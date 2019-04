Após grande atuação do Cruzeiro, jogadores exaltam superioridade diante do Uberlândia

Foram 11 jogos de espera, mas na última terça-feira (15), o Cruzeiro mostrou o futebol desejado e alcançou uma vitória convincente por 3 a 0, sobre o Uberlândia, no Mineirão, garantindo uma folga de três pontos na liderança do Campeonato Mineiro.

Após o encerramento da partida, o volante Lucas Romero, um dos principais nomes do jogo, destacou a boa colocação da equipe em campo, que se manteve compactada durante todo o duelo, pressionando também o adversário no ataque.

"Nas outras partidas, merecíamos fazer mais. Mas hoje estamos contentes pelo resultado, pelo coletivo. Não só pelo gol meu gol, mas o resultado positivo, da confiança. Fomos superiores", colocou o argentino, que marcou seu primeiro gol pelo Cruzeiro nesta terça.

"Estou muito feliz, mas mais feliz pelo resultado do grupo, que foi muito bom. Fomos contundentes em todas as linhas. Estou muito contente, a equipe andou bem em todas as linhas. O meio-campo foi bem, exercendo a pressão pedida pelo Deivid todos os dias", completou.

Lucas Romero comemora seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro (Foto: Lucas Bois/Light Press)

Também com uma grande atuação na última terça-feira, o meia Alisson destacou que a equipe devia para si uma grande atuação e destacou que, antes mesmo da partida, o técnico Deivid já se mostrava confiante em uma boa exibição contra o Uberlândia.

"Nós tínhamos que provar para nós mesmos, porque a gente vem trabalhando bem. Antes do jogo, o Deivid conversando com a gente, falou que tinha certeza que este seria um grande jogo, uma grande vitória pelo trabalho que fizemos no fim de semana. Estamos de parabéns e, agora, é pensar no Villa Nova", ressaltou.

Invicto e líder do Campeonato Mineiro com três pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Atlético-MG, o Cruzeiro volta a entrar em campo pelo Estadual no próximo domingo, às 16h (de Brasília), contra o Villa Nova-MG, no Mineirão.

Argentinos marcam pela primeira vez com a camisa celeste

O jogo contra o Uberlândia não foi só especial pela atuação, mas também para dois gringos do elenco do Cruzeiro: Ariel Cabral e Romero marcaram pela primeira vez com a camisa celeste. Há mais tempo no time do que seu compatriota, Cabral elogiou a atuação da equipe e comemorou sua primeira bola na rede. O meio-campista, que foi contratado em agosto de 2015, já soma 29 partidas oficiais pelo clube.

"A equipe foi bem, trabalhou com a bola, posicionou, atacou e pressionou. Chegou o dia, saiu o gol e fico feliz por isso. O Deivid disse que tinha de jogar mais ofensivo, atacar mais. Foi importante a atuação e o gol saiu", falou o camisa 5.

Já Lucas Romero seguiu a mesma linha de pensamento de Cabral. Recém-chegado, "El Perro" destacou a atuação e a ofensividade do grupo diante do Uberlândia, além de celebrar seu primeiro gol pelo novo clube, feito alcançado após quatro partidas oficiais."Eu pude ajudar, fico feliz pelo gol, mas também pelo time ter tido boa atuação", finalizou.