Resultado Fortaleza x Bahia na Copa do Nordeste 2016 (1-2)

23:42 Com o resultado desta noite, o Bahia vai jogar pelo empate ou até uma derrota por 1 a 0 no jogo da volta, que será realizado no próximo domingo (3). Já o Fortaleza precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com a vaga. Em caso de um 2 a 1 favorável ao Leão do Pici, a vaga será definida nos pênaltis.

48’ Fim de jogo! O Bahia abre vantagem no primeiro jogo vencendo o Fortaleza por 2 a 1, de virada.

47’ Lomba! Jean Mota chuta forte de longa e obriga o goleiro baiano a fazer boa defesa.

46’ Fortaleza pressiona em busca do empate nesses últimos minutos.

45’ Três minutos de acréscimos.

43’ Amarelo! Willian Simões mata o contra-ataque do tricolor baiano e recebe cartão.

41’ Lomba! Anselmo domina pela esquerda e cruza na área para Juninho, que chega cabeceando e para no arqueiro baiano.

38’ Berna! Luisinho aproveita corte errado da defesa leonina, chuta buscando o canto e Ricardo Berna salva o terceiro gol.

37’ Uuuhhh! Leoninos trocam passes na entrada da área e servem Anselmo, que domina bem e acerta belo voleio, mas Marcelo Lomba faz boa defesa.

33’ Willian Simões cobra a falta e manda longe da meta.

33’ Torcida do Fortaleza canta “Eu acredito”. Equipe tem uma falta perigosa para cobrar.

31’ Última alteração no Fortaleza: Sai: Felipe. Entra: Clebinho.

31’ Última alteração no Bahia: Sai: Lucas Fonseca. Entra: Robson.

29’ Uuuhhh! Felipe levanta a bola na área, Lomba afasta mal e Edimar pega o rebote. Ele chuta de primeira e por muito pouco não empata o jogo.

27’ Modificação no Bahia: Sai: Edigar Junio. Entra: Henrique.

25’ Alteração no Bahia: Sai: Paulo Roberto. Entra: Júnior Ramos.

23’ Uuuhhh! Eduardo aciona Jean Mota na esquerda e ele chuta bem, cruzado. A bola passa muito perto da meta.

20’ Alteração no Fortaleza: Sai: Moacir. Entra: Eduardo.

19’ Thiago Ribeiro recebe pela esquerda, puxa para o meio e chuta errado.

18’ Bahia fecha bem os espaços e não deixa o time mandante fazer pressão. Visitantes, entretanto, só tentam atacar no erro do adversário.

16’ Moacir faz boa jogada pela direita, no entanto, adianta demais e a bola sai pela linha de fundo.

12’ Jean Mota recebe na entrada da área e chuta forte, mas a bola fica na defesa baiana.

10’ Lomba! Anselmo acerta lindo passe para Éverton, que entra livre pela esquerda, fica de cara para o gol e chuta. Marcelo Lomba, entretanto, fecha bem o ângulo e salva o Tricolor de Aço.

10’ Fortaleza trabalha mais a bola no campo de ataque, buscando espaços na defensiva baiana para empatar o confronto.

7’ Lima! Luisinho recebe pela direita, coloca velocidade e cruza rasteiro para Edigar Junio, que parece livre na pequena área, mas é impedido de finalizar por conta do zagueiro Lima. O defensor mandou para escanteio.

5’ Segue o jogo! Willian Simões faz ótima jogada individual, entra na área pelo lado esquerdo e acaba se jogando. Em cima do lance, o árbitro ignora os pedidos de pênalti e manda o jogo seguir.

3’ Uuuhhh! Éverton cobra falta buscando o ângulo direito e por muito pouco não acerta. Quase o empate do Leão.

2’ Falta perigosa! Feijão derruba o lateral-direito Moacir na entrada da grande área. Ótima chance para o tricolor cearense.

1’ Fortaleza começa a etapa final trabalhando a bola no meio-campo, procurando espaços para atacar.

0’ Começa o segundo tempo!

22:53 O Fortaleza voltou com uma alteração. Daniel Sobralense saiu para a entrada de Juliano. Bahia continua com a mesma equipe.

22:52 Os dois times já estão no campo de jogo.

47’ Fim do primeiro tempo!

47’ Uuuhhh! Anselmo aproveita cruzamento pela esquerda se jogando na bola, que passa muito perto da meta.

46’ Berna! Hayner faz ótima jogada pela direita, cruza na área e Thiago Ribeiro pega de primeira, no entanto, não faz o gol por conta do goleiro leonino, que salva de maneira incrível.

43’ Fortaleza busca pressionar pela direita, mas Eder aparece bem e afasta o perigo em favor do tricolor baiano.

41' Donos da casa tentam esboçar reação, mas sem levar perigo

38' Visitantes cresceram após ficar em desvantagem e conseguiram deixar tudo igual

36' GOOOOOOOOOOOL DO BAHIA! JUNINHO, DE NOVO! É a virada do Esquadrão de Aço. Juninho novamente bate livre de fora da área e Ricardo Berna não segura. Fortaleza 1x2 Bahia

34' Bahia cresce no jogo e começa a se aproximar da área do Fortaleza com mais frequência

31' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAHIA! JUNINHO! Thiago Ribeiro serve Juninho, que carrega da esquerda ao meio, acha espaço e arrisca de fora da área. A bola pega efeito e tira Ricardo Berna do lance. Fortaleza 1x1 Bahia

29' Cartão amarelo para Hayner! Lateral-direito do Bahia é advertido pela arbitragem

29' Moacir faz grande jogada pela direita e serve Daniel Sobralense, que bate em cima da defesa. Em seguida, Everton chuta em direção ao gol, mas fica em Lucas Fonseca

27' Everton serve Juninho com perfeição, porém a arbitragem marca impedimento

25' Fortaleza usa fator casa para pressionar, mas ainda não consegue ser eficaz o suficiente para ampliar a vantagem

23' Cartão amarelo para Feijão! Volante do Bahia é punido por falta em Everton

20' Edigar Junio recebe no meio da defesa, se vê livre de marcação e resolve arriscar ao gol, mas manda para fora. Paulo Roberto passava livre e ficou na bronca por não receber o passe

18' Thiago Ribeiro é um dos jogadores mais lúcidos no setor ofensivo do Esquadrão, porém pouco leva perigo

15' Jogo segue equilibrado e com as duas equipes chegando ao ataque, porém sem sucesso

12' Esquadrão não intimida fora de casa e vai para cima, contudo para na boa marcação dos cearenses

10' Leão tenta mostrar que está disposto a abrir boa vantagem, porém esbarra nos próprios erros

8' No momento em que marcou o gol, Juninho se chocou com a trave e ficou sentindo, mas retornou ao gramado

6' GOOOOOOOOOOOOL DO FORTALEZA! JUNINHO! Daniel Sobralense dá belo lançamento na esquerda para Éverton, que bate cruzado. Juninho, com liberdade, aparece na área para abrir o placar. Fortaleza 1x0 Bahia

4' Partida começa movimentada, com boa movimentação ofensiva dos dois lados

2' Fortaleza defende invencibilidade de mais de um ano no Castelão, quando foi derrotado pelo rival Ceará

0' Bola rolando na Arena Castelão para Fortaleza x Bahia!

Jogadores perfilados para execução do hino nacional

EQUIPES NO GRAMADO!

O Fortaleza, inclusive, havia sido punido com perda de um mando de campo por confusão entre membros de sua torcida com torcedores do Sport. Conseguiu no STJD, porém, efeito suspensivo para jogar no Castelão

Movimentação é muito intensa nas redondezas da Arena Castelão e o trânsito deixa o estádio vazio no momento

As equipes chegam ao confronto de logo mais motivadas por terem conquistado bons resultados, no final de semana, pelos respectivos Estaduais. Os cearenses empataram com o rival Ceará e se garantiram antecipadamente nas semifinais, já os baianos venceram o Bahia de Feira e também foram à próxima fase

Jogadores do Leão do Pici também sobem ao gramado para a última atividade antes do apito inicial

Elenco do Esquadrão de Aço está no campo do Castelão para realizar o último aquecimento

Banco do tricolor baiano: Jean, Robson, Marlon, Junior Ramos, João Paulo, Henrique, Zé Roberto, Geovane Itinga e Rômulo

Bahia escalado! Marcelo Lomba; Hayner, Lucas Fonseca, Éder e João Paulo Gomes; Feijão, Paulo Roberto e Juninho; Luisinho, Thiago Ribeiro e Edigar Junio

Banco do Leão do Pici: Erivelton, Leonardo Luiz, Max Oliveira, Bruno Melo, Juliano, Núbio Flávio, Clebinho, Eduardo, Hudson e Dudu Cearense

Fortaleza escalado! Berna; Moacir, Lima, Edimar e Willian Simões; Felipe, Jean Mota, Éverton e Daniel Sobralense; Juninho e Anselmo

Vestiário dos visitantes já pronto para o confronto

Fora de casa nesta temporada, o Esquadrão disputou oito partidas, saindo vencedor em sete e empatando apenas uma, totalizando 91% de aproveitamento

Pela Copa do Nordeste, torneio do jogo de hoje, foram seis partidas, com o Bahia vencendo todos, com destaque para o confronto de 1998. Naquele ano, o Esquadrão aplicou uma goleada de 7 a 1 sobre o rival, com gols marcados por Edmundo, quatro vezes, Carlinhos Baiano, Guga e Juninho; Frank descontou

Os dois tricolores se enfrentaram em 42 oportunidades e o Esquadrão de Aço leva vantagem sobre o Leão da Pici. O baiano saiu vitorioso em 19 partidas contra 11 do cearense, sendo que 12 foram empate. Desses, o Bahia marcou 78 gols, enquanto o Fortaleza, 55

Embalados, Fortaleza e Bahia duelam pelo jogo de ida das quartas do Nordestão

O volante Juninho, peça garantida entre os 11 dos baianos, ressalta que o mata-mata exige uma atenção maior do elenco: "É uma outra competição. O Bahia precisa saber jogar com inteligência para não ser surpreendido, inclusive com gols dentro de casa. O Fortaleza tem um bom time, com jogadores experientes e temos que buscar estar 100% focados no jogo", declarou o jogador

O zagueiro Lucas Fonseca, o lateral João Paulo Gomes, que deve ser o substituto de Moisés logo mais, e o atacante Henrique voltaram a ser relacionados e são opção para o comandante do Esquadrão de Aço

Já o meia Danilo Pires até desceu para o campo no último treino, mas fez apenas um treino físico à parte. O lateral Moisés será poupado, pois retornou de contusão no último domingo (27) contra o Bahia de Feira, e jogou os 90 minutos

Para manter a invencibilidade ou até os 100% de aproveitamento, o técnico Doriva não poderá contar com o lateral Tinga, ex-Fortaleza, o volante Yuri e o artilheiro Hernane, que estão no DM. Se junta a eles o cabeça de área Gustavo Blanco, depois de realizar um tratamento de fisioterapia e ser vetado

"Não vamos abrir pra ninguém, vamos jogar buscando a vitória. Eu almejo sempre a vitória. Nunca fui de expor nenhum jogador e, o que tinha de ser tratado de maneira interna, já foi tratado. Sou um cara muito disciplinado e, desde que cheguei, passei isso aos atletas", disse

Com isso, Max Oliveira e Daniel Sobralense voltam a ser opção no banco de reservas da equipe cearense. Juliano foi escolhido para ser o substituto de Pio no meio pelo técnico, que demonstra motivação para o duelo e minimizando a ausência do cabeça de área

Entretanto, o zagueiro Lima, que se recuperou de dores musculares, e o atacante Juninho, recuperado de uma virose, voltam à titularidade no Leão

Há sete jogos sem perder, sendo cinco vitórias e seis sob o comando de Marquinhos Santos, o Fortaleza terá o desfalque apenas do volante Pio, suspenso após ser expulso diante do Ríver-PI

O Bahia, por outro lado, está com 100% de aproveitamento, além de possuir a melhor defesa, com apenas dois gols sofridos, e o segundo melhor ataque, com 12 tentos marcados

O Fortaleza teve dificuldade para chegar até esta fase. O Tricolor do Pici se classificou como o terceiro melhor segundo colocado, com dez pontos, vencendo três, empatando uma e perdendo duas partidas

A Arena Castelão, que promete receber um grande público, é o palco do clássico de tricolores.

O paraibano Renan Roberto de Souza será o responsável por comandar os 90 minutos da partida entre Fortaleza x Bahia. O mesmo será auxiliado pelos também paraibanos Marcio Freire Lopes e Oberto da Silva Santos.

O América-RN é o time que mais participou da Copa do Nordeste. O escreve potiguar esteve presente em todas as 14 edições do tornei nordestino. A equipe é seguida de perto por Vitória e Botafogo-PB, que estiveram presentes em 13 oportunidades, enquanto Sport, Ceará, Bahia, CRB e ABC disputaram o campeonato 12 vezes.

A Copa do Nordeste passou um bom tempo sem ser disputada, mas desde que voltou a ativa vem recebendo a atenção de seus torcedores. O campeonato nordestino é sucesso de público desde 2013, superando com bastante folga a média de público dos estaduais brasileiros, principalmente quando a competição chega na fase de mata-mata, em que os torcedores lotam os estádio completamente por ser jogo de vida ou morte.

FIQUE DE OLHO Fortaleza x Bahia: Edigar Junio, atacante do Bahia. Sem Hernane, artilheiro da equipe na temporada, Edigar Junio, que marcou contra Bahia de Feira no final de semana, é a grande esperança de gol do tricolor baiano.

FIQUE DE OLHO Fortaleza x Bahia: Anselmo, atacante do Fortaleza. Terceiro artilheiro do Brasil na temporada com dez gols, o centroavante tricolor vem sendo o grande destaque da equipe, sendo decisivo e marcando gols importantes. É a grande esperança de bola na rede no Leão do Pici.

O Ceará vem para a disputa do Nordestão deste ano com o objetivo de defender o título da competição regional. Na última temporada, escrete cearense sagrou-se campeão ao vencer o Bahia nos jogos de ida e volta, por 1 a 0 e 2 a 1, respectivamente. O primeiro embate foi realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia, enquanto o último na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará.

A primeira final da Copa do Nordeste aconteceu em 1994, quando Sport e CRB se enfrentaram em partida única. Rubro-negros e alvirrubros empataram no tempo normal sem gols, mas na disputa de pênaltis, os leoninos acabaram sagrando-se campeões ao bater os alagoanos por 3 a 2.

O Esporte Clube Vitória é o grande vencedor da história da Copa do Nordeste. O escrete da Bahia já comemorou o título por quatro vezes, mas como não está participando desta edição por conta do fraco desempenho no último Campeonato Baiano, os leoninos podem ser alcançados pelo Sport, que já venceu este certame por três vezes. Em terceiro, vem o Bahia, com dois troféus. América-RN, Campinense e Ceará também já ficaram com a taça.

A Copa do Nordeste vem para a segunda 13ª edição neste ano. Neste ano, mais uma vez, vão está no páreo 20 equipes nordestinas, sendo três de Pernambuco e da Bahia e dois do Ceará, Sergipe, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí.

A Copa do Nordeste é uma competição realizada pela Liga do Nordeste juntamente com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que visa a disputa dos times melhores colocados de cada estado da região nordestina do Brasil, com a primeira fase sendo de grupo e a segunda de mata-mata, esta com jogos de ida e volta.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Fortaleza x Bahia, partida válida pelas quartas de final da Copa do Nordeste 2016, a ser disputada às 21h45, na Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará.