Sete anos atrás, Fred estreava pelo Fluminense com dois gols em vitória no Maracanã

O Fluminense tinha uma grande deficiência em seu elenco: faltava um atacante artilheiro. O clube vivia uma ressaca do doloroso ano de 2008 e não tinha um camisa 9 desde a saída de Washington. No dia 5 de março, a diretoria tricolor anunciou o acerto com o atacante Fred, vindo do Lyon, da França, e que já tinha passagens por Cruzeiro e América-MG no Brasil, além de uma Copa do Mundo em sua bagagem.

Dez dias depois, no dia 15 de março, o Fluminense recebeu o Macaé no Maracanã, em jogo válido pela 3ª rodada da Taça Rio. Os tricolores estavam em festa. Era a estreia de Fred pelo clube, o início de um grande e vitorioso casamento.

"Desde que eu pisei em Laranjeiras na minha apresentação, eu senti que esse casamento ia dar certo, e pode ter certeza que é só o início e muitas coisas boas virão", disse Fred após o fim do jogo, na saída do campo do Maracanã.

Não dá para negar que Fred estava certo. O ano de 2009 foi ruim em sua maioria para o Fluminense, mas na reta final, Fred liderou a equipe a escapar do rebaixamento, dado 99% certo pelos matemáticos. Ali nasceu o "Time de Guerreiros", que no ano seguinte foi campeão brasileiro e conquistou o título novamente em 2012, com Fred sendo artilheiro e melhor jogador daquele Brasileirão.

O jogo

O clima era de festa no Maracanã: o Fluminense estava invicto há três jogos e era a estreia de Fred. Mas, em campo foi o Macaé quem começou surpreendendo. Aos 19 minutos, Wallacer aproveitou cruzamento de Bill pela esquerda e escorou de cabeça quase sem chances para Fernando Henrique, que ainda raspou os dedos na bola, mas não evitou o gol adversário.

O Fluminense pressionava, mas o goleiro Darci segurava o Macaé na partida. O camisa 1 foi ainda mais importante quando André Gomes foi expulso. Os tricolores estavam nervosos, até Fred tomou cartão amarelo. Mas, as coisas começaram a mudar. Aos 20 minutos, Parreira colocou em campo o jovem atacante Maicon e o meia Marquinho improvisado na lateral-esquerda.

Aos 23 minutos, Maicon recebeu pela direita e tentou o cruzamento, a bola desviou no braço de Bill e o árbitro marcou falta. Na cobrança de Conca, Fred desviou na primeira trave para marcar seu primeiro gol com a camisa tricolor e empatar o jogo. Menos de dez minutos depois, aos 32, Conca voltou a ser fundamental e enfiou linda bola na área para Everton Santos, que finalizou no travessão. No rebote, a bola voltou na medida para Thiago Neves, de voleio, virar o jogo.

Parreira fez boas substituições no Fluminense. No intervalo, a entrada de Leandro Bonfim deu outra organização ao meio campo tricolor. O meia, inclusive, foi um dos grandes destaques da partida. Aos 42, foi dos pés dele que iniciou-se a jogada do terceiro gol. Virada de jogo para Marquinho na esquerda, que cruzou da intermediária para a área. Everton Santos desviou e a bola sobrou para Fred no meio da grande área, que matou no peito e bateu na saída do goleiro Darci para virar o jogo.

Confira os gols do jogo da estreia de Fred: