Resultado América-PE x Santa Cruz no Campeonato Pernambucano 2016 (0-0)

INCIDENCIAS : Partida válida pela nona rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano 2016, sendo disputada no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco.

20:24 A próxima e última rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano será realizada apenas no dia 10 de abril. O América-PE vai fechar sua participação na competição enfrentando o Central, às 16h00, no estádio Lacerdão, em Caruaru, no agreste de Pernambuco. Já o Santa Cruz terá pela frente um clássico, na mesma hora, diante do Sport, no estádio do Arruda, em Recife, Pernambuco.

20:23 A Ilha do Retiro recebe um público de 1.148 torcedores, gerando uma renda de R$ 13.500,00.

20:22 Com o resultado desta noite, o Santa Cruz precisa apenas de um empate para classificar, mas em caso de derrota e uma vitória do América, o tricolor fica fora das semifinais por conta do número de vitórias. Corais estão na quarta posição com dez pontos, enquanto o Periquito é o quinto, com sete pontos.

49’ Fim de jogo! O América consegue segurar o Santa Cruz e deixa a última vaga para o mata-mata da competição indefinida.

48’ Amarelo! Delone é punido com cartão por retardar o jogo.

47’ João Paulo recebe de Allan Vieira, entra na área e chuta cruzado. A bola pela em Yuri e vai para a linha de fundo. Escanteio.

46’ Torcida Coral protesta bastante por conta deste resultado ruim e da falta de qualidade no futebol.

45’ Quatro minutos de acréscimos.

44’ Danyel recebe de Dentinho e chuta cruzado. A bola desvia e vai para a linha de fundo.

42’ Grafite recebe bom passe de João Paulo, entra na área, mas no momento do chute é desarmado por Yuri.

39’ Última alteração no Santa Cruz: Sai: Wallyson. Entra: Leandrinho.

37’ Tiago Cardoso! Victor avança pela direita e chuta de longe para ótima defesa do goleiro Coral. Na sequência, Vitor manda para lateral.

37’ João Paulo recebe na entrada da área e chuta de longe para longe.

34’ Alex Gaibu faz boa jogada pela direta, entra na área e cruza rasteiro. Tiago Cardoso consegue defender antes da chegada de Dentinho.

29’ Delone! Wallyson faz grande jogada pela esquerda e cruza rasteiro para Daniel Costa chutar em cima da marcação. Vitor pega o rebote e bate no canto, mas o goleiro alviverde faz grande defesa.

27’ Amarelo! Uillian Correia faz falta dura em Alex Gaibu e é punido com cartão.

27’ Última modificação no América: Sai: Carlinhos Bala. Entra: Victor.

26’ Amarelo! João Victor faz falta dura para matar o ataque e recebe cartão.

26’ Perdeu! Bola é levantada na área, Alemão cabeceia e Yuri salva. Keno pega o rebote e cabeceia novamente, mas João Victor salva em cima da linha.

25’ Modificação no Santa Cruz: Sai: Keno. Entra: Raniel.

24’ Keno é lançado na esquerda, coloca velocidade e deixa Carlinhos Bala para trás, mas, no momento que entra na área, Yuri aparece e manda para escanteio.

21’ Danyel recebe pelo lado esquerdo e cruza para Dentinho, mas a defesa Coral afasta o perigo.

18’ Alteração no Santa Cruz: Sai: Wellington Cézar. Entra: Daniel Costa.

17’ Uuuhhh! Keno cruza na área e Wallyson cabeceia bem, mas a bola pega trave que sustenta a rede.

14’ Alteração no América: Sai: Ricardinho. Entra: Dentinho.

11’ Santa Cruz continua com bastante dificuldade para finalizar e construir as jogadas. Já o América esbarra na limitação técnica para pressionar.

8’ João Paulo levanta a bola na área em cobrança de falta, Grafite sobe sozinho na marca do pênalti e manda para fora.

5’ Wallyson coloca velocidade pela direita, entra na área e chuta cruzado para fora. Lance agrada torcedores do tricolor.

3’ Amarelo! Allan Vieira avança pela esquerda e acaba sofrendo falta de Odair Silva, que recebe cartão.

0’ Tiago Cardoso! Odair recebe grande passe, entra livre na área e bate por baixo para o goleiro Coral salvar o primeiro tento.

0’ Começa o segundo tempo!

19:32 O América também voltou e com uma alteração. O experiente Alex Gaibu entrou na vaga de Nunes.

19:30 Santa Cruz de volta para o segundo tempo e o técnico Adriano Teixeira mantém a formação da etapa inicial.

19:20 Wallyson, atacante do Santa Cruz: “Precisamos trabalhar mais a bola, virando o jogo para confundir a marcação deles, que está bem fechada. O professor Adriano Teixeira pediu para tentar chegar pelos lados, mas, apesar de estarmos fazendo isso, não conseguimos abrir o placar. Vamos melhorar no segundo tempo para sair com a vitória”.

19:20 Carlinhos Bala, atacante do América: “Futebol é mais técnica e vontade. Quando não da para superar na técnica, vai na vontade. Não podemos entrar no jogo do Santa Cruz, pois nosso objetivo é sair de campo ao menos com o empate, uma vez que o Santa Cruz vai ter um clássico na próxima rodada e nós vamos enfrentar o Central”.

19:18 Uillian Correia, volante do Santa Cruz: “Os jogadores do América estão jogando atrás da linha da bola e buscam chegar no nosso erro. Precisamos trabalhar mais para buscar o gol e conseguir essa vitória”.

19:16 Delone, goleiro do América: “O Paulo Júnior assumiu o time na última semana e veio com uma proposta diferente. Isso de certa forma dificulta um pouco mais, pois nós estamos com pouco tempo de treinamento e não deu para colocar em pratica. Ele falou o que queria e estamos tentando mentalizar para obter êxito”.

46’ Fim do primeiro tempo!

45’ Um minuto de acréscimo.

43’ Carlinhos Bala aproveita erro de passe no meio-campo, avança bem e chuta cruzado, com perigo.

40’ Insatisfeitos, torcedores do tricolor pernambucano começam a vaiar o desempenho do time neste confronto.

38’ Wallyson manda para Grafite e o atacante não consegue alcançar. Desta maneira, a bola vai para linha de fundo.

34’ Paulo Márcio chuta forte na cobrança de falta e a bola vai para longe da meta.

33’ Danilo recebe na entrada da área e acaba sendo atingido por João Paulo. Falta perigosa para o time alviverde.

31’ Jogo muito fraco tecnicamente. Os dois times não consegue construir boas jogadas para tentar abrir o placar.

29’ Nunes tenta lançar Thiago Laranjeira, mas a bola vai muito forte e sai pela linha de fundo.

28’ Nunes acerta bom passe para Thiago Laranjeira chegar chutando forte pela esquerda e obrigar Tiago Cardoso a defender bem.

27’ Keno faz jogada pela esquerda e cruza para Wallyson, que cabeceia fraco e facilita a defesa do goleiro alviverde.

24’ Impedido! João Paulo levanta a bola na área e Grafite cabeceia par fora, mas lance já estava invalidado, pois o atacante estava em impedimento.

21’ Amarelo! Wellington Cézar faz falta em Thiago Laranjeira, fica reclamando e recebe o primeiro cartão do jogo.

20’ Perdeu! Keno pega a bola pela esquerda e cruza para Wallyson. O atacante só ajeita e deixa Grafite sozinho na pequena área, mas o experiente atleta chuta em cima do goleiro Delone e perde a melhor chance da partida.

19’ Uuuhhh! João Paulo rouba a bola pelo meio e aciona Wallyson, que cruza e Grafite não consegue finalizar.

15’ Keno invade a área pela esquerda, cruza para Grafite, mas atacante não consegue desviar. Delone afasta o perigo de maneira confusa e por pouco o tricolor pernambucano não abre o placar.

14’ Ricardinho recebe bom passe de Odair Silva, e cruza na área buscando Thiago Laranjeira, mas o meia-atacante cai na área e não consegue finalizar. Jogador fica pedindo pênalti, mas árbitro manda seguir.

12’ Santa Cruz trabalha a bola no meio-campo tentando encontrar espaços para buscar o gol.

8’ Jogo sem grandes oportunidades até o momento. Clube Coral é quem mais busca o ataque, contudo, está errando vários passes no setor ofensivo.

4’ Carlinhos Bala levanta a bola na área em cobrança de falta e Grafite afasta o perigo, com a cabeça.

3’ Keno coloca velocidade pela esquerda e cruza para área buscando Grafite, mas a defesa afasta o perigo.

1’ Thiago Laranjeira rouba a bola pelo meio e manda para o ataque, mas ninguém chega para finalizar.

0’ Começa! A bola está rolando na Ilha do Retiro para o confronto entre América e Santa Cruz.

18:28 Quase tudo pronto! Dentro de instantes a bola vai rolar na Ilha do Retiro.

18:25 Hino de Pernambuco sendo executado neste momento.

18:23 América e Santa Cruz estão no gramado da Ilha do Retiro.

18:15 Acabou o aquecimento dos jogadores de América e Santa Cruz. Atletas corais fizeram um reunião perto da bandeira de escanteio antes de ir para os vestiários.

18:05 Torcida do Santa Cruz vai chegando aos poucos na Ilha do Retiro. Alguns torcedores já estão presentes na arquibancada frontal do estádio.

17:58 Público na Ilha do Retiro deve ser um dos menores deste hexagonal do título, pois faltando cerca de meia hora para o início do confronto o estádio está praticamente sem torcedor.

17:55 Elenco do América também está fazendo o trabalho de aquecimento no gramado da Ilha do Retiro.

17:52 Jogadores do Santa Cruz estão no gramado da Ilha do Retiro realizando o aquecimento.

17:50 O técnico interino Adriano Teixeira terá os seguintes jogadores à disposição no banco de reservas: Edson kolln; Danny Morais, Neris, Tiago Costa, Lucas Gomes, Dedé, Marcílio, Raniel, Leandrinho, Daniel Cosa e Arthur.

17:48 Santa Cruz também escalado para o jogo. Tricolor vai jogar com: Tiago Cardoso; Vitor, Alemão, Leonardo e Allan Vieira; Wellington Cézar, Uillian Correia e João Paulo; Wallyson, Grafite e Keno.

17:44 As opções do técnico Paulo Júnior para o decorrer da partida são: Geaze; Carioca, Victor, Netto Imperador, Cesinha, Dentinho, Alex Gaibu e Jackson.

17:42 Paulo Júnior escalou o América desta forma: Delone; Ricardinho, Yuri, Paulo Márcio e João Victor; Danilo, Danyel Nunes, Odair Silva e Thiago Laranjeira; Carlinhos Bala e Nunes.

17:40 América confirmado para o embate com o Santa Cruz.

17:35 Ataíde Macedo sobre a busca por um novo técnico para a sequência da temporada: “Estamos buscando acertar com o treinador para assumir a equipe. Já entramos em contato com alguns profissionais e estamos negociando isso. Temos o objetivo de anunciar o nome do novo técnico o mais rápido possível”.

17:25 Delegação do Santa Cruz já está também no estádio da Ilha do Retiro. Dentro de instante, a escalação deve ser divulgada oficialmente.

17:20 Delegação do América já está nas dependências da Ilha do Retiro. Expectativa agora fica por conta da divulgação da escalação.

17:18 O América ainda sonha com uma vaga no mata-mata da competição estadual. Para isso acontecer, entretanto, é de suma importância uma vitória nesta noite para tomar a quarta colocação do Santa Cruz. Desta maneira, na última rodada, o time da Estrada do Arraial chegaria com boas possibilidades de avançar e eliminar o tradicional adversário.

17:15 O América também optou por trocar o comando técnico nessa reta final do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano. Depois de duas goleadas seguidas na competição, a diretoria resolveu demitir o experiente Charles Muniz e rapidamente acertou a contratação de Paulo Júnior.

17:12 Para este jogo, o técnico Adriano Teixeira deve promover algumas alterações, como os retornos de Uillian Correia e Wallyson ao time titular, além de escalar a equipe no 4-3-3.

17:10 Diante de alguns resultados negativos e a falta de qualidade no futebol apresentado, a diretoria do Santa Cruz resolveu demitir o técnico Marcelo Martelotte no meio da semana. Os dirigentes ainda buscam um nome no mercado, enquanto isso, o escrete vai ser comandado pelo auxiliar técnico Adriano Teixeira.

Estádio Adelmar da Costa Carvalho, conhecido como Ilha do Retiro, será o palco do confronto desta tarde entre América-PE e Santa Cruz, válido pelo Campeonato Pernambucano.

O maior campeão do Campeonato Pernambucano é o Sport Club do Recife. O Leão da Ilha do Retiro já conquistou o certame estadual por 40 vezes, sendo o último em 2014. O segundo lugar pertence ao Santa Cruz, que tem 28 conquistas, enquanto o Náutico é o terceiro colocado, com 21 taças (2004 foi o ano da última). América (seis vezes), Torre (três), Tramways (duas) e Flamengo-PE (uma) também foram campeões do Pernambucano, que nunca teve um vencedor do interior do estado.

FIQUE DE OLHO América-PE x Santa Cruz: Grafite, atacante do Santa Cruz, é o principal jogador do tricolor pernambucano nesta temporada. Diante da crise técnica que se instalou no clube, a qualidade acima da média do experiente centroavante será de suma importância para o time não sofrer sustos e garantir uma vaga no mata-mata da competição estadual.

FIQUE DE OLHO América-PE x Santa Cruz: Carlinhos Bala, atacante do América-PE, é o principal nome do escrete da Estrada do Arraial. Experiente e autodenominado como rei do futebol pernambucano por ter feito sucesso no trio de ferro da capital, o atacante é a grande estrela do time, mas não está nos seus melhores dias fisicamente, porém, se a defesa não marcar bem, ele pode atrapalhar bastante a vida dos defensores do tricolor.

O Campeonato Pernambucano no ano passado foi decidido entre Santa Cruz e Salgueiro. Os tricolores passaram pelo Central na semifinal, enquanto o Carcará bateu o Sport. No primeiro jogo da final, realizado no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, os donos da casa fizeram uma grande pressão, no entanto, não passaram de um empate por 0 a 0 e acabaram sendo derrotados por 1 a 0, no estádio do Arruda, em que o Mais Querido sagrou-se campeão com gol de Anderson Aquino.

Com a classificação para o hexagonal do título, Central e América também garantiram a participação na Série D de 2016 e 2017, pois a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agora quer todos os participantes da última divisão do futebol brasileiro definido no final de cada temporada. Desta maneira, quem passar para o hexagonal do título na próxima temporada terá o direito de disputar a Série D apenas em 2018.

Os quatro primeiro colocados do hexagonal do título vão para a disputa de mata-mata, que conta com jogos de ida e volta. Quem passar nas semifinais, vai fazer a grande decisão e, assim, será conhecido o campeão do Campeonato Pernambucano 2016. Outros seis clubes disputam o hexagonal da permanência com jogos de ida e volta e, ao fim, os dois últimos colocados vão disputar a Série A2 do Pernambucano em 2017.

O hexagonal do título do Campeonato Pernambucano conta com Sport, Náutico, Salgueiro, Santa Cruz, Central e América. Os quatros primeiros, por participarem das três principais divisões do país, não podem duelar na primeira fase por conta de uma determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que aponta para a necessidade da realização de uma pré-temporada no mês de Janeiro, com os campeonatos estaduais começando oficialmente em fevereiro.

O Campeonato Pernambucano 2016 começou ainda no dia 10 de Janeiro, quando seis clubes (Central, Serra Talhada, Porto, Atlético-PE, América e Pesqueira) receberam mais dois que subiram da Série A2 (Vitória e Belo Jardim) e iniciaram a primeira fase, que foi dividida em dois grupos com quatro times em cada um. Ao fim, Central e América foram os lideres dos Grupos A e B, respectivamente, e vão disputar o hexagonal do título com Sport, Santa Cruz, Náutico e Salgueiro, enquanto os demais vão duelar contra o rebaixamento no hexagonal da permanência.

Guia VAVEL do Campeonato Pernambucano 2016

Nesta temporada, o Náutico vem com o objetivo de encerrar um longo jejum de títulos. A última vez que os alvirrubros de Rosa e Silva festejaram o estadual foi em 2004, quando acabaram batendo o Santa Cruz na decisão. Desde então, o Campeonato Pernambucano tem ficando com Sport ou Santa Cruz.

O Campeonato Pernambucano terá sua 102º edição nesta temporada. O tradicional estadual começou a ser disputada ainda em 1915 de maneira amadora, até que 21 anos depois se profissionalizou. Desta maneira, no período sem profissionalização, foram realizadas 22 edições, com o Sport sendo o principal vencedor com sete Taças, mas sendo seguido pelo América, que conquistou cinco troféus.

Bom tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora América-PE x Santa Cruz, partida pela nona rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano 2016, a ser disputada às 18h30, no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco.