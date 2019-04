Ídolo de Flamengo e Palmeiras, ex-atacante Gaúcho morre aos 52 anos de câncer na próstata

O Flamengo comunicou no início da noite desta terça-feira (17) a morte do ex-atacante Luís Carlos Tóffoli, o Gaúcho, um dos destaques do pentacampeonato brasileiro rubro-negro em 1992. Vítima de um câncer de próstata, Gaúcho ficou conhecido por suas comemorações bem-humoradas ao lado de Marcelinho Carioca, Paulo Nunes e Djalminha. O enterro do ex-camisa 9 deve acontecer entre segunda e terça-feira da próxima semana, em Goiânia.



Natural de Canoas, no Rio Grande do Sul, Gaúcho foi revelado pelo próprio Flamengo, em 1982, mas o auge de sua carreira foi na sua terceira passagem pelo clube, em 1990, depois de passagens por XV de Piracicaba, Grêmio e Verdy Kawasaki, do Japão, Flamengo, Santo André e Palmeiras. Pelo rubro-negro, foi campeão e protagonista das conquistas da Copa do Brasil, em 1990, do Carioca, em 1991, e do Campeonato Brasileiro, em 1992.

Como profissional do Flamengo, Gáucho fez 98 gols em 200 jogos (Foto: Reprodução)



Em 1994, seguiu para o italiano Lecce, e passou ainda pelo Boca Juniors, Atlético-MG, Ponte Preta e Fluminense, até se aposentar em 1996, quando defendia o Anápolis. Entre 2010 e 2011, trabalhou como treinador no Mixto e no Luverdense.