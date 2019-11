Resultado Volta Redonda 1-0 Flamengo no Campeonato Carioca 2016

FIM DE JOGO: Nos despedimos de mais uma transmissão em tempo real. Agradecemos a todos pela preferência, e permanecem conectados por informações do futebol nacional e internacional aqui, na VAVEL Brasil! Até a próxima!!

FIM DE JOGO: Torcida inflamou no Raulino após os gols dos donos da casa

45+3' FIM DE JOGO NO RAULINO DE OLIVEIRA! O Voltaço vence pelo placar mínimo e mantém a ótima fase no Carioca

45+2' Flamengo pressiona pelo gol de empate

45+1' Voltaço tem a posse de bola e gasta o tempo

45' Arbitragem assinala três de acréscimo

42' Chiquinho arrisca de longe e bola sobe muito

41' Torcida começa a cantar "time sem vergonha" e a vaiar todos os toques na bola rubro-negros

4o' Niltinho fez jogada pela esquerda, cruzou rasteiro e sozinho, Pernão chegou e só empurrou para as redes

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VOLTAÇO!!! É de Rafael Pernão!!

38' SUBSTITUIÇÃO NO VOLTAÇO: sai Vinícius Pacheco para a entrada de Lopes Tigrão

38' Alan Patrick cobra falta em direção ao gol, mas bate na barreira e sai para escanteio. Na cobrança, zaga tricolor afasta

33' CARTÃO AMARELO PARA CÉSAR MARTINS! Zagueiro rubro-negro fez falta em Niltinho

32' Zaga rubro-negra afasta mas contra-ataque não dá em nada

31' UHHHHHHHH! Mais uma vez, Niltinho cai pela direita e dessa vez escolhe a finalização. Paulo Victor espalma para escanteio

30' UHHHH! Niltinho cruza para a grande área, mas bola passa por todo mundo

29' Tiago Amaral divide com Wallace no meio campo e os dois ficam no chão

27' CARTÃO AMARELO PARA LUAN! Capitão do Voltaço fez falta dura em Ederson

26' SUBSTITUIÇÃO NO VOLTAÇO: sai Hugo para a entrada de Rafael Pernão

26' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO: vaiado, Gabriel dá lugar a Alan Patrick

25' Alan Patrick vem aí no Flamengo

24' UHHHHHHHHHHHHHH! Chiquinho recebe belo passe de Willian Arão e cruza rasteiro. A zaga desvia antes da bola chegar em Felipe Vizeu, que resvala e a finalização passa raspando a trave de Mota. Goleiro se machucou no lance e é atendido no gramado

23' Já ultrapassamos a metade do segundo tempo, e a partida permanece sem alteração no placar

PÚBLICO E RENDA: Presentes: 3.112 torcedores; pagantes: 2.255 torcedores | Renda: R$ 54.11o,00

21' Partida reinicia em Volta Redonda

21' Ederson puxa contra ataque e encontra Felipe Vizeu, mas atacante estava em posição irregular. Arbitragem assinala parada ténica

20' Arão divide com Bruno Barra, leva a pior e Niltinho joga para fora. Torcida e jogadores reclamam

18' Marcelo dribla dois no meio campo e tenta lançamento para Tiago Amaral, mas passe vai muito forte

17' Ederson tenta mais uma vez pela direita, mas bola foge do corpo e sai pela linha de fundo

14' Flamengo mantém sequências de investidas ofensivas pela direita, mas falta criatividade e precisão no útlimo passe e na finalização

13' UHHHHHHH! Bela tabela entre Cirino e Arão, que cruza para a chegada de Ederson. No lance, Mota defende chute da pequena área

12' Cirino recebe mais uma vez na ala, dessa vez pelo setor direito, tenta cruzamento mas bola bate na zaga novamente

10' Hugo faz falta de ataque em Chiquinho e reclama muito. Arbitragem deu cartão amarelo para o jogador do Voltaço

8' Cirino recebe de Ederson na velocidade, tenta cruzamento mas zaga afasta para escanteio. Na cobrança, Tiago Amaral tira o perigo da grande área

6' Sem bola, Ederson sofre dura falta de Niltinho, que recebe o cartão amarelo

4' Hugo tentou a jogada individual pela esquerda e foi desarmado. Bola sobrou para Felipe Vizeu, que chutou em cima da zaga tricolor

3' UHHHHHHHHHH! Ederson puxa contra-ataque, encontra Vizeu na grande área. Atacante faz o pivô para Cirino, que chuta para boa defesa de Mota

2' Chiquinho recebe livre na esquerda, com espaço para o cruzamento, mas pega muito embaixo da bola, que sai pela linha de fundo. Torcida vaia

1' Assim como no fim do primeiro tempo, Cirino fica na esquerda e Gabriel pela direita

0' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO DE FLAMENGO E VOLTA REDONDA!!

INTERVALO: Também sob aplausos, Voltaço voltam a campo com uma alteração. Dija Baiano dá lugar a Niltinho

INTERVALO: Sob aplausos, jogadores do Flamengo entram em campo, sem alterações

INTERVALO: Goleiros retornam à campo

INTERVALO: Arbitragem já retornou ao gramado

INTERVALO: Torcida de ambas as equipes marcam presença na partida de hoje. Estádio não lotou, mas conta com bom público

INTERVALO: Flamengo para no ótimo setor defensivo do Voltaço, organizado pelo treinador Felipe Surian. Ambas as equipes tiveram boas chances de gol, mas placar permaneceu intacto aqui no Raulino de Oliveira

47' FIM DE PRIMEIRO TEMPO NO RAULINO DE OLIVEIRA! Equipes seguem empatando em 0 a 0 aqui em Volta Redonda

45+2' UHHHH! Gabriel tenta surpreender mais uma vez Mota e cobra direto, bola sai pela linha de fundo

45+1' No lance, Bruno Barra levou cartão amarelo

45+1' Gabriel sofre falta na entrada da área; torcida reclamou de pênalti, mas arbitragem assinalou apenas falta

45' Arbitragem assinala mais dois minutos de acréscimo

44' Muricy inverte as pontas, com Cirino abrindo pela esquerda e Gabriel fazendo investidas pela esquerda

43' Dija Baiano tenta lançamento para Cristiano, mas lateral do Voltaço estava em posição irregular

42' Marcelo Cirino tenta enfiada para Vizeu, mas Luan protege e a bola sai pela linha de fundo

41' Flamengo tem o décimo escanteio no jogo, mas novamente não aproveita

40' Cirino recebe na direita após boa jogada rubro-negra, tenta chute cruzado, mas zaga afasta

39' Jogo esquenta aqui no Raulino de Oliveira. Ederson recebe na intermediária, dá lindo drible em Luan, e finaliza em direção ao gol. Bem posicionado, Mota faz defesa tranquila

38' Rodinei puxa contra-ataque, tenta o cruzamento mas a bola desvia na zaga. Na sequência do lance, setor ofensivo rubro-negro tabela bem, Gabriel tenta a finalização, mas chute sai fraco

37' Bate-rebate na grande área do Flamengo e a bola sobra para Vinícius Pacheco, que limpa para a esquerda e finaliza, mas por cima do gol de PV

36' Voltaço chega com perigo após Gabriel perder a bola no meio campo. Hugo tentou cruzamento para Tiago Amaral, mas zaga rubro-negra afastou para escanteio

35' Ederson recebe de Gabriel e cruza em cima da zaga. Na cobrança de escanteio, zaga tricolor afasta novamente

33' Partida volta a ficar presa no setor central

32' UHHHHHHHHHHH! Gabriel cobra falta com precisão, para ótima defesa de Mota; goleiro do Volta Redonda recebe atendimento após o lance

30' Tiago Amaral faz falta de ataque em Chiquinho, e treinador Felipe Surian reclama à beira do gramado; arbitragem chama a atenção do comandante tricolor

29' Ederson cobra escanteio na cabeça de César Martins, mas finalização do zagueiro sobe muito

28' Flamengo puxa contra-ataque com Cirino, que enfia para Vizeu. Preciso, Luan afasta o perigo

27' Na cobrança, zaga tricolor afasta e fica com a bola

27' UHHHH! Ederson finta a marcação na quina da área e arrisca, a bola quica e quase engana Mota, que faz a defesa para escanteio

26' Na cobrança, bola desvia no Voltaço para mais um escanteio

25' Gabriel faz boa jogada e aciona Vizeu na grande área, que divide com o marcador; escanteio para o Flamengo

24' Começa a chover fino aqui em Volta Redonda

21' Marcelo tenta virada de jogo, mas pega mal e bola sai pela lateral

20' Partida reinicia com posse de bola para o Flamengo, que faz o fair play e devolve para os donos da casa

20' Parada técnica aqui no Raulino de Oliveira

19' No lance, Gabriel ficou no chão; camisa 17 rubro-negro levanta com dificuldades

19' Flamengo trabalha a bola bem na intermediária, e sobra para Ederson; o camisa 10 finaliza para defesa tranquila de Mota

17' UHHHHHHHHHHHH! Zaga rubro-negra afasta mal e a bola sobra para o artilheiro Tiago Amaral na grande área; na finalização, camisa 9 pegou muito embaixo, mas arrancou aplausos da torcida tricolor

16' César Martins tenta lançamento longo para Vizeu, mas exagera na força e bola fica com Mota

15' Cirino recebe bom passe de Willian Arão, mas cruza para ninguém; no contra-ataque, Vinícius Pacheco ganha na velocidade de todos, arrisca bom chute e a zaga desvia

14' Gabriel cobra escanteio de forma errada, Voltaço arma contra-ataque, mas zaga rubro-negra impede a investida adversária

13' UHHHHHHHHHH!! Gabriel arrisca de fora da área, a bola desvia e passa raspando o travessão de Mota; torcida levanta no Raulino

12' Rodinei faz boa jogada pela direita e levanta a torcida. Na sobra da zaga, árbitro assinala toque de mão de Márcio Araújo

11' Ederson gira para cima da defesa e é derrubado dentro da grande área; jogadores pediram pênalti, mas arbitragem mandou o jogo seguir

10' Apertado, Chiquinho estava no campo de ataque e recuou para Paulo Victor; torcida responde com vaias

9' Cirino trnta cruzamento pelo chão, mas Maílson intercepta

8' Escanteio cobrado e Mota fica apenas com o tiro de meta

7' Na cobrança, Ederson cabeceia fraco, mas a zaga tricolor afasta para novo escanteio

7' Rodinei tabela com Cirino, recebe de volta e tenta cruzamento; escanteio para o Flamengo

6' Ederson tenta lançamento longo para Vizeu, mas Mota fica com a bola

5' Torcida começa a ficar impaciente com passividade do Flamengo na troca de passes

4' Volta Redonda chega novamente com Hugo, que arrisca finalização de fora da área; chute passou por cima da meta rubro-negra

2' Flamengo gira a bola e um lado para o outro, tentando encontrar espaços no bom setor defensivo do Voltaço

1' Voltaço começa a mil por hora, com finalização de Hugo, que passou à direita de Paulo Victor

0' ROLA A BOLA NO RAULINO DE OLIVEIRA!! O Voltaço dá a saída

18:28 | Torcida rubro-negra entra no clima da partida e canta o hino do Flamengo

18:25 | Também com vaias e aplausos, jogadores do Voltaço entram em campo no Raulino de Oliveira

18:23 | Flamengo entra em campo em misto de aplausos e vaias

18:22 | Jovens torcedores que entrarão em campo com as duas equipes já estão na porta do vestiário, aguardando a saída dos jogadores

18:18 | Trio de arbitragem já voltou para o gramado e avaliam as redes dos dois gols

18:16 | Atletas e arbitragem retornam ao vestiário. Já já a bola rola para Flamengo e Volta Redonda

18:14 | Organizadas do Flamengo chegam fazendo barulho aqui no Raulino de Oliveira

18:07 | Torcidas começam a aparecer no Raulino de Oliveira; expectativa de público bom aqui em Volta Redonda

18:02 | Paulo Victor sobe a campo e inicia trabalho de aquecimento; pouco menos de meia hora para a bola rolar aqui no Sul Fluminense

17:55 | Trio de arbitragem sobe à campo para realizar trabalho de aquecimento. Atrás da meta direita, jogadores do Voltaço também se preparam para o confronto de daqui a pouco

17:52 | Tempo permanece fechado aqui em Volta Redonda. Durante o dia, chuva fraca caiu no município do Sul Fluminense, e o gramado está em ótimo estado

Muricy Ramalho tem Alex Muralha; Pará, Léo Duarte; Canteros, Ronaldo; Lucas Paquetá e Alan Patrick como opções no banco de reserva

Com alguns desfalques, o Flamengo vai a campo com: Paulo Victor; Rodinei, César Martins, Wallace e Chiquinho; Willian Arão, Márcio Araújo e Ederson; Gabriel, Marcelo Cirino e Felipe Vizeu

No banco de reservas, Felipe Surian tem a disposição: Cetin; Marrone, Gabriel Pará; Pedro, Niltinho, Rafael Pernão e Lopes

Mandante do confronto, o Volta Redonda vai a campo com: Mota; Luis Gustavo, Luan, Maílson e Cristiano; Bruno Barra, Marcelo e Vinícius Pacheco; Hugo, Dija Baiano e Tiago Amaral

Vamos às escalações das duas equipes, já confirmadas!

17:41 | A VAVEL Brasil já está no Raulino de Oliveira para o confronto de logo mais entre Volta Redonda e Flamengo. Bola rola a partir das 18h30

João Batista Arruda será o árbitro responsável pela partida de logo mais. Gabriel Conti Viana e Gilberto Stina Pereira serão os auxiliares

Já o Volta Redonda deve ir a campo com: Mota; Luis Gustavo, Luan, Maílson e Cristiano; Bruno Barra, Marcelo e Vinícius Pacheco; Niltinho, Hugo e Tiago Amaral

A provável escalação do Flamengo é: Paulo Victor; Rodinei, César Martins, Léo Duarte e Chiquinho; Márcio Araújo, Willian Arão e Ederson; Marcelo Cirino, Gabriel e Felipe Vizeu

DESGASTE: Durante todas as oportunidades que teve, Muricy Ramalho reclamou sempre do desgaste físico por conta do calendário e das viagens que o Flamengo vem fazendo nesta temporada, com a ausência do Maracanã. Com isso, o treinador deve poupar alguns jogadores para o confronto de logo mais

PALAVRAS DO TREINADOR: Comandante do Tricolor de Aço desde o início da temporada, Felipe Surian aposta em um jogo equilibrado contra o Flamengo. "A tabela foi muito ingrata com a gente e por isso é primordial aproveitarmos a nossa força em casa para conseguir um bom resultado. O Flamengo tem um elenco muito forte e agora está com o foco total no Estadual, mas estamos jogando diante do nosso torcedor e temos que imprimir o nosso ritmo e buscar a vitória os 90 minutos. A equipe vem jogando bem e espero que possamos manter esse padrão tático e sair de campo com um bom resultado", afirmou o treinador

Flávio Horta Jr., vice de futebol do Volta Redonda, explicou a escolha: "Analisamos a proposta de transferir o jogo contra o Flamengo para o Espírito Santo e chegamos a conclusão que não valeria a pena. Temos totais condições de brigar por uma vaga na semifinal da competição e entendemos que jogando no Raulino, com o apoio do nosso torcedor, podemos conquistar bons resultados", disse o dirigente

INVENCIBILIDADE: Sem perder para times de maior investimento desde 2014 no Raulino, o Voltaço tem em seu estádio e em sua torcida seus principais patrimônios. O Tricolor de Aço recusou a proposta do Flamengo de levar a partida para o Espírito Santo, alegando que a questão financeira é menos importante do que a questão técnica

O ESTÁDIO: Com capacidade para 20.000 pessoas, o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, possui ótima estrutura e vem recebendo uma grande quantidade de jogos nesta temporada, com o fechamento temporário do Maracanã e do Engenhão. O local já recebeu partidas dos quatro grandes cariocas, além do clássico entre Botafogo e Fluminense

FIQUE DE OLHO: Felipe Vizeu, atacante do Flamengo: Natural de Três Rios, a pouco mais de 100km de Volta Redonda, Felipe Vizeu é a principal arma ofensiva rubro-negra. Com a ausência de Guerrero, com a Seleção Peruana, o jovem atacante tem ótima presença de área e foi um dos destaques do Fla no título da última edição da Copa São Paulo de Futebol Jr.

Atacante é arma rubro-negra na partida contra o Voltaço (Foto: Divulgação)

FIQUE DE OLHO: Tiago Amaral, atacante do Voltaço: Artilheiro isolado do Carioca com nove gols, o camisa 9 tricolor é a esperança de gols da torcida do Sul Fluminense. Preciso dentro da grande área, o atacante também se movimenta bastante, e já fez belíssimos gols de fora da área nesta temporada

Tiago Amaral é artilheiro isolado com nove gols (Foto: Divulgação)

Em 1981, ano da conquista flamenguista do Mundial de Clubes, as equipes se enfrentaram pela final do 3º turno do Carioca. O Voltaço acabou perdendo por 5 a 1. Veja as históricas imagens:

O Volta Redonda não derrota o Flamengo há quase uma década. O último triunfo tricolor ocorreu em 2007, no Raulino de Oliveira, quando venceu por 2 a 1. Veja:

Na última partida entre Flamengo e Volta Redonda, em 2015, melhor para a equipe rubro-negra. No Maracanã, Alecsandro e Paulinho marcaram para o Fla, enquanto o lateral Henrique descontou para o Tricolor de Aço. Confira os melhores momentos:

A equipe rubro-negra também leva vantagem nos gols prós: são 138 no total, contra apenas 41 sofridos

O confronto deste sábado será o 66º entre as duas equipes na história. Com 50 vitórias, dez empates e apenas cinco derrotas, o Flamengo leva grande vantagem sobre o Voltaço

Na Taça Guanabara, o Flamengo venceu o Madureira na estreia pelo placar mínimo, com gol de pênalti de Sheik. A equipe rubro-negra ocupa a terceira posição, com quatro pontos conquistados

Já o Flamengo, que não vence uma partida há duas semanas, tenta espantar a má fase com uma boa atuação neste sábado. O time de Muricy não marca um gol há três partidas e coloca suas expectativas no jovem Felipe Vizeu, devido a ausência de Guerrero, servindo a Seleção Peruana

Mandante do jogo de logo mais, o Voltaço vem de vitória diante do Bangu, dentro de casa, em ótima atuação coletiva. Atualmente, os comandados de Felipe Surian ocupam a quarta posição, com três pontos conquistados

Boa noite, leitores da VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora, diretamente do Estádio Raulino de Oliveira, o confronto entre Flamengo e Volta Redonda, válido pela terceira rodada da Taça Guanabara - a segunda fase do Campeonato Carioca!