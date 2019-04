Após imitar galinha em comemoração, Rafael Silva se defende: "Tem que brincar"

Dez jogos, seis gols. Assim, Rafael Silva caiu nas graças da torcida do Cruzeiro em pouco mais de três meses de clube. Porém, o camisa 30 da Raposa não se destaca apenas por balançar as redes, mas também, pelas comemorações, no mínimo, exóticas.

Na última rodada, na vitória do Cruzeiro diante do Villa Nova, por 3 a 2, no Mineirão, Rafael Silva, após marcar o primeiro gol celeste no jogo, tomou a câmera de um fotógrafo, no qual é amigo particular, e tirou uma selfie em pleno gramado. Neste domingo (27), ao marcar o gol que deu o triunfo para a Raposa em cima do Atlético-MG, o camisa 30 comemorou imitando uma galinha, assim como Paulinho McLaren e Kléber fizeram vestindo a camisa celeste, ao marcarem gols diante do arquirrival.

Perguntado sobre a "polêmica" comemoração após o confronto, Rafael Silva justificou: “Futebol perdeu um pouquinho a graça, porque ficou muito monótono. A gente tem que brincar. Amanhã a gente vai perder para o Atlético e eles vão brincar com a gente também. Tem que levar na brincadeira”, disse.

Durante a semana, o atacante do Cruzeiro declarou, em entrevista coletiva, que a Raposa teria que aproveitar a inexperiência do goleiro Uilson, do Atlético-MG, chutando de fora da área e investindo em cruzamentos. Apesar do gol ter sido gerado após falha do arqueiro alvinegro ao ceder rebote em arremate da intermediária, Rafael Silva isentou o jovem de responsabilidade.

"Foi oportunismo, foi uma bola difícil, não é fácil aquela bola. Até goleiros mais experientes poderiam rebater aquela bola. Não foi culpa dele, graças a Deus eu pude aproveitar a oportunidade", declarou.