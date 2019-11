Resultado Sport x Botafogo-PB  na Copa do Nordeste 2016 (3-1)

23:45 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta noite de quarta-feira (23). Siga a VAVEL Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

23:44 O Sport ainda não sabe quem vai enfrentar nas quartas de final da Copa do Nordeste, pois o sorteio dos confronto será realizado nesta quinta-feira (24). Leão ficará no ponte 1, junto com outros três melhores colocados, que são: Bahia, Campinense e Ceará.

23:42 Os gols da vitória do Sport foram marcados por Renê, Vinícius Araújo e Samuel Xavier. Já Carlinhos fez para o Botafogo-PB.

23:40 Com o resultado desta noite, o Sport conseguiu se classificar com o primeiro do Grupo D da Copa do Nordeste, com 11 pontos. Já o Botafogo-PB está eliminado da competição nordestina.

48’ Fim de jogo na Ilha do Retiro! O Sport vence o Botafogo-PB por 3 a 1 e garanta a vaga nas quartas de final da Copa do Nordeste.

46’ Amarelo! Janeldo faz falta dura e recebe cartão.

45’ Três minutos de acréscimos.

38’ Última alteração no Sport: Sai: Gabriel Xavier. Entra: Neto Moura.

34’ Última alteração no Botafogo-PB: Sai: Magno Alves. Entra: Marcinho.

33’ Modificação no Sport: Sai: Túlio de Melo. Entra: Fábio.

31’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Samuel Xavier faz jogada individual, dando o drible da vaca no marcador, e chutando para o gol. A bola ainda desvia em Magno Alves e vai para o fundo das redes. Festa rubro-negra na Ilha do Retiro.

30’ Modificação no Botafogo-PB: Sai: Jeferson Recife. Entra: Jó Boy.

27’ Amarelo! Durval faz falta dura no atacante Carlinhos e é mais um jogador punido.

26’ Carlinhos manda para Muller Fernandes, que chuta com perigo e só não comemora por conta de Renê, que salva o Leão.

23’ Amarelo! Magno Alves faz falta para matar ataque do Sport e recebe cartão.

22’ Amarelo! Vinícius Araújo é punido com cartão.

21’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Luiz Antônio solta a bomba em cobrança de falta e Michel Alves espalma. O atacante Vinícius Araújo aproveita o rebote e coloca o Leão na frente para delírio do torcedor rubro-negro.

20’ Amarelo! Val demora muito para sair de campo e é punido com cartão.

20’ Alteração no Botafogo! Sai: Val. Entra: Janeldo.

15’ Alteração no Sport! Sai: Serginho. Entra: Vinícius Araújo.

10’ Quase! Samuel Xavier faz jogada individual pela direita e cruza para área. Lenis cabeceia e a bola passa perto da meta.

8’ Ângelo se choca com jogador do Leão e fica caído na entrada da área. Torcedores reclamam por conta de o jogo ter sido paralisado.

6’ Gabriel Xavier levanta a bola na área, com perigo, e a defesa manda para escanteio.

3’ Muller Fernandes encontra liberdade e chuta muito forte, assustando a meta defendida por Danilo Fernandes.

1’ Samuel Xavier tenta lançar Lenis pela direita, mas a defesa alvinegra manda a bola para a lateral.

0’ Começa o segundo tempo!

22:48 Sport e Botafogo-PB estão de volta para o segundo tempo. Equipes não sofreram alterações.

22:38 Fortaleza marcou um gol diante do River-PI. Confronto ainda está no primeiro tempo e resultado vai deixando o Sport fora do mata-mata.

22:36 Renê, lateral-esquerdo do Sport: “Graças a Deus tive um pouco de coragem para pegar a bola que sobrou na área para fazer o gol. Infelizmente, sofremos o gol. Acredito que foi falta em cima de Durval no momento do gol. Estamos errando alguns passes, pode ser por conta da bola, que não jogamos com ela sempre. Vamos melhorar no segundo tempo para marcar mais gols e sair de campo com a vitória”.

22:35 Serginho, volante do Sport: “Fizemos o gol e estávamos bem na partida. Houve um falta no Durval no momento do gol deles, mas a arbitragem no marcou. Eu teria marcado falta, no entanto, não adianta ficar se lamentando. Precisamos melhorar no segundo tempo para ficar com a vitória”.

48’ Fim do primeiro tempo!

45’ Três minutos de acréscimos.

42’ Gabriel Xavier cobra escanteio jogando a bola na área e Túlio de Melo tenta cabecear para o gol, mas a bola vai para fora.

37’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO-PB! Muller Fernandes encontra espaço pela direita, cruza a bola e encontra Carlinhos, livre de marcação, que só tem o trabalho de mandar para o fundo das redes. Tudo igual na Ilha do Retiro.

37’ Na trave! Luiz Antônio chuta forte de fora da área e acerta a trave direita do goleiro botafoguense.

36’ Na trave! Carlinhos chuta forte da entrada da área e acerta a trave direita de Danilo Fernandes. Quase o empate na Ilha do Retiro.

34’ GOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Samuel Xavier tenta mandar para Túlio de Melo, mas a bola vai muito forte. O atacante, entretanto, não desiste e consegue tocar para o meio da área. Renê chega chutando e abre o placar para o Leão. Festa da torcida rubro-negra.

32’ Amarelo! Gedeil derruba o meio-campista Luiz Antônio e recebe cartão.

30’ Por enquanto o empate vai classificando o Sport, mas caso saia um gol no confronto entre River-PI e Fortaleza, o Leão fica fora do mata-mata.

28’ Sport vai aumentando a pressão em busca do primeiro gol para ganhar certa tranquilidade.

25’ Cobrança de falta é ensaiada e no lançamento de Durval para Serginho, a bola vai para linha de fundo.

24’ Serginho é derrubado na frente da área e o árbitro marca falta, que pode ser perigosa para o Leão.

22’ Amarelo! Rithely faz falta para evitar boa descida do alvinegro paraibano e recebe o primeiro cartão do jogo.

21’ Sport errando bastante na saída de jogo. Equipe rubro-negra já deu algumas boas possibilidades ao adversário com esses erros.

19’ Não valeu! Carlinhos pega a bola pela esquerda e chuta forte para ótima defesa de Danilo Fernandes, mas o lance já estava impugnado por conta de um pé alto na dividida.

18’ Durval erra na saída de bola e Carlinhos aproveita a bola na entrada da área para chutar para fora, sem perigo.

16’ Impedimento! Durval recebendo dentro da área em posição irregular e tentou mandar para Túlio de Melo, que recebeu pancada no rosto. O jogador fica caído no gramado.

14’ Samuel Xavier levanta a bola buscando Túlio de Melo e Magno Alves manda para escanteio.

12’ Uuuhhh! Botafogo-PB erra na saída de jogo, Renê aproveita e lança Gabriel Xavier na direita. Ele observa bem, bate colocado buscando o canto direito e por pouco não abre o placar.

9’ Jeferson Recife chuta de fora da área, tentando surpreende o goleiro rubro-negro, mas a bola vai para fora.

5’ Jogo muito equilibrado nesse começo. Equipes se estudam bastante.

3’ Renê está sentindo e o lateral-esquerdo Christiano faz o aquecimento já para ficar pronto caso precise ser acionado.

2’ Lenis puxa contra-ataque pela direita e faz cruzamento buscando Túlio de Melo, mas a defesa afasta o perigo.

0’ Começa! A bola está rolando na Ilha do Retiro para Sport x Botafogo-PB pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Vale vaga no mata-mata.

21:42 Quase tudo pronto na Ilha do Retiro. A bola vai rolar dentro de instantes.

21:40 Hino nacional brasileiro sendo executado neste momento.

21:39 Botafogo-PB também já está no campo de jogo.

21:38 Sport entrando no gramado neste momento. Torcida rubro-negra recepciona o jogadores com festa.

21:35 O público continua aquém da expectativa na Ilha do Retiro. Faltam dez minutos para o início do embate e o estádio deve continuar com vários espaços sem ninguém.

21:20 Goleiros do Sport (Danilo Fernandes e Magrão) estão fazendo o trabalho de aquecimento no gramado.

21:12 Meia-atacante Diego Souza entrando no gramado para reencontrar a torcida rubro-negra.

21:08 Já o técnico Itamar Schulle tem os seguintes jogadores à disposição no banco de reservas: Edson; Nildo, Janeldo, Gustavo, Thiago Costa, Warley, Jó Boy, Marcinho e Pingo.

21:06 As opções do técnico Paulo Roberto Falcão para o decorrer da partida são: Magrão; Christiano, Matheus Ferraz, Luiz Gustavo, Ronaldo, Maicon da Silva, Neto Moura, Fábio e Vinícius Araújo.

21:04 Já o Botafogo-PB da definido pelo técnico Itamar Schulle da seguinte maneira: Michel Alves; Plínio, Magno Alves e Marcelo Xavier; Ângelo, Djavan, Gedeil, Val e Jeferson Recife; Carlinhos e Muller Fernandes.

21:02 O Leão vai entrar em campo com: Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Henríquez, Durval e Renê; Serginho, Rithely, Luiz Antônio, Lenis e Gabriel Xavier; Túlio de Melo.

21:00 Sport escalado para o confronto desta noite. Técnico Falcão manteve o mesmo time dos dois últimos jogos.

20:55 Rubro-negros preparam uma festa para o reencontro de Diego Souza com o torcedor na Ilha do Retiro, nesta noite. Foi colocado um tapete vermelho na entrada para o gramado do estádio. O jogador foi recebido com bastante festa no início da madrugada desta quarta-feira (23) no aeroporto Internacional dos Guararapes.

20:50 Ilha do Retiro completamente vazia neste momento. Público deve ser bastante fraco, apesar da importância do confronto para os rubro-negros.

20:40 Sport e Botafogo-PB já estão nos vestiários da Ilha do Retiro. Dentro de instantes as escalações devem ser divulgadas.

Para substituir o armador, Schulle ainda tem a dúvida, já que o resto do time está à disposição. Marcinho, recém-contratado, disputa vaga com o experiente Janeudo, que esteve presente no confronto em João Pessoa. Michel Alves permanece na meta botafoguense, com Plínio e Marcelo Xavier formando a dupla de zaga, enquanto Ângelo e Gedeil fazem as laterais.

O Belo terá uma missão difícil na Ilha do Retiro, mas ainda acredita na classificação. Mesmo com o desfalque do meia Pedro Castro, que se lesionou no clássico diante do Campinense no final de semana com estresse nos ligamentos colateral medial e cruzado anterior, o técnico Itamar Schulle mandará a equipe titular ao Recife, em busca da vaga na próxima fase do Nordestão.

Na segunda parte do treino, o comandante trabalhou o aspecto tático, dando orientações de posicionamento ao time titular. Saída de bola e marcação em bloco também foram trabalhados no CT José Médicis, em atividade realizada pela manhã, a última antes do confronto com os paraibanos.

O técnico Falcão mandou seu elenco a campo na manhã da terça (22), véspera do jogo. O treinamento teve como foco, principalmente, as finalizações e o posicionamento tático. Nos chutes a gol, os atletas finalizavam duas vezes: primeiro, em bolas vindas de cruzamento, enquanto em seguida recebiam passe na entrada da pequena área para tentar o arremate.

No primeiro turno, os rubro-negros levaram a melhor, vencendo o duelo por 2 a 1 de virada, em João Pessoa. Na oportunidade, Muller Fernandes abriu o placar a favor do Belo, mas Túlio de Melo e Rithelydecretaram o triunfo ao Leão, com gols marcados durante o segundo tempo.

Para os pernambucanos prosseguirem no torneio, precisa apenas de uma vitória. Líder isolado do grupo, com oito pontos, nem mesmo um empate o garantiria, uma vez que o Fortaleza poderia vencer e se confirmar. Os paraibanos, porém, vivem situação mais complicada. Com apenas cinco pontos ganhos, precisam vencer por um placar elástico, assim como torcer por combinação de resultados nas outras partidas do Nordestão.

Sport e Botafogo-PB se enfrentam, na noite desta quarta-feira (22), pela 6ª e última rodada do Grupo D da Copa do Nordeste. Nenhuma das equipes garantiu classificação às quartas-de-final da competição e precisam vencer caso desejem se classificar. A bola vai rolar na Ilha do Retiro, às 21h45.

Estádio Adelmar da Costa Carvalho, conhecido como Ilha do Retiro , será o palco do confronto desta noite entre Sport e Botafogo-PB, válido pela Copa do Nordeste 2016.

Foto: Getty Images

Cláudio Francisco Lima e Silva (SE), será o responsável por comandar os 90 minutos da partida entre Sport x Botafogo-PB. O mesmo será auxiliado por Ailton Farias da Silva (SE) e Wendel Augusto Lino de Jesus Melo (SE).

O América-RN é o time que mais participou da Copa do Nordeste. O escreve potiguar esteve presente em todas as 14 edições do tornei nordestino. A equipe é seguida de perto por Vitória e Botafogo-PB, que estiveram presentes em 13 oportunidades, enquanto Sport, Ceará, Bahia, CRB e ABC disputaram o campeonato 12 vezes.

A Copa do Nordeste passou um bom tempo sem ser disputada, mas desde que voltou a ativa vem recebendo a atenção de seus torcedores. O campeonato nordestino é sucesso de público desde 2013, superando com bastante folga a média de público dos estaduais brasileiros, principalmente quando a competição chega na fase de mata-mata, em que os torcedores lotam os estádio completamente por ser jogo de vida ou morte.

FIQUE DE OLHO Sport x Botafogo-PB: Müller Fernandes, atacante do Botafogo-PB, é o principal nome do escrete da Paraíba. O jogador vem se destacando nesta competição regional com boas atuações, tornando-se assim o artilheiro do Belo paraibano com três gols marcados. Apesar do alvinegro não ter chances de classificação, é bom os defensores leoninos ficarem atentos para não serem surpreendidos.

Foto: Divulgação/Botafogo-PB

FIQUE DE OLHO Sport x Botafogo-PB: Reinaldo Lenis, atacante do Sport, é a grande esperança da torcida rubro-negra nesta noite para que o Leão saia de campo com mais três pontos e garanta a ida ao mata-mata da Copa do Nordeste 2016. Uma das principais contratações dos leoninos para a temporada, o atacante colombiano espera manter a sequência de bons jogos.

Foto: Williams Aguiar/Sport

O Ceará vem para a disputa do Nordestão deste ano com o objetivo de defender o título da competição regional. Na última temporada, escrete cearense sagrou-se campeão ao vencer o Bahia nos jogos de ida e volta, por 1 a 0 e 2 a 1, respectivamente. O primeiro embate foi realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia, enquanto o último na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará.

A primeira final da Copa do Nordeste aconteceu em 1994, quando Sport e CRB se enfrentaram em partida única. Rubro-negros e alvirrubros empataram no tempo normal sem gols, mas na disputa de pênaltis, os leoninos acabaram sagrando-se campeões ao bater os alagoanos por 3 a 2.

O Esporte Clube Vitória é o grande vencedor da história da Copa do Nordeste. O escrete da Bahia já comemorou o título por quatro vezes, mas como não está participando desta edição por conta do fraco desempenho no último Campeonato Baiano, os leoninos podem ser alcançados pelo Sport, que já venceu este certame por três vezes. Em terceiro, vem o Bahia, com dois troféus. América-RN, Campinense e Ceará também já ficaram com a taça.

A Copa do Nordeste vem para a segunda 13ª edição neste ano. Neste ano, mais uma vez, vão está no páreo 20 equipes nordestinas, sendo três de Pernambuco e da Bahia e dois do Ceará, Sergipe, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí.

A Copa do Nordeste é uma competição realizada pela Liga do Nordeste juntamente com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que visa a disputa dos times melhores colocados de cada estado da região nordestina do Brasil, com a primeira fase sendo de grupo e a segunda de mata-mata, esta com jogos de ida e volta.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Sport x Botafogo-PB, partida válida pela sexta rodada do Grupo D da Copa do Nordeste 2016, a ser disputada às 21h45, no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco.