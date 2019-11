Resultado Corinthians x Ponte Preta pelo Campeonato Paulista 2016 (2-1)

Nosso muito obrigado por mais um jogo conosco e te esperamos na próxima partida. Uma boa noite e até lá!

Timão foi na raça, mesmo com reservas, mesmo com dois pênaltis perdidos e venceu o difícil duelo contra a Ponte.

93' ACABOU!

92' Minuto final de jogo.

91' PEGA, JOÃO CARLOS! Romero sentou o pé no canto esquerdo e o goleiro foi lá pra pegar mais uma!

90' AMARELO, FÁBIO FERREIRA. Romero ia dando o gol para André, Fábio veio deslizando e a bola pega no braço dele. Juiz marcou penal.

89' PÊNALTI!

88' Ponte sentiu o gol. Timão trabalha no meio.

87' Corinthians terá o contra ataque, mas cadencia o jogo.

86' Ponte tenta sair e pressionar!

85' Reta final de jogo.

84' A Fiel explode!

83' O GENERAL! Escanteio batido, Balbuena dividiu contra Douglas Grolli e a testada foi na gaveta, sem chances para o goleiro! E bateu continência para a Fiel.

82' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, BALBUENA, DO TIMÃÃÃÃÃO!

81' JOÃO CARLOS!!!!! Cássio ligou o contra ataque para Romero, que passou para Giovanni. O meia deu um tapa e João Carlos fez um milagre. Escanteio.

80' Renato manda de fora e a bola desvia. Escanteio.

79' Ponte tenta sair para o ataque de forma organizada.

78' NA TRAAAAAAAAAAAAAAAVE! Pressão corinthiana com um bate-rebate danado na área, Rodriguinho manda cruzado, Vilson desvia. A bola caprichosamente pegou na trave e voltou nas mãos do goleiro!

77' Público nesta noite é a mais baixa da história da Arena.

76' AMARELOS, ROMERO E REINALDO: Ainda sob aquela briga.

75' MUDA A PONTE: Cristian entra na vaga de Ravanelli.

74' MUDA O TIMÃO: Giovanni Augusto entra e Danilo sai.

73' Romero recebe, mata no peito, gira, mas cai sozinho. Jogo segue.

72' Jogo bem pegado, truncado, sem grandes chances.

71' E agora é a vez do Timão! Ponte joga no erro.

70' Um bate e rebate danado na frente da área da Ponte, até a bola sobrar para o goleiro João Carlos.

69' Ponte se solta mais. Acredita e passa a atacar. Timão se enerva.

68' AMARELO, EDÍLSON. Carrinho forte em Reinaldo.

67' JOÃO CARLOS! Pancada de Rodriguinho de fora e o goleiro caiu muito bem.

66' AMARELO, VILSON. Pé alto na cabeça de Wellington Paulista.

65' MUDA O TIMÃO: André entra e sai Luciano.

64' Público divulgado com 22.029 pessoas.

63' Danilo não faz bom jogo nesta noite.

62' RESPOSTA! Felipe Azevedo recebe na canhota, corta pro meio, bate colocado e Cássio só olhou.

61' QUE BELO CHUTE! Bate-rebate na entrada da área campineira, Maycon mandou uma chicotada de canhota, mas a bola passou por cima.

60' MUDA A PONTE: Nino Paraíba entra e sai Claysson.

59' Timão tenta por pressão e empurra a Ponte para seu campo.

58' RAPAAAAZ... Quase tivemos porrada após confusão na área da Ponte. Reinaldo e Romero discutiram, Fábio e Luciano foram lá... Que confusão.

57' Edílson cruzou, mas Wellington Paulista afasta em escanteio.

56' Willians toma botinada e Timão tem boa chance de mandar na área da Macaca.

55' Ravanelli é o destaque da Ponte. Jovem meia dita o ritmo.

54' CÁSSIO! Ravanelli sentou o pé de fora e Cássio foi no cantinho para pegar em dois tempos.

53' Edílson arranca pela direita, mas errou passe para Danilo.

52' Romero toma tranco por trás, mas juiz mandou seguir o jogo.

51' Corinthians tenta apertar a marcação no campo de ataque.

50' Ponte não tem pressa para repor a bola. Torcida chia.

49' Edílson mandou de longe e quase mandou a bola em Guarulhos.

48' IMPEDIDO! Maycon enfiou para Luciano, mas o camisa 18 estava impedido. Mal marcado, sairia livre para o gol.

47' Entrada atrasada de Willians em Renato. Posse para a Ponte.

46' Mais jovens corinthianos em campo. Arana tem Maycon como companheiro de base.

45' EQUIPES MUDAM: Jonas sai e Renato entra na Ponte, Maycon entra e Alan Mineiro sai no Timão.

Equipes voltam e teremos mudanças.

Empate justo pela superioridade em momentos diferentes. Mas Timão é mais perigoso pela maior qualidade.

Quando a Ponte parecia atordoada, Cássio falhou e Felipe Azevedo empatou.

Macaca começou melhor, tratou de pressionar, mas aos poucos, Timão foi dominando e abriu o placar. Luciano ainda perdeu um pênalti.

Jogo pegado, disputado e empate nessa primeira etapa. Reservas corinthianos vão sofrendo contra a Ponte.

46' Fim de papo.

45' Minuto final.

44' FÁBIO FERREIRA! Danilo ia deixando Luciano livre, mas Fábio Ferreira cortou na hora H!

43' Ponte se retrai mais. Aguarda em seu campo.

42' UUUUUUHUL! Danilo levanta, Romero testa, mas sem força. Tiro de meta apenas.

41' JOÃO CARLOS! Luciano arriscou de fora e a bola ia no cantinho. Goleiro se esticou todo!

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Ponte dá seu máximo e dificulta muito para o Corinthians.

38' Mesmo com o pênalti perdido, bom jogo do Luciano, que faz bem seu papel de 9.

37' A Fiel não para um minuto!

36' Edílson mandou direto da direita, mas João Carlos pegou firme.

35' Timão novamente tenta trabalhar no campo ofensivo de pé em pé.

34' Teste complicado para os reservas corinthianos. Jogo pegado.

33' E agora Fábio Ferreira toma o tranco de Luciano e posse é campineira.

32' No momento que o Corinthians dominava, a Ponte empata o jogo. Logo após sofrer o gol.

31' FALHA, HEIN CÁSSIO... Chegada pela direita, Jeferson não bateu bem cruzado, Cássio espalmou livre para o meio da área e Felipe Azevedo só empurrou para empatar.

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL, FELIPE AZEVEDO, DA PONTE!

29' Jogada corinthiana pela direita, mas Willians chutou mais o chão do que a bola.

28' E a Fiel canta alto em Itaquera!

27' ARTILHEIRO! Lindo lance corinthiano pela direita, com passagem rápida de Edílson, cruzando para Alan Mineiro bater travado. O rebote cai em Romero, que escapa de três e bate forte, alto, de canhota, sem chances para João Carlos. Explode a Arena.

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, ROMERO, DO TIMÃÃÃÃÃÃO!

25' BATEU MAL... Chute de canhota, rasteiro, no canto direito, telegrafado demais.

24' DE FEN DEU, JOÃO CARLOS!

23' AMARELO, JONAS. Tabela e chegada rápida de Rodriguinho pela meia esquerda, ele avançou e ficou livre, mas Jonas deu um carrinho forte por trás. Penal claro. Vem aí Luciano.

22' PENALTI!

21' Chegada de Jonas pela direita, mas seu cruzamento foi com o tornozelo. Tiro de meta.

20' Timão precisa soltar mais as laterais e ter maior chegada ofensiva.

19' Ponte espelha Corinthians e atua também no 4-1-4-1.

18' Corinthians adianta a marcação e jogo fica muito vivo, muito pegado.

17' Muita gente ainda chegando na Arena.

16' A quantidade de passes errados do Corinthians é de dar dó.

15' Pela primeira vez, Corinthians trabalha ofensivamente com mais homens na área.

14' Marcação pesada da Ponte não dá espaço. Rodriguinho tem marcação individual.

13' Ponte é melhor até pelo mal jogo que faz o meio corinthiano, que não dá sequencia de jogadas ofensivas.

12' QUE ISSO? Falha de Alan Mineiro, chegada forte pela direita, Edílson afastou mal, Felipe Azevedo tentou de puxeta, mas isolou.

11' Reinaldo tentou no meio de três, mas a marcação corinthiana se deu melhor com o domínio.

10' Por enquanto, nada muito animador. Equipes marcam e erram muito. Anormal mesmo apenas a força da Fiel.

9' Ponte marca bem na intermediária e fecha espaços corinthianos.

8' Boa jogada de Romero pela direita, sofre o toque por baixo de Reinaldo, mas lance foi na bola.

7' Felipe Azevedo receba na esquerda, corta para o meio, mas isola o chute. Posse corinthiana.

6' Uma vitória hoje garante a melhor classificação da primeira fase, mesmo com três rodadas para o fim.

5' Timão marca forte e torcida pega no pé junto com o time.

4' Fiel torcida canta alto em Itaquera.

3' Juiz não quer dar margem para jogadas físicas e marca muitas faltas.

2' Corinthianos mostram muita raça nesse começo em cada dividida.

1' Reservas corinthianos contra força máxima de Série A.

0' COMEÇOU!

A Ponte com seu terceiro uniforme. Camisa amarela, calção azul e meias azuis.

Corinthians com seu uniforme principal. Camisa branca com mangas pretas, calção preto e meias brancas.

Tudo pronto. Equipes perfiladas, definidas e posicionadas.

Apenas dois titulares de um lado. No outro, força máxima. Promessa de jogo bom.

Público faz sua festa. Fiel se faz presente. É a reta final!

Perfilados, execução do Hino Nacional Brasileiro.

Equipes sobem ao gramado da Arena Corinthians!

Torcida chegando em pouco número. Hoje, podemos ter o pior público da arena, ainda assim com mais de 20 mil pessoas.

Os times entrarão no gramado para o processo de aquecimento. Daqui a pouco a bola rola.

A Macaca Querida tem João Carlos; Jeferson, Douglas Grolli, Fábio Ferreira, Reinaldo; Jonas, João Vitor, Clayson, Ravanelli, Felipe Azevedo; Wellington Paulista. Técnico: Alexandre Gallo.

O Bi Campeão do Mundo vai a campo com Cássio; Edílson, Vilson, Balbuena, Arana; Willians; Romero, Alan Mineiro, Rodriguinho, Danilo; Luciano. Técnico: Tite.

Equipes definidas em Itaquera! Vamos com as escalações!

Torcida segue chegando na Arena Corinthians. Em 2016, o Timão está invicto, com oito vitórias em oito jogos e apenas um gol sofrido!

As equipes chegarão em instantes. Vestiários prontos para a partida.

Os portões foram abertos e o público vai chegando. Há ingressos sendo vendidos nas bilheterias da arena.

Para essa noite, o Timão vai com equipe reserva mesmo em casa. Domingo teremos o dérbi contra o Palmeiras aqui na VAVEL.

É um confronto histórico. Em 1977, foi contra a poderosa Ponte Preta que o Corinthians quebrou o jejum de 22 anos sem títulos.

No Brasileiro, Timão venceu em casa e passou sufoco em Campinas, ao empatar no minuto final.

No ano passado, o duelo decididiu um semifinalista. Na mesma arena, deu Corinthians, com gol solitário de Renato Augusto.

É duelo de série A. Os dois times vem marcado por duelos equilibrados e nos estaduais, os dois times vem com encontros marcantes.

A expectativa é que tenhamos cerca de 25 mil pessoas. Fim de mês, ambições e clima podem não ajudar no público.

A Arena Corinthians será o palco da partida entre Corinthians x Ponte Preta, válida pelo Paulistão 2016.

FIQUE DE OLHO Corinthians e Ponte Preta: Maycon, volante. Cria da base, teve seu contrato renovado e sua multa aumentada para 100 milhões de reais. Destacado até por Ellias, Maycon surge como nova promessa do futebol brasileiro.

FIQUE DE OLHO Corinthians x Ponte Preta: Welligton Paulista, atacante. Veterano do futebol, o centroavante tem presença de área, boa bola aérea e costuma deixar seus gols em times grandes.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Paulista 2016.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 1ºD Corinthians 29 12 3ºB Ponte Preta 16 12

Guia VAVEL do Paulistão 2016

A rivalidade entre estes quatro times, que figuram no grupo das maiores equipes do Brasil, está marcada na história desta competição. Outros 12 clubes já venceram a principal divisão do futebol paulista ao longo de sua história, que contou com a participação de 102 clubes diferentes.

Seu atual campeão é o Santos, vencedor da edição de 2015, quando conquistou seu vigésimo primeiro título na competição. O maior campeão da competição é o Corinthians, com 27 conquistas. Além do Timão, os maiores campeões são o Palmeiras com 22 títulos, e Santos e São Paulo com 21.

O que difere esta das outras edições acontecerá na parte debaixo da tabela. Serão seis os rebaixados. Dois a mais do que nas edições passadas, dando início à um novo campeonato no ano que vem, com menos equipes e datas. Os seis piores, independente do grupo, descem de categoria.

A decisão será em duas partidas, sem gol qualificado. Em caso de resultados iguais, a disputa será nos pênaltis, tanto na decisão quanto nas fases anteriores de mata-mata.

Definidos os dois primeiros por chave, aí sim eles se enfrentam em jogo único de quartas-de-final. Após jogo na casa do melhor classificado, o vencedor avança para a semifinal, em mais um jogo único, na casa do melhor rankeado.

No torneio deste ano serão 20 equipes, divididas em quatro grupos com os grandes sendo cabeças-de-chave. Os times enfrentam rivais das outras chaves, buscando uma das duas vagas por grupo.

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Santos Palmeiras São Paulo Corinthians Botafogo Ponte Preta XV de Piracicaba Red Bull Brasil Oeste Ituano Audax Água Santa Linense Novorizontino Ferroviária Mogi Mirim São Bento São Bernardo Capivariano Rio Claro

Enfraquecida, a APEA não resistiu e acabou extinta após a temporada de 1936. Entre 1937 e 1941, a nova entidade se consolidaria — foi rebatizada para Liga de Futebol Paulista (em 1937), Liga de Futebol do Estado de São Paulo (de 1938 a 1940) e, por fim, Federação Paulista de Futebol (desde 1941).

Em meados dadécada de 1930, ocorreu a última cisão no futebol local, novamente por conta de disputas acerca do profissionalismo. Fundou-se então a Liga Paulista de Futebol, com a participação de Corinthians e Palestra Itália, os dois principais times paulistas da época.

Em 1926, o Paulistano liderou uma nova cisão, por ser contrário à profissionalização do futebol paulista. Ferrenho defensor do amadorismo, o clube rompeu com a APEA e decidiu criar uma nova liga, denominada Liga de Amadores de Futebol (LAF). Por três temporadas, o futebol paulista teve dois campeonatos estaduais paralelos, até a desintegração da LAF em 1930.

A nova entidade, que organizou seu primeiro campeonato paralelo ao torneio da LPF em 1913, defendia uma competição menos elitista. Após quatro temporadas com duas edições paralelas, a APEA prevaleceu sobre a LPF, que acabou extinta. A maior parte dos seus clubes da LPF disputaria o torneio que se considera atualmente a Segunda Divisão.

O primeiro Campeonato Paulista foi organizado em 1902 pela Liga Paulista de Foot-Ball (LPF), entidade fundada em 1901, e contou com 10 equipes da capital. Na década de 1910, ocorreu a primeira cisão no futebol paulista, resultando na fundação da Associação Paulista de Esportes Atléticos (APEA).

Atualmente, o torneio da Primeira Divisão Paulista é disputado por 20 equipes e normalmente realizado entre janeiro e meados de maio da temporada do futebol brasileiro. Este ano será realizada a 124ª edição do torneio.

O Campeonato Paulista é a liga de futebol mais antiga do Brasil, esta que vem sendo realizada ininterruptamente desde 1902, e teve como primeiro campeão o São Paulo Athletic

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Corinthians x Ponte Preta válido por mais uma rodada do Campeonato Paulista 2016! Fique conosco nesta grande partida.