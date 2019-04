Dunga confirma time titular e faz treino fechado na Arena Pernambuco

Pela manhã desta quinta-feira (24), a seleção brasileira deixou a Granja Comary, Teresópolis/RJ rumo à Recife. A chegada em Pernambuco foi calorosa, muitos torcedores aguardavam os jogadores, principalmente Neymar e David Luiz. Na programação, após o almoço a delegação descansou e por volta das 19h30 (Brasília) houve o reconhecimento do gramado do estádio.

Os portões da Arena Pernambuco foram abertos para a imprensa e torcedores apenas nos últimos 30 minutos de atividade realizada antes do clássico contra o Uruguai. Devido ao treino fechado, não foi possível analisar o que o técnico Dunga organizou para surpreender a seleção Celeste, apenas deu para ver uma parte do rachão e do treino de finalizações.

Pelo que o treinador falou na entrevista coletiva, a seleção entrará em campo com a formação da equipe dos treinos na Granja Comary: Alisson, Daniel Alves, Miranda, David Luiz e Filipe Luís; Luiz Gustavo, Fernandinho e Renato Augusto; Willian, Douglas Costa e Neymar. Em relação ao último jogo das Eliminatórias, em novembro, a vitória contra o Peru por 3 a 0, David Luiz volta de suspensão e Fernandinho entra no lugar de Elias.

Após confirmar a escalação da seleção, o técnico do Brasil admitiu que sua maior preocupação é sobre o que este time pode render. “Me dá uns cabelos brancos. Quando começa a engrenar, ter uma forma de jogar, ficamos mais de 130 dias sem entrar em campo. Os jogadores estavam em um condicionamento físico naquela época e agora é outra situação, temos que reavaliar. É um desafio, antigo até. Por isso as dificuldades, os sacrifícios. Mas nesses casos, a satisfação é maior quando dá certo.” – ele analisou ao dizer que a qualidade de jogo melhorou, que a cada novo ciclo é um recomeço e utiliza vídeos e conversas para auxiliar o trabalho.

A experiência desta vez vem de Lúcio, convidado para ser o auxiliar técnico pontual, Dunga o classificou como um líder nato. “Dava o máximo em campo, conseguia com que os jogadores jogassem coletivamente. É um vencedor por onde passou. É bom os jogadores verem esses grandes campeões. E passar aos atletas que as coisas não mudam muito. As dificuldades, as críticas, os elogios são sempre os mesmos.”

O comandante também comentou sobre sua escolha tática que não explora um centroavante fixo. “Futebol ficou mais dinâmico. São discussões que levamos muito ao pé da letra ao falar que os atacantes de antigamente ficavam fixos. Não era verdade. Eles se movimentavam, sim. Às vezes, colocamos um selo que não existe. Lógico que hoje há mais troca de posições pela velocidade do jogo.”

Assim, Dunga completou explicando a movimentação do meio de campo da seleção com Fernandinho mais destacado e Renato Augusto mais recuado. “Lógico que o jogador precisa de ritmo, mas o Renato disse que se preparou fisicamente. Vamos ver como ele vai se comportar no jogo e temos jogadores para fazer as mudanças necessárias se preciso. Cada jogador tem as suas características. Em alguns momentos, o Fernandinho tem atuado assim no Manchester City, sendo um homem surpresa, se apresentando mais na frente. Já o Renato vai jogar como tem jogado sempre.”

Questionado se é vantagem para o Brasil a questão do Uruguai jogar sem a dupla de zaga titular, o técnico disse que a Celeste mantêm a mesma característica e potencial. O ponto forte da seleção canarinho para o jogo dessa sexta-feira (25) às 21h45 deve ser o apoio da torcida que esgotou os ingressos da Arena Pernambuco.