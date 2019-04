Resultado Globo x Bahia na Copa do Brasil 2016 (0-0)

AO VIVO: acompanhe a partida entre Globo x Bahia em tempo real.

A Copa do Brasil de 2016 será a 28ª edição dessa competição brasileira de futebol organizada pela Confederação Brasileira de Futebol, cuja estreia será em 16 de março, com seu término em 30 de novembro.

Com inclusão do campeão da Copa Verde e da Copa do Nordeste para a Copa Sul-Americana de 2016, a classificação para o torneio continental se dará novamente como nas edições passadas, só que com seis equipes eliminadas até a terceira fase.

Caso as 16 melhores equipes da Série A não sejam suficientes para completar as seis vagas, os quatro melhores daSérie B completarão as vagas. Se ainda assim não for suficiente, serão convidados os clubes rebaixados na Série A.

O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil de 2015 e por isso disputará a Copa Libertadores da América de 2016, abrindo uma vaga em seu Estado.

O Corinthians, campeão brasileiro de 2015, se classificou à Copa Libertadores da América de 2016, abrindo uma vaga em seu Estado.

O Atlético Mineiro, vice-campeão do brasileiro de 2015, se classificou à Copa Libertadores da América de 2016, abrindo uma vaga em seu Estado.

O Grêmio, 3º colocado do brasileiro de 2015, se classificou à Copa Libertadores da América de 2016, abrindo uma vaga em seu Estado.

O São Paulo, 4º colocado do brasileiro de 2015, se classificou à Copa Libertadores da América de 2016, abrindo uma vaga em seu Estado.

O Internacional, 5º colocado do brasileiro de 2015, se classificou às oitavas de final da Copa do Brasil, abrindo uma vaga em seu Estado.

Foi realizado em 11 de janeiro de 2016, na sede da CBF no Rio de Janeiro. Os 80 times classificados para a competição foram divididos em oito grupos (A a H) com dez clubes cada, de acordo com Ranking da CBF. A partir daí, os cruzamentos entre os grupos foram os seguintes: A x E; B x F; C x G e D x H.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Globo x Bahia pela Copa do Brasil 2016! Fique conosco!