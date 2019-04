América-MG vence Uberlândia pelo placar mínimo e sobe na tabela do Mineiro

Um a zero foi pouco. Esta é a sensação que fica após o resultado obtido pelo América-MG contra o Uberlândia, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Mineiro 2016 disputada na Arena Independência, em Belo Horizonte. Rafael Bastos, aos 11 minutos do primeiro tempo, marcou o único tento da partida.

Com a vitória, o Coelho sobe para a terceira posição, com 14 pontos. O Uberlândia fica em quinto lugar, com 12. Na próxima rodada, as duas equipes jogam em casa. O América recebe na Arena Independência no domingo (3), às 18h30, o Boa Esporte. Já a equipe do triângulo mineiro no mesmo dia, porém, às 16h, diante da URT no estádio Parque do Sabiá.

Chutaço de Rafael Bastos estabelece vantagem americana

Como característica forte de quando joga em casa, o América-MG começou em cima dos uberlandenses, explorando principalmente as jogadas pelos lados. Logo aos oito minutos, Adalberto, em um cruzamento, ganhou escanteio. Na cobrança, após a zaga do Uberlândia afastar, Osman rolou para Tony que chutou firme. Passou com perigo.

Três minutos depois, aos 11, o gol americano. Lançamento feito por Tony de pouco após o meio-campo que achou Rafael Bastos na entrada da área. Ele deixou a bola quicar e pegou de direita, na veia. O chute de três dedos morreu no canto esquerdo de Thiago Braga. Festa da torcida no Horto.

Mesmo com o gol, o ritmo do Coelho não diminuiu. Até mesmo Leandro Guerreiro se aventurava no ataque. Aos 22 minutos, ele chegou até a linha de fundo e cruzou, visando Victor Rangel. Mas, Thiago Braga foi mais esperto e ficou com a bola. A primeira e única finalização do Uberândia na primeira etapa foi aos 34 minutos, em um cruzamento pela esquerda de Marco Tiago que Val Barreto completou de cabeça, por cima do gol de João Ricardo.

No minuto seguinte, o América respondeu. Tony acertou mais um lançamento, desta vez achando Pablo, que entrou pela direita e cruzou, procurando Osman dentro da área. A bola passou por todo mundo, sem que ninguém resvalasse, na última boa chance do primeiro tempo.

Lesões dificultam ainda mais a vida do Uberlândia e América mantém pressão

Ainda no primeiro tempo, o técnico do Uberlândia, Alexandre Barroso, já tinha feito duas alterações devido à lesões (Mikael por Malaquias e Rodolfo Mol por Rayro) e logo aos 12 minutos do segundo, Val Barreto, sentindo cãibras, teve de ser substituido por David, anulando qualquer possibilidade de alteração tática que a equipe do triângulo poderia tentar fazer.

Se aproveitando da dificuldade técnica e física do adversário, os donos da casa mantiveram-se no ataque em busca de ampliar o placar. Aos 16, Tony recebeu dentro da área e foi desarmado. Na sobra, Rafael Bastos ficou com a bola chutou à queima-roupa para uma bela defesa do goleiro Thiago Braga. No minuto 20, um erro que virou acerto. Bryan recebeu o passe e finalizou torto. Ainda assim, a bola achou Osman chegando no segundo pau, que pegou mal na bola. Ela saiu quicando estranhamente na frente do gol e saiu.

Na melhor chance do Uberlândia no jogo, falta perto da grande área aos 25 minutos. Lenílson, que minutos antes também tinha caído sozinho no gramando reclamando de dores, cobrou falta que passou rente a trave esquerda do gol. Aos 32 minutos, Victor Rangel, em jogada de habilidade, onde passou no meio de dois marcadores, entrou na grande área e, de direita, pegando de chapa, quase marcou o segundo tento americano.

Em cobrança de falta, aos 45, pênalti não marcado para o Coelho. Bryan cobrou falta e, no meio da barreira, surgiu um braço intencionalmente dirigido à bola por Marco Tiago. Mesmo bem posicionado, o juiz não viu e o placar ficou mesmo em 1 a 0 para o América.