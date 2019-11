Atlético-MG recebe Colo-Colo no Independência pela manutenção da liderança do Grupo 5

Com a oportunidade dar mais um passo rumo a classificação para o mata-mata, o Atlético-MG encara o Colo-Colo nesta quarta-feira (16), às 21h45, no Estádio Independência. A partida vale pela quarta rodada do grupo 5 da Copa Libertadores da América.

Na partida anterior, pode-se dizer que o Atlético saiu no lucro ao trazer de Santiago do Chile um empate sem gols contra o adversário desta noite. O Colo-Colo passou a maior parte do segundo tempo pressionando o Galo e teve chances para fazer um ou mais gols em cima do time mineiro, mas a sorte estava do lado atleticano.

Embalado pela boa campanha, o Atlético deverá fazer pressão em cima dos chilenos e uma vitória deixará o alvinegro mais perto da vaga nas oitavas de final.

Já o Colo-Colo não pode pensar em nada que não seja a vitória sobre o Atlético. A equipe chilena, cotada para ficar com uma das duas vagas, caiu para o terceiro lugar com a vitória do Independiente del Valle-EQU sobre o Melgar-PER, ontem, em Sangolquí, por 2 a 0. Vencendo, o time "Cacique" não só ultrapassa o Atlético, como assume a liderança do grupo 5 e parte para buscar a classificação nos dois últimos jogos.

No ano passado, as duas equipes se enfrentaram no Independência, no dia 22 de abril. O Atlético precisava fazer dois gols de diferença para carimbar o passaporte para as oitavas de final. E conseguiu, com gols de Lucas Pratto e outro golaço de Rafael Carioca.

Sem Victor, mas com Robinho liberado, Aguirre monta o Galo

O técnico Diego Aguirre passou os últimos dias desenhando a equipe atleticana que encara o Colo-Colo. No entanto, o treinador atleticano não esperava contar com um desfalque dos mais sentidos da equipe alvinegra: o goleiro Victor.

O camisa 1 atleticano teve uma entorse no joelho no final do treinamento da última segunda-feira (14). O goleiro deve ficar de quatro a seis semanas parado, pois passará por uma intervenção cirúrgica, conforme explicação do médico Rodrigo Lasmar. Além do goleiro Victor, Aguirre não contará com o volante Leandro Donizete, suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido na rodada anterior, e Dátolo, que teve um estiramento na coxa contra o mesmo Colo-Colo e não tem previsão de retorno ao time.

Em compensação, Aguirre terá de volta Robinho. Desfalque do Atlético contra Colo-Colo e América, pelo Campeonato Mineiro, o jogador se recuperava de infecção na coxa direita, que foi agravada por uma picada de mosquito que gerou febre no camisa 7. Sobre Robinho, o médico Rodrigo Lasmar foi otimista ao expor a situação do atacante.

"Robinho está há uma semana sem treinar. Não teve febre nos últimos dias. Ontem (segunda-feira) fez trabalho na fisioterapia e respondeu bem. Também teve resposta positiva no campo hoje (terça). Agora depende da comissão técnica. Vamos considerar o tempo parado, vai ser avaliada a condição física. Do ponto de vista médico, está liberado para o jogo”, declarou.

Com treino fechado, Colo-Colo se prepara na Toca da Raposa 2

O Colo-Colo chegou a Belo Horizonte na segunda-feira (14) e realizou o primeiro treino no Estádio Independência à noite. No dia seguinte, o técnico José Luis Sierra comandou trabalho secreto na Toca da Raposa II, deixando no ar a possível formação da equipe chilena.

O treinador tem desfalques sérios. O primeiro, e talvez, o mais sentido de todos, é o atacante Estebán Paredes, artilheiro do time na competição. O jogador sofreu uma entorse no tornozelo no jogo da última quinta-feira, em Santiago, e sequer viajou para Belo Horizonte.

Outros dois jogadores também podem não jogar. O zagueiro Matias Zaldívia segue se recuperando de lesão no músculo da coxa direita e dificilmente entrará em campo. De última hora, o meia Jaime Valdés sentiu um desconforto muscular no trabalho de reconhecimento do gramado no Independência, na última segunda-feira. O treinador do Colo-Colo valoriza o time do Atlético e acredita na força do elenco alvinegro.

"O Atlético já foi competitivo ano passado, e essa equipe ainda trouxe reforços. Erazo, Hyuri, Júnior Urso, Cazares, Robinho. Somaram jogadores importantes, eles têm uma excelente equipe, muito competitiva. Mas não estamos preocupados com um ou outro jogador, e sim com o coletivo", explicou Sierra.