Robinho treina e é relacionado para jogo com Colo-Colo; Victor passará por cirurgia e está vetado

Boas e más notícias tomaram conta da Cidade do Galo nesta terça-feira (15). O atacante Robinho, que não participava de atividade com bola há uma semana, se recuperou de uma infecção na coxa direita e treinou normalmente com o restante do elenco no CT. Já a má notícia fica por conta do goleiro Victor, que não apareceu no campo de treinamento devido a uma entorse no joelho direito, sofrida no treino de ontem (14).

Segundo o médico do Atlético, Rodrigo Lasmar, o arqueiro sofreu uma ruptura do menisco. Ele deve ser operado já nesta quarta-feira (16) e irá desfalcar o time alvinegro por quase dois meses.

“Ontem, no final do treino, o Victor sofreu uma entorse no joelho direito, que causou uma ruptura do menisco interno. O atleta deverá passar por um procedimento cirúrgico, provavelmente amanhã [quarta-feira]. A gente não costuma falar em prazo, mas, como se trata de um procedimento cirúrgico, a gente trabalha com a expectativa de quarta a seis semanas”, esclareceu o médico, em entrevista coletiva.

Com isso, Victor não estará à disposição do treinador Diego Aguirre para os últimos três jogos do Galo na fase de grupos da Copa Libertadores: Colo-Colo (amanhã), Independiente Del Valle (dia 6 de abril) e Melgar (dia 14). Além da competição sul-americana, o camisa 1 atleticano estará fora de alguns jogos do Campeonato Mineiro, incluindo o clássico contra o Cruzeiro, no dia 27 de março.

O reserva Giovanni assumirá a meta do Atlético enquanto Victor estiver se recuperando da cirurgia. Nesta temporada, o goleiro já atuou em três jogos. Além de Giovanni, Aguirre também tem à disposição o jovem Uilson, de 21 anos.

Robinho treina e é relacionado

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

Robinho, que não treinou com bola ontem e era tido como dúvida para enfrentar o Colo-Colo, participou das atividades nesta terça-feira junto com seus companheiros e foi relacionado para o duelo diante dos chilenos. Rodrigo Lasmar explicou, após o treino, sobre a condição física do atacante.

“Robinho está há uma semana sem treinar. Não teve febre nos últimos dias. Ontem fez trabalho na fisioterapia e respondeu bem. Também teve resposta positiva no campo hoje. Agora depende da comissão técnica. Vamos considerar o tempo parado, vai ser avaliada a condição física. Do ponto de vista médico, está liberado para o jogo”, informou o médico.

Aguirre comandou um treino fechado à imprensa e não sinalizou o time que vai pegar o Colo-Colo. Levando em conta que Robinho não treinava há uma semana, o jogador deve iniciar o jogo no banco. Patric é o mais provável para ocupar sua função. O volante Leandro Donizete, suspenso, é baixa para o duelo. Júnior Urso entrará no lugar do camisa 8. Dátolo, que se lesionou logo após entrar no segundo tempo do primeiro jogo contra o Colo-Colo, também não entra em campo nesta quarta-feira.

A equipe que deve jogar no Independência amanhã, portanto, é: Giovanni; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Erazo e Douglas Santos; Júnior Urso e Rafael Carioca; Luan, Cazares e Patric; Lucas Pratto.