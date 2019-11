Resultado Cruzeiro x Uberlândia no Campeonato Mineiro 2016 (3-0)

Encerramos aqui esta transmissão! Continue na VAVEL Brasil, em instantes, o pós-jogo deste grande duelo. Uma ótima noite de terça-feira para você, torcedor!

47' TERMINA A PARTIDA! CRUZEIRO VENCE UBERLÂNDIA COM TRANQUILIDADE E VOLTA A ASSUMIR LIDERANÇA DO CAMPEONATO MINEIRO!

46' UUUUUUUUUUH! Sanchez Miño arrisca da esquerda e a bola passa rente o travessão de Thiago Braga!

46' THIAGO BRAGA! Fabiano chega pela direita e arrisca de primeira, mas goleiro do Uberlândia estava atento no lance!

45' Teremos dois minutos de acréscimo!

44' Magalhães é flagrado em posição de impedimento.

43' Cruzeiro troca passes com tranquilidade.

42' Alê sente a perna esquerda e recebe atendimento médico no gramado.

40' SUBSTITUIÇÃO NO UBERLÂNDIA!

Sai: Wellington Melo; Entra: Wellington

39' CARTÃO VERMELHO! Wendel acerta o rosto de Rafael Silva e é expulso!

38' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

Sai: Arrascaeta; Entra: Alex

36' Daqui a pouco Alex entrará em campo pelo Cruzeiro!

34' Assim como Lucas Romero, Ariel Cabral também marca seu primeiro gol com a camisa celeste.

33' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

Sai: Ariel Cabral; Entra: Marciel

33' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! Cruzamento rasteiro de Fabiano e Rafael Silva manda na trave. No rebote, Ariel Cabral manda, de cabeça, para o fundo das redes!

32' Marciel pronto para entrar na partida.

31' Arrascaeta recebe na entrada da área e arremata de primeira, mas a bola vai fraquinha nas mãos de Thiago Braga

30' Arrascaeta tenta jogada individual pela direita, mas acaba sendo desarmado.

28' Cruzamento de Fabiano pela direita, mas defesa do Uberlândia corta.

26' SUBSTITUIÇÃO DO CRUZEIRO!

Sai: Alisson; Entra: Élber

25' Rafael Silva recebe a bola na grande área, mas não consegue o domínio.

24' Cartão amarelo para Ariel Cabral, volante do Cruzeiro.

24' Rayro tenta o arremate, mas é travado pela zaga celeste.

23' Cruzeiro troca passes no campo de ataque.

21' Uberlândia tenta pressionar o Cruzeiro neste momento.

19' THIAGO BRAGA! Rafael Silva chega bem pela esquerda e arremata, mas goleiro do Uberlândia manda para escanteio!

18' Falta de Sanchez Miño em Wellington Melo. Na cobrança, Fábio afasta de soco.

16' SUBSTITUIÇÃO NO UBERLÂNDIA!

Sai: Mikael; Entra: Magalhães

15' Rafael Silva aparece bem pela direita e faz o cruzamento. Henrique passa direto na bola, por pouco não acerta o cabeceio.

15' Rafael Silva é flagrado em posição de impedimento.

14' Cruzeiro aproveita apatia do Uberlândia e se manda para o ataque.

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! Lucas Romero cobra penalidade com firmeza no canto esquerdo de Thiago Rocha!

10' PÊNALTI PARA O CRUZEIRO! Bola na área do Uberlândia e Wendel, na tentativa de cabecear, acaba tocando com a mão na bola!

09' Cruzamento de Arrascaeta, bola novamente vai forte na área. Rafael Silva recupera a jogada e recebe falta logo em seguida.

08' Arrascaeta cobra falta e a bola acaba passando por todos dentro da grande área.

08' Fabiano recebe falta pela direita.

07' Romero tenta o cruzamento pela direita, mas é travado pelo marcador.

05' Cruzeiro troca passes no meio de campo.

03' Rafael Silva tenta o cruzamento na área, mas a bola acerta na barriga do marcador do Uberlândia. Jogadores celestes pensam que a bola acertou na mão do jogador e pedem pênalti.

02' Fabiano recebe muito bem pela direita, mas cruza forte. Na sobra, Sanchez Miño descola escanteio para o Cruzeiro.

00' Rola a bola para o segundo tempo entre Cruzeiro e Uberlândia!

00' SUBSTITUIÇÃO NO UBERLÂNDIA!

Sai: Coutinho; Entra: Alê

Cruzeiro e Uberlândia voltam para a etapa complementar.

Com o resultado de momento, o Cruzeiro alcança 17 pontos e abre três de vantagem pra o 2º colocado, Atlético-MG. Uberlândia se mantém na 4ª colocação, com 12 pontos.

47' Termina o primeiro tempo! Cruzeiro faz 1 a 0 com Bruno Rodrigo e vai alcançando liderança isolada do Campeonato Mineiro!

46' Lucas Romero recebe atendimento fora do gramado e recebe cartão amarelo pela jogada anterior.

45' Teremos um minuto de acréscimo!

44' Romero fica caído no campo de ataque após chegar firme em um jogador do Uberlândia.

43' Lucas Romero tenta levar o Cruzeiro para o ataque, mas adianta demais a bola.

42' Alisson aparece pela esquerda, acha espaço para o arremate, que sai fraco e fica nas mãos de Thiago Braga.

41' Mikael chega bem pela direita, mas cruza muito forte e bola passa por todos dentro da área.

40' Coutinho comete falta dura em Henrique. Volante já tem cartão amarelo.

37' NÃO VALEU! Cobrança de escanteio pela direita, Ariel Cabral desvia de cabeça e a bola sobra para Rafael Silva, que balança às redes! Mas bandeirinha já havia flagrado o atacante em posição de impedimento.

36' NA TRAAAAAAAAAVE! Alisson recebe na entrada da área e arrisca para o gol, mas acerta a trave e volta em Thiago Braga, antes de sair pela linha de fundo.

34' Bruno Rodrigo reencontra o gol após ficar sem marcar desde 2014.

33' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! Alisson cobra falta pela esquerda, Bruno Rodrigo cabeceia firme, Thiago Braga toca na bola, mas não teve jeito. A bola foi parar no fundo do barbante!

32' Rodrigo Dias tenta cortar a jogada e acaba tocando na bola com a mão, intencionalmente. Lateral recebe cartão amarelo.

31' Uberlândia aperta a marcação no campo de defesa celeste.

30' Rayro cobra falta da intermediária, mas o cabeceio dentro da área acaba saindo sem direção.

28' Fabiano tenta tomar a bola de Wellington Melo, mas acaba cometendo falta.

27' Henrique comete falta no meio de campo e reclama bastante com Igor Júnio Benevenuto.

26' Cartão amarelo para Coutinho, volante do Uberlândia. Jogador chega firme em Arrascaeta, que estava praticamente fora do gramado.

25' Rafael Silva arrisca fraquinho da entrada da área, mas por precaução, Thiago Braga desvia para escanteio.

23' Tentativa de contra-ataque do Uberlândia acaba frustrado por Bruno Rodrigo.

22' Uberlândia tenta chegar ao gol de Fábio, mas arremate acaba saindo sem direção.

21' Ê ZAGUEIRO! Sanchez Miño cobra falta da esquerda, bola iria direto na cabeça de Bruno Rodrigo, mas Manoel, sem ver o companheiro chegar, acaba cabeceando antes.

20' Falta de Wellington Melo em Rafael Silva.

19' Uberlândia cobra falta da intermediária, mas zaga celeste corta a jogada.

18' Cruzamento na área do Uberlândia e Thiago Braga espalma afastando o perigo.

17' Henrique volta a apresentar sangramento e é novamente retirado de campo.

16' Torcida do Cruzeiro fica animada com o começo de jogo da Raposa.

15' QUAAAAAAAAAASE! Alisson faz bela jogada pela esquerda, acha Arrascaeta dentro da área, que apenas toca de leve na bola! A redonda passou tirando tinta da trave de Thiago Braga.

14' UUUUUUUUH! Cruzamento no primeiro pau, Henrique cabeceia perigosamente e quase acerta o canto esquerdo do goleiro Thiago Braga!

13' Fabiano descola escanteio para o Cruzeiro!

12' AAAAAAH RAFAEL SILVA! Arrascaeta aparece bem pela esquerda e acha Rafael Silva bem colocado dentro da área, mas camisa 30 fura ao tentar o arremate.

11' Max Carrasco aparece livre pela direita e cruza, mas Manoel estava atento para afastar o perigo.

10' Rayro tenta arriscar da intermediária, mas a bola passa muito longe da meta do goleiro Fábio.

08' Árbitro paralisa a partida para pedir ao volante Henrique que se retirasse dentro de campo. Camisa 8 da Raposa apresenta sangramento na região superior do olho esquerdo.

07' Na cobrança do tiro de canto, Max Carrasco afasta o perigo.

06' Sanchez Miño tenta o cruzamento pela esquerda e descola primeiro escanteio da partida.

05' Max Carrasco tenta jogada no ataque, mas último passe acaba saindo errado.

04' Romero aparece mais uma vez e pega a sobra de bola, mas o arremate acaba saindo sem direção.

03' Romero chega bem pela direita e cruza para trás, mas defesa do Uberlândia afasta.

02' Rodrigo Dias aparece livre pela direita e cruza, mas Bruno Rodrigo afasta o perigo de cabeça.

01' Mikael tenta levar o Uberlândia ao ataque pelo setor esquerdo, mas defesa celeste acaba levando a melhor.

00' Rola a bola para Cruzeiro x Uberlândia no Mineirão!

Um minuto de silêncio sendo respeitado no Mineirão, em homenagem a Roberto Perfumo, ídolo do Cruzeiro.

Deivid, técnico do Cruzeiro: "O importante é jogar bem e ser organizado defensivamente e ofensivamente"

Hino Nacional Brasileiro executado no Mineirão! Falta pouco para a bola rolar.

Equipes perfiladas no gramado. É hora da execução do Hino Nacional Brasileiro!

Cruzeiro e Uberlândia entram em campo neste momento!

Uberlândia escalado! Alexandre Barroso mandará a campo os seguintes jogadores: Thiago Braga; Rodrigo Dias, Marco Tiago, Rodolfo Mol e Rayro; Wendel , Max Carrasco, Coutinho e Wellington Melo; Mikael e Caio Dantas

Cruzeiro definido! Sem mistério, Deivid divulga titulares, conforme já havia sinalizado no final de semana.

Foto: Reprodução/Facebook

Se depender do gramado do Mineirão, Cruzeiro x Uberlândia será um grande jogo!

LEIA MAIS: Santa Cruz acerta empréstimo de volante Uillian Correia e cede meia Raniel ao Cruzeiro

Pelo lado do Cruzeiro, é clima de decisão! Para o lateral-direito Fabiano, a Raposa precisa respeitar o adversário direto pela liderança, o Uberlândia. No entanto, quer que o time se imponha dentro do Mineirão, para que no fim do jogo, o clube celeste alcance o topo da tabela do Campeonato Mineiro.

"Temos que respeitar o adversário, mas é o momento de fazer os três pontos e chegar à liderança isolada na competição. É importante também o fato da gente estar jogando dentro de casa diante da nossa torcida e que precisamos de uma vitória convincente. Trabalhamos forte e vamos impor nosso ritmo de jogo. A responsabilidade da partida é nossa, principalmente por jogar dentro de casa”, declarou.

Atenção redobrada na defesa do Uberlândia nesta noite! A principal característica do Cruzeiro, é um ataque veloz com um bom passe, e para frear o setor ofensivo da Raposa, a marcação precisa ficar atenta logo no campo de ataque, como orienta Rodrigo Dias, um dos jogadores mais experientes do Verdão.

"Para parar um ataque muito rápido, a marcação tem que começar lá frente. Até chegarem na zaga, tem muito campo. Uma das virtudes do nosso time é ter os nossos atacantes marcando bastante. O Mikael, Caio, Malaquias, Wellington, todos eles nos ajudam muito na marcação e isso facilita. Sabemos que o Cruzeiro joga sem aquele atacante fixo, e ataca muito pelo lado esquerdo", observou.

CONFIRA O PRÉ-JOGO DE CRUZEIRO X UBERLÂNDIA: Cruzeiro e Uberlândia medem forças em partida que vale liderança do Campeonato Mineiro

DESFALQUES DO CRUZEIRO: O zagueiro Dedé, juntamente com o meia Marcos Vinícius e os atacantes Judivan e Willian, seguem entregues ao departamento médico da Raposa.

DESFALQUES DO UBERLÂNDIA: O lateral-direito Renan Dourado e o atacante Malaquias se recuperam de lesão e estão fora do duelo desta noite.

Mesmo com críticas, o Cruzeiro segue invicto no Campeonato Mineiro. Na última rodada, a equipe do técnico Deivid venceu a Caldense, por 1 a 0, em Poços de Caldas. O resultado garantiu a Raposa na liderança do Mineiro, na ocasião.

O Uberlândia chega ao Mineirão para recuperar a liderança perdida na rodada passada, após a derrota para o Boa Esporte, por 2 a 0, em Varginha. O Verdão voltará a figurar no topo da tabela somente em caso de vitória, já que o empate privilegia o Cruzeiro.

# CLASSIFICAÇÃO PONTOS JOGOS 2º Cruzeiro 14 6 4º Uberlândia 12 6

FIQUE DE OLHO: Rafael Silva, atacante do Cruzeiro. O camisa 30 celeste não é titular absoluto de Deivid, mas é o artilheiro da equipe na temporada com quatro gols. Nesta noite, Silva ficará responsável por substituir Willian, que está entregue ao departamento médico do clube.

Foto: Matheus Adler/VAVEL Brasil

FIQUE DE OLHO: Alê, meio-campo do Uberlândia. O jogador é querido pelos torcedores do Verdão, tanto que cobram do técnico Alexandre Barroso, que o meio campista ganhe mais regularidade na equipe. Nesta noite, Alê ficará responsável, mais uma vez, por armar as jogadas da equipe.

Foto: Reprodução/Facebook

O Mineirão será o palco da partida entre Cruzeiro x Uberlândia, válida pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro 2016.

Foto: Washington Alves/Light Press

Cruzeiro x Uberlândia no Mineiro 2016

LEIA MAIS: Guia VAVEL do Campeonato Mineiro 2016

O Atlético-MG é o atual campeão Mineiro, após ter vencido a competição em 2015 em cima da Caldense.

Foto: Bruno Cantini / Atlético-MG

As semifinais do Campeonato Mineiro serão disputadas em duas partidas. A vantagem do mando de campo é sempre do melhor colocado na fase classificatória, e em caso de resultados iguais, a equipe de melhor campanha passará.

Os quatro primeiros colocados se classificam para as semifinais do Campeonato Mineiro. O primeiro colocado da fase classificatória, enfrentará o quarto, enquanto o segundo, enfrentará o terceiro. Os dois últimos colocados serão rebaixados para o Módulo II.

12 equipes brigarão pelo título Estadual neste ano: América-MG, Atlético-MG, Boa Esporte, Caldense, Cruzeiro, Guarani-MG, Tombense, Tricordiano, Tupi, URT, Uberlândia e Villa Nova-MG.

Atualmente, a Primeira Divisão do Campeonato Mineiro é dividida por Módulo I, que reúne os principais times do Estado, e Módulo II, onde equipes brigam pelo acesso. Em 2015, Uberlândia e Tricordiano garantiram vaga na elite para a atual temporada.

Em 1958, a antiga CBD (atualmente Confederação Brasileira de Futebol, ou CBF) legitimou o Campeonato Mineiro, fazendo com que equipes representassem Minas Gerais na Taça Brasil, que hoje, é o Campeonato Brasileiro.

Antigamente, a competição era conhecida como Campeonato da Cidade, e envolvia apenas clubes das regiões próximas da capital Belo Horizonte. Em 1933, o Campeonato Mineiro foi lançado, com a presença das demais equipes de Minas Gerais.

Organizado pela Federação Mineira de Futebol (FMF), o Campeonato Mineiro entra em sua 102ª edição. O Atlético-MG é o maior campeão da competição, com 43 títulos, seguido pelo Cruzeiro, com 36.

Minuto a minuto da partida entre Cruzeiro x Uberlândia em tempo real

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Cruzeiro x Uberlândia, válido pela sétima rodada do Campeonato Mineiro 2016! Fique conosco nesta grande partida, que terá início às 16h (Brasília).