Campinense supera Salgueiro fora de casa e encaminha vaga nas semi do Nordestão

Jogo de ida das quartas de final da Copa do Nordeste, realizado no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro

Fechando a rodada dos jogos de ida das quartas-de-final da Copa do Nordeste nesta quinta-feira (31), o Campinense foi até o sertão pernambucano para enfrentar o Salgueiro. E o placar não podia ser mais favorável. Com dois gols do meia-atacente Jussimar, a raposa venceu a partida por 2 a 0 e colocou vantagem para o jogo da volta na Paraíba, podendo perder por até um gol de diferença.

Com controle tanto na defesa como no ataque, o Campinense fez gol nos dois tempos e não permitiu nenhum perigo iminente ao gol de Glédson. Sérgio China viu seu time não atuar bem como nos últimos duelos, principalmente contra o Sport no domingo (28) e agora vai ter que buscar um resultado complicado fora de casa, precisando vencer por três ou mais gols de vantagem ou por qualquer placar com dois gols de vantagem, contato que a raposa marque pelo menos um gol.

No próximo domingo (3), as duas equipes voltam a se enfrentar na competição, agora com o duelo sendo sediado no Amigão em Campina Grande. Será o quarto duelo entre ambos em 2016, o Salgueiro tentará o reverter situação complicada às 19h no horário de Brasília.

Raposa abre o placar e mostra domínio territorial

O começo de jogo foi equilibrado e as equipes buscavam mais o passe em profundidade para a rápida finalização. O carcará assustou mais cedo em bolas paradas, mas não resultou em chute a gol. O primeiro chute a levar susto foi dos visitantes, com Rodrigão, mesmo sem ângulo, tirando do goleiro, mas o toque saiu de lado. Aos doze minutos, o Salgueiro ameaçou com John, com o cabeceio saindo perto do goleiro Glédson.

Evoluindo duranto o jogo, o Campinense abriu o placar. Aos 21 minutos, Róger Gaúcho recebu passe pela direita e fintou a defesa, tocando para Jussimar que infiltrou a área e chutou no canto de Mondragón, fazendo 1 a 0 no Cornélio de Barros. O timde Sérgio China tentou reagir mais uma vez em bola parada, mas Jefersom Berger não achou ninguém na área.

Contestado pela torcida ainda no primeiro tempo, Piauí tocou para o meio, mas Moreilândia chutou para longe do gol. Aos 33 minutos, Filipe Ramon teve passe livre na entrada da área e bateu com força, obrigando Mondragón a fazer boa defesa. A raposa permaneceu melhor, apostando em jogadas rápidas após roubadas de bola ainda no meio de campo.

O Salgueiro buscou melhorar. Cássio Ortega e Jefersom tentavam armar as jogadas, mas a defensiva rival seguraram e não permitiram o passe final. Aos 44, Roger Gaúcho lançou bola dentro da área do Salgueiro, porém nenhum atacante resvalou para desviar ao gol.

Mais um gol de Jussimar colocou Campinense em boas condições para o domingo

Pelas condições na competição, o Salgueiro precisava avançar mais no ataque. Com o meio de campo mais inflado, o time pernambucano investia na bola aérea, mas seguia esbarrando na zaga do Campinense, agora em duas oportunidades. Logo aos oito minutos, a raposa foi quem chegou ao tento, ampliando o placar. Em bola levantada, o meia-atacante Jussimar recebeu dentro da área, driblou Mondragon e tocou para o fundo do gol, fazendo 2 a 0.

Rogério Paraíba, aos 14 minutos, deu o primeiro chute a gol do Salgueiro. Glédson não sofreu com dificuldades. Mesmo com mudanças no carcará, o time não mostrava algo diferente na estrutra do time, que seguia com os mesmos problemas na armação de jogadas e na velocidade imposta pelos laterais. O Campinense não tomava perigo algum.

Recém entrado em campo, Paulinho Mossoró chutou de fora da área, passando perto do gol raposeiro. Poucos minutos depois, foi a vez do Campinense assustar. Chapinha e Filipe Ramon finalizaram duas vezes, chocando com a defesa. Em seguida, Rodrigão cabeceou marcando quase o terceiro, mas o impedimento já havia sido marcado. Marlon entrou no lugar de Piauí e fez uma boa jogada, colocando Anderson Lessa de cara pro gol, que finalizou para fora.

Na reta final, os dois times abusaram do cansaço. Com o placar em favor, o time visitante tocou mais a bola e não correu risco em imprimir ataque mais intenso. Já o Salgueiro buscou se segurar sem a bola e com ela tentou mais dribles e menos lançamentos longos. Aos 43, Magno cobrou falta por cima do goleiro Mondragon.