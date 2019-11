Resultado São Bernardo x Corinthians no Campeonato Paulista 2016 (0-3)

Fique ligado no nosso site para saber mais ainda sobre os esportes. Uma boa noite e até lá.

Vamos fechando aqui mais uma transmissão do Campeonato Paulista 2016. Esperamos vocês nas próximas partidas.

Com dois de Rodriguinho e um de Lucca, o Timão carimba sua vaga para a próxima fase.

Após atrasos, falta de luz e demora, a partida se encerra. Boa vitória corinthiana fora de casa.

116' Fim de jogo!

115' Ainda restam quatro rodadas. Timão classificado para as quartas de final.

114' Corinthians vai se tornando ainda mais líder com quatro pontos na frente do Santos.

113' Mais três minutos.

112' Batida de Maycon e Daniel afasta de soco.

111' Romero imprime velocidade na esquerda e arruma escanteio.

110' Bola longa de Romero para André mas a zaga corta no meio do caminho.

109' Os dois times nem se esforçam muito mais. Reta final de jogo.

108' Maycon abriu para Danilo não tem mais velocidade para chegar na frente.

107' Bruno Henrique teve tudo para armar grande contra ataque, mas segurou demais a bola.

106' Romero faz das suas na esquerda, mas chuta o vento na hora de cruzar.

105' Maicon recebe na direita, mas chutou torto demais e Cássio somente olhou.

104' Mesmo com desmanche, alvinegro é o melhor ataque e marcou 12 gols nos últimos quatro jogos.

103' Timão troca passes, gasta o tempo.

102' Equipe da casa está totalmente entregue. Cabe mais ainda.

101' Lembrando que tivemos mais de 20 minutos de paralisação, devido queda de energia.

100' MUDA O CORINTHIANS: Giovanni Augusto sai para entrada de Danilo.

99' MUDA O TIMÃO: Lucca deixa o campo aplaudido para entrada de Romero.

98' MUDA O BERNÔ: Carlinhos e Maicon entram e saem Eduardo e Henan.

97' NOVAMENTE COM FÁGNER! Finta na linha de fundo, bola cruzada na área e Lucca surgiu por trás da zaga para deslocar o goleiro.

96' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, LUCCA, DO TIMÃO!

95' São Bernardo tenta pegar o Timão desprevinido após a pausa, mas não tem liberdade.

94' GOOOOOOOOOOL, MAS NÃO VALEU! Lindo lance corinthiano, Maycon arriscou, Daniel fez grande defesa no cantinho esquerdo. No rebote, Guilherme cruzou e André marcou, mas impedido.

93' Lucca tenta jogada individual pela esquerda, mas se mata sozinho com a bola.

92' Sem o juiz parar o jogo, temos os acréscimos. Mas jogo foi paralisado com 22 minutos.

Juiz conversa com os goleiros e a bola voltará a rolar.

Os times nos ajustes finais. Neste momento teríamos a reta final de jogo.

As duas torres vão se reestabelecendo. Equipes voltam à preparação.

MAIS UMA! Agora são três.

AGORA VAI! DUAS luzes acenderam....

Arredores do estádio com luz normal.

Até agora, nenhum sinal de volta das luzes.

São duas torres apagadas. Uma numa bandeirinha do lado direito de ataque corinthiano e outra do lado esquerdo de defesa corinthiana.

Jogo parado. Se passar 30 minutos sem retorno, juiz fará a opção de seu bom senso.

72' E o jogo é paralisado por esse problema. Enquanto isso, Tite conversa com seus jogadores.

71' E a luz.... Escuridão numa torre de luz.

70' ANDRÉ..... Recebeu de Guilherme, bateu muito mal cruzado, mas estava impedido.

69' Lucca manda de fora e carimba Diego Ivo.

68' CÁÁÁÁÁSSIO! Henan recebe na canhota, escapa de Bruno Henrique, fica de mano com Cássio. O atacante dá a cavadinha, mas Cássio pegou de pontas de luva.

67' DANIEL! Maycon recebe livre, manda de fora e Daniel pegou de forma esquisita.

66' Timão trabalha novamente de pé em pé e acha os espaços.

65' Cañete foi bater a falta e acertou o único jogador que estava na barreira.

64' AMARELO, FELIPE. Pela falta anterior. Vem Cañete e bola na área. Muito perigo.

63' Felipe faz a alavanca muito próximo da área e Bernô tem chance muito boa pela esquerda.

62' PRA FOOORA! André recebe, protege, traz para a perna direita, manda forte, mas à esquerda do gol.

61' AMARELO, CAÑETE. Meteu a mão na bola, matando contra ataque, após falta muito mal batida.

60' E agora Cañete apanha e Bernô tem falta longa para bater.

59' Recomposição e pegada alvinegra é muito bom. Mata o time da casa.

58' A Fiel faz a festa em São Bernardo!

57' Na primeira dele, Maycon tentou de fora, mas mandou nas mãos de Daniel.

56' MUDA O TIMÃO: Maycon entra e sai Rodriguinho.

55' SEU LANCE FINAL! Jogada novamente bem feita de pé em pé, André fez o pivô, rolou para Guilherme, que ajeitou para Rodriguinho. O meia deu um belo drible de corpo e mandou colocado de esquerda, no cantinho do goleiro.

54' GOLAAAAAAAÇO, RODRIGUINHO, DO TIMÃÃÃÃÃO!

53' Rodriguinho acena com algum problema muscular e deve vir mudança já já no Timão.

52' Time da casa tenta se soltar mas deixa enormes espaços.

51' SALVA, IVO! Guilherme deixa Rodriguinho livre entre a defesa, mas meia tentou passar de calcanhar para André. O camisa 9 bateu de primeira, mas travado.

50' E tem mais Timão no ataque!

49' Agora, com um mais, vencendo e tendo a posse, Corinthians tem tudo o que queria.

48' PRA QUEBRAR A DEFESA! Jogadaça de Fágner pela direita, a bola chegou em André, que não dominou. Novamente o lateral pegou a sobra, sentou o pé cruzado e Rodriguinho só escorou debaixo do gol.

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, RODRIGUINHO, DO TIMÃÃÃÃÃÃO!

46' São duas linhas de quatro bem compactas em seu campo. Defesa forte do Bernô.

45' Sem mudanças, a bola rola em São Bernardo.

E os times retornam para a segunda etapa.

Superioridade numérica precisa ser melhor explorada. Timão terá todo o segundo tempo com um a mais.

Empate sem grandes emoções, com muita marcação e pouca criatividade. As defesas estão bem postadas, mas melhor qualidade corinthiana assutou o time da casa.

Henan: "Criamos algumas jogadas, mas infelizmente não marcamos o gol. Agora com um a menos fica mais complicado e acertar a marcação para garantir o empate."

Rodriguinho: "Arriscamos duas de fora e o goleiro deles está trabalhando bem. A equipe deles está marcando forte e temos de aproveitar a superioridade numérica."

46' DANIEL! O lance final do primeiro tempo teve chegada forte pela direita com Giovanni, que cruzou para quem chegava e Guilherme bateu rasteiro, mas na mão do goleiro.

45' Volta final do relógio.

44' E teremos apenas mais um minuto.

43' DANIEL! Pedrada de fora de Bruno Henrique obriga Daniel fazer boa defesa.

42' Tudo bem com Daniel, jogo é retomado.

41' E agora Daniel sente e esfria o jogo.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' EXPULSO! Tata puxa Uendel matando contra ataque e toma segundo amarelo. Timão com um a mais.

38' O jogo do Lucca nesta noite é de dar dó.

37' Cañete finta bem Uendel, corta pra canhota, mas...... recuou para Cássio.

36' Entrada muito forte de Magal em Guilherme, fora da bola. Juiz mandou seguir.

35' E agora Lucca atropela Eduardo. Posse do time da casa.

34' Lado direito corinthiano é o mais perigoso, com Fágner e Giovanni.

33' Fágner cruza da direita, mas nas mãos de Daniel.

32' Trombada na área do São Bernardo, mas juiz manda seguir.

31' Diego Ivo bateu e mandou a bola quase em Diadema.

30' Cañete é empurrado por Bruno Henrique. Posse em falta frontal para o Bernô.

29' Timão parece sonolento, preguiçoso na partida.

28' BRUNO HENRIQUE...... Chegada do Timão pela esquerda, Guilherme apenas ajeita, mas Bruno Henrique quase mandou em São Caetano.

27' A intenção foi ótima, mas corta-luz de Guilherme não teve devolução boa de André e Daniel ficou com a bola.

26' Diego Ivo manda um tijolo longo para Henan e Cássio sai tranquilo.

25' Marcações muito boa até aqui. A ver o quanto as duas equipes aguentarão.

24' Felipe manda bola longa na área, mas André nem foi. Só tiro de meta.

23' IMPEDIDO! Henan cabeceia, mas o jogo estava parado.

22' CÁSSIO! São Bernardo gira a bola de um lado para o outro, encontra espaço na direita e Henan arrisca de primeira para um tapa de Cássio.

21' Tata arrisca de longe e Cássio apenas acompanha. Tiro de meta.

20' AMARELO, TATA. Por reclamação após impedimento.

19' Agora foi Giovanni quem mandou na área, mas a zaga cortou.

18' Zaga do ABC dormiu e quase Rodriguinho surge na cara do gol. Escanteio.

17' Muita marcação, poucas faltas e quase nenhuma criatividade.

16' Lucca cobra mais um escanteio e novamente Daniel afasta.

15' Saída errada do São Bernado e Lucca arruma escanteio.

14' Bernô marca forte, mas até agora pouco incomoda o rival.

13' André toma o rapa, mas juiz manda seguir a partida. Muita reclamação.

12' Timão tem a posse, trabalha no meio, mas sem muita movimentação.

11' DANIEL! Ataque rápido e bem trabalhado pela meia direita, Guilherme deixou Giovanni Augusto livre em velocidade, mas mandou em cima do goleiro Daniel.

10' Tata recebe balão da defesa, mas em claro impedimento.

9' Muita gente ainda chegando no palco da partida.

8' Jogo não tem tanta velocidade. Marcações sobresaem aos ataques.

7' Lucca manda na área, mas Daniel afasta de soco.

6' DESVIADO! Lucca bateu colocado, mas a barreira desviou. Escanteio.

5' Preocupação do goleiro. Lucca e Uendel na bola. É frontal.

4' Vacilo na saída do São Bernardo e Guilherme rouba na moral e sofre falta muito perigosa.

3' André buscou finalizar de fora, mas a zaga cortou e a bola vai sem perigo em linha de fundo. Tiro de meta.

2' A chuva parou e o gramado está em bom estado.

1' Equipe da casa aperta na marcação ofensiva e corre muito.

0' O juíz apita e a bola rola!

Timão todo de branco, apenas com a manga preta.

Detalhes finais. Bernô com um lindo uniforme, todo preto.

Torcida corinthiana faz muito barulho no 1º de Maio.

Meninos que entraram com os jogadores fazem uma festa com os corinthianos. Bacana imagem.

Momento do Hino Nacional Brasileiro.

Equipes sobem ao gramado. Apoio da Fiel é enorme. Maioria no estádio.

Os dois times já se preparam na boca do túnel de acesso. Em intantes teremos o protocolo oficial.

A rodada já teve um jogo adiantado. O Santos visitou Piracicaba e venceu pelo placar mínimo o time do XV.

Bernô tem Daniel; Eduardo, Diego Ivo, Luciano Castán, Magal; Daniel Pereira, Marino, Jean Carlos, Marcelo Cañete; Tatá, Henan.

Corinthians com Cássio; Fagner, Felipe, Yago, Uendel; Bruno Henrique; Giovanni Augusto, Rodriguinho, Guilherme, Lucca; André. Técnico: Tite.

Equipes definidas e escaladas para o confronto. Vamos com elas.

Portões abertos para o público, que promete ser bom, mesmo com a chuva que cai no ABC.

Equipes presentes no gramado do estádio para o aquecimento. Timão pode aumentar vantagem para o Santos, na tabela geral.

O estádio Primeiro de Maio será o palco da partida entre Corinthians x São Bernardo, válida pelo Paulistão 2016.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Paulista 2016.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 3ºB São Bernardo 13 10 1ºD Corinthians 23 10

A rivalidade entre estes quatro times, que figuram no grupo das maiores equipes do Brasil, está marcada na história desta competição. Outros 12 clubes já venceram a principal divisão do futebol paulista ao longo de sua história, que contou com a participação de 102 clubes diferentes.

Seu atual campeão é o Santos, vencedor da edição de 2015, quando conquistou seu vigésimo primeiro título na competição. O maior campeão da competição é o Corinthians, com 27 conquistas. Além do Timão, os maiores campeões são o Palmeiras com 22 títulos, e Santos e São Paulo com 21.

O que difere esta das outras edições acontecerá na parte debaixo da tabela. Serão seis os rebaixados. Dois a mais do que nas edições passadas, dando início à um novo campeonato no ano que vem, com menos equipes e datas. Os seis piores, independente do grupo, descem de categoria.

A decisão será em duas partidas Corinthians x São Bernardo em VAVEL, sem gol qualificado. Em caso de resultados iguais, a disputa será nos pênaltis, tanto na decisão quanto nas fases anteriores de mata-mata.

Definidos os dois primeiros por chave, aí sim eles se enfrentam em jogo único de quartas-de-final. Após jogo na casa do melhor classificado, o vencedor avança para a semifinal, em mais um jogo único, na casa do melhor rankeado.

No torneio deste ano serão 20 equipes, divididas em quatro grupos com os grandes sendo cabeças-de-chave. Os times enfrentam rivais das outras chaves, buscando uma das duas vagas por grupo.

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Santos Palmeiras São Paulo Corinthians Botafogo Ponte Preta XV de Piracicaba Red Bull Brasil Oeste Ituano Audax Água Santa Linense Novorizontino Ferroviária Mogi Mirim São Bento São Bernardo Capivariano Rio Claro

Enfraquecida, a APEA não resistiu e acabou extinta após a temporada de 1936. Entre 1937 e 1941, a nova entidade se consolidaria — foi rebatizada para Liga de Futebol Paulista (em 1937), Liga de Futebol do Estado de São Paulo (de 1938 a 1940) e, por fim, Federação Paulista de Futebol (desde 1941).

Em meados dadécada de 1930, ocorreu a última cisão no futebol local, novamente por conta de disputas acerca do profissionalismo. Fundou-se então a Liga Paulista de Futebol, com a participação de Corinthians e Palestra Itália, os dois principais times paulistas da época.

Em 1926, o Paulistano liderou uma nova cisão, por ser contrário à profissionalização do futebol paulista. Ferrenho defensor do amadorismo, o clube rompeu com a APEA e decidiu criar uma nova liga, denominada Liga de Amadores de Futebol (LAF). Por três temporadas, o futebol paulista teve dois campeonatos estaduais paralelos, até a desintegração da LAF em 1930.

A nova entidade, que organizou seu primeiro campeonato paralelo ao torneio da LPF em 1913, defendia uma competição menos elitista. Após quatro temporadas com duas edições paralelas, a APEA prevaleceu sobre a LPF, que acabou extinta. A maior parte dos seus clubes da LPF disputaria o torneio que se considera atualmente a Segunda Divisão.

O primeiro Campeonato Paulista foi organizado em 1902 pela Liga Paulista de Foot-Ball (LPF), entidade fundada em 1901, e contou com 10 equipes da capital. Na década de 1910, ocorreu a primeira cisão no futebol paulista, resultando na fundação da Associação Paulista de Esportes Atléticos (APEA).

Atualmente, o torneio da Primeira Divisão Paulista é disputado por 20 equipes e normalmente realizado entre janeiro e meados de maio da temporada do futebol brasileiro. Este ano será realizada a 124ª edição do torneio.

O Campeonato Paulista é a liga de futebol mais antiga do Brasil, esta que vem sendo realizada ininterruptamente desde 1902, e teve como primeiro campeão o São Paulo Athletic.

Boa quarta-feira, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre São Bernardo x Corinthians válido por mais uma rodada do Campeonato Paulista 2016! Fique conosco nesta grande partida!