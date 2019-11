Resultado CRB x Sport pela Copa do Nordeste 2016 (2-1)

Obrigado a todos que acompanharam nossa transmissão na Vavel BRASIL. Uma ótima noite a todos, até a próxima!

A decisão da vaga ocorre no próximo sábado, na Ilha do Retiro.

O time alagoano consegue boa vitória no primeiro confronto das quartas de final. Maranhão e Somália marcaram para os alvirrubros, enquanto Lenis descontou para o Sport.

49' FIMMM DE PAPO! Vitória do CRB em Maceió!

49' Escanteio para o CRB! Último lance.

Mais quatro minutos de acréscimo. Vamos aos 49!

45' NA TRAAAAAAVE! Diego Souza invade a área e chuta de bico. A bola bate na trave direita do goleiro e vai para fora.

41' AMARELOU! Cartão amarelo para Renê.

39' ALTERAÇÃO! Última mudança no CRB: sai Dakson para a entrada de Matheus Galdezani.

Goleiros impedem que o placar seja mais elástico.

36' DANIIIIIIILO! Bocão recebe passe na cara do gol, mas chuta em cima do goleiro rubro-negro.

34' JULIAAAAANO! Maicon manda uma bomba de dentro da área e o goleiro faz grande defesa.

33' ALTERAÇÃO! Duas alterações também no CRB: entram Érico Jr. e Neto Baiano no lugar de Luidy e Lúcio Maranhão. Ambos são ex-jogadores do Sport.

31' ALTERAÇÃO! Saem Fábio e Samuel Xavier para a entrada de L. Antônio e Maicon.

30' Luidy dispara em contra-ataque, mas sente lesão e cai sozinho.

29' PERDEEEU! Maranhão puxa outro contra-ataque para o CRB, finaliza na entrada da área mas manda para fora.

Neto Baiano vem pro jogo!

Zaga do Sport falha outra vez e é novamente castigada.

22' GOOOOOOOL! É DO CRB! Após cruzamento de Bocão, Somália aparece no meio da zaga pra tocar para o fundo das redes. Desempata o jogo no Rei Pelé!

19' POLÊMICA! Vinícius Araújo invade a área e faz jogada individual, Diego Jussani chega na pressão e cai com o braço na bola. Juiz manda seguir.

16' Jogo fica mais pegado nesse segundo tempo.

15' AMARELOU! Diego corta contra-ataque rubro-negro e recebe o amarelo.

12' De novo, ele.. Maranhão recebe lançamento em profundidade, sai na cara de Danilo Fernandes, mas Luiz Gustavo atrapalha e a bola sobra para o goleiro.

10' PRA FOORA! Lúcio Maranhão recebe cruzamento e sobe sozinho na área, mas cabeceia para fora.

9' QUE PERIGO! CRB tenta jogada dentro da área, mas zaga leonina corta.

6' Árbitro paralisa o jogo para atendimento a Lenis. Jogador sofreu pancada no rosto de Lúcio Maranhão.

3' AMARELOU! Dakson corta contra-ataque de Lenis e toma o cartão amarelo.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

CRB já no gramado para o segundo tempo.

O empate pernambucano saiu após boa jogada individual de Reinado Lenis.

CRB e Sport fizeram um bom primeiro tempo no Rei Pelé. O Leão teve melhores chances no início do jogo, mas foram os donos da casa quem abriram o placar.

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Equipes saem aplaudidas de campo.

45' AMARELOU! Luidy é advertido com o cartão amarelo.

37' Jogo em Maceió é lá e cá, mas sem jogadas de perigo.

31' GOOOOOOOOOL! É DO SPORTTTTT! Reinaldo Lenis faz bela jogada individual pela lateral direita, invade a área e manda forte no ângulo do goleiro Juliano. Tudo igual no Rei Pelé!

30' Diego Souza dispara em contra-ataque, mas perde na velocidade para a zaga do CRB... O meia aparenta estar fora de forma.

22' UHHHHH! A bola passa em frente ao gol de Danilo Fernandes e Renê afasta para novo escanteio.

21' Dakson faz boa cobrança de falta e Danilo manda para escanteio.

21' AMARELOU! Samuel Xavier derruba Luigi na entrada da área e recebe a advertência.

19' Serginho recebe cruzamento de Samuel Xavier, mas cabeceia para fora.

17' Jogo segue com velocidade, mas fica truncado no meio de campo.

13' ALTERAÇÃO! Gabriel Xavier sente lesão na coxa direita e sai para o lugar de Fábio, no Leão.

11' GOOOOOOOOOOOOL! É DO CRB! Após bate-rebate dentro da área, a bola sobra pra Lúcio Maranhão de cara pro gol. Atacante não perdoa e abre o placar!

10' RECUOOU!! Bola sobra para Diego Souza dentro da área, mas meia chuta muito fraco nas mãos do goleiro.

9' DANIIILO! Em contra-ataque rápido, Lúcio Maranhão avança pela esquerda, deixa a zaga para trás e chuta cruzado. Danilo Fernandes faz ótima defesa.

7' Sport pressiona saída de bola do CRB e Vinícius Araújo pega a sobra. Atacante finaliza em cima do goleiro.

5' Vinícius Araújo arrisca de longe e bola passa por cima do gol.

2' QUASE O LEÃO ABRE O PLACAR! Diego Souza deixa Lenis na cara do gol, mas Diego afasta o perigo.

0' COMEÇA O JOGO!

Bola já no centro do gramado. A partida vai começar!

Diego Souza reestreia como titular pelo Leão, entrando no lugar de Luiz Antônio.

Sport também definido para a partida: Danilo; S. Xavier, Luis Gustavo, Henríquez, Renê; Serginho, Rithely; Gabriel, Diego Souza; Lenis e Vinicius Araújo.

Neto Baiano começa a partida contra o ex-clube no banco!

CRB confirmado: Juliano; Marcos Martins, Jussani, Gabriel e Diego; Olívio, Somália, Bocão e Dakson; Luidy e Lúcio Maranhão.

Estádio Rei Pelé será o palco do confronto desta noite entre CRB e Sport, válido pela Copa do Nordeste 2016.

Pablo Pinheiro, do Rio Grande do Norte, será o responsável por comandar os 90 minutos da partida entre CRB e Sport. O mesmo será auxiliado por Leandro Neves e Francisco da Silva.

O América-RN é o time que mais participou da Copa do Nordeste. O escreve potiguar esteve presente em todas as 14 edições do torneio nordestino. A equipe é seguida de perto por Vitória e Botafogo-PB, que estiveram presentes em 13 oportunidades, enquanto Sport, Ceará, Bahia, CRB e ABC disputaram o campeonato 12 vezes.

A Copa do Nordeste passou um bom tempo sem ser disputada, mas desde que voltou à ativa vem recebendo a atenção de seus torcedores. O campeonato nordestino é sucesso de público desde 2013, superando com bastante folga a média de público dos estaduais brasileiros, principalmente quando a competição chega na fase de mata-mata, em que os torcedores lotam os estádio completamente por ser jogo de vida ou morte.

FIQUE DE OLHO CRB x Sport: Diego Souza está de volta ao Leão após breve passagem pelo Fluminense. O meia rubro-negro deve reestreiar pelo Sport na noite desta quarta, e pode ser o responsável pelas principais jogadas ofensivas da equipe.

FIQUE DE OLHO CRB x Sport: Neto Baiano tem brilhado com a camisa do CRB e agora enfrentará o Sport, clube onde já passou e foi ídolo. Ao lado de Lucio Maranhão, um dos artilheiros do Campeonato Alagoano, Neto é a esperança de gols dos Regatianos para o confronto desta noite.

O Ceará vem para a disputa do Nordestão deste ano com o objetivo de defender o título da competição regional. Na última temporada, o escrete cearense sagrou-se campeão ao vencer o Bahia nos jogos de ida e volta, por 1 a 0 e 2 a 1, respectivamente. O primeiro embate foi realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia, enquanto o último na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará.

A primeira final da Copa do Nordeste aconteceu em 1994, quando Sport e CRB se enfrentaram em partida única. Rubro-negros e alvirrubros empataram no tempo normal sem gols, mas na disputa de pênaltis, os leoninos acabaram sagrando-se campeões ao bater os alagoanos por 3 a 2.

O Esporte Clube Vitória é o grande vencedor da história da Copa do Nordeste. O escrete da Bahia já comemorou o título por quatro vezes, mas como não está participando desta edição por conta do fraco desempenho no último Campeonato Baiano, os leoninos podem ser alcançados pelo Sport, que já venceu este certame por três vezes. Em terceiro, vem o Bahia, com dois troféus. América-RN, Campinense e Ceará também já ficaram com a taça.

A Copa do Nordeste vem para a segunda 13ª edição neste ano. Neste ano, mais uma vez, vão está no páreo 20 equipes nordestinas, sendo três de Pernambuco e da Bahia e dois do Ceará, Sergipe, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí.

A Copa do Nordeste é uma competição realizada pela Liga do Nordeste juntamente com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que visa a disputa dos times melhores colocados de cada estado da região nordestina do Brasil, com a primeira fase sendo de grupo e a segunda de mata-mata, esta com jogos de ida e volta.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora CRB x Sport, jogo de ida das quartas de final da Copa do Nordeste 2016, a ser disputada às 21h45, no estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas.