Invencibilidade: pelo Cruzeiro, Deivid nunca perdeu para o Atlético-MG

Quem acompanha futebol, principalmente, os torcedores do Cruzeiro, sabem que o hoje técnico Deivid já ocupou duas outras funções dentro do clube cinco estrelas. A primeira delas foi como jogador e, após encerrar a carreira, passou a auxiliar técnico do clube celeste durante as gestões de Vanderlei Luxemburgo e Mano Menezes.

O que talvez pouca gente saiba é que Deivid nunca perdeu para o Atlético-MG. Pode ser curioso, mas é um fato que pode apimentar ainda mais o clássico mineiro que será jogado pela primeira vez na temporada 2016 neste domingo (27), às 11h, no Estádio Independência.

Como jogador do Cruzeiro, Deivid chegou ao clube celeste em 2003, vindo do Corinthians, a pedido do técnico Vanderlei Luxemburgo. Sua estreia foi diante do Atlético. valendo pela sexta rodada do Campeonato Mineiro daquele ano.

A partida estava equilibrada até os 37 minutos do segundo tempo. O Atlético vencia o jogo por 2 a 1, quando Alex empatou a partida. No lance seguinte, Deivid recebeu na grande área, em impedimento, e bateu para as redes de Velloso virando a partida. No final, o Cruzeiro venceu por 4 a 2.

Antes de deixar o clube celeste, Deivid pôde jogar mais um clássico contra o Atlético. A partida terminou em 0 a 0, isto porque o atacante perdeu a penalidade máxima a favor dos cruzeirenses. O Galo ainda poderia ter vencido, mas Fábio Júnior também perdeu o pênalti a favor dos alvinegros.

Após 12 anos, entre outras partidas disputadas com outras camisas, Deivid reencontrou o Atlético. Como auxiliar de Luxemburgo, o ex-atacante trabalhou ao lado do técnico na vitória sobre o Galo no Brasileirão de 2015. A partida foi no Independência, vitória por 3 a 1.

No segundo turno, já sob o comando de Mano Menezes, Deivid trabalhou com o treinador no empate por 1 a 1 contra os alvinegros no Mineirão, além de ajudá-lo na reestruturação e a volta do time as vitórias naquela ocasião.

Neste domingo, Deivid terá seu primeiro clássico contra o Atlético como treinador e a espera será para saber se ele terá a mesma sorte fora de campo como tinha dentro das quatro linhas.