Bauza destaca ponto-chave para evolução do São Paulo: ''Seguir trabalhando''

Na tarde desta domingo (20), o São Paulo empatou por 1 a 1 com o Ituano na cidade de Itu, em confronto válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista 2016. Ambos os gols só saíram na segunda etapa de jogo. PH Ganso abriu o placar e marcou seu sexto tento na temporada; Leonardo Luiz, já no fim da partida no Novelli Júnior, igualou para o Galo de Itu.

O resultado foi o quinto do Tricolor sem vitórias, que pode terminar a rodada fora da zona de classificação à próxima fase do Paulistão, caso Audax e Ferroviária vençam seus respectivos confrontos.

Após o duelo em Itu, o treinador do São Paulo, Edgardo Bauza declarou em entrevista coletiva que somente o 'trabalho duro' e a 'determinação' dos jogadores fará que a situação do clube mude: "A equipe tem que seguir trabalhando, como vem fazendo. Não tem outra forma de reverter a situação. Trabalhar e colocar o melhor de cada um em cada partida", afirmou.

"Estou trabalhando muito tranquilo, por que o clube tem me ajudado em tudo. Os atletas estão dispostos a trabalhar então não temos problema, nem com o idioma, pois nos entendemos muito bem. O difícil é se acostumar com a quantidade de partidas, porque não há tempo para trabalhar. Mas estamos tratanto de acomodar os treinamentos, os vídeos para aproveitar o máximo possível", concluiu.

O Mais Querido volta a campo na próxima quarta-feira (23), quando recebe no Estádio do Pacaembu o Botafogo de Ribeirão Preto. No ano passado, o Fogão venceu o Tricolor por 2 a 0 no interior paulista. No próximo domingo (20), o São Paulo tem pela frente mais um clássico. Os comandados de Edgardo Bauza irão até a baixada santista para enfrentar Santos de Dorival Júnior. No ano passado, o "San-São" foi realizado em seis oportunidades: foram quatro vitórias do Peixe, uma do Tricolor e um empate.