Carlinhos Neves revela recusa ao Palmeiras e exalta comprometimento no Atlético-MG

A chegada de Cuca no comando do Palmeiras quase resultou na saída de Carlinhos Neves do Atlético-MG. Isso porque o atual coordenador técnico do Galo, foi convidado para ser auxiliar técnico do novo treinador da equipe paulista, no entanto, o profissional preferiu seguir trabalhando em Minas Gerais, ressaltando o comprometimento com o time alvinegro.

"Isso é um assunto velho já. Nem considerei, óbvio que tinha o desejo do Cuca em trabalhar comigo. Nós somos amigos e trabalhamos juntos outras vezes. Mas eu acabei de chegar aqui, dois anos de contrato. Nem deixei o assunto andar, porque estou completamente envolvido. Até bom não falar muito nisso não", disse Carlinhos Neves ao portal Hoje em Dia.

Cuca convidou Carlinhos para ser seu auxiliar, apostando no sucesso feito pela dupla no passado, como em 2013, na conquista da inédita Copa Libertadores da América pelo Atlético. Após o término da temporada em questão, o treinador assumiu o Shandong Luneng-CHN, enquanto Neves permaneceu no Galo, se transferindo para o clube chinês uma temporada depois, reeditando a parceria com Cuca.

Com a chegada do técnico Mano Menezes ao Shandong, no início da atual temporada, Carlinhos Neves ficou disponível no mercado, até que o presidente do Atlético-MG, Daniel Nepomuceno, ofereceu ao profissional a chance de atuar como coordenador técnico do time. Agora, em seu novo cargo no Galo, Neves garantiu que está satisfeito.

"Seria incoerente, se agisse de outra forma. Nem considerei, não tinha chance. É melhor não falar muito nisso, envolve outro clube, já até contrataram um amigo meu [Omar Feitosa]. Estou contente e satisfeito no Atlético. Está tudo bem, vou torcer por eles", concluiu.