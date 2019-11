Resultado Fluminense x Bangu pelo Campeonato Carioca 2016 (1-0)

Obrigado a todos pela audiência. Até a próxima rodada. Continuem acompanhando toda a cobertura da VAVEL Brasil pelo esporte no mundo. Siga a VAVEL Brasil nas redes sociais Twitter e Facebook.

Na próxima rodada o Fluminense enfrentará o Madureira, no Moacyrzão, sábado (2), às 18h30 (de Brasília). No mesmo dia, só que às 15h30, o Bangu recebe o Boavista no Moça Bonita.

Com a vitória sobre o Bangu, o Fluminense encerrou o mês de março invicto. Apesar de toda crise e troca de treinador, o Tricolor não perdeu no mês.

Com a derrota, o Bangu segue na lanterna com apenas um ponto. A equipe ainda tem chances de classificação para a fase final do estadual, mas as chances são mínimas.

Com a vitória, o Fluminense agora soma oito pontos e está em segundo lugar, um ponto atrás do Vasco, que joga daqui a pouco contra o Flamengo.

Apesar da imagem mostrar que o lateral Guilherme, do Bangu, fez contra, o árbitro colocou na súmula que o gol foi do Gustavo Scarpa.

49' FIM DE JOGO!

48' Fluminense cobra curto e prende a bola.

47' Scarpa cobra falta direto para o gol e o goleiro Célio espalma para escanteio.

45' Acréscimos: +3 minutos.

41' QUASE!!! Após boa triangulação entre Scarpa, Magnata e Marcos Junior, o veterano finaliza de cara para o gol, mas a bola bate na defesa.

37' SUBSTITUIÇÃO NO BANGU: Sai Léo Garcia, entra Marlon.

36' QUASE O EMPATE! Mauro lança Carlinhos em velocidade, e o atacante chuta cruzado na saída de Cavalieri. A bola passa pertinho do gol, mas sai. A melhor chace do Bangu na partida!

30' Almir cobra escanteio fechado e Cavalieri fica com a bola.

30' Fred ainda não marcou gol sob o comando de Levir Culpi. O camisa 9 tem seis gols no Campeonato Carioca.

29' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Sai Fred, entra Magno Alves.

27' QUASE! Fred enfiou bela bola para Scarpa invadir a área, mas a finalização do meia saiu por cima.

24' QUASE O SEGUNDO! Após cruzamento da esquerda, Fred tentou a finalização e o goleiro Célio defendeu. No rebote, o chute saiu prensado por cima do gol.

23' SUBSTITUIÇÃO NO BANGU: Sai William Amendoim, entra Mauro Silva.

23' SUBSTITUIÇÃO NO BANGU: Sai Igor de Paula, entra Carlinhos.

20' Jogo recomeça após parada técnica.

CURIOSIDADE: Os antigos placares eletrônicos do Maracanã estão instalados aqui no estádio Giulite Coutinho.

20' No replay fica claro que o gol do Fluminense foi contra do lateral Guilherme, e não do Scarpa. Fica o aguardo da súmula do árbitro para definir de quem foi o gol.

20' Parada técnica em Edson Passos.

20' ISOLOU! Mais uma chegada do Flu pela esquerda com Wellington Silva, que cruzou buscando Marcos Junior. A zaga do Bangu afastou e a bola sobrou com Pierre, fora da área, que chutou forte, mas mandou longe.

17' Giovanni tenta o lançamento, mas a bola vai muito forte e sai pela linha de fundo. Só tiro de meta para o Flu.

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO FLUMINENSE!!! GUSTAVO SCARPA!!! Após boa jogada de Marcos Junior, o atacante cruzou para área e Gustavo Scarpa chegou junto com o lateral Guilherme para empurrar para o fundo do gol. Flu na frente.

12' Flu insiste nos cruzamentos e dá espaços para o Bangu no contra-ataque. Jogo em aberto.

11' QUE PERIGO! Fred recebeu lançamento dentro da área, dominou e soltou a bomba. Célio espalmou para escanteio.

7' QUASE! Na cobrança de Almir, a bola tinha endereço, mas ficou na rede pelo lado de fora.

6' Gum comete falta da entrada da área em Almir. Ano passado ele marcou assim contra o Flu. Chance perigosa.

4' Na cobrança de Scarpa, a zaga do Bangu afastou. Na sequência, a bola seguiu com o Flu. Marcos Junior buscou o cruzamento, mas a bola saiu baixa e a zaga afastou.

4' Flu começa o segundo tempo apostando nos cruzamentos. Tricolor tem oportunidade no escanteio agora.

3' Jonathan cruza da direita, Fred cabeceia mas a bola para na zaga do Bangu.

1' UUUUUUUH!!! Fluminense começa o segundo tempo quase abrindo o placar. Após cruzamento da esquerda de Wellington Silva, a bola foi desviada e sobrou para Marcos Junior na segunda trave, que bateu cruzado para fora. Por pouco o meia Cícero não chegou na bola.

0' Começa o segundo tempo!

0' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Sai Osvaldo, entra Marcos Junior.

0' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Sai Gerson, entra Douglas.

Equipes retornam para o segundo tempo. Flu tem alterações.

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

46' Magnum cruza para área do Flu, mas Cavalieri sai do gol e fica com a bola.

45' Acréscimos: +2 minutos.

44' CARTÃO AMARELO PARA GIOVANNI CARIOCA! Por falta em Gustavo Scarpa.

44' Bangu tenta contra-ataque após escanteio do Flu, mas zaga tricolor se recupera no lance evitando que o cruzamento chegasse para Igor de Paula na pequena área. Na saída em contra-ataque do Flu, Scarpa é parado com falta.

43' Flu chega pela direita e ganha nova oportunidade em escanteio. Scarpa cruza e Henrique, por pouco, não concluiu pro gol. Zaga do Bangu afasta.

42' Fluminense aperta a marcação e dificulta o trabalho de bola do Bangu.

41' Bangu troca passes no campo de ataque, mas não consegue invadir a área do Flu.

40' Em fair-play, Flu devolve a bola para o Bangu. Jogo recomeça após atendimento ao Jonathan, que já retornou.

38' Jonathan ficou caído no chão após dividida com Guilherme. Bangu colocou a bola para fora para atendimento médico ao lateral-direito do Flu.

38' Bangu tenta chegar pela esquerda. Após cruzamento, a bola atravessou toda grande área e ficou ainda com a equipe alvirrubra na direita.

37' Na cobrança de escanteio de Scarpa, Fred desviou de cabeça para fora, sem perigo.

34' Goleiro do Bangu fica no chão e pede atendimento médico.

34' QUE DEFESA! Na cobrança de falta de Gustavo Scarpa, o goleiro Célio se esticou e espalmou para escanteio. Quase o primeiro gol do jogo.

32' Fred foi derrubado na entrada da área, quase dentro da grande área. Flu tem uma falta perigosa a seu favor. Torcida se empolga.

29' Flu ganha escanteio. Scarpa cruza, Gum cabeceia, mas não pega em cheio e manda sem direção.

25' Wellington Silva se choca com Amendoim dentro da área do Bangu após lançamento de Cícero e cai. O árbitro manda seguir.

24' Gerson recebe dentro da área, dribla e cruza para Fred. O capitão chuta prensado e a bola vai pela linha de fundo.

22' QUASE! Scarpa cruzou da direita, a bola passou por toda a grande área e o goleiro Célio só olhou. Osvaldo apareceu na segunda trave e mandou por cima.

21' Jogo recomeça após parada técnica.

20' Nenhuma grande oportunidade até o momento no jogo. Muita troca de passes do Flu, que tem 69% de posse de bola, mas o goleiro Célio ainda não fez uma grande defesa. Bangu também não ameaçou Cavalieri.

20' Parada técnica no Edson Passos.

18' Flu ganhou escanteio. Gustavo Scarpa cobrou baixo na primeira trave e facilitou para a zaga do Bangu afastar.

16' Pierre cruza da entrada da área buscando Fred, mas a zaga corta.

15' Flu tem 69% de posse de bola nesse início de jogo.

14' Em maior número, a torcida do Fluminense apoia o time.

13' Fluminense ainda sente dificuldades para furar o bloqueio do Bangu. Tricolor trabalha bastante a bola.

11' Almir cobra falta para dentro da área, a bola passa por todo mundo e fica com Diego Cavalieri.

8' UUUUH!!! Gustavo Scarpa tentou driblar todo mundo e invadir a área pelo meio, mas acabou desarmado. Na sequência, Cícero ficou com a bola e soltou a bomba, mas a bola saiu por cima.

6' Igor é lançado dentro da área e cai após choque com Gum. Árbitro mandou seguir.

4' Bangu chega pela esquerda, Almir invade a área e tenta o cruzamento. Henrique corta.

2' Osvaldo cruza da direita, mas a zaga do Bangu faz o corte.

1' Fluminense trabalha mais a bola e busca espaços para atacar.

0' Começou o jogo!

O Fluminense veste a camisa tricolor, short e meião nas cores grená. O Bangu joga com sua tradicional camisa alvirrubra, com short e meião na cor branca.

Equipes entram em campo. O jogo vai começar.

Um cão invadiu o gramado antes do início da partida. Bombeiros têm dificuldades para retirá-lo do campo.

Jogadores do Fluminense e do Bangu encerraram aquecimento no gramado e retornaram aos vestiários. Daqui a pouco retornam ao campo para o início da partida.

Os jogadores de Bangu e Fluminense realizam aquecimento no campo de jogo. A bola rola às 19h30, fique ligado!

SUPLENTES DO BANGU: André, Marlon, Luan Sérgio, Mauro Silva, Daniel, Sylvestre e Carlinhos.

BANGU CONFIRMADO: Célio; Léo Garcia, Rafael Henriques, Arthur Sanches e Guilherme; Giovanni Carioca, Júnior, Magnum e Almir; Willian Amendoim e Igor de Paula.

SUPLENTES DO FLUMINENSE: Julio César, Marlon, Giovanni, Douglas, Felipe Amorim, Marcos Junior e Magno Alves.

FLUMINENSE CONFIRMADO: Diego Cavalieri; Jonathan, Gum, Henrique e Wellington Silva; Pierre, Cícero, Gerson e Gustavo Scarpa; Osvaldo e Fred.

O Fluminense não perde para o Bangu desde 1998, quando foi derrotado em Moça Bonita. De lá para cá, foram 18 jogos com 13 vitórias e cinco empates. Das 13 vitórias, são nove seguidas. Desde 2002, quando empataram sem gols no Maracanã, o Flu não sabe o que é tropeçar contra o Bangu. São 14 anos sem tropeços. E essa não é a maior invencibilidade do Tricolor diante dos rivais. A maior são 21 jogos sem derrotas, no período entre 1969 e 1980.

A ultima vez que Fluminense e Bangu se enfrentaram na final do Campeonato Carioca foi em 1985. O Bangu tinha a vantagem do empate, mas com gols de Romerito e Paulinho, o Flu foi campeão ao vencer por 2 a 1.

Já na era do Maracanã, Fluminense e Bangu disputaram três decisões. Em 1951, o Flu venceu o primeiro jogo da final por 1 a 0 e o segundo jogo por 2 a 0, sagrando-se campeão no histórico time liderado por Telê Santana. Em 1964, novamente se esbarraram na final e o Flu venceu os dois jogos outra vez: 1 a 0 e 3 a 1.

Fluminense e Bangu já decidiram o Campeonato Carioca quatro vezes. Em 1933, na primeira decisão entre os dois, o Bangu levou a melhor e goleou o Flu por 4 a 0 em jogo realizado em Laranjeiras, a casa Tricolor.

Fluminense e Bangu é um dos confrontos mais tradicionais do Campeonato Carioca. São mais de 100 anos. É um 'clássico' centenário, que já foi final do estadual diversas vezes. Nos primórdios do futebol carioca, havia grande rivalidade entre os dois clubes: os jovens nobres do Fluminense de um lado, os operários do Bangu do outro. Quando o Fluminense ia ao campo do Bangu, na Rua Ferrer, o clima era hostil: muitas vezes, os jogadores e torcedores tricolores precisavam fugir de pedradas.

TABU: Desde o dia 8 de abril de 1998 que o Bangu não sabe o que é vencer o Fluminense. Na ocasião, o Alvirrubro venceu por 2 a 1, no estádio Moça Bonita. De lá para cá, foram 18 jogos com 13 vitórias do Flu e cinco empates.

Na história do Campeonato Carioca, Fluminense e Bangu já se enfrentaram em 203 jogos. O Tricolor venceu 127 vezes, enquanto o Alvirrubro venceu apenas 42 vezes. Foram 34 empates. O Flu marcou 465 gols nos 203 jogos, o Bangu balançou as redes tricolores em 239 vezes.

O JOGO: O Flu saiu na frente com Fred aos 22 minutos do primeiro tempo, que finalizou de primeira após receber cruzamento de Wellington Silva pela direita. Na segunda etapa, o Bangu empatou aos 30 minutos com belo gol de falta de Almir. Mas, aos 39 minutos, Robert desempatou o jogo para o Flu com outro belo gol, só que de cobertura, na saída do goleiro.

Em 2015, Fluminense e Bangu se enfrentaram no Maracanã pelo Campeonato Carioca. O Tricolor levou a melhor e venceu o jogo com gols de Fred e Robert. O Bangu marcou com Almir, de falta.

Elton Azevedo, auxiliado por Jackson Lourenço Massara dos Santos e Daniel do Espírito Santo Parro, apita a partida.

FIQUE DE OLHO: O experiente Almir é o grande ídolo do Bangu e a grande esperança da equipe.

FIQUE DE OLHO: Fred ainda não marcou gols sob o comando de Levir Culpi. O atacante busca seu primeiro tento com o novo treinador. É o artilheiro do clube no ano.

PENDURADOS: No Bangu, os meias Junior e Magno estão pendurados. Caso levem cartão amarelo, desfalcarão a equipe contra o Boavista na próxima rodada.

PENDURADOS: No Fluminense, o volante Pierre e o zagueiro Gum estão pendurados. Caso levem cartão amarelo, desfalcarão o Flu na próxima rodada contra o Madureira.

QUEM ESTÁ DE FORA: O Bangu não possui desfalques.

QUEM ESTÁ DE FORA: O Fluminense não poderá contar com o atacante Richarlison, que ainda se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo, sofrida logo após retornar as atividades depois de uma cirurgia no pé.

O Bangu iniciou a segunda fase do Campeonato Carioca perdendo para o Vasco por 1 a 0. Na segunda rodada, perdeu para o Volta Redonda por 3 a 1. Já na rodada anterior, parecia que venceria o Madureira e conquistaria a primeira vitória. Mas, no último minuto, a vitória escapou e a equipe ficou apenas no empate por 2 a 2.

Nessa segunda fase do Campeonato Carioca, o Fluminense iniciou com dois classicos seguidos e conseguiu dois empates. Na rodada anterior, venceu o Boavista com facilidade pelo placar de 3 a 0 e entrou no G-4.

Depois de um momento de crise, com demissão de treinador, mudanças na diretoria e jogador pedindo para deixar o clube, o Fluminense está em paz. Desde que Levir chegou, o clube não perdeu e ainda garantiu vaga na final da Primeira Liga.

Após três rodadas já jogadas, o Fluminense está em 3º lugar com cinco pontos, dentro do grupo dos quatro classificados para a semifinal do Campeonato Carioca. Já o Bangu, soma apenas um ponto - igual o Madureira, e está na lanterna. O clube ainda não venceu nessa segunda fase.

CURIOSIDADE: O estádio recebe o nome de Giulite Coutinho em homenagem ao ex-presidente do America e da CBF. Em sua gestão, foi construída a Granja Comary, o centro de treinamento da Seleção Brasileira, em Teresópolis.

O palco do jogo será no estádio Edson Passos - ou também conhecido como estádio Giulite Coutinho. Localizado no munícipio de Mesquita, no Rio de Janeiro, o estádio pertence ao America.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora o tempo real de Fluminense x Bangu. O jogo é válido pela 4ª rodada da segunda fase da Taça Guanabara. A bola rola às 19h30 (de Brasília). Fique ligado conosco!