Brasil e Uruguai: rivalidade histórica que vai além dos gramados

Considerada historicamente a terceira maior rivalidade do futebol sul-americano, junto ao Superclássico, Brasil e Uruguai tem mais um capítulo na noite desta sexta-feira (25), às 21h45, a ser realizado na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, região metropolitana de Recife.

A história do duelo, no futebol, teve início apenas em 1916, enquanto o conflito pela Província Cisplatina, região da República Oriental do Uruguai, ocorreu entre 1825 e 1828, com o Império do Brasil saindo com revés ante as Províncias Unidas do Rio da Prata. Nos gramados, porém, o retrospecto se mostra altamente favorável aos brasileiros.

Com 71 jogos na bagagem, a Canarinho saiu vitoriosa em 34 desses marcando 129 gols, já a Celeste venceu 19 e balançou as redes por 91 vezes; outras 19 partidas terminaram empate. O primeiro confronto ocorreu em 12 de julho de 1916, com vitória uruguaia por 2 a 1, em La Plata, Argentina, no Estádio del Bosque. O último foi disputado mais recentemene, em 26 de junho de 2013 no Mineirão, válido pela semifinal da Copa das Confederações, com triunfo verde e amarelo pelo mesmo placar.

Rixa a parte, com todas as inúmeras finais, brigas, craques e muitos tentos, destacaremos todos os embates entre as seleções, envolvendo desde amistosos ao eterno Maracanazzo, assim como confrontos da Copa América.