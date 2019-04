Muricy mostra satisfação com equipe e elogia Guerrero após empate contra Vasco

O treinador do Flamengo, Muricy Ramalho, concedeu coletiva após o empate em 1 a 1 no clássico contra o Vasco, em Brasília, na última quarta-feira (31). Apesar de mais um jogo sem vitória da equipe rubro-negra, o técnico mostrou-se contente com o desempenho do time.

Sobre a arbitragem da partida, Muricy não fez muitos comentários, mas mostrou insatisfação com o lance do gol vascaíno: "É tão rápido, rapaz, a gente nem vê. O que eu vi mais claro foi antes do escanteio. Foi falta no Juan. Isso eu vi, foi claro, isso eu posso opinar. O rapaz foi no corpo do Juan e ele cabeceou torto. É demais falar que ele errou, não seria legal. Jogo difícil para apitar, jogo de muita pegada. Não é fácil para o árbitro apitar jogo assim. Não é minha linha comentar arbitragem", apontou o professor.

Quem foi muito elogiado pelo professor foi o atacante Guerrero. Mesmo tendo jogado um dia antes pela seleção peruana, o camisa 9 do Mengão embarcou para Brasília e mostrou muita garra dentro de campo. "Ele se propôs, teve até um contratempo no aeroporto, o que é sempre problemático. Fez todo esse sacrifício e não dá para chegar e dizer que vai para o banco", iniciou Muricy.

"Tivemos a humildade de perguntar se queria iniciar no banco, se queria jogar meio tempo. Mostrou todo comprometimento. Jogou o tempo todo. Agradecemos pelo profissional que ele está sendo. Depois fizemos nova pergunta. Perguntei se ele estava pronto para voltar do intervalo. E como o nome diz, é um guerreiro mesmo. E mostrou hoje".

Apesar de estar voltando de lesão, Alan Patrick foi bastante cobrado pela fraca atuação na partida, pois tem papel importante no elenco flamenguista: "Ele tem que participar mais, ele sabe disso. Aqui é só assim que se joga. Se não aparecer, não participar, é difícil jogar assim. Teve problemas, teve questão no púbis. Voltou pouco a pouco. É um jogador diferente, único 10 que a gente tem que pensa o jogo", apontou ele.

Sobre o próximo confronto do Flamengo, sábado (2), em outro clássico contra o Botafogo, Muricy disse ainda não ter nada definido. "Hoje fomos para 16 mil km rodados. Enfrentamos um time treinado, que correu muito, que joga em casa e viaja muito pouco. Não é fácil o que estamos fazendo. Tem que analisar, não é só resultado que se analisa. No momento estamos sofrendo um pouco. Mas vamos ter time forte. Pior coisa para o técnico é que antes da revisão médica a gente não sabe o que vai acontecer. Se doaram muito novamente. Por isso é muito cedo para falar do time de sábado. Se algum jogador tiver problema, não joga. Estamos expondo demais nossos jogadores", finalizou.

Flamengo e Botafogo se encaram no próximo sábado, dia 2, no Estádio Municipal de Juiz Fora, pela quinta rodada da Taça Guanabara, o segundo turno do Campeonato Carioca. O rubro-negro precisa de uma vitória para voltar ao grupo de classificação para as semi-finais do estadual.