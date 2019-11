Resultado Santa Cruz x Ceará na Copa do Nordeste 2016 (2-1)

23:44 Encerramos aqui essa transmissão entre Santa Cruz x Ceará, em que a Cobra Coral venceu o Vovô de virada por 2 a 1 e agora tem vantagem para a volta, no próximo domingo (3). Continue navegando no portal para as repercussões do jogo. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui, e um abraço!

23:44 Equipes voltam a se enfrentar na Arena Castelão, no domingo (3), pela volta das quartas de final da Copa do Nordeste.

23:42 Pro jogo de volta no próximo domingo (3), o Santa Cruz joga pelo empate. Pode até perder por um gol de diferença, desde que marque dois ou mais gols (3 a 2, 4 a 3...). O Ceará, por outro lado, precisa vencer a partida: o placar mínimo classifica o Vovô pelo gol marcado fora. Além disso, vitórias por dois ou mais gols de diferença garantem vaga na próxima fase pro alvinegro.

23:39 Infelizmente, um torcedor, tomado pela emoção do gol da virada, acabou caindo na vala que tem entre a arquibancada e o gramado. Oficiais tentam retirá-lo e prestar socorro.

90+4' FIM DE PAPO NO ARRUDA! Com virada nos acréscimos do segundo tempo, Santa Cruz sai na frente nas quartas de final e joga pelo empate no domingo. Ceará, por sua vez, terá que ir ao ataque, pois só a vitória interessa.

90' Mais quatro minutos.

90' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL DO SANTA CRUZ!!!! KENO SE TRANSFORMA NO HERÓI!!! No que pode ser a última jogada dos donos da casa, Keno recebe dentro da área, abre espaço pro pé direito e chuta pro gol, vencendo Éverson.

86' SUBSTITUIÇÃO NO CEARÁ! Sai: Rafael Costa. Entra: Bill.

83' Richardson leva pela direita, invade a área e cruza, mas muito alto.

76' João Paulo levanta pra área e Alemão desvia de cabeça, mas para fora.

70' Serginho aproveita cruzamento rasteiro e chuta de primeira, mas pega embaixo da bola, mandando por cima.

70' SUBSTITUIÇÃO NO CEARÁ! Sai: Roni. Entra: Felipe.

68' SUBSTITUIÇÃO NO SANTA CRUZ! Sai: Wallyson. Entra: Bruno Moraes.

63' SUBSTITUIÇÃO NO CEARÁ! Sai: Assisinho. Entra: João Marcos.

63' CARTÃO AMARELO PARA ÉVERSON! Por atrasar o jogo.

62' Assisinho recebe bola na área, consegue achar espaço e finaliza, mas manda pra fora.

61' CARTÃO AMARELO PARA ALEMÃO! Por falta em Assisinho.

59' CARTÃO AMARELO PARA ASSISINHO! Por reclamação.

58' CARTÃO AMARELO PARA LELE! Por falta em Roni.

56' SUBSTITUIÇÃO NO SANTA CRUZ! Sai: Leonardo. Entra: Danny Morais.

54' CARTÃO AMARELO PARA FERNANDINHO! Por falta em Keno.

53' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DO SANTA CRUZ!!!! É DO EMPATE!! KENO!!!!!! Grafite dá ótimo passe para Wallyson, que dribla Éverson e deixa para Keno finalizar de gol aberto, empatando tudo no Arruda.

51' Precisando do resultado, o Santa Cruz se impõe no jogo. Pressiona o adversário no ataque e se aproxima do empate.

49' UUUUUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHHH!!! Deixadinha de Grafite para Keno, mas Éverson, no limite da área, afasta dali. Na sequência, Lelê tenta finalização, mas o goleiro novamente estava lá pra afastar.

47' CARTÃO AMARELO PARA RICHARDSON! Por falta em Keno.

45' RECOMEÇA A PARTIDA! O Ceará inicia o segundo tempo.

45' SUBSTITUIÇÃO NO SANTA CRUZ! Sai: Wellington. Entra: Lelê.

22:33 Rafael Costa fala sobre seu gol, que saiu no seu segundo chute ao gol e vê Ceará melhor. "Consegui dar dois chutes no gol, primeiro bateu na ponta do goleiro. No segundo consegui ser feliz, e marcar o gol. Anulamos jogadas deles e entramos bem na partida, pressionando o adversário", analisa o atacante alvinegro.

22:33 Grafite analisa a partida e fala que o jogo está equilibrado até aqui, mas que seu time precisa voltar mais ligado na segunda etapa. "Vacilamos na marcação, mas está sendo um jogo equilibrado, os dois estão criando, apesar dele estarem em maior volume. Mas Ceará e Santa Cruz é assim mesmo", afirma o atacante.

45+2' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Torcida vaia muito o Santa Cruz.

45' Mais dois minutos de acréscimos.

42' Na cobrança de escanteio, João Paulo cobra muito fechado, e Éverson novamente desvia pra linha de fundo.

41' ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉVERSON!!!! Grafite recebe bola de Keno e chuta após abrir espaço, mas o goleiro do Ceará se estica pra desviar pra escanteio.

38' Santa Cruz não consegue mais trocar passes de maneira eficiente. Os toques são sempre laterais e, às vezes, erros individuais são vistos. Ceará se aproveita pra anular o adversário.

34' Primeiro tempo acaba sendo marcado por muitos erros de arbitragem.

31' Wallyson invade a área, dribla Charles, mas na hora da finalização o zagueiro chega e se joga para afastar.

28' Nesta fase do jogo, o Santa Cruz naturalmente passa a ter mais a bola, na tentativa de chegar ao empate. Ceará espera o adversário, mas por vezes avança na marcação, pressionando no campo de ataque.

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DO CEARÁ!!!!!! RAFAEL COSTA É O NOME DELE!!!! Richardson insiste, acredita na jogada e consegue evitar a saída com a marcação de Leonardo. Rola para trás e Rafael Costa empurra para o gol, abrindo o placar no Arruda.

21' Novamente Grafite recebe bola, manda para o gol, mas é anulado por estar em impedimento.

17' UUUUUUUUUHHHHHHHHHHHHHHHH!!!! Rafael Costa recebe bola de Roni e bate com força para o gol, o goleiro desvia e manda para fora, contudo o árbitro não vê o desvio e marca tiro de meta aos donos da casa.

12' Grafite fura uma boa chance para o Santa e, no contra-ataque, Serginho bate cruzado para o Ceará, contudo a bola vai pra fora.

8' UUUUUUUUUHHHHHHHHHHH!!!! Assisinho finaliza depois de ajeitada de cabeça de Rafael Costa, e Tiago Cardoso, bem colocado, encaixa.

6' Roni é lançado pelo alto e cabeceia para o gol, provavelmente tentando o domínio, mas Tiago Cardoso ficou com ela com facilidade.

5' Apesar de ainda estar no início do jogo, é o Ceará quem toma a iniciativa, tendo mais a posse da bola e buscando a troca de passes pra chegar ao gol.

1' Primeira falta do jogo é do Santa, em Roni.

0' ROLA A BOLA NO ARRUDA! O Santa Cruz dá a saída.

As duas equipes já estão em campo para iniciar o duelo. Tudo pronto!

Em busca do novo treinador, especula-se nomes como o Martelotte, ex-treinador do próprio Santa Cruz. Contudo, Sérgio Soares, que comandou o Vovô entre 2013 e 2014, é o nome mais forte hoje.

Cristian Souza, treinador sub-20 do alvinegro cearense, assume a equipe no jogo de hoje depois da demição do técnico Lisca.

O Santa Cruz, no entanto, anunciou essa semana o seu mais novo treinador para a temporada: Milton Mendes, ex-Atlético Paranaense assume o clube já no jogo de volta desse confronto com o Ceará, no domingo.

Os dois times vão para o embate com treinadores interinos, visto que seus anteriores técnicos foram demitidos.

A curiosidade do jogo de logo mais é que Uillian Correia enfrentará o Ceará, clube que defendeu na Copa do Nordeste do ano passado, onde foi campeão com o alvinegro cearense.

Já o Ceará, apresenta o seguinte time (4-4-2): Éverson; Tiago Cametá, Thiago Carvalho, Charles e Fernandinho; Baraka, Richardson, Roni e Serginho; Assisinho e Rafael Costa.

Os donos da casa, Santa Cruz, vem pro jogo com os seguintes jogadores (4-3-3): Tiago Cardoso; Vitor, Alemão, Leonardo e Allan Vieira; Wellington, Uillian Correia e João Paulo; Keno, Wallyson e Grafite.

Faltando alguns minutos para o início do embate, os dois times já anunciaram suas escalações.

Estádio José do Rêgo Maciel, conhecido como Arruda, será o palco do confronto desta noite entre Santa Cruz e Ceará, válido pela Copa do Nordeste 2016.

Foto: Divulgação/Santa Cruz

Pablo dos Santos Alves será o responsável por comandar os 90 minutos da partida entre Santa Cruz x Ceará. O mesmo será auxiliado por Tomaz Diniz de Araújo e Luiz Filipe Gonçalves Correa.

O América-RN é o time que mais participou da Copa do Nordeste. O escreve potiguar esteve presente em todas as 14 edições do tornei nordestino. A equipe é seguida de perto por Vitória e Botafogo-PB, que estiveram presentes em 13 oportunidades, enquanto Sport, Ceará, Bahia, CRB e ABC disputaram o campeonato 12 vezes.

A Copa do Nordeste passou um bom tempo sem ser disputada, mas desde que voltou a ativa vem recebendo a atenção de seus torcedores. O campeonato nordestino é sucesso de público desde 2013, superando com bastante folga a média de público dos estaduais brasileiros, principalmente quando a competição chega na fase de mata-mata, em que os torcedores lotam os estádio completamente por ser jogo de vida ou morte.

FIQUE DE OLHO Santa Cruz x Ceará : Bill, atacante do Ceará. O artilheiro da equipe cearense gosta e sabe fazer gols. Pode ser decisivo na conquista de um gol importante para o alvinegro que pode consolidar a vaga na próxima fase.

Foto: Christian Alekson/Cearasc.com

FIQUE DE OLHO Santa Cruz x Ceará : Uillian Correia, meia do Santa Cruz. O volante ex-Ceará tem grande poder de marcação, desarme e consegue iniciar e construir jogadas pelo meio. Gosta de sair para o jogo, não se limitando no estilo marcador que exige de um volante.

Foto: Antônio Melcop/Santa Cruz

O Ceará vem para a disputa do Nordestão deste ano com o objetivo de defender o título da competição regional. Na última temporada, escrete cearense sagrou-se campeão ao vencer o Bahia nos jogos de ida e volta, por 1 a 0 e 2 a 1, respectivamente. O primeiro embate foi realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia, enquanto o último na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará.

A primeira final da Copa do Nordeste aconteceu em 1994, quando Sport e CRB se enfrentaram em partida única. Rubro-negros e alvirrubros empataram no tempo normal sem gols, mas na disputa de pênaltis, os leoninos acabaram sagrando-se campeões ao bater os alagoanos por 3 a 2.

O Esporte Clube Vitória é o grande vencedor da história da Copa do Nordeste. O escrete da Bahia já comemorou o título por quatro vezes, mas como não está participando desta edição por conta do fraco desempenho no último Campeonato Baiano, os leoninos podem ser alcançados pelo Sport, que já venceu este certame por três vezes. Em terceiro, vem o Bahia, com dois troféus. América-RN, Campinense e Ceará também já ficaram com a taça.

A Copa do Nordeste vem para a segunda 13ª edição neste ano. Neste ano, mais uma vez, vão está no páreo 20 equipes nordestinas, sendo três de Pernambuco e da Bahia e dois do Ceará, Sergipe, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí.

A Copa do Nordeste é uma competição realizada pela Liga do Nordeste juntamente com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que visa a disputa dos times melhores colocados de cada estado da região nordestina do Brasil, com a primeira fase sendo de grupo e a segunda de mata-mata, esta com jogos de ida e volta.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Santa Cruz x Ceará, partida válida pelas quartas de final da Copa do Nordeste 2016, a ser disputada às 21h45, no estádio Arruda, em Recife, Pernambuco.