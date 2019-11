Resultado Água Santa x Palmeiras no Campeonato Paulista 2016 (4-1)

Agradecemos a todos pela presença em mais uma transmissão,fiquem ligados que ainda hoje tem o pós jogo. A VAVEL Brasil agradece sua audiência. Um grande abraço à todos e até a próxima

O Água Santa enfrenta na próxima rodada o Ituano na quarta-feira (30) em casa, no estádio Distrital do Inamar

Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Rio Claro na próxima quinta-feira (31) no estádio do Pacaembu

Com o resultado, as duas equipes somam 15 pontos no campeonato. O primeiro time na zona de rebaixamento é o Oeste com 12 pontos apenas 3 pontos a menos do que o Palmeiras.

No feriado de Páscoa, o Palmeiras tomou um chocolate do novato Água Santa, em Presidente Prudente a equipe de Diadema venceu por 4 a 1 e afundou o Palmeiras na crise.

50' Final de jogo!!

49' Robinho cobrou falta Edu Dracena desviou para fora

48' Rafael Marques fez o giro e finalizou para fora

46' Vamos até 51 minutos

46' Cartão Amarelo para Egídio

43' Mudança no Água Santa: Sai: Tchô. Entra : Rafael Tavares

40' NA TRAVE !!! Francisco Alex mandou uma bomba de fora da área a bola explodiu na trave, quase o quinto gol!!

37' Allione cobra escanteio Edu Dracena cabecea nas mãos do goleiro

36' Robinho cobra falta a zaga afasta pra escanteio

35' Zé Roberto sofre falta na intermediária

34' Torcida do Palmeiras grita "time sem vergonha" para a equipe

33' Recomeça a partida

30' Parada Técnica para hidratação dos jogadores

28' Água Santa troca passes e a torcida grita "Olé"

27' Veja o quarto gol do Água Santa:

21' Em cobrança de escanteio Roger Carvalho desviou contra a própria meta aumentando a goleada do Água Santa

21' GOOOOOOOOOOL DO ÁGUA SANTA

20' Regis passou para Zé Roberto que chutou cruzado para a defesa do goleiro.

18' Cartão Amarelo para Edu Dracena após falta em Everaldo

17' Egídio pela esquerda faz o cruzamento , Allione cabeceou a direita do gol

14' Mudança no Palmeiras: Sai: Erik Entra : Zé Roberto

13' Erik recebeu nas costas do zagueiro, entrou na área mas se atrapalhou com a bola

12' Erik cabecea no chão a bola sobe e fica nas mãos do goleiro

9' Tchô cobra falta em cima da barreira, na sobra Sérgio Manoel mandou uma bomba e Fernando Prass fez ótima defesa

7' Palmeiras troca passes na entrada da área adversária, Allione abriu na esquerda para Erik mas o atacante não pegou bem na bola

6' Egídio cruza na áera a bola passou pelo Allione e saiu para lateral

3' Robinho cobra falta nas mãos do goleiro

2' Mudança dupla no Palmeiras : Sai Lucas e Thiago Santos Entra : João Pedro e Regis

1' Veja o terceiro gol do Água Santa:

0' Começa Segundo tempo

Segundo gol do Água Santa:

O gol de empate do Verdão:

Veja o primeiro gol do Água Santa:

49' Final de primeiro tempo

48' Bruninho recebeu sozinho frente a frente com Fernando Prass e desviou para o gol

48' GOOOOOOOOOOOOL DO ÁGUA SANTA!! Bruninho

48' NA TRAVE!! Bruninho na entrada da área finalizou de fora da área a bola explodiu na trave

47' Egídio cruzou Edu Dracena desviou para fora.

45' Everaldo recebeu nas costas de Lucas, e ficou cara a cara com o goleiro, e fuzilou para o gol.

44' GOOOOOOOOOOOL DO ÁGUA SANTA!! Everaldo

43' Robinho cobrou forte no meio do gol sem chances para o goleiro

43' GOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS!! Robinho

41 ' Gustavo derrubou dentro da área Edu Dracena juiz apontou para a cal

41' PÊNALTI PARA O PALMEIRAS!!

38' INCRIVEL!! Erik faz ótima jogada individual tocou para Robinho que não dominou a bola, Rafael Marques pegou a sobra sozinho na pequena área e chutou para fora

34' Francisco Alex cobrou escanteio, Gustavo apareceu sozinho e cabeceou para o fundo do gol abrindo o placar.

34' GOOOOOOOOOOL DO ÁGUA SANTA !!! GUSTAVO

33' Recomeça a partida

30' Devido ao grande calor que faz na cidade de Presidente Prudente o juíz Leandro Marinho parou a partida para reidratação

30' Parada Técnica no Prudentão

29' Rafael Marques enfiou para Robinho que foi interceptado ao cruzar a bola.

28' Allione recebeu na esquerda, cruzou para Arouca que tentou finalizar de bicicleta, na sobra Thiago Santos finalizou de fora, a bola passou a direita do gol

26' Egídio cruzou para Erik, mas o atacante fez falta no zagueiro.

24' Robinho faz a cobrança de falta, a defesa tirou sem perigo.

23' Erik recebe falta no meio de campo.

22' Sérgio Manoel arriscou de fora, a bola foi para linha de fundo sem perigo.

19' Tchô cobra falta Rafael Marques afastou para escanteio

18' Erik comete falta em Sérgio Manoel

17' Bruninho pela esquerda fez o cruzamento, a bola passou por todo mundo.

16' Palmeiras troca passes pelo meio campo, Allione recebeu de Rafael Marques pela esquerda e cruzou nas mãos do Goleiro

15' Robinho cobra novo escanteio, Edu Dracena cabeceou fraco, a bola foi para linha de fundo

14' Robinho cobra escanteio fechado o zagueiro do Água Santa cabeceou e quase fez gol contra

12' Everaldo pressionou Fernando Prass e acabou fazendo falta.

11' Egídio pela esquerda cruzou para Erik mas a defesa desviou .

8' Palmeiras pressiona a saída de bola do Água Santa que acaba errando muitos passes

7' Robinho cobrou escanteio curto para Allione que bateu cruzado, com muito efeito, a bola passou perto do gol

6' Allione recebeu na linha de fundo tentou cruzar para dentro da área a zaga afastou

5' Erik tabela com Egídio pela esquerda e cruza na segunda trave, Lucas desvia para fora.

4'Robinho cruza na área, a bola passa por todo mundo

3' Lucas domina pela direita e sofre falta.

2' NA TRAVE !! Robinho puxou contra-ataque pelo meio e mandou uma bomba de fora da área a bola explodiu na trave

1' Robinho partiu pela direita cruzou para Allione que chutou muito fraco

1' Palmeiras troca passes pela defesa.

0' Começa o jogo !!!

A partida terá inicio em instantes

Edu Dracena é o capitão do Alviverde hoje.

Hino Nacional executado no Prudentão

Água Santa está todo de branco e o Palmeiras vem com o uniforme principal com calções verde.

As duas equipes já estão em campo.

No banco de reservas do Netuno : Roberto, Rafael, Augusto, Jonathan, Bruno Ré, Guina, Éder Loco, Matheus, Guarú, Rafael Martins

Água Santa escalado: Dheimison,Pedro Henrique, Gustavo, Eli Sabiá, Russo, Danilo, Bruninho, Sérgio Manoel, Everaldo e Tchô

No banco de reservas do Verdão: Vagner, João Pedro, L. Almeida, T. Martins, Zé Roberto, Jean, Gabriel e Régis

Palmeiras escalado: F. Prass, Lucas, E. Dracena, R. Carvalho e Egídio; T. Santos, Arouca, Robinho, Allione e Erik; R. Marques.

O Palmeiras vem com alguns desfalques: Lucas Barrios, Gabriel Jesus, Matheus Sales, os três jogadores estão servindo suas seleções. Vitor Hugo sofreu uma pancada na cabeça na última partida e está fora do jogo, Dudu com uma contratura muscular também ficou de fora, Alecsandro cumpre suspensão e Cristaldo com uma lesão na coxa direita

O Água Santa tem defalques de dois jogadores: Serginho, o qual recebeu cartão vermelho na última partida e cumpre suspensão e o goleiro Richard que continua com uma luxação no ombro.

Para a partida contra o Água Santa, o Palmeiras relacionou 19 atletas. Confira a lista:

Goleiros: Fernando Prass e Vagner

Zagueiros: Thiago Martins, Edu Dracena, Leandro Almeida e Roger Carvalho

Laterais: Egídio, Lucas, João Pedro e Zé Roberto

Volantes: Jean, Gabriel, Arouca e Thiago Santos

Meias: Robinho, Allione e Régis

Atacantes: Rafael Marques e Erik

Já o Palmeiras contratou o técnico Cuca, porém o treinador ainda não venceu pelo Verdão, em três partidas, o time obteve três derrotas, contra o Nacional (URU) Audax e Red Bull Brasil

As duas equipes contrataram novos técnicos, o Netuno demitiu Márcio Ribeiro após a goleada sofrida na última rodada contra o Novorizontino. O Time já anunciou Márcio Bittencourt como o novo comandante.

O estádio Prudentão será o palco da partida entre Água Santa x Palmeiras, válida pelo Paulistão 2016.

FIQUE DE OLHO Água Santa x Palmeiras 2016: Éder Loko. O meia de 36 anos, além de suas loucuras dentro de campo é um dos pilares da equipe, Éder é o terceiro jogador com mais finalizações. O jogador até chutou uma cobra que entrou em campo contra o Linense

FIQUE DE OLHO Água Santa x Palmeiras: Fernando Prass. O goleiro do Verdão é o principal jogador da equipe, decisivo, sempre faz ótimas defesas, além de ser pegador de pênaltis, é a principal refêrencia do time.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Paulista 2016.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 3º Água Santa 12 11 2º Palmeiras 15 11

Guia VAVEL do Paulistão 2016

A rivalidade entre estes quatro times, que figuram no grupo das maiores equipes do Brasil, está marcada na história desta competição. Outros 12 clubes já venceram a principal divisão do futebol paulista ao longo de sua história, que contou com a participação de 102 clubes diferentes.

Seu atual campeão é o Santos, vencedor da edição de 2015, quando conquistou seu vigésimo primeiro título na competição. O maior campeão da competição é o Corinthians, com 27 conquistas. Além do Timão, os maiores campeões são o Palmeiras com 22 títulos, e Santos e São Paulo com 21.

O que difere esta das outras edições acontecerá na parte debaixo da tabela. Serão seis os rebaixados. Dois a mais do que nas edições passadas, dando início à um novo campeonato no ano que vem, com menos equipes e datas. Os seis piores, independente do grupo, descem de categoria.

A decisão será em duas partidas, sem gol qualificado. Em caso de resultados iguais, a disputa será nos pênaltis, tanto na decisão quanto nas fases anteriores de mata-mata.

Definidos os dois primeiros por chave, aí sim eles se enfrentam em jogo único de quartas-de-final. Após jogo na casa do melhor classificado, o vencedor avança para a semifinal, em mais um jogo único, na casa do melhor rankeado.

No torneio deste ano serão 20 equipes, divididas em quatro grupos com os grandes sendo cabeças-de-chave. Os times enfrentam rivais das outras chaves, buscando uma das duas vagas por grupo.

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Santos Palmeiras São Paulo Corinthians Botafogo Ponte Preta XV de Piracicaba Red Bull Brasil Oeste Ituano Audax Água Santa Linense Novorizontino Ferroviária Mogi Mirim São Bento São Bernardo Capivariano Rio Claro

Enfraquecida, a APEA não resistiu e acabou extinta após a temporada de 1936. Entre 1937 e 1941, a nova entidade se consolidaria — foi rebatizada para Liga de Futebol Paulista (em 1937), Liga de Futebol do Estado de São Paulo (de 1938 a 1940) e, por fim, Federação Paulista de Futebol (desde 1941).

Em meados dadécada de 1930, ocorreu a última cisão no futebol local, novamente por conta de disputas acerca do profissionalismo. Fundou-se então a Liga Paulista de Futebol, com a participação de Corinthians e Palestra Itália, os dois principais times paulistas da época.

Em 1926, o Paulistano liderou uma nova cisão, por ser contrário à profissionalização do futebol paulista. Ferrenho defensor do amadorismo, o clube rompeu com a APEA e decidiu criar uma nova liga, denominada Liga de Amadores de Futebol (LAF). Por três temporadas, o futebol paulista teve dois campeonatos estaduais paralelos, até a desintegração da LAF em 1930.

A nova entidade, que organizou seu primeiro campeonato paralelo ao torneio da LPF em 1913, defendia uma competição menos elitista. Após quatro temporadas com duas edições paralelas, a APEA prevaleceu sobre a LPF, que acabou extinta. A maior parte dos seus clubes da LPF disputaria o torneio que se considera atualmente a Segunda Divisão.

O primeiro Campeonato Paulista foi organizado em 1902 pela Liga Paulista de Foot-Ball (LPF), entidade fundada em 1901, e contou com 10 equipes da capital. Na década de 1910, ocorreu a primeira cisão no futebol paulista, resultando na fundação da Associação Paulista de Esportes Atléticos (APEA).

Atualmente, o torneio da Primeira Divisão Paulista é disputado por 20 equipes e normalmente realizado entre janeiro e meados de maio da temporada do futebol brasileiro. Este ano será realizada a 124ª edição do torneio.

O Campeonato Paulista é a liga de futebol mais antiga do Brasil, esta que vem sendo realizada ininterruptamente desde 1902, e teve como primeiro campeão o São Paulo Athletic.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Água Santa x Palmeiras válido pela décima segunda rodada do Campeonato Paulista 2016! Fique conosco nesta grande partida!