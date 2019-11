Resultado Passo Fundo x Grêmio no Campeonato Gaúcho 2016 (1-5)

Muito obrigado a você, caro leitor da VAVEL Brasil, pela companhia neste grande jogo. Continue navegando e acompanhando estes e outros grandes campeonatos no mundo inteiro conosco. Abraço e até a próxima!

O Aimoré, com sete pontos, é o primeiro time rebaixado no Campeonato Gaúcho..

Internacional e Brasil de Pelotas jogam no Beira-Rio, nessa quinta-feira (30). Uma vitória do Brasil, tira o Passo Fundo da zona de classificação.

O Tricolor Gaúcho foi a 28 pontos, e ficou há três do vice-líder, São José-RS, que também venceu. Já o Passo Fundo, caiu para a 8° posição, com 15 pontos.

Os gols do Grêmio foram marcados por Bobô, Walace (2x), Pedro Rocha e Lincoln. O Passo Fundo contou com o gol Henrique Almeida, contra, para diminuir o placar elástico

47' Final de jogo no Vermelhão da Serra! O Grêmio vence o Passo Fundo e se isola ainda mais na liderança do Campeonato Gaúcho!

45' Dois minutos de acréscimos!

44' Grohe!

Bomba de fora da área e o goleiro caiu com segurança para defender

42' Grêmio administra o resultado. Tricolor toca a bola e deixa o tempo passar

35' PERIGO!

Chute de longe, que passou a direita do ângulo de Marcelo Grohe

29' Defendeu Matheus!

Zagueiro se complica, Pedro Rocha tirou e mandou uma bomba pro gol. O goleiro do Passo Fundo salvou o sexto gol!

22' Que categoria!

Geromel afasta lançamento de calcanhar e leva a torcida ao delírio!

19' De novo, Jean Silva?

Atacante do Passo Fundo fica pela quarta vez na frente de Marcelo Grohe, e agora toca pelo lado direito da trave, perdendo a chance do segundo gol

⚽️ HENRIQUE ALMEIDA (contra)



16' GOOOOOOOOOOOOL DO PASSO FUNDO! CONTRA!

Canhoto cobra na área e Henrique Almeida, que acabou de entrar, cabeceou contra própria meta..

⚽️ LINCOLN



13' GOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! LINCOLN!

E que golaço! Pedro Rocha chutou de fora da área, Matheus deu rebote e o meia tocou de cavadinha, por cima do goleiro, marcando o quinto

Meio-campista Douglas, poupado do jogo, provoca Passo Fundo em seu Twitter oficial

5' Grêmio toca a bola com tranquilidade no meio-campo. Vai dominando o jogo até aqui

2' Pênalti!?

Branquinho entra na área e disputa espaço com Ramiro. O atacante cai na área, mas o árbitro deixa o jogo seguir

0' Rola a bola para a segunda etapa!

Na segunda metade do jogo, a qualidade do Grêmio seguiu prevalecendo. Pedro Rocha anotou o quarto e Fred ainda mandou um chute na trave. O Passo Fundo só assistia ao grande jogo que fazia o time da capital

O Tricolor Gaúcho começou com a velha intensidade do time de Roger Machado. Com três gols em menos de 15 minutos, os visitantes dominavam o ritmo do jogo e tinham 100% de aproveitamento nas finalizações.

45' Fim de papo!

Termina o primeiro tempo de Grêmio 4 x 0 Passo Fundo, no Vermelhão da Serra

40' NO TRAVESSÃO!

Fred cobra falta de muito longe e a bola beija a trave do goleiro Matheus, que ainda toca na bola

37' QUE PERIGO!

Jean Silva, de novo, recebe na esquerda, livre, dentro da área; o atacante finalizou por fora da rede de Marcelo Grohe

36' Que defesa!

Maicon deixou Lincoln na frente do goleiro, mas o meia esbarrou na defesa de Matheus e perdeu sua primeira chance no jogo

33' ISOLOU!

Na cara do gol, Jean Silva tocou por cima da meta de Marcelo Grohe

30' NA REDE! Pelo lado de fora..

Pedro Rocha recebe na esquerda, gira e bate por fora das traves

27' Que abafa!

Só o Grêmio joga! Os gremistas dominam o meio-campo e ditam o ritmo do jogo. São quatro finalizações e quatro gols!

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! PEDRO ROCHA!

Ramiro lança Bobô na fente do gol, o atacante chuta em cima do goleiro, mas no rebote Pedro Rocha toca para o gol!

Walace faz mais um.



18' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! WALACE!

Bobô recebe de Lincoln na área, ajeita com açúcar para Walace chutar no canto direito do goleiro e marcar o segundo gol dele no jogo! O terceiro do Grêmio!

15' Opa!

Nata acerta uma cotovelada em Bobô, mas o árbitro não marca nem falta. Segue o jogo

8' FULMINANTE!

O Tricolor Gaúcho faz dois gols em duas finalizações e mostra efetividade nos primeiros minutos

Gol de Walace.



8' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! WALACE!

Fernandinho abre na esquerda para Pedro Rocha, que cruza no pé de Walace, como centroavante, empurrar para o gol!

7' Tá solta a rede!

No chute de Bobô, a bola passou pela rede do gol, dando a impressão que a bola tinha ido fora. Que bizarro!

Bom passe de Fernandinho e gol de Bobô.



7' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! BOBÔ!

Fernandinho faz boa jogada pelo meio e rola para o atacante tocar no canto e abrir o placar para o Tricolor Gaúcho!

5' GEROMEL AFASTA!

Canhoto cobra escanteio com perigo e o zagueiro gremista já faz a primeira intervensão do jogo

2' Temos casa cheia no Vermelhão da Serra! 15 mil espectadores estão assistindo a partida.

0' Começa o jogo!

21h13 | Passo Fundo escalado: Passo Fundo: Matheus; Thiago, Léo, Gustavo e Alisson; Rudiero, Faísca, Nata e L. Canhoto; Jean Silva e Jean Carlos.

20h52 | Outros confrontos:

O Novo Hamburgo vai vencendo o Juventude, no Alfredo Jaconi, pelo placar de 2 a 0. Lembrando que o Juventude é o terceiro colocado na tabela, há quatro pontos do Grêmio. Com a derrota, o time alviazul se distância ainda mais do Tricolor Gaúcho. Já a vitória do Novo Hamburgo embola ainda mais o G-8 do campeonato, o que interessa ao Passo Fundo, que é sexto colocado na tabela.

20h22 | O Tricolor Gaúcho já está no estádio Vermelhão da Serra para a partida diante do Passo Fundo, pelo Gauchão 2016. A bola rola no gramado às 21h45 e você acompanhe tudo em tempo real, no Vavel Live.

Vestiário gremista pronto para receber os jogadores (Foto: Divulgação/Grêmio)

# Time PT V E D 1° Grêmio 25 8 1 2 2° São José-RS 22 6 4 1 3° Juventude 21 6 3 2 6° Passo Fundo-RS 15 4 3 4

O zagueiro Fred, que é presença certa no sistema defensivo Tricolor, deu entrevista nesta terça-feira (29), e falou sobre o jogo: "A gente acompanha os adversários, particularmente estou concentrando com o Geromel os últimos jogos e trocamos algumas ideias. Joguei contra alguns atacantes do Gauchão, Hiantony, Jean, são adversários que conheço. A gente sabe da dificuldade que vai ser, da invencibilidade na competição. Vai ser difícil, disputado, mais uma oportunidade para mostrar o trabalho", disse o defensor.

Tratando-se de desfalques, o Grêmio não terá o meio-campista Douglas, por desgaste físico. O camisa 7 Luan, por sua vez, não se recuperou por completo da caxumba, e ficará de fora do confronto. O meia Giuliano também é desfalque, uma vez que sofre com a fascite plantar no pé direito. Marcelo Grohe, outrora, deverá voltar a tempo da Seleção Brasileira, e está à disposição de Roger para defender a meta Tricolor.

A partida será realizada no estádio Vermelhão da Serra, em Passo Fundo. Por enquanto, cinco mil ingressos já foram vendidos para o confronto. Cerca de 15 mil bilhetes foram colocados à venda. Vale ressltar que, desses 15 mil, 12 são reservados para a torcida mista, que será maioria no estádio.

Estádio Vermelhão da Serra tem capacidade para 17 mil torcedores (Foto: Divulgação/Passo Fundo)

Em 2015, com o comando de Luiz Felipe Scolari, o Grêmio bateu o Passo Fundo, fora de casa, pelo placar de 2 a 0. Os gols foram marcados pelo zagueiro Erazo, hoje no Atlético-MG e pelo atacante Pedro Rocha.

Na Arena, em 2014, sob o comando de Enderson Moreira, O Grêmio venceu por 3 a 1; gols de Barcos (2x) e Luan (Foto: Divulgação/Grêmio)

Com 16 pontos, o Passo Fundo encontra-se na sexta posição na tabela, e está com a classificação encaminhada à segunda fase do Estadual.

+Ramiro confia em retorno do perfil de 2015: "Estamos retomando aquele Grêmio de Roger"

O Tricolor Gaúcho vem em acensão na temporada. Após início ruim, o time de Roger Machado voltou a ter a cara da equipe que terminou o Campeonato Brasileiro de 2015 na terceira colocação, demonstrando bom futebol e encantando em alguns jogos. O Grêmio é líder do Gauchão, com 25 pontos.

Boa noite, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe, a partir de agora, todas as informações e emoções de Passo Fundo e Grêmio, que se enfrentam pela 12° rodada do Campeonato Gaúcho 2016, nesta quarta-feira (30).