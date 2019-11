Resultado: Palmeiras x Red Bull Brasil, pelo Campeonato Paulista (1-2)

Até a próxima !!!!

O Red Bull segue em uma ótima campanha nesta temporada. Também no domingo, o Toro Loko "recebe" a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Mesmo sendo mandante, a maioria do público deverá ser da Macaca.

No próximo domingo (27) o Verdão tenta recuperar o caminho das vitórias em Diadema, diante do Água Santa.

Em um primeiro tempo completamente fraco, Thiago Galhardo e Roger garantiram uma grande vantagem nos cinco minutos finais para o Red Bull Brasil . Na segunda etapa, Alecsandro diminuiu cedo o placar, mas o Palmeiras conseguiu apresentar um bom futebol e criou pouco. Resultado justo.

O Palmeiras perde sua terceira partida consecutiva, por coincidência, as três primeiras partidas de Cuca no comando da equipe

95' FIM DE JOGO NO PACAEMBU

95' CARTÃO AMARELO, Para Wlliam Rocha

94' CARTÃO AMARELO, Para Alecsandro

87' SAULO SENSACIONAL, O goleiro do Toro Loko faz dois milagres no Pacaembu. Primeiro na cabeçada de Alecsandro, e depois no chute de Rafael Marques

85' O cansaço toma conta da equipe do Palmeiras em campo

83' Victor Hugo levou a pior no choque de cabeça e terá que sair de campo. Como Cuca já fez as três alterações, o Verdão irá permanecer com um a menos

81' CARTÃO AMARELO, Para o artilheiro do Campeonato Paulista, Roger

80' Choque perigoso pelo alto entre Victor Hugo e Luan

75' Palmeiras se esforça para iniciar uma pressão, mas falta qualidade a equipe de Cuca

73' SUBSTITUIÇÃO NO RED BULL BRASIL, Entra Luan no lugar de Misael

71' Allione perde boa oportunidade dentro da área

69' SAULO DE NOVO, Egídio surpreende novamente Saulo, que faz outra grande defesa

65' Rafael Marques arrisca de fora da área e leva perigo ao gol de Saulo

63' A derrota complica muito a vida do Palmeiras, que ainda corre risco de rebaixamento

60' SUBSTITUIÇÃO NO RED BULL BRASIL, Entra Rafael Costa na vaga de Thiago Galhardo

59' Alecsandro faz um gol "chorado" para colocar o Palmeiras de volta no jogo

59' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS

58' NA TRAVE, Egídio carimba o travessão de Saulo

57' SUBSTITUIÇÃO NO PALMEIRAS, Zé Roberto é a última alteração de Cuca na vaga de Erik

56' CARTÃO AMARELO, Primeiro do jogo para Diego Sacoman

49' O erro na troca de passes segue sendo o principal problema do Palmeiras

46' Com mais um atacante, o Palmeiras não tem outra alternativa: tem que ir pra cima do Red Bull

45' SUBSTITUIÇÃO NO PALMEIRAS, Segunda alteração de Cuca, Alecsandro na vaga de Jean

45' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

Cuca responde: "Pergunta para o médico. O jogador está mancando, colocando a mão na perna e caiu. O doutor falou que ele queria sair, mas que não tinha condição. Fala com ele".

Ingênuidade do atacante palmeirense. Em um momento de crise do Verdão, essa declaração pode complicar ainda mais a vida do clube

Dudu: "Dava para ter continuado na partida. Foi opção do treinador mesmo. Tem de ver com ele porque ele quis fazer a substituição. O médico me examinou e disse que não tinha nada".

Palmeiras não criou absolutamente nada nesta primeira etapa, e foi castigado em dois contra-ataques do Red Bull no fim

Sob vaias, e protestos contra a diretoria, o Palmeiras sai para o intervalo com dois gols de desvantagem

47' FIM DE PRIMEIRA ETAPA NO PACAEMBU

44' Thiago Galhardo cobra escanteio na cabeça de Roger, que faz seu nono gol no Paulistão, artilheiro isolado

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO RED BULL BRASIL

43' SAAAAULO, Rafael Marques bate firme na bola e obriga o goleiro do Red Bull a fazer uma grande defesa no Pacaembu

39' Linda jogada de Thiago Galhardo, que limpa dois marcadores, passa por Fernando Prass e empurra pro fundo do gol

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO RED BULL BRASIL

38' Palmeiras conquista seu primeiro escanteio já no fim da primeira etapa

36' Palmeiras segue com grandes dificuldades na criação

29' QUE PERIGO, Allione avança bem, rola a bola para Erik quase que na pequena área mas a zaga afasta

25' Defesa também erra muitos passes, Fernando Prass já deu alguns sustos na torcida alviverde

22' Partida ruim até o momento, nenhuma chance clara de gol

17' Com Dudu de fora, a velocidade do ataque palmeirense ficou toda para Erik

11' Edmilson consegue o primeiro escanteio para o Red Bull Brasil

9' SUBSTITUIÇÃO NO PALMEIRAS, Dudu sente lesão no coxa, e obriga Cuca a fazer sua primeira alteração antes dos dez minutos. Allione vai entrar.

5' Rafael Marques, que ganha hoje uma oportunidade, ainda não apareceu no jogo

3' Erra muitos passes o meio campo alviverde

1' Palmeiras inicia o jogo indo pra cima com Dudu e Robinho

0' COMEÇA A PARTIDA

Tudo pronto para a bola rolar

Público alviverde decepciona nesta noite de véspera de feriado

Mancha Verde, principal torcida organizada do Palmeiras, faz protestos contra a diretoria no Estádio do Pacaembu.

Equipes já realizam o aquecimento no gramado do Pacaembu.

Além do único duelo oficial, válido pelo Paulistão do ano passado, Palmeiras e Red Bull Brasil também realizaram um amistoso de pré-temporada em 2015, vencido pelo Verdão. Em uma tarde de apresentação de reforços, Allione, Cristaldo e Alan Patrick marcaram para o alviverde; Lulinha e Anderson Marques descontaram no duelo finalizado em 3 a 2.

O técnico do Red Bull, Maurício Barbieri terá como suplentes: Tiago Campagnaro, Gerson, Dráusio, William Rocha, Rafael Costa, Igor Sartori, Luan, Arthur Caculé e Willie.

Também sem surpresas, o Toro Loko leva à campo: Saulo; Everton Silva, Anderson Marques, Diego Sacomam e Breno Lopes; Nando Carandina, Maylson e Thiago Galhardo; Edmilson, Roger e Misael.

Sem nenhuma surpresa, a equipe de Cuca já está confirmada: Fernando Prass; Lucas, Edu Dracena, Vitor Hugo e Egídio; Arouca e Jean; Erik, Robinho e Dudu; Rafael Marques.

O Red Bull Brasil também vêm de derrota, para o Oeste atuando em Campinas. Entretanto, antes de perder para a equipe de Itápolis, o Toro Loko emplacou quatro vitórias consecutivas: diante do Botafogo-SP, Santos, São Bento e Linense.

O Verdão vêm de duas derrotas consecutivas na temporada. Para o Nacional do Uruguai pela Libertadores, e pelo Audax no Paulistão. Ambas foram as duas primeiras partidas de Cuca no comando técnico da equipe.

Acompanhe com a VAVEL Brasil todos os detalhes deste grande jogo, que acontece às 19h30, horário de brasília.

Com a Allianz Parque entregue para show Palmeiras x Red Bull Brasil, o duelo desta quinta-feira (24) será realizado no saudoso Estádio do Pacaembu. Atuando no Paulo Machado de Carvalho, o Verdão possui 1096 partidas: 560 vitórias, 245 derrotas e 291 empates.

FIQUE DE OLHO Palmeiras x Red Bull Brasil: ROGER, ATACANTE: experiente e matador. Essas são as características principais de Roger, o artilheiro do Campeonato Paulista com oito gols anotados. Com passagens por São Paulo, Fluminense, Ponte Preta, Sport e até mesmo o Palmeiras, o atacante quer fazer valer a famosa "lei do ex" e marcar diante do alviverde no Pacaembu. Nesta temporada, Roger já marcou contra os grandes São Paulo e Santos.

FIQUE DE OLHO Palmeiras x RBB : RAFAEL MARQUES, ATACANTE: Rafael foi um dos grandes nomes do Palmeiras no ano passado, sendo cogitado até mesmo na Seleção Brasileira de Dunga. Entretanto, o setor ofensivo do Verdão está "congestionado" de boas opções. Peças como Lucas Barrios, Alecsandro e Cristaldo acabaram deixando de lado o brilho de Rafael Marques, que deve agarrar a oportunidade dada por Cuca para voltar a demonstrar seu grande futebol.

Em sua segunda temporada na série A1, o Toro Loko de Campinas faz novamente uma campanha regular. Até então, em dez partidas, o Red Bull venceu cinco, perdeu quatro e empatou em uma oportunidade, e está vivo na briga por uma vaga à próxima fase. No ano passado, o Toro se classificou para às quartas de finais, mas foi eliminado pelo São Paulo no Morumbi.

Mesmo liderando seu grupo, o Verdão é somente o sexto colocado na classificação geral, e corre o risco de ficar de fora da próxima fase do Paulistão, além de estar em uma situação de extrema complicação na Libertadores da América. Nos últimos cinco jogos, o alviverde soma três derrotas e duas vitórias.

Palmeiras e Red Bull Brasil só se enfrentaram em uma oportunidade, em toda história. Foi no ano passado, e no Moisés Lucarelli, Lulinha e Fabiano Eller garantiram a vitória do Toro Loko por 2 a 0.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Paulista 2016.

# Classificação PT JG 1º Palmeiras 15 10 2º Red Bull Brasil 16 10

A rivalidade entre estes quatro times, que figuram no grupo das maiores equipes do Brasil, está marcada na história desta competição. Outros 12 clubes já venceram a principal divisão do futebol paulista ao longo de sua história, que contou com a participação de 102 clubes diferentes.

Seu atual campeão é o Santos, vencedor da edição de 2015, quando conquistou seu vigésimo primeiro título na competição. O maior campeão da competição é o Corinthians, com 27 conquistas. Além do Timão, os maiores campeões são o Palmeiras com 22 títulos, e Santos e São Paulo com 21.

Palmeiras x Red Bull Brasil no Campeonato Paulista 2016

O que difere esta das outras edições acontecerá na parte debaixo da tabela. Serão seis os rebaixados. Dois a mais do que nas edições passadas, dando início à um novo campeonato no ano que vem, com menos equipes e datas. Os seis piores, independente do grupo, descem de categoria.

A decisão será em duas partidas, sem gol qualificado. Em caso de resultados iguais, a disputa será nos pênaltis, tanto na decisão quanto nas fases anteriores de mata-mata.

Definidos os dois primeiros por chave, aí sim eles se enfrentam em jogo único de quartas-de-final. Após jogo na casa do melhor classificado, o vencedor avança para a semifinal, em mais um jogo único, na casa do melhor rankeado.

No torneio deste ano serão 20 equipes, divididas em quatro grupos com os grandes sendo cabeças-de-chave. Os times enfrentam rivais das outras chaves, buscando uma das duas vagas por grupo.

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Santos Palmeiras São Paulo Corinthians Botafogo Ponte Preta XV de Piracicaba Red Bull Brasil Oeste Ituano Audax Água Santa Linense Novorizontino Ferroviária Mogi Mirim São Bento São Bernardo Capivariano Rio Claro

Enfraquecida, a APEA não resistiu e acabou extinta após a temporada de 1936. Entre 1937 e 1941, a nova entidade se consolidaria — foi rebatizada para Liga de Futebol Paulista (em 1937), Liga de Futebol do Estado de São Paulo (de 1938 a 1940) e, por fim, Federação Paulista de Futebol (desde 1941).

Em meados da década de 1930, ocorreu a última cisão no futebol local, novamente por conta de disputas acerca do profissionalismo. Fundou-se então a Liga Paulista de Futebol, com a participação de Corinthians e Palestra Itália, os dois principais times paulistas da época.

Em 1926, o Paulistano liderou uma nova cisão, por ser contrário à profissionalização do futebol paulista. Ferrenho defensor do amadorismo, o clube rompeu com a APEA e decidiu criar uma nova liga, denominada Liga de Amadores de Futebol (LAF). Por três temporadas, o futebol paulista teve dois campeonatos estaduais paralelos, até a desintegração da LAF em 1930.

A nova entidade, que organizou seu primeiro campeonato paralelo ao torneio da LPF em 1913, defendia uma competição menos elitista. Após quatro temporadas com duas edições paralelas, a APEA prevaleceu sobre a LPF, que acabou extinta. A maior parte dos seus clubes da LPF disputaria o torneio que se considera atualmente a Segunda Divisão.

O primeiro Campeonato Paulista foi organizado em 1902 pela Liga Paulista de Foot-Ball (LPF), entidade fundada em 1901, e contou com 10 equipes da capital. Na década de 1910, ocorreu a primeira cisão no futebol paulista, resultando na fundação da Associação Paulista de Esportes Atléticos (APEA).

Atualmente, o torneio da Primeira Divisão Paulista é disputado por 20 equipes e normalmente realizado entre janeiro e meados de maio da temporada do futebol brasileiro. Este ano será realizada a 124ª edição do torneio.

O Campeonato Paulista é a liga de futebol mais antiga do Brasil, esta que vem sendo realizada ininterruptamente desde 1902, e teve como primeiro campeão o São Paulo Athletic.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe o confronto entre Palmeiras x Red Bull Brasil válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista 2016! Fique conosco neste importante confronto para o Verdão.