Pernambuco, palco do duelo do próximo dia 25, a ser disputado entre Brasil e Uruguai, válido pela 5ª rodada das Eliminatórias à Copa do Mundo de 2018

Estádio José do Rego Maciel, conhecido como Arruda, será o palco do confronto desta tarde entre Náutico e América-PE, válido pelo Campeonato Pernambucano.

O maior campeão do Campeonato Pernambucano é o Sport Club do Recife. O Leão da Ilha do Retiro já conquistou o certame estadual por 40 vezes, sendo o último em 2014. O segundo lugar pertence ao Santa Cruz, que tem 28 conquistas, enquanto o Náutico é o terceiro colocado, com 21 taças (2004 foi o ano da última). América (seis vezes), Torre (três), Tramways (duas) e Flamengo-PE (uma) também foram campeões do Pernambucano, que nunca teve um vencedor do interior do estado.

FIQUE DE OLHO Náutico x América-PE: Carlinhos Bala, atacante do América-PE, é o principal nome do escrete da Estrada do Arraial. Experiente e autodenominado como rei do futebol pernambucano por ter feito sucesso no trio de ferro da capital, o atacante é a grande estrela do time, mas não vem começando os confrontos desde o início por conta do condicionamento físico, porém ao ser acionado como titular pode atrapalhar bastante a vida dos defensores alvirrubros.

FIQUE DE OLHO Náutico x América-PE: Renan Oliveira, meia-atacante do Náutico, é o principal responsável pela articulação das jogadas do alvirrubro de Rosa e Silva neste campeonato estadual. O atleta espera fazer uma grande exibição nesta noite para deixar o Timbu colado na liderança da competição e ainda ajudar o setor ofensivo, que está devendo bastante.

O Campeonato Pernambucano no ano passado foi decidido entre Santa Cruz e Salgueiro. Os tricolores passaram pelo Central na semifinal, enquanto o Carcará bateu o Sport. No primeiro jogo da final, realizado no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, os donos da casa fizeram uma grande pressão, no entanto, não passaram de um empate por 0 a 0 e acabaram sendo derrotados por 1 a 0, no estádio do Arruda, em que o Mais Querido sagrou-se campeão com gol de Anderson Aquino.

Com a classificação para o hexagonal do título, Central e América também garantiram a participação na Série D de 2016 e 2017, pois a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agora quer todos os participantes da última divisão do futebol brasileiro definido no final de cada temporada. Desta maneira, quem passar para o hexagonal do título na próxima temporada terá o direito de disputar a Série D apenas em 2018.

Os quatro primeiro colocados do hexagonal do título vão para a disputa de mata-mata, que conta com jogos de ida e volta. Quem passar nas semifinais, vai fazer a grande decisão e, assim, será conhecido o campeão do Campeonato Pernambucano 2016. Outros seis clubes disputam o hexagonal da permanência com jogos de ida e volta e, ao fim, os dois últimos colocados vão disputar a Série A2 do Pernambucano em 2017.

O hexagonal do título do Campeonato Pernambucano conta com Sport, Náutico, Salgueiro, Santa Cruz, Central e América. Os quatros primeiros, por participarem das três principais divisões do país, não podem duelar na primeira fase por conta de uma determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que aponta para a necessidade da realização de uma pré-temporada no mês de Janeiro, com os campeonatos estaduais começando oficialmente em fevereiro.

O Campeonato Pernambucano 2016 começou ainda no dia 10 de Janeiro, quando seis clubes (Central, Serra Talhada, Porto, Atlético-PE, América e Pesqueira) receberam mais dois que subiram da Série A2 (Vitória e Belo Jardim) e iniciaram a primeira fase, que foi dividida em dois grupos com quatro times em cada um. Ao fim, Central e América foram os lideres dos Grupos A e B, respectivamente, e vão disputar o hexagonal do título com Sport, Santa Cruz, Náutico e Salgueiro, enquanto os demais vão duelar contra o rebaixamento no hexagonal da permanência.

Guia VAVEL do Campeonato Pernambucano 2016

Nesta temporada, o Náutico vem com o objetivo de encerrar um longo jejum de títulos. A última vez que os alvirrubros de Rosa e Silva festejaram o estadual foi em 2004, quando acabaram batendo o Santa Cruz na decisão. Desde então, o Campeonato Pernambucano tem ficando com Sport ou Santa Cruz.

O Campeonato Pernambucano terá sua 102º edição nesta temporada. O tradicional estadual começou a ser disputada ainda em 1915 de maneira amadora, até que 21 anos depois se profissionalizou. Desta maneira, no período sem profissionalização, foram realizadas 22 edições, com o Sport sendo o principal vencedor com sete Taças, mas sendo seguido pelo América, que conquistou cinco troféus.

Bom noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Náutico x América-PE, partida pela primeira rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano 2016, a ser disputada às 20h30, no estádio do Arruda, em Recife, Pernambuco.