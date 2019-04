Resultado Paraguai x Brasil nas Eliminatórias (2-2)

Partida válida pela 6ª rodada das Eliminatórias à Copa do Mundo 2018, sendo disputada no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai

INCIDENCIAS : Partida válida pela 6ª rodada das Eliminatórias à Copa do Mundo 2018, sendo disputada no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai

23:54 Muito obrigado a você que acompanhou o empate heroico do Brasil diante do Paraguai conosco em VAVEL Brasil. Siga nosso perfil no Twitter e curta nossa página no Facebook para ficar bem informado!

2-2. Dani Alves.

Gol importantísimo de Dani Alves para empatarle a Paraguay en el descuento.https://t.co/QJhLZIURfu — SUPERGARCIA (@_SuperGarcia_) 30 de marzo de 2016

2-1. Oliveira.

2-0. Édgar Benítez.

El gol de Édgar Benítez. Paraguay 2-0 Brasil. https://t.co/Fut1saT3Ka — Carlos Miranda⚒ (@carmiranda94) 30 de marzo de 2016

1-0. Lezcano.

¡GOL DE PARAGUAY! Lezcano puso el 1-0 ante Brasil a los 40m del primer tiempo https://t.co/C2JwrbGvh4 — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) 30 de marzo de 2016

Brasil cresce nos minutos finais e arranca empate do Paraguai

23:48 Na próxima rodada das Eliminatórias, que só volta a acontecer no início de setembro, os paraguaios terão um duro jogo diante do Chile. A Seleção Brasileira também não terá parada fácil, quando irá encarar a sensação Equador, fora de casa

23:45 Com o resultado, o Paraguai fica na sétima colocação com nove pontos, mesma pontuação do Brasil, que está em sexto, só que com saldo de gols melhor. Ambos estão fora até da repescagem, ficando a um ponto do quinto, a Colômbia, mas também a um ponto do quarto colocado, o Chile, primeiro time na zona de classificação à Copa 2018

93' Final de jogo no Defensores del Chaco para Paraguai 2x2 Brasil! Gols de Lezcano e Edgar Benítez a favor da Albirroja; Ricardo Oliveira e Daniel Alves marcaram para a Canarinho

92' UHHHHHHHHHHH! Daniel Alves arrisca de longe, Villar dá rebote e Filipe Luís tenta dar carrinho para empurrar para dentro do gol, mas sem sucesso, pois o goleiro se recupera no lance e salva com um tapinha. Jonas ainda tenta completar, porém a bola sai pela linha de fundo

91' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! DANIEL ALVES! Daniel Alves recebe de Willian, invade a área e puxa para a esquerda. O lateral-direito bate tirando de Villar e deixa tudo igual no Defensores del Chaco. Paraguai 2x2 Brasil

90' Três minutos de acréscimo

89' Albirroja joga apenas no campo defensivo, enquanto a Canarinho busca um espaço para empatar

87' Paraguai se defende como pode e busca explorar os erros do Brasil na defesa

84' Hulk arrisca mais uma da intermediária, mas agora Villar faz a defesa em dois tempos

83' Brasil agora pressiona em busca do empate, porém ainda é pouco efetivo no ataque

81' Cartão amarelo para Villar! Goleiro do Paraguai é punido por retardar o reinício da partida

79' Substituição no Brasil! SAI Ricardo Oliveira, ENTRA Jonas

79' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! RICARDO OLIVEIRA! Hulk enche o pé de longe e Villar não encaixa. Atento ao lance, Ricardo Oliveira completa e diminui a desvantagem. Paraguai 2x1 Brasil

77' Paraguai agora fica mais fechado e aposta no contra-ataque para consolidar os três pontos

75' Quinze minutos para o fim do jogo e o Brasil segue desorganizado, criando pouco e sem levar perigo

73' UHHHHHHH! Roque Santa Cruz é lançado e arremata, porém sem força e para defesa segura de Alisson

71' Ricardo Oliveira recebe em profundidade, mas escorrega na hora do chute

70' Substituição no Paraguai! SAI Lezcano, autor do primeiro gol, ENTRA Iturbe, que estreia pela Albirroja

69' Alteração no Brasil! SAI Luiz Gustavo, ENTRA Lucas Lima

67' Dunga agora chama Lucas Lima para aquecer

64' Partida cai de ritmo próximo da metade do segundo tempo

62' Gol anulado do Brasil! Depois de cobrança de escanteio, Gil se apóia no marcador e cabeceia para o fundo do gol, mas o árbitro, acertadamente, invalida o lance

60' INCRÍVEL! Após bate-rebate na pequena área do Paraguai, a bola cai no pé de Hulk, que bate torto. Por sorte, acerta um paraguaio e a bola sai pela linha de fundo

58' Brasil demonstra nervosismo e pouco chega ao ataque

57' Richard Ortiz sai do gramado chorando com dores no joelho

55' Alteração no Paraguai! SAI Richard Ortiz, ENTRA Jonathan Santana

54' Ortiz cai em campo por cima do próprio joelho e fica sentindo dores

52' Brasileiros seguem perdidos em campo e pouco produtivos

50' Paraguaios exploraram bem um descuido da marcação brasileira e ampliaram a vantagem construída

48' GOOOOOOOOL DO PARAGUAI! EDGAR BENÍTEZ! Lucas Barrios faz boa jogada individual e serve Ortiz, que lança em direção a Edgar Benítez. Daniel Alves não afasta e o meia paraguaio toca para o gol. Paraguai 2x0 Brasil

46' Brasil volta com mais disposição na etapa final, mas ainda sem ser criativo

46' Bola volta a rolar no Defensores del Chaco para Paraguai 1x0 Brasil! Albirroja volta sem mudanças

22:49 Equipes voltam para o segundo tempo

22:49 Substituição no Brasil! SAI Fernandinho, ENTRA Hulk

22:48 Dunga prepara entrada de Hulk no lugar de Fernandinho no intervalo

22:46 Já já as equipes voltam a campo para a etapa final. Não saiam daqui

22:43 Já o Brasil teve uma postura mais apática, sendo pouco criativo para armar as jogadas ofensivas. O único lance de perigo foi a bola no travessão de Ricardo Oliveira

22:41 Paraguai foi melhor durante toda a etapa inicial, criando as melhores chances e levando mais perigo. O gol foi recompensa pelo bom desempenho

22:38 Canarinho vai sofrendo sua segunda derrota nas Eliminatórias, já a Albirroja soma, parcialmente, a terceira vitória, sendo a segunda como mandante

22:35 Triunfo faz o Paraguai subir para a 3ª posição, com 11 pontos. Já o Brasil, com a derrota, cai para a 7ª colocação, ficando com oito pontos

45+1' Final de primeiro tempo no Defensores del Chaco para Paraguai 1x0 Brasil! Gol solitário de Lezcano, aos 39, dá vitória parcial à Albirroja

45' Um minuto de acréscimo

44' Cartão amarelo para Samudio! Lateral-esquerdo do Paraguai é punido por falta em Daniel Alves

41' Cartão amarelo para Gustavo Gómez! Zagueiro do Paraguai é advertido por falta dura

39' GOOOOOOOOOOOL DO PARAGUAI! LEZCANO! Richard Ortíz cruza na pequena área e Barrios deixa passar. A bola cai no pé de Lezcano, que chuta quicando e por cima de Alisson, morrendo no fundo do gol. Paraguai 1x0 Brasil

38' Equipes trocam passes, mas pecam no último e desperdiçam a chance de criar bons momentos

36' Jogo cai de ritmo com a proximidade da reta final do primeiro tempo

34' Bola pega na mão de Miranda dentro da pequena área, mas a arbitragem não marca pênalti

33' Apesar de colocar uma bola no travessão da Albirroja, Amarelinha produz pouco

31' Paraguai aposta muito no jogo aéreo, tentando pegar a defesa do Brasil desprevinida

29' Partida começa a ficar mais agitada para ambos os lados, com os mandantes sendo mais incisivos

27' Cartão amarelo para Miranda! Zagueiro do Brasil é advertido por fazer falta dura

27' UHHHHHHHHHHH! Willian tabela com Fernandinho e cruza para Ricardo Oliveira que, de primeira, acerta o travessão

24' Douglas Costa faz bom lance individual, porém bate muito mal e perde boa chance

22' Canarinho mantém baixa produtividade em campo e pouco chega ao setor ofensivo

20' Paraguai mostra forças da torcida e começa a levar perigo ao gol do Brasil, que está perdido em campo

19' UHHHHHHHHHHH! Após novo cruzamento, Gómez cabeceia bem e Alisson faz novo milagre

17' UHHHHHHHHHHHH! Gustavo Gómez, em posição irregular, cabeceia com liberdade após cobrança de falta e acerta a trave. Alisson ainda tocou nela antes de ir ao posto

16' Paraguai procura espaços na defesa da Amarelinha para furar o bloqueio

14' Dunga orienta o time para sair mais organizado ao ataque

12' Albirroja segue bem postada na defesa e se segura bem dos poucos ímpetos brasileiros

11' Canarinho tem início abaixo do esperado e com pouca criatividade

10' Paraguai sai jogando errado na defesa duas vezes, mas o Brasil não aproveita os erros

9' Substituição no Paraguai! SAI Jorge Benítez, ENTRA Roque Santa Cruz

8' Experiente Roque Santa Cruz vai para o aquecimento

7' Jorge Benítez cai em campo sentindo dores musculares e deverá ser substituído

6' Início, apesar de ser movimentado, é pouco objetivo e são raras as chances claras

5' Já o Brasil aposta no contra-ataque, estilo tradicional de Dunga

4' Paraguai não se acomoda em casa e aposta em jogadas laterais

3' Willian recebe com liberdade na entrada da pequena área e dribla dois no mesmo lance, mas bate muito alto

2' Partida tem início movimentado e com uma chegada ofensiva de cada

1' Jogo começa truncado no primeiro minuto

0' Bola rolando para Paraguai x Brasil no Defensores del Chaco! Saída de bola é da Albirroja

Tudo pronto para o jogo! Vai começar no Defensores del Chaco

Seleções se cumprimentam após os hinos e posarão para as fotos

Agora é a vez do hino paraguaio

Hino brasileiro é executado no Defensores

EQUIPES NO GRAMADO!

Hino da Fifa é reproduzido e já já as equipes entram em campo

Seleções finalizam trabalho de aquecimento no Defensores del Chaco. Em breve retornam para execuções dos hinos nacionais e o apito inicial

Destaque nesse começo de ano, meia Rodriguinho renova com Corinthians até 2017

Jogadores da Canarinho estão em campo para o último trabalho antes do jogo

Vitória parcial da Argentina sobre a Bolívia vai fazendo o Brasil entrar em campo já na 5ª colocação, precisando vencer para retornar ao grupo classificatório

A Albirroja tem à disposição: Antony Silva, Alfredo Aguilar, Fabián Balbuena, Ivan Piris, Jonathan Santana, Osvaldo Martínez, Óscar Romero, Roque Santa Cruz, Antonio Sanabria, Lucas Barrios, Hernán Pérez e Juan Iturbe

Paraguai também definido! Albirroja está confirmada com: Villar; Paulo da Silva, Gustavo Gómez, Pablo Aguilar e Samudio; Ortigoza, Richard Ortiz, Derlis González e Édgar Benítez; Dario Lezcano e Jorge Benítez

Goleiros brasileiros sobem para realizar o último aquecimento antes do apito inicial sob misto de vaias e aplausos

No banco, Dunga tem como opções: Diego Alves, Marcelo Grohe, Danilo, Alex Sandro, Felipe, Marquinhos, Oscar, Lucas Lima, Phillipe Coutinho, Gabriel, Jonas e Hulk

Brasil escalado! Seleção vai a campo com: Alisson; Daniel Alves, Miranda, Gil e Filipe Luís; Luiz Gustavo, Fernandinho e Renato Augusto; Willian, Ricardo Oliveira e Douglas Costa

Borges finaliza exames médicos e acerta com América-MG até o fim da temporada

Arquibancadas do Defensores começam a encher para o duelo de logo mais. Seleção mandante sobe ao campo de jogo para aquecer e receber o incentivo da torcida

Delegação do Brasil também se faz presente ao Defensores del Chaco. Paraguaios, inclusive, subiram ao gramado e foram aplaudidos pela torcida

Ônibus do Paraguai acaba de chegar ao estádio da partida, faltando 1h30 para o jogo ter início

Os portões do Defensores del Chaco foram abertos às 18h30 (Brasília). Três horas antes do jogo, 25 mil ingressos haviam sido vendidos à torcida paraguaia, enquanto mil se destinaram aos brasileiros. Quatro setores estão esgotados e dois ainda vendem

Acompanhe conosco os outros jogos desta noite pelas Eliminatórias

Narsingh marca e Holanda bate Inglaterra de virada em Wembley

Já a Colômbia pulou para a 3ª posição, somando 10 pontos e deixando Brasil e Paraguai - que se enfrentam - para trás, tal qual Argentina e Chile, que serão adversários de Venezuela e Bolívia, lanterna e vice-lanterna, respectivamente

Apesar da derrota, o Equador se mantém na liderança, com 13 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Uruguai, que duela agora às 20h com o Peru, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Os peruanos estão na 8ª posição, com apenas quatro pontos ganhos, visando encostar nos classificáveis

Os equatorianos, além de perderem a série invicta nas Eliminatórias, serão os próximos do Brasil. Jogo será em casa e está previsto para o início de setembro

Mostrando forças diante da torcida, os Cafeteros levaram a melhor sobre La Tri por 3 a 1. Os gols foram marcados Bacca, duas vezes, e Sebastián Perez; Arroyo descontou

Abrindo a 6ª rodada, a Colômbia encarou o líder Equador buscando voltar e se consolidar no grupo classificatório à Copa do Mundo de 2018

O duelo desta noite será o último do Brasil antes da disputa da Copa América Centenário, em junho, e das Olimpíadas, em agosto. Assim, os comandados de Dunga só voltarão a jogar pelas Eliminatórias em setembro.

Paraguai ou Brasil poderão terminar a 6ª rodada das Eliminatórias na vice-liderança, caso o Uruguai tropece diante do Peru, às 20h (Brasília), no Estádio Centenário.

Wilmar Roldán será o dono do apito nesta noite, sendo auxiliado Alexander Bonilla e Cristian Achicanoy, ambos colombianos.

BRASIL: Alisson, Daniel Alves, Miranda, Gil e Filipe Luís; Luiz Gustavo, Fernandinho e Renato Augusto; Willian, Ricardo Oliveira e Douglas Costa. Técnico: Dunga.

PARAGUAI: Justo Villar; Bruno Valdez, Paulo da Silva, Pablo Aguilar e Iván Piris; Derlis González, Eduardo Aranda, Víctor Cáceres e Édgar Benítez; Roque Santa Cruz e Nelson Haedo Valdez. Técnico: Ramón Díaz.

PRÉ-JOGO: Sem Neymar, Brasil enfrenta Paraguai em busca de recuperação nas Eliminatórias

O experiente goleiro Justo Villar falou sobre a sua expectativa para o jogo e garante apostar na bola aérea para derrotar o Brasil: "Acredito que temos condições de vencer o Brasil em casa. Vamos impor o nosso ritmo e buscar a vitória. Historicamente somos fortes nas jogadas aéreas e vamos explorar isso", afirmou o camisa 1

O atacante Lucas Barrios, do Palmeiras, reconhece a importância da próxima partida Brasil x Paraguai e do ponto conquistado pela seleção, fora de casa, na última rodada: "Esse ponto feito em Quito irá valorizar ainda mais no decorrer dos jogos. É um ponto valioso. Agora vamos em busca dos três pontos e esperamos que os torcedores nos ajude", comentou.

O treinador Ramon Díaz não deu pistas sobre o time titular no Brasil x Paraguai, mas a equipe tem apenas o desfalque de Celso Ortiz, que teve torção no tornozelo direito. Por ser uma lesão de grau dois, o jogador realizará trabalhos diferenciados além de precisar passar por fisioterapia. Já o meia Rodrigo Rojas é dúvida, pois está com febre alta e está em repouso na sua casa, sem participar das últimas atividades

Depois do empate na última rodada, a Seleção Paraguaia treinou em dois períodos no domingo (27). O técnico Ramon Diaz conduziu as atividades táticas e contou com ajuda da seleção Sub-20 para compor o grupo. Nesta segunda-feira (28), a Albirroja treinou por apenas um período, em Ypané

O treinador ainda elogiou o desempenho da equipe na primeira etapa contra o Uruguai, mas disse que ainda encontra dificuldades para conseguir a evolução: "Primeiro, queria que a minha equipe jogasse como na primeira parte, contra o Uruguai. Evolução quer dizer uma continuidade. Como ter continuidade se você fica 128 dias sem jogar? Você tem que buscar as coisas que fez bem e tentar aprimorá-las. É sempre um recomeço", completou o comandante

Dunga sabe da dificil missão que é enfrentar o Paraguai fora de casa mas, segundo o técnico, o que importa é o resultado: "Vai ser um jogo complicado, é um adversário bom jogando em casa, tem apoio total de seu torcedor, mas a dificuldade varia de um adversário para outro. Na realidade, o que conta é o resultado. Contra o Chile, nós tivemos 3, 4 chances de decidir o jogo e tomamos os gols", analisou

O Brasil tem dois desfalques para a partida de logo mais em jogo Paraguai e Brasil hoje. O zagueiro David Luiz e Neymar cumprem suspensão após levarem o segundo amarelo no confronto diante do Uruguai na sexta-feira (25). Por isso, o treinador convocou o zagueiro Felipe, do Corinthians, e o atacante Gabriel, do Santos, nos lugares dos jogadores suspensos. É a primeira vez que os dois atletas são chamados para a seleção principal

A seleção Brasileira está desde sábado (26) no Rio Grande do Sul fazendo sua preparação para o jogo no Paraguai, o técnico Dunga esboçou a equipe no treinamento do último domingo (27). O time titular foi: Alisson, Daniel Alves, Gil, Miranda e Filipe Luís; Luiz Gustavo, Fernandinho e Renato Augusto; Willian, Douglas Costa e Ricardo Oliveira

As duas equipes já se enfrentaram 76 vezes na história e o Brasil tem larga vantagem com 46 vitórias e 11 derrotas. Em outras 19 vezes aconteceu, porém, o empate prevaleceu. A Canarinho ostenta a marca de ter ficado 17 jogos sem ser derrotado, marcando 166 gols, enquanto o Paraguai colocou a bola na rede por apenas 63

Já o Paraguai ocupa a quarta colocação, com os mesmos oito pontos, acumulando duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Na última partida, a Albirroja empatou com o Equador, fora de casa, também por 2 a 2

A Seleção Brasileira é a terceira colocada, com oito pontos, mas fica à frente da Seleção Paraguaia por conta do saldo de gols superior (3 a 1) ao dos Guaraníes. Na última rodada, ficou no empate em 2 a 2 com o Uruguai, jogando na Arena Pernambuco

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Paraguai x Brasil, válida pela 6ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2018, a ser realizada no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai! Fique conosco!