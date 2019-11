Resultado Internacional x Novo Hamburgo no Campeonato Gaúcho 2016 (4-2)

Ficamos por aqui após este Inter 4x2 Novo Hamburgo. Até a próxima com mais futebol pela VAVEL Brasil! Continuem ligados. Uma ótima Páscoa a todos e até a próxima!

Gols do Inter nesta tarde: Sasha, Paulão, Anderson e Vitinho. Gols do Nóia: Anderson Paraíba e Robinho.

Inter assume o 4º posto, ultrapassando o São Paulo-RS. Novo Hamburgo é 7º, mas pode sair da zona de classificação. Esta foi a abertura da 11ª rodada do Gauchão.

48' FIM DE JOGO! Inter 4x2 Novo Hamburgo

47' Mais um escanteio ao Inter em jogada de Sasha.

46' Vamos aos 48 minutos. Inter reencontra a vitória após três empates no Gauchão. É o quarto colocado.

45' Tempo regulamentar esgotado.

44' Escanteio colorado da esquerda.

42' LANCE DO JOGO, BRUNO?! Fecha o ângulo para Vitinho e, no rebote, Alex enche o pé e ele novamente espalma espetacularmente!

42' Falta de Silva sobre Juninho. Últimos instantes.

40' Vitória de número 117 do Inter na história dos confrontos com Novo Hamburgo. 40 empates e 25 vitórias do Nóia.

38' Público total de 8.240 pessoas no Beira-Rio.

37' Falta sobre Silva na meia-direita. Vem bola na área do Nóia.

36' Finalzinho de jogo no Beira-Rio e placar dilatado: 4 a 2.

Falta cobrada da esquerda por Robinho, Zulu tenta desviar na área, mas a bola passa direto para chegar no canto da meta de Muriel. Segue o jogo movimentado no Beira-Rio. 4 a 2.

GOOOOOOOOOL DO NOVO HAMBURGOOOO! Zulu tenta desviar em falta cobrada por Robinho: 4 a 2.

Troca no Inter:

Sai: Fernando Bob. Entra: Silva.

Trocas no Novo Hamburgo:

Entram: Robinho e Zulu. Saem: Jonathan e Kiros.

30' GOOOOOOL DO INTEEER! VITINHO AMPLIA!

29' PÊNALTI! Alex derrubado na área.

28' Alex lança mal e Artur não alcança. Lateral Novo Hamburgo.

26' Falta sobre Kiros no meio de campo. Novo Hamburgo contra o prejuízo.

24' Goleiro Bruno já não cobra mais os tiros de meta. Deixando a defensores esse papel.

22' Falta de Neto em Fernando Bob após saída errada do Nóia.

21' Bola desviada na defesa e Muriel faz a defesa em levantamento.

19' Troca no Inter:

Sai: Anderson. Entra: Alex.

Artur rouba bola de Saldanha, toca para Anderson, que chuta rasteiro no canto. Placar seguro novamente ao Inter.

GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTEEEEEEER!! ANDERSON AMPLIA: 3 A 1.

18' Falta cobrada da direita, Aylon se atira para concluir e a bola passa longe do gol. Tiro de meta.

16' QUE ISSO, BRUNO?! Goleiro chuta rasteiro, a bola fica com Anderson, que rola de lado para Sasha. O chute colocado do atacante passa por cima.

15' PRA FORA! Juninho liga na direita para Saldanha e o chute de primeira vai pela linha de fundo, por cima!

14' Falta de Vitinho em Ricardo Schneider. Sai de trás o Novo Hamburgo.

Troca no Inter:

Sai: Marquinhos. Entra: Aylon.

12' Artur traz para o meio, finaliza fraco de perna direita e a bola sai rasteira em tiro de meta.

11' Cobrança ruim de Vitinho, que faz a bola viajar até a lateral do outro lado.

10' Artur luta no fundo e descola escanteio novamente.

9' Vitinho cobra sobre a barreira.

9' Ricardo Schneider comete falta sobre Anderson. É frontal ao gol.

8' Vitinho cruza da esquerda, a bola desvia e sai em escanteio.

7' Chute cruzado de Saldanha e Paulão afasta com um balão na bola.

5' Cruzamento de Juninho, grandalhão Kiros cabeceia desequilibrado e a defesa afasta.

3' Celsinho dá um pisão sobre Vitinho. Jogo parado.

2' Juninho ganha de Artur, divide com Ernando e se perde pela linha de fundo. Tiro de meta ao Inter.

1' Anderson Paraíba cobra falta, Kiros sobe e não alcança. Inter sai jogando.

0' BOLA ROLANDO! Saída agora do Inter.

Novo Hamburgo troca:

Sai: Mazinho. Entra: Juan.

Inter é o mesmo, com Marquinhos, apesar do problema no ombro.

Times voltando ao segundo tempo.

Gols do Inter: Sasha e Paulão. Gol do Novo Hamburgo: Anderson Paraíba.

48' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Inter 2x1 Novo Hamburgo

47' Sasha tenta lançamento da esquerda para direita, mas a bola é forte demais e Marquinhos não alcança. Tiro de meta.

44' IMPEDIMENTO! Passe para Fabinho pela lateral da área, mas a irregularidade é marcada.

43' Vitinho abre espaço, tem chance do chute, mas prefere o passe e Anderson, na área, não domina.

41' ESPALMA BRUNO! Vitinho solta o canhotaço e o goleiro coloca para escanteio.

Anderson Paraíba aproveita rebote grotesco de Muriel e completa para o gol na grande área. 2 a 1.

40' GOOOOOOOOOOOOOL DO NOVO HAMBURGOOOOOOO! DESCONTA O NÓIA!

38' Novo Hamburgo com amplas dificuldades. Ataque não rende e a defesa não impede subidas rápidas do Inter por ambos os lados.

Escanteio cobrado da direita e Paulão sobe muito para cabecear na marca do pênalti para colocar no canto, com força, sem chances para Bruno: 2 a 0.

36' GOOOOOOOOOOOOL DO INTEEEEEER! PAULÃO DE CABEÇA!

36' Cruzamento de Artur e Jonathan cabeceia para trás, cedendo escanteio.

34' BRUNOOO! Cruzamento fechado de Paulo Cézar e o goleiro salta no alto para segurar firme em bela saída de gol.

33' Cruzamento feito e a bola sobra fácil ao goleiro Bruno.

32' CARTÃO AMARELO! Mazinho por chegada forte em Vitinho.

30' Marquinhos de volta ao campo. Ombro havia saído do lugar, mas médicos recuperaram atleta.

29' PRA FORA! Neto arrisca do meio de campo e a bola passa próxima do travessão em um foguete.

28' Marquinhos deixa o campo de maca. Aylon aquece.

27' Jogo parado com Marquinhos caído. Mão no ombro lesionado.

Anderson toca para Eduardo Sasha, na cara do gol, e ele não perdoa. O artilheiro da temporada guarda o primeiro: 1 a 0.

26' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTEEEER! SASHA ABRE O PLACAR!

25' Lançamento para Paulo Cézar, Saldanha protege e tiro de meta ao Novo Hamburgo.

22' PRA FORA! Sasha recebe lançamento, mata no peito, pedala e toca para trás. Vitinho bate firme na bola e ela passa por cima!

21' Marquinhos divide disputa na direita e o assistente assinala lateral ao Nóia.

19' ES-PE-TA-CU-LAR BRUNO! Marquinhos tabela com Anderson, recebe, enche o pé e o goleiro espalma de punho fechado, no puro reflexo!

16' PASSA NA CARA DO GOL! Juninho arrisca da direita, Saldanha não alcança para completar na área. Tiro de meta.

15' Novo Hamburgo pede pênalti em Mazinho após toque de cabeça de Kiros, mas árbitro manda seguir.

13' PERDE O CONTRA-ATAQUE! Novo Hamburgo escapa rápido, mas Mazinho chuta bloqueado, ao invés de abrir bola na esquerda, onde chegavam dois companheiros.

12' NÃO VALEU! Kiros recebe cabeçada em posição irregular, encobre Muriel, mas o lance já estava parado.

10' PRA FORAAAA! Vitinho faz o levantamento, Fabinho raspa de cabeça e Fernando Bob se atira à bola, mas não completa às redes. Segue 0 a 0.

9' Falta sobre Sasha na meia-esquerda. Vem bola na área.

8' Novo Hamburgo sai de trás, tenta tabela pela esquerda, mas a bola sai pela linha de lado.

5' PRA FORA! Vitinho abre espaço após intensa troca de passes e o chute de longe sobe demais. Tiro de meta.

4' Ricardo Schneider protege bola no fundo e ganha tiro de meta para o Novo Hamburgo.

3' BRUNO! Cruzamento rasteiro da esquerda no apoio do lateral Artur e o goleirão do Nóia cai ao canto para defender firme.

2' Novo Hamburgo ganha lateral pela esquerda após trocas de bolas entre as equipes.

0' BOLA ROLANDO! Começa no Beira-Rio em saída do Nóia.

Minuto de silêncio: Homenagem ao ex-jogador holandês Cruyff, que faleceu esta semana.

Inter à esquerda das cabines, Novo Hamburgo à direita neste primeiro tempo.

Inter forma uma corrente com as últimas chamadas no centro do campo e vamos ao jogo.

Filas formadas e as duas equipes no gramado. Internacional de camisas vermelhas e calções brancos. Novo Hamburgo todo de azul.

Agora, às 16h00, também jogam Cruzeiro e São Paulo, na briga contra o rebaixamento pelos mandantes e pela classificação, do visitante.

Equipes no aquecimento (Foto: Divulgação / Internacional)

Tempo bastante cinza neste fim de semana de feriado de Sexta-Feira Santa e Páscoa.

Criançada já reunida à beira do campo para entrar com os jogadores. Já, já a bola rola no Gigante da Beira-Rio.

Na dúvida entre Alex e Marquinhos, Argel opta por Marquinhos para começar o jogo diante do Nóia.

Novo Hamburgo também confirmado: Bruno Fuso; Celsinho, Diego Macedo, Ricardo Schneider e Jonathan; Neto, Mazinho, Juninho e Anderson Paraíba; Saldanha e Kiros.

Internacional confirmado: Muriel; Magalhães, Paulão, Ernando e Artur; Fernando Bob, Fabinho, Anderson e Sasha; Marquinhos e Vitinho.

Pré-jogo de Internacional x Novo Hamburgo

Semana marcada por protestos em frente ao Beira-Rio. Torcedores pedem maior empenho à equipe. Faixa de "Fora Anderson" também foi estendida contra o meia. Anderson perdeu pênalti diante do Fluminense, o que resultou na eliminação do Colorado da Primeira Liga.

Logo mais confirmaremos as escalações das duas equipes para o jogo no Beira-Rio.

Fernando Bob está recuperado completamente de lesão muscular e inicia a partida para o setor de volantes, desfalcado de Dourado.

A informação é de que Paulo César Magalhães atuará no lugar de William, na lateral-direita do Internacional nesta tarde.

Neste 26 de março de 2016, Porto Alegre completa mais um aniversário. 244 anos da capital gaúcha.

No gol, Muriel completa 200 jogos pelo Inter. Substitui o irmão Alisson, que voltou ao Rio Grande do Sul, mas em rápida passagem com a Seleção Brasileira por Viamão.

Confirmada a lesão na coxa de Rodrigo Dourado e o atleta do Inter passará três semanas ausentes dos compromissos do clube. Desfalque importante para esta reta final de Campeonato Gaúcho.

O Novo Hamburgo estreia o técnico Abel Ribeiro na competição. Ele definiu da seguinte forma a situação do Anilado na tabela: "O Novo Hamburgo está em uma posição de tabela confortável, mas em pontuação não", disse.

Os retornos no Colorado ficam por conta de Paulão e Fernando Bob para duelar com Novo Hamburgo.

O Inter tem o desfalque de Rodrigo Dourado, que estava na seleção sub-23 e acabou lesionado. Ele já voltou a Porto Alegre, onde inicia tratamento para voltar à disposição de Argel nos próximos dias. O goleiro Alisson segue com a Seleção principal, da qual é o titular do momento.

O Colorado empatou a última com o Lajeadense por 0 a 0 e, dessa forma, somou o terceiro empate consecutivo no Gauchão. A sequência vem desde o Gre-Nal na Arena, passando após pelo 1 a 1 com São Paulo de Rio Grande e pelo placar zerado em Lajeado.

O Novo Hamburgo é 7º colocado, com 12 pontos. O Nóia, na última rodada, empatou por 1 a 1 com o Brasil de Pelotas, no estádio do Vale e busca pontos no Beira-Rio para continuar dentro da zona de classificação às quartas de final.

O Inter é quinto colocado com 17 pontos ganhos. São 4 vitórias, 5 empates e uma derrota até aqui na competição estadual. Desempenho abaixo de outras temporadas e que rende críticas ao time de Argel.

Olá ao torcedor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre Inter x Novo Hamburgo, pela 11ª rodada do Gauchão 2016. A partida ocorre no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, às 16h00 deste sábado, 26 de março. Fique conosco!