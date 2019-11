Resultado Sport x Salgueiro no Campeonato Pernambucano 2016 (0-1)

17:58 Bom final de domingo de Páscoa a você que acompanhou a vitória do Salgueiro sobre o Sport, na Ilha do Retiro, conosco! Siga nosso perfil no Twitter e curta nossa página no Facebook para ficar bem informado!

17:55 As equipes voltam a campo no meio de semana pela Copa do Nordeste. O Leão visita o CRB, às 21h45 da quarta-feira (30), no Rei Pelé, enquanto o Carcará recebe o Campinense, às 21h30 da quinta-feira (31), no Cornélio de Barros

17:55 Resultado faz o Sport permanecer na 3ª colocação, com 16 pontos. Já o Salgueiro reassumir o 1º lugar, com 20 pontos

94' Final na Ilha do Retiro para Sport 0x1 Salgueiro! Gol solitário de Toty, aos 27 do 2º tempo, dá o triunfo ao Carcará, que retorna à liderança

93' Partida fica nervosa e muito truncada na reta final

90' Quatro minutos de acréscimo

88' Sport segue preso à marcação do Salgueiro, que se mostra melhor postado em campo

86' Reta final se aproxima e o Leão demonstra nervosismo para sair ao ataque

84' Salgueiro mostra boa postura em campo e administra a vantagem construída

82' Sport mira atacar a todo custo para furar o bloqueio do Salgueiro, mas segue sem ser criativo em campo

80' Substituição no Sport! SAI Gabriel Xavier, ENTRA Fábio

77' UHHHHHHHHHH! Rithely chuta após bate-rebate, mas a bola desvia em Rogério antes de sair e vai para a linha de fundo

76' Última mexida no Salgueiro! SAI Jefferson Berger, ENTRA Nilson

74' Sport cedeu muitos espaços ao Salgueiro, que aproveitou um descuido e abriu o placar

72' GOOOOOOOOOOL DO SALGUEIRO! TOTY! Após boa troca de passes ofensivos, Moreilândia deixa para Toty, que chuta cruzado. A bola pega na trave direita e morre no fundo do gol. Sport 0x1 Salgueiro

70' Substituição no Sport! SAI Samuel Xavier, ENTRA Maicon

69' Cartão amarelo para Lenis! Meia do Sport é punido pela arbitragem por matar o contra-ataque do Salgueiro e recebe o terceiro amarelo, desfalcando a equipe diante do Santa Cruz

67' Substituição no Salgueiro! SAI Piauí, ENTRA Toty

66' Renê se recupera e volta ao campo

65' Público de 4.370 na Ilha do Retiro

64' Renê cai após levar a pior em dividida e pode não retornar

62' Começa a chover na Ilha do Retiro

60' Leão esboça reação e tenta sair com mais objetividade ao ataque

58' Substituição no Sport! SAI Serginho, ENTRA Vinícius Araújo

57' Sport também fará primeira substituição. Vinícius Araújo entrará no lugar de Serginho

56' Substituição no Salgueiro! SAI Lucas Piauí, ENTRA Marlon

54' Sérgio China prepara entrada de Marlon

52' Cartão amarelo para Rithely! Volante do Sport é punido por falta em cima de Lucas Piauí

51' UHHHHHHHHHH! Lenis faz boa jogada em cima da marcação e tenta cruzar para Gabriel Xavier, que não consegue completar o cruzamento

49' Daniel chuta de fora da área, mas sem levar perigo à meta de Magrão

48' Sport começa mais incisivo, porém sem objetividade em campo

47' Partida recomeça sem muitas emoções, com as equipes buscando espaço na defesa adversária

46' Bola volta a rolar na Ilha do Retiro para Sport 0x0 Salgueiro!

17:04 Times voltam sem mudança

17:02 Já já as equipes retornam ao gramado para a etapa final! Não saiam daqui

17:00 Náutico e Central, no entanto, só encerram a 9ª rodada no próximo sábado (2). Jogo foi adiado por conta da Seleção Brasileira, que duelou contra o Uruguai na última sexta-feira (25), em partida válida pelas Eliminatórias, na Arena Pernambuco

16:58 Na noite desse sábado (26), também na Ilha do Retiro, América e Santa Cruz se enfrentaram em partida que poderia definir a última vaga nas semifinais. As equipes, entretanto, empataram sem gols e deixaram para a próxima rodada

16:55 Resultado parcial faz o Carcará assumir a liderança provisória por ter um ponto a mais que o Náutico, líder ao início da rodada. O Sport também pula uma posição e deixa o Timbu na 3ª colocação, mas o Leão leva vantagem por conta do saldo de gols (10 a 9)

16:52 Já Rogério, zagueiro do Salgueiro, aponta como a equipe deve se comportar em campo para sair com os três pontos: "Jogar contra time grande é para não ficar desatento atrás, mas temos 45 minutos para buscar o resultado"

16:50 Meia do Sport, Gabriel Xavier reconhece os erros, mas exalta a postura do Salgueiro: "O jogo tá bem equilibrado e temos mais posse de bola, criando as melhores chances. Na próxima, não podemos perder"

45+2' Final do primeiro tempo na Ilha do Retiro para Sport 0x0 Salgueiro! Etapa inicial termina sem gols

45' Arbitragem assinala dois minutos de acréscimo

44' Partida se aproxima da reta final no primeiro tempo

42' Cartão amarelo para Jefferson Berger! Meia-atacante do Salgueiro é advertido por falta em Serginho

41' UHHHHHHHHHHH! Lenis faz boa jogada pela direita e toca na entrada da área para Serginho, que bate de primeira e por cima do gol, levando perigo

40' Luiz Antônio cruza na pequena área e Túlio de Melo se estica todo para cabecear, mas a bola morre na mão de Gleibson

40' Jefferson Berger pega a sobra após escanteio e chuta em cima de Magrão

38' Salgueiro faz jogadas de linha de fundo e tenta voltar a animar o duelo

36' Rithely dá bom drible em Rodolfo Potiguar, mas bate torto e para fora

35' Arbitragem se mostra perdida em campo e não distribui os cartões quando necessário

33' Partida volta a ficar truncada e sem muitos lances ofensivos

31' Cartão amarelo para Lucas Piauí! Atacante do Salgueiro é punido por falta em Samuel Xavier

30' Incrível! Gabriel Xavier serve Túlio de Melo, que toca para Lenis na pequena área e perde gol feito

29' Falcão acaba de ser expulso pela arbitragem por exagerar na reclamação, com o auxiliar Thiago Gomes assumindo a equipe

27' Mesmo mais fechado, o Carcará aposta no contra-ataque e se mostra precavido

25' Luiz Antônio tenta lançar e é bloqueado por Rodolfo Potiguar. Bola volta em direção à meta rubro-negra e quase encobre Magrão

24' Marcação em linha do sistema defensivo do Carcará faz o Leão tentar buscar novos lances

22' Sport tenta apostar em jogadas infiltradas, mas a marcação do Salgueiro segue bem postada

20' UHHHHHHHHHH! Rithely toca para Túlio de Melo, que serve Gabriel Xavier de calcanhar e de primeira. Com liberdade, o meia chuta forte, mas Gleibson faz a defesa

18' Salgueiro chega com mais perigo, porém não consegue concluir as oportunidades com êxito

16' Duelo fica sem muitas emoções nesse início na Ilha do Retiro, ainda sem chances claras

14' Jogo começa muito estudado pelas duas equipes, que pecam pela falta de objetividade

12' Salgueiro começa a sair com mais liberdade, mas sem criatividade

10' Falcão reclama constantemente com o árbitro pela não marcação de faltas e é repreendido pelo quarto árbitro

8' Leão busca ir ao setor ofensivo, contudo segue sem espaços para infiltrar no sistema defensivo do Carcará

6' Jogo inicia muito faltoso, ficando truncado no meio-campo

4' Sport se faz mais presente ao ataque, porém o Salgueiro se mostra bem postado na defesa

2' Samuel Xavier tenta ganhar de Daniel, mas é parado com falta. Arbitragem, no entanto, não marca

0' Bola rolando na Ilha do Retiro para Sport x Salgueiro!

Um minuto de silêncio

Público melhorou momentos antes do início

Hino estadual sendo reproduzido na Ilha do Retiro

Sport e Salgueiro no gramado! Equipes vão perfilar para o hino de Pernambuco

Já já a bola vai rolar! Não saiam daqui

Equipes estão no vestiário e entrarão em campo para a partida que começa em instantes

Faltando aproximadamente 20 minutos para o apito inicial, o público segue mínimo na Ilha

Jogadores do Salgueiro e goleiros do Sport estão em campo realizando o último aquecimento

O Carcará tem como opções no banco de reservas: Fernando, Toty, Maurício, Marlon, Nilson, Jaildo, Paulinho Mossoró, Anderson Lessa e John

Já o Salgueiro entra em campo com: Gleibson; Marcos Tamandaré, Ranieri, Rogério e Daniel; Rodolfo Potiguar, Moreilândia e Cássio Ortega; Jefferson Berger, Lucas Piauí e Piauí

No banco, Falcão tem à disposição: Luiz Carlos, Christianno, Matheus Ferraz, Ronaldo, Fábio, Maicon, Neto Moura e Vinícius Araújo

E o Sport está definido! Danilo Fernandes e Durval, poupados, são as únicas baixas: Magrão; Samuel Xavier, Luís Gustavo, Henríquez e Renê; Rithely, Serginho, Luiz Antônio, Gabriel Xavier e Lenis; Túlio de Melo.

Devido às equipes já estarem classificadas e com maior motivação para a Copa do Nordeste, uma vez que estão nas quartas de final, os arredores da Ilha do Retiro estão vazios, com expectativa ruim de público

Há três anos no Carcará, o camisa 1 espera ajudar a equipe do Sertão a conquistar um resultado muito positivo longe de seu torcedor: "Estou preparado e venho trabalhando forte todos os dias, porque quando a oportunidade aparece temos que estar bem. Empate contra o Central foi bom, pois estamos com os mesmos pontos do Náutico e um ponto à frente do Sport. Vai ser difícil, mas sabemos da nossa capacidade e vamos respeitar o Sport, sem temer", assegurou o arqueiro

Motivado para o jogo, o Salgueiro tem apenas um desfalque. Expulso na partida contra o Central, o goleiro Mondragon cumpre suspensão automática e não enfrenta o Leão. Gleibson, substituto automático, será escalado e conta com bom retrospecto. Em três jogos que entrou em campo neste ano, nenhum gol sofrido

Sport acaba de chegar à Ilha do Retiro! A bola rola em pouco menos de 1h

Exaltando o adversário no confronto que definirá o líder provisório do Hexagonal do Título, Falcão reconhece a existência das dificuldades a serem encontradas em campo: "Com certeza será muito complicado, como foi a partida lá, porém lembro bem que merecíamos o empate. O goleiro deles fez uma defesa sensacional em cabeçada do Túlio de Melo e o Mark González perdeu outra boa oportunidade. O Salgueiro é uma equipe que joga muito bem e que tem uma marcação muito forte mas, se vai ser difícil para nós, certamente será difícil para eles", declarou

Quem está de fora da partida, de certeza, é o jovem meia Everton Felipe . O meio-campista se recupera de uma contusão no tornozelo direito e não ficará nem no banco de reservas, assim como o chileno Mark González , também no processo de transição após lesão que o deixa afastado desde o dia 3 de fevereiro

Para o duelo contra o Carcará, o time titular pode sofrer modificações. O goleiro Danilo Fernandes sentiu dores no ombro esquerdo e não participou dos treinos que encerraram a preparação para o confronto do fim de semana. O arqueiro realizou trabalhos na fisioterapia e pode ser substituído pelo ídolo Magrão

Estádio Adelmar da Costa Carvalho, conhecido como Ilha do Retiro, será o palco do confronto desta tarde entre Sport e Salgueiro, válido pelo Campeonato Pernambucano 2016.

Foto: Carlos Ezequiel Vannoni/Sport

O maior campeão do Campeonato Pernambucano é o Sport Club do Recife. O Leão da Ilha do Retiro já conquistou o certame estadual por 40 vezes, sendo o último em 2014. O segundo lugar pertence ao Santa Cruz, que tem 28 conquistas, enquanto o Náutico é o terceiro colocado, com 21 taças (2004 foi o ano da última). América (seis vezes), Torre (três), Tramways (duas) e Flamengo-PE (uma) também foram campeões do Pernambucano, que nunca teve um vencedor do interior do estado.

FIQUE DE OLHO Sport x Salgueiro: Rodolfo Potiguar, volante do Salgueiro, é um dos principais destaques da equipe sertaneja. Camisa 5 do Carcará, o jogador já deixou sua marca na atual edição do Campeonato Pernambucano, e ajudou o Salgueiro a estar na vice-liderança do Campeonato Pernambucano 2016. Com regularidade, o jogador é a confiança da comissão técnica e da torcida.

Foto: Carcará Net

FIQUE DE OLHO Sport x Botafogo-PB: Reinaldo Lenis, atacante do Sport, é a grande esperança da torcida rubro-negra nesta tarde para que o Leão saia de campo com mais três pontos e assuma temporariamente a liderança do Campeonato Pernambucano 2016. Uma das principais contratações dos leoninos para a temporada, o atacante colombiano espera manter a sequência de bons jogos.

Foto: Williams Aguiar/Sport Recife

O Campeonato Pernambucano no ano passado foi decidido entre Santa Cruz e Salgueiro. Os tricolores passaram pelo Central na semifinal, enquanto o Carcará bateu o Sport. No primeiro jogo da final, realizado no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, os donos da casa fizeram uma grande pressão, no entanto, não passaram de um empate por 0 a 0 e acabaram sendo derrotados por 1 a 0, no estádio do Arruda, em que o Mais Querido sagrou-se campeão com gol de Anderson Aquino.

Com a classificação para o hexagonal do título, Central e América também garantiram a participação na Série D de 2016 e 2017, pois a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agora quer todos os participantes da última divisão do futebol brasileiro definido no final de cada temporada. Desta maneira, quem passar para o hexagonal do título na próxima temporada terá o direito de disputar a Série D apenas em 2018.

Os quatro primeiro colocados do hexagonal do título vão para a disputa de mata-mata, que conta com jogos de ida e volta. Quem passar nas semifinais, vai fazer a grande decisão e, assim, será conhecido o campeão do Campeonato Pernambucano 2016. Outros seis clubes disputam o hexagonal da permanência com jogos de ida e volta e, ao fim, os dois últimos colocados vão disputar a Série A2 do Pernambucano em 2017.

O hexagonal do título do Campeonato Pernambucano conta com Sport, Náutico, Salgueiro, Santa Cruz, Central e América. Os quatros primeiros, por participarem das três principais divisões do país, não podem duelar na primeira fase por conta de uma determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que aponta para a necessidade da realização de uma pré-temporada no mês de Janeiro, com os campeonatos estaduais começando oficialmente em fevereiro.

O Campeonato Pernambucano 2016 começou ainda no dia 10 de Janeiro, quando seis clubes (Central, Serra Talhada, Porto, Atlético-PE, América e Pesqueira) receberam mais dois que subiram da Série A2 (Vitória e Belo Jardim) e iniciaram a primeira fase, que foi dividida em dois grupos com quatro times em cada um. Ao fim, Central e América foram os lideres dos Grupos A e B, respectivamente, e vão disputar o hexagonal do título com Sport, Santa Cruz, Náutico e Salgueiro, enquanto os demais vão duelar contra o rebaixamento no hexagonal da permanência.

Guia VAVEL do Campeonato Pernambucano 2016

Nesta temporada, o Náutico vem com o objetivo de encerrar um longo jejum de títulos. A última vez que os alvirrubros de Rosa e Silva festejaram o estadual foi em 2004, quando acabaram batendo o Santa Cruz na decisão. Desde então, o Campeonato Pernambucano tem ficando com Sport ou Santa Cruz.

O Campeonato Pernambucano terá sua 102º edição nesta temporada. O tradicional estadual começou a ser disputada ainda em 1915 de maneira amadora, até que 21 anos depois se profissionalizou. Desta maneira, no período sem profissionalização, foram realizadas 22 edições, com o Sport sendo o principal vencedor com sete Taças, mas sendo seguido pelo América, que conquistou cinco troféus.

Bom tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Sport x Salgueiro, partida pela primeira rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano 2016, a ser disputada às 16h00, no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco.