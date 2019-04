Cruzeiro solicita árbitro de fora de Minas Gerais para confronto com Atlético pelo Estadual

Se depender do Cruzeiro, a arbitragem do clássico do próximo domingo, diante do maior rival, o Atlético-MG, no Independência, não será mineira. Nesta terça-feira (22), o clube celeste enviou um pedido formal à Federação Minera de Futebol (FMF) solicitando que um juiz de fora do estado apite o duelo contra o maior rival, no Horto.

''Em jogos no Mineirão, até admitimos árbitros locais, mas em partidas no Independência, um estádio menor, mais acanhado, não dá. Não podemos admitir. A gente sente que os árbitros daqui são pressionados. Até os de fora são, mas eles costumam ser mais experientes e suportar mais essa pressão'', afirmou o presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares.

Além da arbitragem de fora do estado, a Raposa solicitou os 10% da carga de ingressos a que tem direito para o clássico. O presidente celeste disse que a solicitação já estava nos planos, como nos últimos clássicos disputados. O clube deverá disponibilizar os bilhetes para os sócios do futebol com objetivo de diminuir qualquer possibilidade de atrito entre as torcidas, como já aconteceu em outras oportunidades.

O clássico valerá a ponta do Campeonato Mineiro. No momento, o Cruzeiro ocupa a liderança da competição com 20 pontos e está a três do Atlético-MG, segundo colocado. Caso vença a Raposa, o Galo assume o primeiro lugar, tendo em vista que possui um saldo de gols superior ao do time celeste.

Tanto a Raposa quanto o Galo tem importantes desfalques para a partidas. No lado azul os meias Alisson e Arrascaeta desfalcarão o time comandado por Deivid. Enquanto o primeiro estará a serviço da Seleção Brasileira Olímpica, o segundo representará o Uruguai nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018. Vale lembrar que Dedé, Marcos Vinícius e Willian estão no departamento médico e não têm previsão de retorno aos gramados. O treinador deve denifir os substitutos nos treinamentos da semana.