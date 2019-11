Resultado Linense x São Paulo no Campeonato Paulista 2016 (1-1)

Com o empate, o Linense continua na 3ª colocação do Grupo A, com 18 pontos. O São Paulo, por sua vez, chegou aos 19 pontos ganhos, mas caiu para a vice-liderança do Grupo C, atrás do Audax, que tem 21 pontos.

48' - Final de jogo. Linense 1x1 São Paulo.

47' - Ganso cruzou a bola para a área, a zaga desviou, Maicon chutou rasteiro e Kelvin empurrou para o gol! Linense 1x1 São Paulo!

47' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, Kelvin! Linense 1x1 São Paulo!

45' - O árbitro determina 3 minutos de acréscimo.

44' - Uuuh! Bonita jogada de Carlinhos e Kardec, o atacante chuta de primeira, mas Oliveira faz bela defesa!

43' - O São Paulo tenta o gol de empate, mas não leva perigo ao gol do Linense. A torcida do São Paulo protesta contra Michel Bastos.

39' - Michel Bastos perde a bola e Zé Antônio arrisca um chute de muito longe, com muita felicidade, no ângulo! Linense 1-0 São Paulo!

39' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, do Linense! Zé Antônio!

38' - Ganso cobra escanteio e a zaga desvia. Na corrida Kelvin tenta finalizar, mas a bola passa longe do gol.

37' - 10.510 pagantes acompanham o jogo.

37' - O São Paulo mantém a bola em seus pés e a defesa adiantada, mas não consegue criar chances.

31' - Última substituição no Tricolor: sai Thiago Mendes para entrar Lucas Fernandes.

30' - Kelvin domina pela direita e faz bom passe em profundidade para Kardec, mas o atacante não consegue alcançar a bola.

27' - Segunda mudança de Edgardo Bauza: sai Calleri para a entrada de Alan Kardec.

24' - Na cobrança, o próprio Ganso tenta chutar colocado, mas Oliveira cai no centro do gol e faz fácil defesa.

23' - Ganso fazia boa jogada individual, mas foi derrubado pela defesa do Linense.

21' - Kelvin pega contra-ataque pela direita e faz enfiada de bola para Ganso, que chegava na área, mas Zé Antônio interceptou o passe.

18' - Bela jogada de Michel Bastos com drible em cima de Zé Antônio e chute forte, mas Oliveira faz boa defesa.

16' - Michel Bastos recebe de Rodrigo Caio pela esquerda, gira e chuta, mas a bola passa longe da meta.

13' - Primeira alteração no São Paulo. Sai Daniel para a entrada de Kelvin.

11' - Felipe Souto cobra falta fechada, mas Denis sobe e faz a defesa.

8' - O Linense responde bem! Zé Antônio chegou pela direita e cruzou na segunda trave, onde Leandro Brasília dominou e bateu rápido, mas a bola saiu pela linha de fundo com perigo.

7' - Uuuh! Ganso cobra a falta para a área e Hudson cabeceia bem, para o chão, mas a bola quica e sai por cima do gol!

7' - Bruno faz bonita tabela com Michel Bastos e domina, mas Leandro Brasília comete falta.

3' - O Tricolor tenta atacar mais neste início de segunda etapa, assim como fez no começo do jogo.

0' - Bola rolando para a etapa complementar de Linense 0x0 São Paulo!

As equipes já estão de volta no gramado para o segundo tempo.

48' - Final de primeiro tempo em São José do Rio Preto. Linense 0x0 São Paulo. A torcida são-paulina vaia a equipe.

45' - William Pottker recebeu pela direita, driblou dois marcadores e arriscou de esquerda, mas a bola passou por cima do gol.

43' - A arbitragem determina 3 minutos de acréscimo nesta primeira etapa.

37' - O time do São Paulo parece ter se abatido com o erro na cobrança do pênalti. O Linense fica mais com a bola e os erros de passe do meio-campo tricolor são mais frequentes.

33' - Rodrigo Caio falha, Ricardinho rouba a bola e quase parte livre para o gol, mas o zagueiro tricolor se recupera e faz o desarme.

28' - Michel Bastos cobra na trave!

27' - Pênalti para o São Paulo! Pênalti de Zé Antônio em Bruno!

25' - Uuuh! Michel Bastos cobra escanteio fechado, o ataque são-paulino corre para tentar finalizar, mas a bola passa com perigo na boca do gol e sai pela linha de fundo.

22' - Ganso cobra falta e o Oliveira afasta de soco, mas o auxiliar já parava o jogo,marcando impedimento do ataque tricolor.

21' - Depois das duas chances de gol, a velocidade da partida caiu bastante.

17' - A bruxa está à solta no time de Lins! Logo no início da partida, o Elefante perde seu segundo jogador por lesão! Sai Thiago Humberto para a entrada de Felipe Souto.

15' - O Linense é obrigado a fazer sua primeira alteração. Anderson Aquino sai lesionado e Ricardinho entra em seu lugar.

13' - Uuuh! O Linense responde rápido no contra-ataque e Thiago Humberto sai na cara do gol, em posição legal. O goleiro Denis sai do gol e faz bela defesa no toque do meia do Elefante.

12' - Uuuh! Bruno tabela com Ganso, que dá passe de letra para o lateral. Bruno recebe dentro da área e cruza para trás. Calleri finaliza, mas a zaga desvia para escanteio.

11' - Carlinhos chega pela esquerda e cruza para a área, mas erra, a defesa do Linense afasta parcialmente e Ganso ficaria com ela, mas Jorge Luiz despacha para longe.

7' - A partida começa sem muitas chances, mas bastante brigada e disputada. O São Paulo pressiona a saída de bola do Linense, que por sua vez dificilmente rifa a bola para o ataque.

6' - O São Paulo tenta jogadas verticais, principalmente com Daniel e Ganso buscando Calleri, mas os passes têm saído errados.

A presença da torcida são-paulina no estádio Anísio Haddad é muito maior do que a presença de torcedores do Elefante.

3' - O Linense saiu tocando a bola por dentro e Anderson Aquino tentou finalizar de longe, mas a bola saiu pela linha de fundo.

1' - O São Paulo começou com a bola e já tentou a primeira finalização de fora da área, mas Thiago Mendes pegou mal na bola e chutou para fora.

0' - Apita o árbitro! Bola rolando para Linense x São Paulo em São José do Rio Preto!

As equipes já estão em campo e o Hino Nacional Brasileiro já foi executado! A bola vai rolar para Linense x São Paulo!

O São Paulo também já está confirmado: Denis; Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Carlinhos; Hudson, Thiago Mendes, Michel Bastos, Ganso e Daniel; Calleri. T: Edgardo Bauza.

O Linense está escalado para o confronto de logo mais: Oliveira, Paulo Henrique, Adalberto, Jorge Luiz e Rogério; Bileu, Zé Antonio, Leandro Brasília e Thiago Humberto; Anderson Aquino e Pottker. T: Moacir Junior.

O Linense, que venceu o Capivariano por 5 a 0 em sua última partida, vai com força máxima para enfrentar o time do Morumbi.

O São Paulo conta com os retornos de Ganso, Michel Bastos e Rodrigo Caio para a partida desta quarta, mas também sofre com vários desfalques. São eles: Renan Ribeiro (apendicite), Breno (tendinite no joelho direito), Wesley e Wilder (aprimoram forma física após lesão muscular), Rogério (estiramento no músculo posterior da coxa esquerda), Centurión (tendinite no joelho esquerdo), Lyanco (Seleção Sub-19 da Sérvia) e Mena (Seleção Chilena), além do zagueiro Lugano, que foi poupado da partida.

O estádio Anísio Haddad será o palco da partida entre Linense x São Paulo, válida pelo Paulistão 2016.

FIQUE DE OLHO Linense x São Paulo: William Pottker. Com sete gols na competição, Pottker é um dos artilheiros da atual edição do Paulistão.

William Pottker marcou gols importantes, como contra o Palmeiras | Foto: Reprodução

FIQUE DE OLHO Linense x São Paulo: Paulo Henrique Ganso. Criticado por parte da torcida por seu desempenho em outras temporadas, Ganso vem sendo decisivo e é o artilheiro da equipe em 2016.

Ganso em nova fase no São Paulo em 2016 | Foto: Reprodução / saopaulofc.net

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Paulista 2016.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 3º Grupo A Linense 17 12 1º Grupo C São Paulo 18 12

