Fluminense libera Diego Souza do treino e confirma saída do camisa 10

Na noite desta segunda-feira (21), uma notícia assustou a todos no Fluminense. Insatisfeito, o meia Diego Souza pediu para sair do clube e retornar para o Sport, de Recife. A confirmação veio nesta terça-feira (22), quando o meia foi liberado do treinamento realizado nas Laranjeiras para resolver os últimos detalhes de sua saída do clube, segundo informou a assessoria do Flu.

Revelado em Xerém, Diego Souza retornou ao Fluminense em janeiro após dez anos longe do clube. Participou da pré-temporada nos Estados Unidos e jogou 11 partidas nesses três meses, tendo anotado quatro gols e cinco assistências. O meia foi contratado por indicação do ex-treinador Eduardo Baptista. Ambos trabalharam juntos em 2015 no Sport e se reencontraram no time carioca.

Mas, após a demissão de Eduardo, o meia não se sentiu a vontade com o novo treinador, Levir Culpi. Sentindo-se ameaçado pelo técnico e sem muito clima com parte do elenco, o camisa 10 pediu para deixar o clube e retornar ao Sport. A saída de Diego Souza abre um espaço de R$ 450 mil reais na folha salarial do Fluminense, que abriu este espaço antes quando negociou o volante Jean com o Palmeiras. Pouco mais de três meses depois, o clube encontra-se agora sem os dois jogadores.

Após a frustrada passagem de Ronaldinho Gaúcho pelo Fluminense em 2015, a saída de Diego Souza representa a segunda frustração seguida de um camisa 10 no clube. A passagem de Diego, apesar de tão curta quanto a de R10, pelo menos teve números superiores, visto que o craque dentuço não marcou gols e nem deu assistências em nove partidas disputadas.

O Flu precisou negociar com o Metalist, da Ucrânia, que detinha os direitos econômicos, e desembolsou 600 mil euros (cerca de R$ 2,5 milhões), divididos em duas vezes. As duas parcelas já foram pagas. Mas, o Tricolor não sairá no prejuízo, já que o Sport pagará o dinheiro que o Flu desembolsou pelo camisa 10. No clube de Recife, Diego Souza reduzirá seu salário, já que o rubro-negro não tem como pagar o que ele recebia no Fluminense.