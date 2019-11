Atacante Valdívia promove evento para divulgar sua marca em Guaíba

Ainda lesionado, o atacante do Internacional, Valdívia, promoveu um evento na cidade de Guaíba, onde o jogador lançou a sua marca de camisetas e bonés, que leva o apelido do jogador: Poko Pika. Nesta quinta-feira (24), a pequena cidade na região Metropolitana de Porto Alegre fez festa para receber o simpático jogador, que deu autógrafos e tirou foto com os fãs.

Torcida colorada fez festa para receber o craque, na frente da loja (Foto: Vitor Almeida/VAVEL Brasil)

Atencioso, Valdívia recebeu os torcedores, que fizeram uma grande festa com sua chegada, parando o centro da cidade. O jogador chegou por volta das 14h15, e ficou a tarde inteira dando atenção aos fãs, com fotos e autógrafos.

Em parceria com a Casa Viva Esportes, o atacante colorado esteve presente para divulgar sua marca. Lá, ele recebeu os torcedores de Inter, e inclusive, Grêmio, que estiveram presentes, e aos montes, para uma seção de fotos e autógrafos.

Jogador atendeu aos torcedores presentes (Foto: Vitor Almeida/VAVEL Brasil)

Com entorse no joelho esquerdo, o camisa 29 do Inter não entra em campo desde 16 de novembro de 2015, onde machucou-se em uma partida da Seleção Olímpica, diante dos Estados Unidos. A previsão de retorno de Valdívia aos gramados está marcada para maio, onde deverá estar 100% e com condições de atuar em alto nível, tal como no seu último ano, onde foi o artilheiro do colorado na temporada, marcando 19 gols.

Na Primeira Liga, o time de Argel Fucks foi derrotado nos pênaltis, para o Fluminense, nesta quarta-feira (23), e foi eliminado nas semifinais da competição. Pelo Campeonato Gaúcho, o colorado recebe o Novo Hamburgo, sábado (26), no Beira-Rio. O Internacional é quinto colocado, com 17 pontos e está há cinco pontos do líder, Grêmio.