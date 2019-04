Flamengo e Fluminense fazem clássico fraco e empatam sem gols no Pacaembu

Foi um clássico atípico. Desde a escolha do Pacaembu como palco até as surpresas nas escalações, Flamengo e Fluminense prometeram um grande duelo que não se concretizou. Sem criatividade, as equipes empataram sem gols na tarde deste domingo (20), em partida válida pela segunda rodada da Taça Guanabara.

Com o empate, o Flamengo permanece na segunda colocação do grupo com quatro pontos conquistados. O rubro-negro enfrentará o Volta Redonda, no próximo sábado, às 18h30, no Raulino de Oliveira. Já o Fluminense segue sem vencer e acumula o segundo empate em clássicos. Na quinta colocação com apenas dois pontos, terá pela frente o Boavista, no domingo, no mesmo horário, em Los Larios.

Protestos e pouca inspiração na etapa inicial

Dos gritos de 'Fora, PT' ao apito inicial, as equipes entraram em campo debaixo do forte calor paulista. As primeiras ações foram do Fluminense que conseguiu manter a posse de bola e controlar o jogo. Logo no primeiro lance, Diego Souza foi lançado na direita e cruzou para Fred, na boca do gol, mas o camisa 9 não conseguiu completar às redes, para desespero do técnico Levir Culpi.

Mas, a partir do momento em que o Flamengo começou a se soltar, o confronto mudou. Sheik dominou o meio de campo e passou a ser responsável por criar as principais chances. Wallace, após cruzamento do camisa 11, dividiu com Cavalieri e quase marcou. Na sequência, Marcelo Cirino foi lançado em velocidade e cruzou rasteiro, mas ninguém apareceu para completar. A jogada se repetiria outras vezes durante a etapa inicial

Acuado, o Fluminense explorava as pontas e os espaços deixados entre as linhas de defesa e meio campo adversário. Gérson flutuava sobre elas e encontrava Gustavo Scarpa entrando em profundidade nas costas de Wallace, criando assim dois lances de perigo. Na primeira, cruzamento rasteiro para Fred que foi derrubado e reclamou de pênalti. No segundo, Paulo Victor se adiantou bem e impediu que a bola chegasse no centroavante.

Truncada e nervosa, a partida então seguiu para momentos de mais transpiração que inspiração no fim da primeira etapa. Willian Arão e Gustavo Scarpa ainda tentariam arriscar chutes de fora da área, mas nada que chegasse a assustar os goleiros adversários. Sem gols, os placares seguiram iguais até o intervalo.

Sem criatividade, equipes não saem do zero

Nos mesmo moldes do primeiro, o segundo tempo começou morno, sem grandes oportunidades. O Fluminense manteve a posse de bola, mas não conseguia transformar em oportunidades de gol. A situação ficou ainda mais dificil quando, aos 16 minutos, Fred - que voltava de lesão - foi substituído para dar lugar a Osvaldo. Então, o Tricolor perdeu sua referência e passava a tocar bola sem objetividade.

O Flamengo seguia passivo, mas assustava nos contra-ataques. Rodinei foi lançado na direita e cruzou para Guerrero, na marca do pênalti, chutar em cima de Gum a melhor chance de sua equipe até então. Cansado, Ederson deu lugar a Alan Patrick, fato que se repetiria também com Emerson Sheik que saiu para entrada de Gabriel. Se aproximando dos 35 minutos, o segundo tempo seguia sem grandes emoções.

Até mesmo quando a solução parecia ser a bola parada, o gol não veio. Guerrero foi puxado na meia lua da grande área, mas Alan Patrick cobrou na barreira. No contra-ataque, Osvaldo foi lançado em velocidade e bateu cruzado, mas distante da meta de Paulo Victor. A última chance veio dos pés de Gabriel que, após rebatida parcial da defesa, finalizou forte para boa defesa de Cavalieri. Mas nada que fosse suficiente para alterar o placar de 0 a 0.