Resultado Bahia x Santa Cruz na Copa do Nordeste (1-0)

23:43 Nessa quinta-feira (24), às 14h30, a CBF fará sorteio para definir os confrontos das quartas de final

23:40 Vitória faz o Bahia terminar a fase de grupos com 100% de aproveitamento, somando 18 pontos e isolado na liderança. O Santa, porém, fica na segunda colocação, com 10 pontos, se garantindo por conta do saldo de gols

93' Final de jogo na Arena Fonte Nova para Bahia 1x0 Santa Cruz! Gol de Zé Roberto dá o triunfo ao Esquadrão de Aço

90' Três minutos de acréscimo

89' Cartão amarelo para Dedé! Zagueiro do Bahia é punido por confusão com Alemão

89' Cartão amarelo para Alemão! Zagueiro do Santa é punido por confusão com Dedé

89' Alemão, do Santa Cruz, e Dedé, do Bahia, se desentendem antes de cobrança de falta

88' Mexida no Santa Cruz! SAI Keno, ENTRA Arthur

85' Tiago Cardoso corta mal lançamento do Bahia e entrega a bola no pé de Luís Fernando, que bate por cima do gol e perde boa chance

84' Apesar do gol sofrido, Cobra Coral ainda segue com sobrevida na competição

82' GOOOOOOOOOOL DO BAHIA! ZÉ ROBERTO! João Paulo Gomes cruza com perfeição na pequena área, a zaga do Santa dorme no ponto e Zé Roberto completa para o gol. Bahia 1x0 Santa Cruz

80' Mudança no Santa Cruz! SAI Leandrinho, ENTRA Raniel

80' Santa administra o resultado que o garante nas quartas de final

77' Após cobrança de escanteio no meio da pequena área, Rodrigo cabeceia bem, mas sem perigo

75' Meia hora de bola rolando na etapa final e pouca movimentação ofensiva ​

73' Alteração no Bahia! SAI Marlon, ENTRA Jeferson Silva

71' UHHHHHHHHH! Rodrigo cabeceia de cima para baixo e Tiago Cardoso faz um milagre

69' Mudança no Bahia! SAI Henrique, ENTRA Moisés

68' Alteração no Santa Cruz! SAI Grafite, ENTRA Bruno Moraes

66' Santa Cruz mostra que quer buscar a vitória a todo custo, porém peca no último passe

64' Alemão tenta completar cruzamento de João Paulo, mas manda sem direção

61' Partida segue com ritmo fraco e sem emoção no segundo tempo, com produtividade abaixo do esperado

58' Público na Arena Fonte Nova de 7.927 pagantes, gerando renda de R$ 66.188,50

56' Substituição no Bahia! SAI Lucas Fonseca, ENTRA Rodrigo

54' Times falham no último passe e pouco criam na etapa final

51' UHHHHHHHH! Keno cruza na medida e Grafite, livre, cabeceia tirando muito de Jean, perdendo boa chance

50' Mais Querido é mais incisivo no ataque, porém ainda não obtém êxito

48' Equipes buscam espaço para sair em vantagem, mas sem sucesso

46' Bola volta a rolar na Arena Fonte Nova para Bahia 0x0 Santa Cruz!

22:48 Times retornam sem mudanças

22:47 Goleiros já em campo para o último trabalho

22:41 Etapa inicial terminou sem muitas emoções, mas com uma boa chance para as duas equipes, porém desperdiçadas

22:38 Empate sem gols vai fazendo o Mais Querido se classificar às quartas, independente de outros resultados

22:35 Grafite, atacante do Santa Cruz, reconhece os erros do primeiro tempo: "Temos que melhorar muito. Está muito feio e complicado. Não estamos controlar a bola e acertar o passe. Temos que acertar esse último passe e fazer o gol"

45' Final de primeiro tempo na Arena Fonte Nova para Bahia 0x0 Santa Cruz! Etapa inicial termina zerada em Salvador

45' Um minuto de acréscimo

43' Cartão amarelo para Leandrinho! Meia coral é punido por falta em Zé Roberto

41' Allan Vieira cobra falta rasteira, mas sem força e Jean defende seguro no meio do gol

41' Mesmo possuindo mais posse de bola, o Bahia chutou menos que o Santa Cruz

38' UHHHHHHHH! João Paulo Gomes cruza na pequena área e Zé Roberto cabeceia com perigo

37' Pouca criatividade ofensiva, dos dois lados, deixa o duelo sem emoções

34' Vitor recebe em profundidade e tenta encobrir, mas sem sucesso

32' Equipes apostam em descuidos defensivos para tentar abrir o placar

30' Visitantes seguem mostrando bom momento e mantém postura sólida na defesa

27' UHHHHHHHHH! João Paulo cobra falta com perigo e Alemão quase completa

25' Santa continua sendo incisivo nas jogadas e tentando surpreender

23' UHHHHHHH! João Paulo cruza em direção a Geovane Itinga, que não alcança

21' Keno puxa contra-golpe e serve Allan Vieira, que tenta cruzar e a bola vai para fora

20' Bahia começa a pressionar, contudo sem êxito, dando espaço para o Santa contra-atacar

17'​ Jogo segue sem muitas emoções, sem chances claras criadas

15' Grafite ganha jogada pela linha de fundo e tenta chutar para o gol, porém Jean defende em dois tempos

12' Apostando no contra-ataque, o Mais Querido tenta pegar a defesa do Esquadrão de surpresa, mas sem sucesso

10' Já o Bahia se oferece mais ao ataque, ainda sem assustar Tiago Cardoso

7' Santa começa mais cauteloso, mesmo precisando do resultado para confirmar classificação

4' Zagueiro Dedé recua mal para Jean e Grafite quase marca

2' Partida começa muito equilibrada e com pouca ofensividade

0' Bola rolando na Arena Fonte Nova para Bahia x Santa Cruz! Saída de bola é dos pernambucanos

Tudo pronto! Vai começar em Salvador

Equipes fazem último bate-bola antes do apito inicial

Tricolores perfilados para o hino nacional

Times no gramado! Bahia e Santa Cruz sobem juntos ao campo de jogo

Equipes já retornaram ao vestiário e já já voltam a campo

Bahia também está em campo para a última atividade

Santa Cruz sobe ao gramado para realizar o último aquecimento antes da bola rolar

Em toda a história, as equipes se enfrentaram por 30 vezes. São 13 vitórias do Bahia, 10 do Santa Cruz e sete empates

O atacante Thiago Ribeiro, recém-contratado pelo Esquadrão, foi apresentado antes da partida

Fonte Nova está vazia, devido à situação mais confortável do Bahia no torneio

Uillian Correia, que estreou no Clássico contra o Náutico no fim de semana, estava cotado para ser titular, mas nem no banco ficará

Martelotte tem como opções no banco de reservas do Mais Querido para o jogo: Edson Kölln, Danny Morais, Lucas Gomes, Tiago Costa, Daniel Costa, Raniel, Wallyson, Arthur e Bruno Moraes

Santa Cruz definido! Cobra Coral está escalada para o duelo de logo mais com: Tiago Cardoso; Vitor, Alemão, Leonardo, Allan Vieira; Wellington Cézar, Dedé, João Paulo e Leandrinho; Keno e Grafite

No banco, Doriva tem à disposição: Douglas Pires, Rodrigo, Jefferson Silva, Sávio, Moisés, Cristiano, Mário, Jacó e Mayron

Bahia escalado! O Esquadrão de Aço está confirmado e vai a campo com: Jean; Marlon, Dedé, Lucas Fonseca e João Paulo Gomes; Luís Fernando, Junior Ramos, Zé Roberto e Rômulo; Geovane Itinga e Henrique

Pressionado após uma sequência de maus resultados no Campeonato Pernambucano, o Mais Querido vai para o embate com o time titular quase completo, já o Esquadrão de Aço deve realizar testes com peças da base, além de algumas das novas contratações e dar ritmo de jogo aos que voltaram de lesão

Caso percam, os corais precisam torcer contra as vitórias de Fortaleza, América-RN e Salgueiro. Desses, dois precisariam empatar ou perder seus jogos, ou um dos três não vencer e o Vitória da Conquista perder para o Ceará, no Presidente Vargas, na capital cearense

Enquanto os baianos já estão classificados com 15 pontos e 100% de aproveitamento, os pernambucanos precisam pelo menos empatar para conquistar a vaga nas quartas de final sem depender de outros resultados

Estádio Octávio Mangabeira, conhecido como Fonte Nova, será o palco do confronto desta noite entre Bahia e Santa Cruz, válido pela Copa do Nordeste 2016.

Fonte Nova foi palco do duelo entre as equipes na Série B 2015 (Foto: Felipe Oliveira/Bahia)

Francisco Carlos do Nascimento, do quadro alagoano será o responsável por comandar os 90 minutos da partida entre Bahia x Santa Cruz. Ele será auxiliado pelos conterrâneos Rondinelle dos Santos Tavares e Lennon Mccartney Farias, do escalão da CBF

O América-RN é o time que mais participou na história da Copa do Nordeste. O escrete potiguar disputou todas as 14 edições do torneio nordestino. A equipe é seguida de perto por Vitória e Botafogo-PB, que estiveram em 13 ocasiões, enquanto Sport, Ceará, Bahia, CRB e ABC disputaram o campeonato 12 vezes cada

A Copa do Nordeste passou um bom tempo sem ser disputada, mas desde que voltou vem recebendo a atenção de todos os torcedores. O campeonato é sucesso de público desde 2013, superando com folga a média de público de alguns dos estaduais, principalmente quando a competição chega à fase de mata-mata, em que os torcedores lotam os estádio completamente por ser jogo de vida ou morte

FIQUE DE OLHO Bahia x Santa Cruz: Uillian Correia, volante do Santa Cruz, que estreou pelo Mais Querido no último domingo (20) diante do Náutico, no Arruda. O cabeça de área coral foi elogiado pelo treinador Marcelo Martelotte e segue entre os 11 para o confronto de logo mais

Uillian espera manter bom desempenho do clássico (Foto: Antônio Melcop/Santa Cruz)

FIQUE DE OLHO Bahia x Santa Cruz: Hugo Freitas, meia do Bahia. Oriundo das categorias de base do Tricolor de Aço, o jovem meio-campista espera corresponder dentro de campo, uma vez que a equipe vai a campo com um time misto

Prata da casa vinha se destacando já no time Sub-20 (Foto: Divulgação/Bahia)

O Ceará vem para a disputa do Nordestão deste ano com o objetivo de defender o título da competição regional. Na última temporada, escrete cearense sagrou-se campeão ao vencer o Bahia nos jogos de ida e volta, por 1 a 0 e 2 a 1, respectivamente. O primeiro embate foi realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia, enquanto o último na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

A primeira final da Copa do Nordeste aconteceu em 1994, quando Sport e CRB se enfrentaram em partida única. Rubro-negros e alvirrubros empataram no tempo normal sem gols, mas na disputa de pênaltis, os leoninos acabaram sagrando-se campeões ao bater os alagoanos por 3 a 2.

O Esporte Clube Vitória é o grande vencedor da história da Copa do Nordeste. O escrete da Bahia já comemorou o título por quatro vezes, mas como não está participando desta edição por conta do fraco desempenho no último Campeonato Baiano, os leoninos podem ser alcançados pelo Sport, que já venceu este certame por três vezes. Em terceiro, vem o Bahia, com dois troféus ganhos, já América-RN, Campinense e Ceará também ficaram com a taça uma vez cada

A Copa do Nordeste vem para a segunda 13ª edição neste ano. Neste ano, mais uma vez, vão está no páreo 20 equipes nordestinas, sendo três de Pernambuco e da Bahia e dois do Ceará, Sergipe, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí

A Copa do Nordeste é uma competição realizada pela Liga do Nordeste juntamente com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que visa a disputa dos times melhores colocados de cada estado da região nordestina do Brasil, com a primeira fase sendo de grupo e a segunda de mata-mata, esta com jogos de ida e volta.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Bahia x Santa Cruz, partida válida pela 6ª rodada do Grupo C da Copa do Nordeste 2016, a ser disputada às 21h45, na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia