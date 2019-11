Resultado Palmeiras x Rio Claro no Campeonato Paulista (3-0)

Agradecemos a todos pela presença em mais um jogo, fiquem ligados que ainda hoje tem o pós jogo. A VAVEL Brasil agradece sua audiência. Um grande abraço à todos e até a próxima

O Rio Claro com a derrota está oficialmente rebaixado para a serie A2 do Campeonato Paulista

Com o resultado, o Palmeiras se afasta da zona de rebaixamento e termina a rodada na segunda colocação do grupo 2, com 18 pontos

Confira o gol do Rafael Marques, o terceiro do Verdão:

Alecsandro autor do primeiro gol comentou sobre a vitória "Uma vitoria que a gente precisava daquilo que eu cobrei, a gente tem que botar a cara o espíritio tem q ser esse, mesmo jogando fora de posição procurei ajudar a equipe, não adianta dar uma de herói, temos que se ajudar um ao outro"

48' Final de jogo!! o Palmeiras volta a vencer depois de quatro jogos

47' Jean recebe falta , Thiago Cristian leva cartão amarelo

45' Teremos três minutos de acréscimo

41' Egídio pela esquerda fez o cruzamento na primeira trave, Rafael Marques sozinho desviou para o gol

41' GOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS!!! Rafael Marques!!

40' Cartão Amarelo para Fernando Prass

37' Cartão Amarelo para Thiago Santos

35' Thiago Santos fez boa jogada pela lateral do campo, bateu cruzado pra o meio da área, Gabriel Jesus não chegou a tempo

34' Público total no Pacaembu: 15.723 . Para uma renda :R$ 286.062,50

29' Chico entrou no lugar de Leo Costa, machucado, na equipe do Rio Claro

28' Leo Costa recebe atendimento médico

23' Mudança no Palmeiras: Sai: Lucas Barrios. Entra: Rafael Marques

22' Em novo escanteio, Vitor Hugo desvia de cabeça por cima do gol

21' Jean cobra escanteio Alecsandro disputa com Elsinho e é novo escanteio

19' Cartão Amarelo para Egídio

18' Luis Felipe cobra falta a zaga afastou o perigo

15' Confira o golaço de Gabriel Jesus:

13' Mudança no Rio Claro: Sai: Weslen. Entra: Luis Felipe

12' Mudança no Palmeiras: Sai: Matheus Sales. Entra: Thiago Santos

9' Gabriel arrancou pelo lado esquerdo, driblou três adversários e finalizou na saída do goleiro

9' GOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS !!!! Gabriel Jesus

8' Cristian domina a bola e é atropelado no meio de campo

5' Jean Patrick cobra falta na área, Fernando Prass sai de soco para afastar a bola

3' Gabriel Jesus tocou no meio para Matheus Sales, o volante chutou em cima do zagueiro e a bola saiu pela lateral

2' Lucas Xavier mandou uma bomba, Fernando Prass espalmou no rebote a zaga afasta

0' Começa o segundo tempo

Palmeiras retorna ao gramado para o inicio da etapa final

Com o resultado parcial, o Palmeiras está indo para a oitava posição na classificação geral e fica em segundo lugar no grupo B

Confira o gol do Palmeiras:

48' Final de primeiro tempo

44' Jean cobrou escanteio, Alecsandro se antecipou e subiu mais que todo mundo e cabeceou para dentro do gol.

44' GOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS !!! Alecsandro

42' Mudança no Palmeiras: Sai: Robinho. Entra: Allione

40' Robinho cobra escanteio, Vitor Hugo desvia a bola passa longe do gol

40' Robinho cobra falta a bola desviou na barreira e foi para linha de fundo

38' Cristian recebeu de Everton e chutou no canto direito para a defesa de Fernando Prass

35' Jean lançou Barrios nas costas da zaga mas o atacante estava em impedimento

35' Robinho levanta a bola nas mãos do goleiro

34' Egídio cobra escanteio a zaga afasta

31' Cartão Amarelo para Matheus Sales

29' Rio Claro cobra falta a zaga afasta o perigo

21' Arouca pelo lado esquerdo fez o cruzamento para Alecsandro que cabeceou por cima

20' Barrios recebeu por trás da zaga e finalizou cruzado para fora do gol

19' Lucas Barrios recebeu de Jean tocou para Gabriel Jesus, mas o atacante vacilou e perdeu a bola

16' A equipe do Rio Claro cobrou escanteio, Everton desviou Fernando Prass fez ótima defesa

14' Gabriel Jesus pelo lado esquerdo no campo de ataque recuperou a bola e sofreu falta

14' Mateus Sales recebe falta no meio de campo

10' Palmeiras cobra novo escanteio, a zaga do Rio Claro afasta o perigo

9' Em cobrança de escanteio, Vitor Hugo cabeceou nas mãos do goleiro.

8' Egidio pela esquerda fez o cruzamento para Gabriel Jesus desviar de cabeça, Lucas fez outra boa defesa

8' Jean recebeu pelo lado direito , mandou uma bomba para boa defesa do goleiro Lucas

5' Gabriel Jesus faz ótima jogada individual e tocou para Arouca, o volante dominou e finalizou por cima.

4' Alecsandro dominou a bola no peito na entrada da área e chutou longe do gol

2' Everton aproveitou o espaço na defesa do Verdão e mandou de longe para a defesa de Fernando Prass

2' Palmeiras troca passes em seu campo de defesa

0' Começa o jogo

A partida terá inicio em instantes

Rio Claro está todo de azul, as duas equipes já estão perfiladas para a execução do hino nacional

O Palmeiras está com seu uniforme número 1, camisa verde, calção branco e meias verdes

As duas equipes estão entrando em campo

Faltando pouco menos de 20 minutos para iniciar a partida temos poucos torcedores no estádio

Os dois times fazem aquecimento no gramado do Pacaembu

Os reservas do Rio Claro: Rafael, Luiz Felipe, Odair, Celeste, Chico, Romarinho, Cleitinho, Índio e João Paulo.

Rio Claro escalado: Lucas, Weslen, Leo, João Gabriel e Saturnino, Elsinho, J. Patrick, Leo Costa e L. Xavier, Thiago e Everton

O Verdão tem no banco de reservas : Vagner, Lucas, Roger, Leandro Almeida, Zé Roberto, Thiago Santos, Gabriel, Régis, Allione, Rafael Marques e Erik.

Em relação a equipe que jogou na última rodada, Alecsandro entrou na vaga de Allione, Jean no lugar de Lucas, Matheus Sales, ganhou a posição de Thiago Santos, Thiago Martins substitui Edu Dracena suspenso, Gabriel Jesus e Lucas Barrios retornam nos lugares de Erik e Rafael Marques.

Palmeiras escalado e com mudanças : Prass; Jean, Thiago Martins, Vitor Hugo e Egídio; Matheus Sales, Arouca e Robinho; Gabriel Jesus, Alecsandro e Barrios.

O estádio do Pacaembu já está pronto para a partida entre Palmeiras e Rio Claro

Confira a classificação do grupo D, o grupo do Rio Claro:

Grupo D P V E D J 1º Corinthians 32 10 2 1 13 2º Red Bull Brasil 19 6 1 5 12 3º Água Santa 16 4 4 5 13 4º Mogi Mirim 12 3 3 7 13 5º Rio Claro 9 2 3 7 12

Confira a classificação do grupo B, o grupo do Palmeiras:

Grupo B P V E D J 1º Ituano 19 5 4 4 13 2º Novorizontino 18 4 6 2 12 3º São Bernardo 17 4 5 4 13 4º Ponte Preta 16 4 4 5 13 5º Palmeiras 15 4 3 5 12

Desde 2007, Palmeiras e Rio Claro se enfrentaram 4 vezes, O Verdão venceu um jogo, aconteceram 2 empates e o Rio Claro venceu outra partida, o Palmeiras fez 5 gols enquanto sofreu três gols.

O Palmeiras é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 14º lugar, com 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas.

O Rio Claro é o lanterna da competição com apenas 9 pontos, em 12 jogos teve 2 vitórias, 3 empates, e sete derrotas.

Palmeiras tem o desfalque de Edu Dracena, que cumpre suspensão após receber o terceiro amarelo na última rodada, Dudu e Cristaldo se recuperam de lesões na coxa direita.

O Palmeiras vive momento delicado na competição, com apenas 15 pontos e faltando três rodadas para o fim da primeira fase, o Verdão precisa vencer o rebaixado Rio Claro para escapar da zona da degola.

O Palmeiras relacionou 23 jogadores para a partida de logo mais confira a lista:

Goleiros: Fernando Prass e Vagner

Laterais: Lucas, João Pedro, Egídio e Zé Roberto

Zagueiros:Thiago Martins, Vitor Hugo, Roger Carvalho e Leandro Almeida

Volantes: Arouca, Matheus Sales, Gabriel, Jean e Thiago Santos

Meias: Robinho, Allione e Régis

Atacantes: Gabriel Jesus, Alecsandro, Erik, Barrios e Rafael Marques

O estádio Pacaembu será o palco da partida entre Palmeiras x Rio Claro, válida pelo Paulistão 2016.

FIQUE DE OLHO Palmeiras x Rio Claro: Fernando Prass. O goleiro do Verdão é o principal jogador da equipe, decisivo, sempre faz ótimas defesas, além de ser pegador de pênaltis, é a principal refêrencia do time.

FIQUE DE OLHO Palmeiras x Rio Claro: Jean Patrick. O volante do Rio Claro é o destaque do time do interior de São Paulo. O jogador já tem 280 passes certos e 10 desarmes na competição. Além disso, tem passagens por Vasco e Luverdense.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Paulista 2016.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 5º- Grupo B Palmeiras 15 12 5º- Grupo D Rio Claro 9 12

A rivalidade entre estes quatro times, que figuram no grupo das maiores equipes do Brasil, está marcada na história desta competição. Outros 12 clubes já venceram a principal divisão do futebol paulista ao longo de sua história, que contou com a participação de 102 clubes diferentes.

Seu atual campeão é o Santos, vencedor da edição de 2015, quando conquistou seu vigésimo primeiro título na competição. O maior campeão da competição é o Corinthians, com 27 conquistas. Além do Timão, os maiores campeões são o Palmeiras com 22 títulos, e Santos e São Paulo com 21.

O que difere esta das outras edições acontecerá na parte debaixo da tabela. Serão seis os rebaixados. Dois a mais do que nas edições passadas, dando início à um novo campeonato no ano que vem, com menos equipes e datas. Os seis piores, independente do grupo, descem de categoria.

A decisão será em duas partidas, sem gol qualificado. Em caso de resultados iguais, a disputa será nos pênaltis, tanto na decisão quanto nas fases anteriores de mata-mata.

Definidos os dois primeiros por chave, aí sim eles se enfrentam em jogo único de quartas-de-final. Após jogo na casa do melhor classificado, o vencedor avança para a semifinal, em mais um jogo único, na casa do melhor rankeado.

No torneio deste ano serão 20 equipes, divididas em quatro grupos com os grandes sendo cabeças-de-chave. Os times enfrentam rivais das outras chaves, buscando uma das duas vagas por grupo.

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Santos Palmeiras São Paulo Corinthians Botafogo Ponte Preta XV de Piracicaba Red Bull Brasil Oeste Ituano Audax Água Santa Linense Novorizontino Ferroviária Mogi Mirim São Bento São Bernardo Capivariano Rio Claro

Enfraquecida, a APEA não resistiu e acabou extinta após a temporada de 1936. Entre 1937 e 1941, a nova entidade se consolidaria — foi rebatizada para Liga de Futebol Paulista (em 1937), Liga de Futebol do Estado de São Paulo (de 1938 a 1940) e, por fim, Federação Paulista de Futebol (desde 1941).

Em meados dadécada de 1930, ocorreu a última cisão no futebol local, novamente por conta de disputas acerca do profissionalismo. Fundou-se então a Liga Paulista de Futebol, com a participação de Corinthians e Palestra Itália, os dois principais times paulistas da época.

Em 1926, o Paulistano liderou uma nova cisão, por ser contrário à profissionalização do futebol paulista. Ferrenho defensor do amadorismo, o clube rompeu com a APEA e decidiu criar uma nova liga, denominada Liga de Amadores de Futebol (LAF). Por três temporadas, o futebol paulista teve dois campeonatos estaduais paralelos, até a desintegração da LAF em 1930.

A nova entidade, que organizou seu primeiro campeonato paralelo ao torneio da LPF em 1913, defendia uma competição menos elitista. Após quatro temporadas com duas edições paralelas, a APEA prevaleceu sobre a LPF, que acabou extinta. A maior parte dos seus clubes da LPF disputaria o torneio que se considera atualmente a Segunda Divisão.

O primeiro Campeonato Paulista foi organizado em 1902 pela Liga Paulista de Foot-Ball (LPF), entidade fundada em 1901, e contou com 10 equipes da capital. Na década de 1910, ocorreu a primeira cisão no futebol paulista, resultando na fundação da Associação Paulista de Esportes Atléticos (APEA).

Atualmente, o torneio da Primeira Divisão Paulista é disputado por 20 equipes e normalmente realizado entre janeiro e meados de maio da temporada do futebol brasileiro. Este ano será realizada a 124ª edição do torneio.

O Campeonato Paulista é a liga de futebol mais antiga do Brasil, esta que vem sendo realizada ininterruptamente desde 1902, e teve como primeiro campeão o São Paulo Athletic.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Palmeiras x Rio Claro válido por mais uma rodada do Campeonato Paulista 2016!