Resultado Corinthians x Ituano pelo Campeonato Paulista 2016 (1-0)

Felipe: "Graças a Deus sou um homem abençoado. Tem acontecido tudo que tenho pedido e agora é a Seleção, meu maior objetivo. Agora é Seleção. Esse mês foi abençoado. Fiz 100 jogos e fiz gol. Fui convocado e fiz gol."

Naylhor: "Pelo fator casa, era normal eles terem a bola. Tivemos um bom primeiro tempo, mas infelizmente tomamos um gol de bola parada."

Na insistência, contra uma defesa bem postada e uma trave chata para os alvinegros, o zagueiro de seleção deu a vitória ao Corinthians!

94' ACABOU!

93' Minuto final!

92' Timão gasta o tempo!

91' AMARELO, ALAN MINEIRO. Agarrou e matou ataque.

90' Alvinegro segue no ataque. Ainda dá tempo de mais gols.

89' Mais quatro!

88' Timão agora se tranquiliza. Vai vencendo mais uma!

87' A Fiel solta o grito que ficou preso por quatro vezes.

86' DESSA VEZ, A TRAVE... Fágner cobrou, Felipe subiu livre e deu um tiro de cabeça, afundando o goleiro e explodindo a Arena!

85' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, FELIPE, DO CORINTHIANS!

84' A Fiel explode novamente.

83' FÁBIO! Giovanni finta, corta pra direita e manda cruzado. Fábio manda em escanteio.

82' Alan Mineiro bateu mas nas mãos de Fábio.

81' Muita bagunça na área do Ituano.

80' Pancada forte em Romero pela direita. Chance corinthiana.

79' MUDA O CORINTHIANS: Danilo entra e sai Lucca.

78' A pressão será ainda maior nesse fim.

77' A torcida continua a apoiar sem parar um minuto.

76' MUDA O TIMÃO: André dá a vaga para Romero.

75' MUDA O ITUANO: Edinho entra na vaga de Marcelinho.

74' E quase o Ituano teve grande ataque. Simão escorregou e perdeu a chance!

73' ADIVINHA.... Fágner para Alan Mineiro. O meia dominou, bateu colocado e a bola carimbou o poste esquerdo PELA QUARTA VEZ!

72' Bola longa de Claudinho para Igor, mas a bola se perdeu em lateral.

71' A pressão corinthiana segue forte!

70' RECORDE! Mais de 2 milhões de pagantes na Arena após os 28.491.

69' FÁBIO! Alan Mineiro cruza fechado, André tenta fechar, mas Fábio foi firme.

68' PRA FORA! Triangulação muito rápida do Timão, Bruno Henrique mandou de fora e a bola passou por cima!

67' MUDA O TIMÃO: Alan Mineiro entra e sai Guilherme.

66' MUDA O ITUANO: Juan entra e sai Fernando Viana.

65' MINHA NOSSA! Bruno Henrique manda de primeira, de fora da área, a bola desvia e mata Fábio. A bola tirou tinta da trave. Escanteio.

64' Pressão corinthiana interminável!

63' JÁ FORAM TRÊS BOLAS NA TRAVE DO ITUANO!

62' NA TRAAAAAAAVE! Mais uma jogada na direita, a zaga cortou e Maycon pegou a sobra e bateu de primeira, carimbando o poste!

61' Lucca segue na direita com Giovanni na esquerda.

60' Falta mais aparição de Maycon no ataque.

59' PRA FORA! Mais um chute de Claudinho, de fora. Cássio foi mas ela passou.

58' Mais espaçado, ataque corinthiano é mais incisivo.

57' Ituano tenta cadenciar o jogo para respirar. Timão segue forte.

56' Lucca bate a falta e carimba a barreira.

55' MUDA O ITUANO: Guilherme sai e Igor entra.

54' Guly atropela Guilherme e Timão tem boa falta frontal.

53' Corinthians começa afunilando menos e facilita a vida das suas jogadas.

52' É quase um ataque x defesa.

51' Giovanni, na esquerda, ainda não conseguiu armar jogadas.

50' Ituano já passou por dois grandes sustos em poucos minutos.

49' A pressão é toda corinthiana!

48' INCRÍVEEEEEEL! André faz boa jogada pela direita, cruzou fechado e Léo quase marcou contra, mandando no travessão e a bola pegou na linha e não entrou!

47' PRA FOOOOOORA! Bruno Henrique fez boa passagem na direita, mandou na cabeça de André, que deslocou o goleiro, que apenas torceu, estático. A bola passou muito perto!

46' Fernando Viana buscou passe por elevação, mas jogou nas mãos de Cássio.

45' Sem mudanças, reiniciada segunda etapa.

Equipes retornam para o segundo tempo. A bola já vai rolar.

Timão empata, mas já tem a vaga garantida. Ituano quer carimbar seu posto o quanto antes.

Marcelinho: "É uma grande emoção por ter 11 anos da minha vida no Corinthians. Sofremos uma pressão no começo, mas dá pra acertar e surpreender num contra ataque no segundo tempo."

Felipe: "A gente vem almejando sempre a Seleção, como grande objetivo. Hoje acordei com minha esposa com essa grande notícia e comemoramoes, nos emocionamos juntos e agora é representar bem."

Sem acréscimos, Timão segue empatando com Ituano.

45' Fim de papo.

44' IMPRESSIONANTE! Lucca escapa pela direita, entra na linha de fundo, cruza rasteiro, fechado e novamente André perde por centímetros!

43' Naylhor lança, mas pra ninguém... Posse corinthiana.

42' FÁBIO! Giovanni, de fora novamente, mandou rasteiro e Fábio pegou.

41' Timão afunila demais pelo meio e facilita vida do Ituano.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' QUAAAASE! Lucca manda pelo meio, Guilherme faz o corta-luz, mas André não teve perna.

38' Arena cheia novamente. Grande festa da Fiel.

37' Tite inverteu Lucca com Giovanni. Camisa 30 cai pela direita agora.

36' NA TRAAAAAAAAAVE! Giovanni carregou pelo meio, deu um tapa colocado de fora e a bola carimbou o poste esquerdo!

35' AAAFASTA! Maycon aparecia livre, mas Giovanni tocou errado.

34' Pouca criação corinthiana. Equipe sem tanto esforço.

33' Lucca tentou jogada individual pela esquerda, mas saiu com bola e tudo.

32' Timão muito sonolento. Pouco agudo.

31' Ituano chega nos erros corinthianos.

30' AMARELO, CLAUDINHO. No escanteio, deu uma gravata em Giovanni Augusto.

29' CÁÁÁÁSSIIIOOO! Claudinho mandou de fora, colocado, e Cássio voou para mandar levemente em escanteio.

28' AMARELO, GULY. Matou contra ataque com falta em Fágner.

27' Pacheco manda na área e o zagueiro de seleção Felipe afasta bem.

26' Boa jogada ensaiada do Ituano, mas Yago afastou por baixo.

25' Lucca foi evitar a saída de bola pela lateral e deu escanteio para o Ituano.

24' Ofensivamente, Ituano ainda pouco produz.

23' Ituano força Corinthians jogar com Fágner e marca forte o setor.

22' Que confusão... Simião, caiu, pediram falta, Giovanni já ia armando o ataque, até o juiz apitar e voltar o lance.

21' Posse é corinthiana, mas marcação do Ituano é boa.

20' Jogo perde ritmo. Muita marcação e briga pela bola.

19' Marcação justa e forte da equipe de Itu dificulta a armação corinthiana.

18' Jogada ensaiada com Giovanni Augusto e Fágner, a bola ficou para Lucca, que testou mas mandou por cima do gol.

17' Entrada forte de Simião em Bruno Henrique. Chance alvinegra de bola na área.

16' Giovanni tentou inverter para Lucca, mas a bola ficou fácil para Fábio.

15' Ituano se defende com todos em seu campo.

14' Bruno Henrique buscou enfiada para passagem de Fágner na ponta direita, mas bola correu demais. Só tiro de meta.

13' Controle, posse e trabalho de passes rápidos. Meio corinthiano busca criação.

12' Fernando Viana e Pery buscam lance pela canhota, mas Fágner foi soberano no setor.

11' Ituano se solta mais. Timão tenta sair rápido.

10' Bola alçada, Léo desvia, mas André manda em escanteio.

9' A falta é realmente de muito longe!

8' Marcelinho tenta drible contra Maycon, mas toma o tranco e o jogo está parado.

7' Meio corinthiano se mexe muito. Tem sido diferencial.

6' Ituano não consegue passar ainda do meio campo. Aguarda muito.

5' MEU DEUS! Lucca recebe na canhota, traz por dentro e finaliza em lateral.....

4' Timão domina as ações ofensivas.

3' Fiel canta após ataques alvinegros.

2' Cabeçada de Felipe, mas sem direção é apenas tiro de meta.

1' Lucca arma primeiro ataque pela canhota e descola escanteio.

0' Começou!

Tudo pronto! A Fiel faz sua festa.

Ituano com camisa rubro-negra listrada na vertical, calção e meias vermelhas.

Timão com seu uniforme principal. Camisa branca com mangas pretas, calção e meias pretas.

Últimos detalhes. Preparações finais para o jogão em Itaquera.

Norberto Silveira, com Rafael Souza e Marcelo Van Gasse, são os árbitros.

Protocolo oficial de entrada das equipes.

Execução do Hino Nacional Brasileiro.

Equipes sobem ao gramado!

Escalação é anunciada na Arena. Muita festa para o treinador Tite.

Equipes voltam aos vestiários para encerrar a preparação. Em instantes os times sobem em definitivo.

O Corinthians é o primeiro time classificado já com quatro rodadas de antecedencia. Provável rival será o Red Bull Brasil, nas quartas de final.

O Bi Campeão Mundial vai com Cássio; Fágner, Felipe, Yago, Uendel; Bruno Henrique; Giovanni Augusto, Maycon, Guilherme, Lucca; André. Técnico: Tite.

Campeão em 2014, Ituano tem Fábio; Pacheco, Naylhor, Léo, Pery; Guly, Simão, Claudinho, Guilherme; Marcelinho, Fernando Viana. Técnico: Tarcísio Pugliese.

Times escalados e definidos. Vamos com as duas equipes.

Os dois times trabalham no gramado em aquecimento para o duelo de logo mais.

Já o Ituano é o líder do grupo que tem o Palmeiras como grande. Último campeão do interior, tem se estruturado de forma muito boa.

Timão é o dono da melhor média de público do Brasil e quer se manter no topo.

Os portões estão abertos e a torcida vai chegando. Promessa de quase 30 mil pessoas!

Novamente com expectativa de um bom público, a casa alvinegra pode atingir a marca de 2 milhões de pagantes.

A Arena Corinthians será o palco da partida entre Corinthians x Ituano, válida pelo Paulistão 2016.

FIQUE DE OLHO: Maycon, volante. Ainda com 18 anos, o recém-promovido do terrão é tido como uma das futuras estrelas do futebol brasileiro e é considerado o "novo Elias."

Maycon tem um gol pelo Timão| Site Oficial

FIQUE DE OLHO: João Denoni, meia. Com passagem pela base palmeirense, sendo grande destaque, o ainda jovem meia vem mostrando talento e importância na condução do time de Itu ao ataque.

Denoni, meia do Ituano| Site Oficial

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Paulista 2016.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 1ºD Corinthians 26 11 1ºB Ituano 18 11

A rivalidade entre estes quatro times, que figuram no grupo das maiores equipes do Brasil, está marcada na história desta competição. Outros 12 clubes já venceram a principal divisão do futebol paulista ao longo de sua história, que contou com a participação de 102 clubes diferentes.

Seu atual campeão é o Santos, vencedor da edição de 2015, quando conquistou seu vigésimo primeiro título na competição. O maior campeão da competição é o Corinthians, com 27 conquistas. Além do Timão, os maiores campeões são o Palmeiras com 22 títulos, e Santos e São Paulo com 21.

Corinthians x Ituano no Campeonato Paulista 2016

O que difere esta das outras edições acontecerá na parte debaixo da tabela. Serão seis os rebaixados. Dois a mais do que nas edições passadas, dando início à um novo campeonato no ano que vem, com menos equipes e datas. Os seis piores, independente do grupo, descem de categoria.

A decisão será em duas partidas, sem gol qualificado. Em caso de resultados iguais, a disputa será nos pênaltis, tanto na decisão quanto nas fases anteriores de mata-mata.

Definidos os dois primeiros por chave, aí sim eles se enfrentam em jogo único de quartas-de-final. Após jogo na casa do melhor classificado, o vencedor avança para a semifinal, em mais um jogo único, na casa do melhor rankeado.

No torneio deste ano serão 20 equipes, divididas em quatro grupos com os grandes sendo cabeças-de-chave. Os times enfrentam rivais das outras chaves, buscando uma das duas vagas por grupo.

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Santos Palmeiras São Paulo Corinthians Botafogo Ponte Preta XV de Piracicaba Red Bull Brasil Oeste Ituano Audax Água Santa Linense Novorizontino Ferroviária Mogi Mirim São Bento São Bernardo Capivariano Rio Claro

Enfraquecida, a APEA não resistiu e acabou extinta após a temporada de 1936. Entre 1937 e 1941, a nova entidade se consolidaria — foi rebatizada para Liga de Futebol Paulista (em 1937), Liga de Futebol do Estado de São Paulo (de 1938 a 1940) e, por fim, Federação Paulista de Futebol (desde 1941).

Em meados dadécada de 1930, ocorreu a última cisão no futebol local, novamente por conta de disputas acerca do profissionalismo. Fundou-se então a Liga Paulista de Futebol, com a participação de Corinthians e Palestra Itália, os dois principais times paulistas da época.

Em 1926, o Paulistano liderou uma nova cisão, por ser contrário à profissionalização do futebol paulista. Ferrenho defensor do amadorismo, o clube rompeu com a APEA e decidiu criar uma nova liga, denominada Liga de Amadores de Futebol (LAF). Por três temporadas, o futebol paulista teve dois campeonatos estaduais paralelos, até a desintegração da LAF em 1930.

A nova entidade, que organizou seu primeiro campeonato paralelo ao torneio da LPF em 1913, defendia uma competição menos elitista. Após quatro temporadas com duas edições paralelas, a APEA prevaleceu sobre a LPF, que acabou extinta. A maior parte dos seus clubes da LPF disputaria o torneio que se considera atualmente a Segunda Divisão.

O primeiro Campeonato Paulista foi organizado em 1902 pela Liga Paulista de Foot-Ball (LPF), entidade fundada em 1901, e contou com 10 equipes da capital. Na década de 1910, ocorreu a primeira cisão no futebol paulista, resultando na fundação da Associação Paulista de Esportes Atléticos (APEA).

Atualmente, o torneio da Primeira Divisão Paulista é disputado por 20 equipes e normalmente realizado entre janeiro e meados de maio da temporada do futebol brasileiro. Este ano será realizada a 124ª edição do torneio.

O Campeonato Paulista é a liga de futebol mais antiga do Brasil, esta que vem sendo realizada ininterruptamente desde 1902, e teve como primeiro campeão o São Paulo Athletic.

