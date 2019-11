Resultado Campinense x Salgueiro pela Copa do Nordeste 2016 (1-2)

A VAVEL Brasil agradece sua audiência e parabeniza a todos os torcedores do Campinense pela classificação

Na semifinal, a equipe deverá enfrenta o Santa Cruz, que venceu mais cedo o Ceará e garantiu a classificação.

FIM DE JOGO NO AMIGÃO! Mesmo com a derrota no jogo de volta, Campinense se classifica para a semifinal da Copa do Nordeste por ter vencido a primeira partida!

45' + 3' Chega rápido Rodrigão mas o goleiro Mondragon fica com bola

45' + 2' Salgueiro chega pelo meio e afasta a zaga do Campinense

45 + 1' Cabeçada de Marlon que defende o goleiro do Campinense

45' Quatro minutos de acréscimo

43' Cartão amarelo para Rodrigão do Campinense

41' Rodolfo tenta infiltrar na área com Salgueiro mas a defesa do Campinense afasta

37' Desvio de bola do Salgueiro na área mas o goleiro do Campinense fica com a bola

35' GOOOOOOOLLLLLLL DO CAMPINENSE! Diminui o placar e põe novamente o Campinense em vantagem o Pitbull

32' Falta cobrada direto pro gol por Chapinha, a bola passa bem perto da trave

31' Bola levantada na área do Campinense mas Piauí põe a bola pra fora

28' GOOOOOOOLLLLLLL DO SALGUEIRO! Piauí finaliza e leva o Salgueiro para os pênaltis!

26' Bola cruzada do Salgueiro na área mas a bola termina nas mãos do goleiro

20' Em uma grande chance de contra ataque, Chapinha tem grande chance mas finaliza em cima do peito do Mondragon

15' Substituição no Campinense: Chapinha entra no lugar de Jussimar

14' Salgueiro tem grande chance de ampliar o placar mas o atacante não finaliza

11' Em lance de ataque, Rodrigão cabecea mas a bola vai pra fora

10' Em mais um escanteio, é dada falta de ataque e o Campinense tem tiro de meta. A torcida se inflama, buscando dar forças para a equipe

09' Falta cobrada e Negretti põe a bola pra fora, concedendo escanteio pro Salgueiro

08' Cartão amarelo para Magno do Campinense por falta

07' Cobrança na primeira trave, a equipe porém faz falta de ataque

06' Em contra-ataque, Salgueiro se defende como pode e cede escanteio pro Campinense

05' Nesse início de jogo, o Salgueiro parece buscar mais o placar. O Campinense se posiciona no campo de defesa.

RECOMEÇA O JOGO! Equipes sem alterações!

O resultado porém, ainda classifica o Campinense que venceu a partida de ida por dois a zero

Fim de primeiro tempo! Após gol de Anderson Lessa, Salgueiro termina o primeiro tempo com parcial vitória por 1 a 0.

45' Um minuto de acréscimo

43' GOLLLLLLLLLLLLLLLLL DO SALGUEIRO! Abre o placar no Amigão Anderson Lessa

42' Chega na velocidade Negretti e Rodolfo afasta, concedendo escanteio pro Campinense. A bola vai pra área mas a defesa do Salgueiro afasta

38' Substituição no Salgueiro: Sai Jaildo e entra Rodolfo Potiguar

32' Rodrigão chega pela lateral e tenta tocar para Jussimar mas a defesa do Salgueiro afasta

29' Campinense tem grandes chances de ataque mas peca no passe final.

27' Na entrada da área, Rodrigão cruza para Ramon finalizar mas a defesa do Salgueiro afasta

25' Mais uma chegada de Campinense em que o bandeirinha marca impedimento

23' Bela chegada do Campinense que cruza bola com Negretti mas o jogador não consegue finalizar e volta o jogo, perdendo a bola pro Salgueiro

17' De acordo com o andar do jogo, o Salgueiro começa a encontrar mais espaços. O Campinense ainda arrisca, mas o jogo por agora parece mais equilibrado

15' O Salgueito tenta o ataque com Jefferson mas o Campinense consegue o contra-ataque. A bola é enviada para Rodrigão mas ele escorrega e não consegue receber a bola

12' Marlon tenta ataque pela lateral mas é pressionado e a bola sai

11' Em uma nova chegada de Campinense, o bandeirinha marca impedimento

10' Em chegada rápida do Campinense, a bola é cruzada na área mas vai direto pras mãos de Mondragón

08' Em primeiro cobrança de escanteio, a bola vai pra entrada da grande área e não é finalizada. O Salgueiro ganha novo escanteio mas desperdiça

07' A bola atravessa mal o campo de defesa e Negretti defende como pode, concedendo escanteio pro Salgueiro

06' O Campinense sobe pela lateral esquerda e a bola é cruzada para a grande área. Uma falta de ataque porém é feita e ganha tiro de meta o Salgueiro

04' Início de jogo com muita pressão do Campinense. O Salgueiro se defende como pode, tentando encontrar espaços no meio de campo para contratacar.

03' INACREDITÁVEL! Após belo toque recebido, Rodrigão fica sozinho com o goleiro mas chuta pra fora

02' O Salgueiro toca a bola pela entrada da grande área e tenta encontrar Anderson Lessa. A defesa porém defende e toca para Roger Araújo que quase abre o placar pro Campinense

01' O Campinense inicia o jogo no campo de ataque mas Salgueiro se defende bem. Um chute pro ataque é dado mas Roger afasta.

Começa o jogo pela última vaga nas semifinais da Copa do Nordeste!

Um minuto de silêncio no estádio Amigão

Os times já estão posicionados para o início da partida

As equipes já se posicionam no túnel a caminho do campo. O tempo é de chuva, mas os times e torcidas parecem animadas com a partida.

O Salgueiro vai a campo com Mondragon, Raniei, Toty, Marlon, Luiz Eduardo, Nilson, Jaildo, Jéfferson Berger, P. Mossoró, Anderson Lessa e Lucas Piaui

Escalação confirmada! O Campinense vai a campo com Gleidson, Leandro Sobral, Joécio, Tiago Sala, Negretti, Danilo, Magno, Felipe Ramon, Rodrigão, Roger Gaúcho e Jussimar.

As equipes já estão em trabalho de aquecimento para a partida.

O jogo de logo mais é válido pelo jogo de volta das quartas-de-final da Copa do Nordeste. No jogo de ida, o Campinense venceu o Salgueiro por 2 a 0 no Estádio Cornélio de Barros.

Agora a delegação do Campinense acaba de se fazer presente no estádio para a decisão.

A delegação do Salgueiro chegou agora a pouco no estádio Amigão para a partida de logo mais.

Estádio Governador Ernani Sátyro, conhecido como Amigão , será o palco do duelo desta noite entre Campinense e Salgueiro, válido pela Copa do Nordeste 2016

O potiguar Caio Max Augusto Vieira, do quadro da CBF, será o responsável por comandar os 90 minutos do jogo Campinense x Salgueiro. Ele será auxiliado pelos conterrâneos Vinícius Melo de Lima e Luís Carlos de França Costa, também do escalão nacional

O América-RN é o time com mais participações na Copa do Nordeste. O escrete potiguar esteve presente em todas as 14 edições do torneio nordestino. A equipe é seguida de perto por Vitória e Botafogo-PB, que estiveram em 13 oportunidades, enquanto Sport, Ceará, Bahia, CRB e ABC disputaram o campeonato 12 vezes

A Copa do Nordeste passou um bom tempo sem ser disputada, mas desde que voltou a ativa vem recebendo a atenção de seus torcedores. O campeonato nordestino é sucesso de público desde 2013, liderando com bastante folga a média de público dos Estaduais, principalmente quando chega na fase de mata-mata, na qual os torcedores lotam os estádio completamente por ser jogo de vida ou morte

FIQUE DE OLHO Campinense x Salgueiro: Rodolfo Potiguar, volante do Salgueiro, é um dos principais destaques da equipe sertaneja. Camisa 5 do Carcará, o jogador é um dos principais nomes na atual temporada, assim como foi na última. Por manter certa regularidade, o jogador é a confiança da comissão técnica e da torcida

FIQUE DE OLHO Campinense x Salgueiro: Rodrigão, atacante do Campinense, artilheiro da temporada. O centroavante da Raposa é a esperança de gols da equipe diante do Carcará, mesmo com boa vantagem conquistada na ida

O Ceará vem para a disputa do Nordestão deste ano com o objetivo de defender o título da competição regional. Na última temporada, escrete cearense sagrou-se campeão ao vencer o Bahia nos jogos de ida e volta, por 1 a 0 e 2 a 1, respectivamente. O primeiro embate foi realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia, enquanto o último na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

A primeira final da Copa do Nordeste aconteceu em 1994, quando Sport e CRB se enfrentaram em partida única. Rubro-negros e alvirrubros empataram no tempo normal sem gols, mas na disputa de pênaltis, os leoninos acabaram sagrando-se campeões ao bater os alagoanos por 3 a 2

O Esporte Clube Vitória é o grande vencedor da história da Copa do Nordeste. O escrete da Bahia já comemorou o título por quatro vezes, mas como não está participando desta edição por conta do fraco desempenho no último Campeonato Baiano, os leoninos podem ser alcançados pelo Sport, que já venceu por três vezes. Em terceiro, vem o Bahia, com dois troféus. América-RN, Campinense e Ceará também já ficaram com a taça uma vez cada

A Copa do Nordeste vem para a segunda 13ª edição neste ano. Neste ano, mais uma vez, vão estar no páreo 20 equipes nordestinas, sendo três de Pernambuco e da Bahia e dois representantes de Ceará, Sergipe, Alagoas, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí

A Copa do Nordeste é uma competição realizada pela Liga do Nordeste junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que visa a disputa dos times melhores colocados de cada estado da região, com a primeira fase sendo em grupos e a segunda no modo de mata-mata, com jogos de ida e volta

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Campinense x Salgueiro, partida de volta das quartas de final da Copa do Nordeste 2016, a ser disputada às 19h, no estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba