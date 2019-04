Meia Gabriel Xavier está vetado para jogo contra CRB e Clayton pode fazer estreia pelo Sport

Mal teve tempo de recuperar-se após a derrota sofrida para o CRB, o Sport mantém as atenções focadas no segundo confronto contra a equipe alagoana. O duelo, válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste, será realizado às 18 horas deste sábado (02), na Ilha do Retiro. Para o confronto tão importante e decisivo, o Leão não terá todo o elenco à disposição.

O meia Gabriel Xavier sentiu lesão no primeiro tempo no jogo da última quarta-feira (30), foi substituído e não se recuperou a tempo de entrar em campo neste fim de semana. A lesão é mais séria que a esperada, e um prazo não foi estipulado pelo departamento médico da equipe pernambucana. "Gabriel Xavier sentiu dores na face posterior da coxa direita. Previsão só poderemos dar após o exame que ele fará nesta sexta-feira", comentou o médico do Sport, Leonardo Amorim.

Mesmo com a importante ausência no meio de campo, dois jogadores considerados peças fundamentais do elenco rubro-negro podem voltar a ser escalados após saírem do departamento médico. O zagueiro Durval e o meia Everton Felipe estão recuperados de suas lesões e podem entrar em campo no sábado, caso o técnico Paulo Roberto Falcão queira contar com o futebol de ambos.

Durval está fora da equipe há duas partidas com dores na região glútea. O retorno do capitão leonino é comemorado como uma forma de estabilizar o setor, que sofre críticas devido a falhas cometidas de forma consecutiva. "Teremos uma situação mais concreta nesta sexta-feira. Durval fez o exame na última quarta-feira e não apareceu nada demais", comentou Leonardo Amorim.

Além disso, um jogador também pode estrear com a camisa do Sport. Contratado no começo desta semana junto ao futebol gaúcho, o meia Clayton pode ser escalado de primeira, após sua regularização no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol (BID/CBF) estar disponível. O técnico Falcão ainda não deu pistas de como pretende montar a equipe titular, o que pode acontecer nas próximas horas.